Fotos auf der Website des Jerusalemer Cave Club feiern Soldaten, die in die israelische Armee eingezogen wurden oder ihren Dienst abgeschlossen haben (Screengrab)

Boys Clubhouse, das letzte Woche einen Briten aufgenommen hat, der im Gazastreifen gekämpft hat, betreibt ein Projekt in Jerusalem, das Jungen hilft, sich für das israelische Militär zu melden

Jüdisches Jugendzentrum in London hilft „Teenagern in der Krise“, sich der israelischen Armee anzuschließen

Von Simon Hooper in London und Lubna Masarwa in Jerusalem

: 24. Januar 2024

Ein Londoner Jugendclub für gefährdete jüdische Jungen betreibt ein Projekt in Jerusalem, das jungen britischen Männern hilft, der israelischen Armee beizutreten.

Das Boys Clubhouse in Hendon wird derzeit von der Wohltätigkeitskommission untersucht, nachdem es letzte Woche eine Veranstaltung für ausgeschlossene Schüler organisiert hatte, um die Rückkehr eines Briten, Levi Simon, in das Vereinigte Königreich zu feiern, der vor kurzem für Israel in Gaza gekämpft hatte.

Middle East Eye kann enthüllen, dass das Boys Clubhouse auch eine Jerusalemer Einrichtung namens Cave Club hat, die britische Staatsangehörige, die sich dem Programm „Lone Soldiers“ des israelischen Militärs anschließen, berät und unterstützt.

Einige der vom Cave Club betreuten Personen scheinen vom Boys Clubhouse dorthin verwiesen worden zu sein.

Auf der Website des Cave Club heißt es: „Jungen, die das britische Programm absolviert haben und nach Israel kommen möchten, um hier ihren Weg zu finden, haben ein Zentrum, das ihnen auf ihrem neuen Weg hilft.“

Viele der jungen Männer aus dem Vereinigten Königreich, denen das Zentrum hilft, haben soziale, schulische und emotionale Schwierigkeiten oder hatten mit Suchtproblemen und anderen psychischen Problemen zu kämpfen, die auf Missbrauch, Traumata und zerrüttete Familien zurückzuführen sind.

Das Boys Clubhouse, eine eingetragene Wohltätigkeitsorganisation, beschreibt sich selbst auf einer Spendenseite als einen „sicheren Hafen für jüdische Teenager in Krisen“ und „einen Ort der letzten Zuflucht für Jugendliche, die sich von Familie und Gesellschaft entfremdet haben“.

Ari Leaman, der Gründer und Geschäftsführer, wurde kürzlich in der New Year Honours List „für seine Verdienste um junge Menschen und die Gemeinde in Hendon“ mit einem MBE ausgezeichnet.

Wenn Sie als Einzelkämpfer in die IDF oder die israelische Grenzpolizei eintreten wollen, sind Sie bei uns genau richtig.

– Website des Cave Club

Nach Angaben des Boys Clubhouse ist der Cave Club ein Satellitenprojekt mit Verbindungen zur israelischen Armee sowie zu Schulen und Universitäten und bietet „eine Reihe von Möglichkeiten, die es im Vereinigten Königreich nicht gibt“.

Zu den Mitarbeitern des Cave Club gehört ein IDF-Verbindungsoffizier, der als „unser Ansprechpartner für Armee-Rekruten“ bezeichnet wird.

Der Club bietet das Garin-Machal-Programm an, einen sechswöchigen Ausbildungskurs, der Ausländern, die in die israelische Armee eintreten wollen, einen schnellen Weg bietet. Auf der Website des Clubs werden Bilder und Glückwünsche an Soldaten veröffentlicht, die ihren Dienst angetreten oder abgeschlossen haben.

„Im Laufe der Jahre hat die Zahl der Jungen aus der Diaspora zugenommen, die in die IDF eintreten. Einige von ihnen versuchen, einen neuen Weg einzuschlagen, oder sie fühlen sich einfach verpflichtet, unser Land zu verteidigen“, heißt es dort.

„Wenn du als Einzelkämpfer in die IDF oder die israelische Grenzpolizei eintreten willst, bist du hier genau richtig. Jedes Jahr treten viele Jungen aus dem Vereinigten Königreich und Europa in die IDF ein“.

In Beiträgen auf der Website des Cave Club werden Soldaten gewürdigt, die zur Armee eingezogen wurden oder ihren Dienst beendet haben.

Der Cave Club

Der Cave Club war geschlossen, als Middle East Eye ihn am Mittwoch besuchte (MEE)

Ein Beitrag von 2019 lautet: „Raff, der aus dem Vereinigten Königreich stammt, ist letzten Sommer zu uns gekommen, um der IDF beizutreten, er hat das zermürbende Garin-Machal-Vorbereitungsprogramm durchlaufen und ist jetzt Teil der Golani-Brigade!!! Macht weiter so und wir wünschen euch alles Gute!“

Laut den letzten Jahresberichten des Boys Clubhouse, die der Charity Commission vorgelegt wurden, hat das „Israel-Projekt“ in den Jahren 2021 und 2022 55 Menschen geholfen.

Middle East Eye hat beim Boys Clubhouse nachgefragt, wie vielen Menschen es geholfen hat, in die israelische Armee einzutreten, hatte aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Antwort erhalten.

[Der Clubmanager] ist sehr, sehr aktiv mit den Soldaten, den britischen und amerikanischen. Er erhält eine Menge Spenden aus dem Ausland.

– Nachbar des Cave Club, Jerusalem

MEE besuchte den Cave Club in Jerusalem am Mittwoch, aber das Lokal war geschlossen. Ein Nachbar erzählte MEE, dass der Club britische und amerikanische Soldaten unterstütze.

„Sie sammeln Spenden von außerhalb und geben sie ihnen [den Soldaten]“, sagte der Nachbar.

Ein anderer Nachbar sagte, der Manager des Clubs, Hillel Frickers, organisiere Veranstaltungen für Menschen, die im Vereinigten Königreich und in den USA „zurückgewiesen“ worden seien.

„Er ist sehr, sehr aktiv für die Soldaten, britische und amerikanische. Er erhält eine Menge Spenden aus dem Ausland“, sagte der Nachbar.

Der Cave Club reagierte nicht auf die Bitte von MEE um einen Kommentar.

Enormer Vorteil an der Frontlinie

Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen nach den Hamas-Angriffen im Süden Israels am 7. Oktober wurde der Cave Club in den sozialen Medien als Verteilungsstelle für Hilfsgüter aus Großbritannien für israelische Soldaten beworben.

„So viele Armeestützpunkte haben davon gehört und schicken ihre Soldaten, um humanitäre Hilfsgüter zu erhalten“, hieß es Ende Oktober in einem Social-Media-Post, der für die Hilfskampagne warb.

In einem anderen Beitrag von Anfang November hieß es, dass die Spender innerhalb von drei Wochen 720 Koffer für die Soldaten geliefert hätten, darunter Schutzwesten, Helme und Taschenlampen für Waffen.

In einem von Levi Simon auf seiner Instagram-Seite geposteten Video, das nicht mehr verfügbar ist, beschrieb er die im Cave Club bereitgestellten Hilfsgüter als „die ultimative Ausrüstung, die uns an der Front einen großen Vorteil verschafft“.

„Man hat hier alles“, sagte er. „Man hat seine taktischen Taschen und ich bin Maschinengewehrschütze, also kann ich meine Reservekugeln darin verstauen“.

MEE hat Simon um einen Kommentar gebeten, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Antwort erhalten.

Polizei bei Protesten vor dem Boys Clubhouse am 17. Januar 2024 (MEE)

Polizei bei Protesten vor dem Boys Clubhouse im Norden Londons, 17. Januar 2024 (MEE)

Die Enthüllungen über die Unterstützung des Boys Clubhouse für junge britische Männer, die in die israelische Armee eintreten wollen, scheinen weitere Bedenken über die Aktivitäten der Organisation aufkommen zu lassen, nachdem die Charity Commission in der vergangenen Woche erklärt hatte, sie untersuche die Organisation.

Auch andere Wohltätigkeitsorganisationen im Vereinigten Königreich, die Spenden für die israelische Armee sammeln, werden von der Aufsichtsbehörde untersucht.

Die Kommission leitete ein Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften im Boys Clubhouse ein, nachdem Einzelheiten über die Veranstaltung mit Simon bekannt geworden waren, was zu wütenden Auseinandersetzungen zwischen pro-palästinensischen und pro-israelischen Aktivisten außerhalb des Zentrums führte und die Organisatoren veranlasste, die Veranstaltung an einen anderen Ort zu verlegen.

Leaman erklärte gegenüber der Zeitung Jewish Chronicle, Simon sei eingeladen worden, um vor vier Jungen zu sprechen, die von der Schule ausgeschlossen worden waren, „um die Jungen zu inspirieren, es im Leben gut zu machen, es hatte nichts mit der Armee zu tun… es war ein Vortrag darüber, wie man Widrigkeiten überwindet und keine Drogen nimmt“.

Simon hat eine Kontroverse ausgelöst, indem er auf seiner Instagram-Seite Aufnahmen von sich selbst in Gaza gepostet hat, darunter ein Video, in dem er eine Schublade mit Frauenunterwäsche in einem von Palästinensern verlassenen Haus durchsucht.

In anderen Videos hisst er eine israelische Flagge über einer Schule und deutet an, dass in der Schule bald Hebräisch unterrichtet wird, und malt einen Davidstern und schreibt „Am Yisrael Chaim“ (Das Volk Israel lebt) an die Wand eines verlassenen Hauses.

Tarek Younis, Dozent für Psychologie an der Middlesex University, die sich ebenfalls in Hendon befindet, erklärte, dass die Rekrutierung gefährdeter jüdischer Jugendlicher aus der Region für die israelische Armee erhebliche ethische und sicherheitsrelevante Fragen aufwerfe.

„In Zeiten der Krise und der Not sind Jugendliche besonders anfällig für äußere Einflüsse, und sie sind möglicherweise anfälliger für Personen, die sich selbst als Vorbilder positionieren“, so Younis.

Marginalisierte Jugendliche sehen möglicherweise auch nur begrenzte Möglichkeiten, im Leben voranzukommen, und so profitieren die IDF direkt davon, dass sie eine bessere Zukunft“ versprechen.

Ich bin besonders beunruhigt und besorgt, dass die IDF gefährdete Jugendliche aus unserem Viertel rekrutieren.

– Tarek Younis, Dozent an der Middlesex University

„Als Dozent, der nicht weit vom Boys Clubhouse entfernt arbeitet, bin ich besonders besorgt und beunruhigt, dass die IDF gefährdete Jugendliche aus unserer Nachbarschaft rekrutiert. Ich bin sicher, dass viele der Studenten und Mitarbeiter der Middlesex University, die eine ethnisch sehr vielfältige Bevölkerung repräsentieren, dem zustimmen würden.“

MEE fragte den Stadtrat von Barnet, der das Boys Clubhouse finanziell unterstützt, ob ihm bekannt sei, dass die Organisation ein Projekt in Jerusalem unterhält, das diejenigen unterstützt, denen sie geholfen hat, in die israelische Armee einzutreten, und ob Bedenken hinsichtlich des Schutzes ihrer Aktivitäten geäußert worden seien.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte der Stadtrat von Barnet noch nicht geantwortet.

Die israelischen Streitkräfte werden von humanitären Organisationen und Menschenrechtsorganisationen beschuldigt, im Gazastreifen Kriegsverbrechen begangen zu haben, und das Land sieht sich einer von Südafrika eingereichten Klage wegen Völkermordes gegenüber, die derzeit vom Internationalen Gerichtshof geprüft wird. Israel bestreitet diese Vorwürfe und behauptet, es handele in Gaza aus Selbstverteidigung.

Im Vereinigten Königreich haben pro-palästinensische Rechtsaktivisten eine Beschwerde bei der Kriegsverbrecherabteilung der Metropolitan Police eingereicht und fordern, dass gegen britische Staatsangehörige, die im israelischen Militär dienen, ermittelt wird.



