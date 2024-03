How Netanyahu will use the U.N. ceasefire resolution to prolong Gaza’s genocide Benjamin Netanyahu may have been angry the U.S. refused to veto the ceasefire resolution in the U.N. Security Council this week, but he will still use it to prolong the Gaza genocide.

Angehörige von Palästinensern, die bei israelischen Luftangriffen getötet wurden, holen die Toten aus der Leichenhalle des al-Najjar-Krankenhauses in Rafah, 29. März 2023. (Foto: Ahmed Ibrahim/APA Images)

Benjamin Netanjahu mag verärgert gewesen sein, dass die USA sich geweigert haben, diese Woche im UN-Sicherheitsrat ein Veto gegen die Waffenstillstandsresolution einzulegen, aber er wird sie dennoch nutzen, um den Völkermord im Gazastreifen zu verlängern.

Wie Netanjahu die UN-Waffenstillstandsresolution nutzen wird, um den Völkermord in Gaza zu verlängern

Von Mitchell Plitnick

29. März 2024

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen konnte diese Woche eine Resolution verabschieden, in der eine sofortige, aber sehr befristete Waffenruhe im Gazastreifen gefordert wird. Dieser Waffenstillstand sollte nur bis zum Ende des Ramadans gelten, der voraussichtlich am 9. April endet. Selbst wenn Israel, die Hamas und die verschiedenen anderen Kämpfer im Gazastreifen die Schießerei, die Bombardierung, den Raketenbeschuss und den Rest der Hässlichkeit eingestellt hätten, hätte die Waffenruhe also nur knapp zwei Wochen gedauert.

Natürlich haben die Kämpfe nach der Resolution nicht aufgehört oder auch nur nachgelassen. Die offensichtliche Frage ist also: Was war der Sinn?

Für die meisten Mitglieder des Sicherheitsrats war der Wunsch, sich für ein Ende des Gemetzels in Gaza auszusprechen, die Hauptmotivation. Und es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass alle zehn nicht ständigen Mitglieder des Rates gemeinsam für diese Resolution eintraten. Aber warum haben sich die Vereinigten Staaten der Stimme enthalten, anstatt ein Veto einzulegen, wie sie es bei drei früheren Resolutionen getan hatten, die einen Waffenstillstand in Gaza forderten?

Die kurze Antwort ist auch die einfache: Die USA suchten nach einer Möglichkeit, den Druck zu mildern, unter dem sie sowohl von ihren Verbündeten in der ganzen Welt als auch von den demokratischen Wählern in den Vereinigten Staaten stehen. Beide Gruppen kochen vor Frustration über das Spiel der Biden-Administration, die Lippenbekenntnisse zum Leben der Zehntausenden von Palästinensern abgibt, die sie gemeinsam mit Israel im Gazastreifen ermordet hat, während sie gleichzeitig die Waffenlieferungen zur Aufrechterhaltung dieses unverminderten Völkermords fortsetzt.

Die Frage für die Biden-Administration war, wie man einen Weg findet, eine öffentliche Erklärung abzugeben, um den Anschein zu erwecken, dass man wirklich etwas unternimmt, um Israel zu zügeln, während sich in Wirklichkeit nichts vor Ort ändert. Diese Resolution tut dies.

Die Frage für die Biden-Regierung war, wie man eine öffentliche Erklärung abgeben kann, die den Anschein erweckt, dass man wirklich etwas tut, um Israel zu zügeln, während sich vor Ort tatsächlich nichts ändert. Mit dieser Resolution ist das gelungen.

Nicht jeder in Bidens Team ist so blind für die politischen Realitäten, wie es der Präsident selbst zu sein scheint. Seine Politik in Gaza ist extrem unpopulär. Eine aktuelle Gallup-Umfrage zeigt, dass die Mehrheit aller Amerikaner, nämlich 55 %, das Vorgehen Israels im Gazastreifen ablehnt. Wenn man die Republikaner ausklammert, von denen die überwältigende Mehrheit unter keinen Umständen für Biden stimmen wird, werden die Zahlen noch viel deutlicher.

Nur 18 % der Demokraten und 29 % der Unabhängigen befürworten das Vorgehen Israels. Eine wenige Tage zuvor durchgeführte Umfrage ergab, dass Bidens Umgang mit dem Nahen Osten im Allgemeinen die niedrigste Zustimmungsrate (27 %) aller seiner Politiken hatte, von denen keine 50 % Zustimmung erreichte.

Dennoch besteht Biden darauf, diese selbstzerstörerische, blutige Politik fortzusetzen. Tatsächlich hat die Biden-Regierung gerade grünes Licht für den Verkauf weiterer Bomben und Kampfjets an Israel gegeben, darunter 2000-Pfund-Bomben, die für einen Großteil des Massengemetzels in Gaza verantwortlich sind.

Angesichts dessen kann Biden nur versuchen, eine Illusion vorzutäuschen und hoffen, genügend Wähler davon zu überzeugen, dass seine alternative Realität die Wahrheit ist. Genau das war diese Entschließung in Bezug auf ihre Wirkung auf die Menschen in Gaza. In anderer Hinsicht war sie, wie ich hier erklärt habe, ein Schritt nach vorn, aber das betrifft hauptsächlich die internationalen Beziehungen und das langfristige Gesamtbild.

Netanjahus Wut

Wenn die Resolution nur geringe Auswirkungen hatte, und niemand hat behauptet, dass sie mehr als das hatte, worüber war dann der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu so wütend? Hier kommen wir zu den Hauptunterschieden in der Agenda der Regierung Biden und der Regierung Netanjahu.

Beide sind sich über die allgemeinen Parameter des israelischen Vorgehens in Gaza einig. Die USA sind nicht erfreut über den unverhohlenen Völkermord, aber sie sind nicht so verärgert, dass sie bereit wären, Israel an der Fortsetzung des Völkermords zu hindern. Und das, obwohl sich Israels Militäroperationen als Hindernis für die Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln erwiesen haben und obwohl nur wenige in Washington (ja, sogar nur wenige im israelischen Militär- und Geheimdienstapparat) wirklich glauben, dass die Hamas mit militärischer Gewalt „eliminiert“ werden kann.

Aber Biden möchte, dass Israels Kampagne des Abschlachtens und der Zerstörung ein Ende findet. Das Ende, das er sich vorstellt, ist für die Palästinenser natürlich nicht angenehm. Seine Vision für den „Tag danach“ sieht eine handverlesene palästinensische Führung vor, die alle Merkmale der derzeitigen Palästinensischen Autonomiebehörde aufweist, aber unter den Palästinensern mehr Anklang findet, eine Rückkehr zu Zwei-Staaten-Verhandlungen, die zu nichts führen, und eine Befriedung des gesamten palästinensischen Widerstands. Dies ist ein Hirngespinst.

Netanjahu stellt sich eine direktere Kontrolle Israels über den Gazastreifen vor und möglicherweise einen Gazastreifen, der teilweise oder größtenteils von Palästinensern gesäubert wurde. Seine Sorge ist, dass dies auch das Ende der militärischen Kampagne bedeutet. Mit diesem Ende wird Netanjahus Amtszeit als Premierminister – die längste in der Geschichte Israels – mit ziemlicher Sicherheit zu Ende sein. Ohne den Schutz seines Amtes drohen Netanjahu viele Jahre Gefängnis für seine zahlreichen Korruptionsfälle.

Kurz gesagt, Netanjahu will nicht, dass dieser Wahlkampf endet, bevor er nicht seine politische Karriere gerettet hat. Er hofft, dass er dies tun kann, indem er die Hamas auslöscht und das palästinensische Volk befriedet und so den jahrhundertelangen Kampf um den Besitz ganz Palästinas „gewinnt“. Andernfalls wird er den Krieg einfach so lange verlängern, bis sich ihm eine Gelegenheit bietet, seine eigene Haut zu retten.

Das erklärt, warum Netanjahu sich nicht energischer über den Widerstand der USA gegen einen umfassenden Angriff auf Rafah beschwert hat. Israel bombardiert weiterhin das belagerte Gebiet an der Südspitze des Gazastreifens, und Rafah ist weiterhin ein Ort des Hungers, des Durstes und eine Brutstätte für Krankheiten, da ein Großteil der ohnehin schon dichten Bevölkerung des Gazastreifens auf engstem Raum zusammengepfercht ist.

Israel hat Rafah also kaum eine Atempause gegönnt, auch wenn es bisher von seinem erwarteten Angriff Abstand genommen hat. Oberflächlich betrachtet erscheint es jedoch rätselhaft, dass Israel in seiner Warteschleife in Bezug auf Rafah geblieben ist. Es gab einige Gerüchte über eine mögliche Aussetzung der Hilfe für Israel, falls es Rafah unter Missachtung der USA angreift, aber diese wurden schnell wieder zurückgenommen, und Netanjahu wird wahrscheinlich irgendwann Bidens Bluff durchschauen.

Netanjahu ist es recht, langsam vorzugehen, wie sich herausstellt. Während er darauf wartet, Rafah anzugreifen, vermittelt er den Eindruck, Washington die Stirn zu bieten, setzt den Völkermord im Gazastreifen insgesamt fort, lässt es zu, dass der relative Mangel an Schlagzeilen die Atmosphäre etwas beruhigt, und dreht, falls er sich entschließen sollte, die Kämpfe an einem anderen Ort als Rafah zu eskalieren, allmählich die Lautstärke der israelischen Angriffe sowohl auf Ziele der Hisbollah als auch auf zivile Einrichtungen im Libanon hoch.

Die Israelis beginnen, Netanjahus Verzögerungstaktik zu bemerken. Gideon Sa’ar, ein ausgesprochen rechtsgerichteter Knessetabgeordneter, der die meiste Zeit seiner Karriere damit verbracht hat, Netanjahu anzugreifen, verließ am Montag Netanjahus Regierung. Sa’ar hatte zuvor die Partnerschaft seiner Partei Neue Hoffnung mit der Partei Blau-Weiß von Benny Gantz aufgelöst, weil er der Meinung war, dass Gantz seine Ansichten im israelischen Kriegskabinett nicht vertrete. Dabei handelt es sich um einen dreiköpfigen Entscheidungsblock aus Netanjahu, Gantz und Verteidigungsminister Yoav Gallant, der im Wesentlichen die großen Entscheidungen über die Gaza-Kampagne trifft.

Sa’ar trat dann ganz aus der Regierung aus, weil Netanjahu den Fortschritt des „Krieges“ in einer Weise verlangsamt hatte, die seiner Meinung nach „dem nationalen Interesse zuwiderlief“. Um Israels Ziele zu erreichen, so Sa’ar, sei es notwendig, „nach einem schnelleren Zeitplan zu handeln“.

Dieses langsame Tempo ist für Netanjahu nicht immer leicht zu erklären, aber sowohl Gallant als auch Gantz sind sehr vorsichtig, um das Weiße Haus nicht noch mehr in die Enge zu treiben, als es ohnehin schon ist, so dass sie sich mit der Invasion in Rafah gedulden, obwohl sie beide dafür sind. Sa’ar hätte ihre Argumente wahrscheinlich als vernünftig angesehen, aber selbst wenn nicht, hätte Netanjahu alle Unterstützung, die er braucht, um diesen Kurs fortzusetzen.

Ironischerweise kommt Bidens Furcht vor einer Gegenreaktion, sollte Israel eine vollständige Invasion in Rafah starten, Netanjahus Zielen sehr entgegen. Die Amerikaner haben den Israelis mitgeteilt, dass sie eine Aktion in Rafah unterstützen, aber nur eine, die nicht zu einer noch größeren humanitären Katastrophe führt, als die, die Biden bereits große politische Probleme bereitet (das tatsächliche Leben der Palästinenser ist in Washington ebenso wenig ein Thema wie in Israel).

Aber nachdem wir gesehen haben, wie der leitende Propagandist des Außenministeriums, Matthew Miller, ein ungebührliches Schauspiel von sich gegeben hat, indem er unverblümt erklärte, dass die Vereinigten Staaten zu dem Schluss gekommen sind, dass Israel sich im Gazastreifen innerhalb der Grenzen des internationalen Rechts verhalten hat, sowohl was seine militärischen Aktionen als auch die Erlaubnis, Hilfsgüter in den belagerten Streifen zu bringen, betrifft, haben wir einen wahrscheinlichen Vorboten der Dinge gesehen, die da kommen.

Am 20. März übermittelte Israel den USA die geforderte Erklärung, in der es versicherte, dass der Einsatz amerikanischer Waffen im Einklang mit amerikanischem und internationalem Recht stehe. Diese offensichtliche Fälschung wurde noch erschreckender, als Miller am Montag erklärte: „Wir haben die Einhaltung des humanitären Völkerrechts durch Israel laufend überprüft. Wir haben keine Verstöße festgestellt, weder bei der Kriegsführung noch bei der Bereitstellung von humanitärer Hilfe. Wir sehen diese Zusicherungen durch die laufende Arbeit, die wir geleistet haben.“

Das war eine so offensichtliche Lüge, dass Senator Bernie Sanders unter Hinweis auf die von Israel verhängte faktische Blockade der humanitären Hilfe und die enorme Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung erklärte: „So zu tun, als verstoße Israel nicht gegen das Völkerrecht oder behindere die humanitäre Hilfe der USA, ist schlichtweg absurd. Die Position des Außenministeriums ist eine Verhöhnung des US-Rechts und der dem Kongress gegebenen Zusicherungen.“

Etwas Ähnliches können wir auch in Rafah erwarten. Israel wird eine Operation durchführen, von der es behaupten kann, sie diene dem Schutz der Zivilbevölkerung. Es wird die Hamas für die vielen zivilen Opfer verantwortlich machen, und die Vereinigten Staaten werden die israelische Geschichte akzeptieren. Israels Ziel – sehr wahrscheinlich mit der stillschweigenden Unterstützung der Regierung Biden – wird es sein, die Operation in Rafah zu beenden, und zwar mit gerade genug Verschleierung, um Strafmaßnahmen aus Washington zu vermeiden und Biden dazu zu bringen, seine Verteidigung der israelischen Aktionen aufrechtzuerhalten.

Die Resolution des UN-Sicherheitsrates gibt Netanjahu ebenso wie seine öffentliche Fehde mit Biden ein Argument dafür, warum er die nächste Phase des Völkermordes hinauszögert.

Die Resolution des UN-Sicherheitsrates gibt Netanjahu ebenso wie seine öffentliche Fehde mit Biden ein Argument dafür, warum er die nächste Phase des Völkermordes hinauszögert. Israel hat die Resolution zwar abgelehnt, kann aber argumentieren, dass es seine Aktivitäten während des Ramadan nach der Resolution eingeschränkt und sich mehr Zeit gegeben hat, um an einem Plan zur Zerstörung von Rafah zu arbeiten und dabei die Opfer unter der Zivilbevölkerung zu minimieren.

Netanjahu hat die Wartezeit in die Länge gezogen und wird dies wahrscheinlich auch während des Ramadan und möglicherweise darüber hinaus tun. Letztendlich wird der Druck innerhalb Israels es unmöglich machen, noch länger zu warten. Aber Netanjahu weiß, dass selbst wenn eine Invasion in Rafah in den Augen Israels und der Amerikaner erfolgreich sein sollte, es nach diesem anhaltenden Alptraum mehr bewaffneten Widerstand geben wird. Und es besteht immer die Möglichkeit, die Hisbollah in einen größeren Konflikt hineinzuziehen. Wenn Washington und das israelische Volk es zulassen, kann er seinen Kriegszustand und seine Amtsführung für eine scheinbar endlose Zeit fortsetzen.

Nichts von alledem wird durch die Resolution des UN-Sicherheitsrates oder durch irgendwelche amerikanischen Maßnahmen gemildert. Die Situation ist nach wie vor dieselbe: Solange Biden nicht bereit ist, den Waffenfluss zu stoppen, um Israel zum Einlenken zu zwingen, hat Netanjahu allen Grund, den „Krieg“ so lange wie möglich fortzusetzen. Ihn treibt das Eigeninteresse, nicht die Sorge um die israelischen Geiseln oder gar Israels eigene langfristige Interessen. Er wird die Operationen so lange fortsetzen, bis er glaubt, etwas getan zu haben, das seinen Job rettet – ein Ziel, das vielleicht noch unmöglicher ist als die Beseitigung des palästinensischen Widerstands.

Sein Scheitern mag zwar verlockend sein, aber es bedeutet, dass Israel seinen völkermörderischen Marsch fortsetzen wird, bis es gestoppt wird. Vor diesem Hintergrund müssen wir die Verabschiedung selbst dieser schwachen Resolution des UN-Sicherheitsrates sehen. Sie zeigt, dass Druck wirken kann, und wenn dieser Druck aufrechterhalten wird, gehen den Bidens und Netanyahus dieser Welt irgendwann die Tricks aus, um ihn zu vermeiden.

