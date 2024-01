Israels Krieg gegen Gaza: Israel tötet ranghohen Hisbollah-Kommandeur bei Luftangriff Von Maziar Motamedi, Nils Adler und Tamila Varshalomidze

Israels Krieg gegen Gaza: Israel tötet ranghohen Hisbollah-Kommandeur bei Luftangriff

Libanesische Hisbollah-Kämpfer nehmen am 21. Mai 2023 in Aaramta an der Grenze zu Israel an grenzüberschreitenden Angriffen teil, die Teil einer groß angelegten Militärübung sind.

Von Maziar Motamedi, Nils Adler und Tamila Varshalomidze

8. Januar 2024

Bei einem mutmaßlichen israelischen Drohnenangriff auf den Südlibanon wurde ein ranghoher Kommandeur der Hisbollah-Elitetruppe Radwan getötet, während US-Außenminister Antony Blinken in die Region reist, um den Ausbruch eines größeren Krieges zu verhindern.

249 getötete und 510 verwundete Palästinenser in den letzten 24 Stunden in Gaza, so das Gesundheitsministerium.

Der Verbleib von 600 Patienten und medizinischem Personal aus dem Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Gaza ist nach Angaben der WHO „unbekannt“.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 23.084 Menschen getötet – darunter 9.600 Kinder – und fast 59.000 verwundet. Bei dem ersten Angriff der Hamas auf Israel wurden etwa 1 139 Menschen getötet.

