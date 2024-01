https://caityjohnstone.medium.com/tony-blinken-is-a-cold-blooded-sociopath-75d36f5d2bc0

Tony Blinken ist ein kaltblütiger Soziopath

Von Caitlin Johnstone

-8. Januar 2024

US-Außenminister Antony Blinken hat die von den USA unterstützte Ermordung eines weiteren Journalisten im Gazastreifen als „schreckliche Tragödie“ bezeichnet, als wäre der Reporter vom Blitz getroffen worden oder bei einem Autounfall ums Leben gekommen oder so.

Auf einer Pressekonferenz in Katar am Sonntag wurde Blinken gebeten, sich zur Ermordung des Al Jazeera-Journalisten Hamza Dahdouh zu äußern, der im Gazastreifen durch einen israelischen Luftangriff auf ein Auto getötet wurde, in dem er mit zwei anderen Journalisten unterwegs war, von denen einer ebenfalls starb. Hamza Dahdouh war der älteste Sohn des Leiters des Al Jazeera-Büros in Gaza, Wael Dahdouh, dessen Frau, Sohn, Tochter und kleiner Enkel Ende Oktober bei einem anderen israelischen Luftangriff getötet wurden.

Auf die Frage eines Al Jazeera-Reporters, ob die Vereinigten Staaten den Mord an unschuldigen Journalisten verurteilen, antwortete Blinken wie folgt:

„Ich bedaure zutiefst den fast unvorstellbaren Verlust, den Ihr Kollege Wael al-Dahdouh erlitten hat. Ich bin selbst ein Elternteil. Ich kann mir das Grauen, das er nicht nur einmal, sondern gleich zweimal erlebt hat, nicht vorstellen. Das ist eine unvorstellbare Tragödie, und das gilt, wie ich schon sagte, auch für viel zu viele unschuldige palästinensische Männer, Frauen und Kinder – Zivilisten, auch Journalisten, palästinensische und andere.“

Blinken ging auch auf die zahlreichen Journalisten ein, die in Gaza getötet wurden, und sagte, dies zeige, wie wichtig es sei, humanitäre Hilfe in die Enklave zu bringen und einen dauerhaften Frieden zu erreichen. Was Blinken jedoch nicht tat, war eine Verurteilung Israels und der eindeutigen und nachweisbaren Tatsache, dass es sich sehr auf die Ermordung von Journalisten in Gaza konzentriert hat. Er sprach lediglich sein tiefes Beileid zu Dahdouhs Tod aus, bezeichnete ihn als passive „Tragödie“ und nicht als aktive Ermordung mit hochentwickelter Militärtechnologie unter der Schirmherrschaft und mit Unterstützung der Vereinigten Staaten und ging weiter.

Es ist schwer zu sagen, wer schlimmer ist: die rechtsextremen Israelis, die offen in dem Gemetzel schwelgen, das sie in Gaza anrichten, oder die liberalen Amerikaner, die dieses Gemetzel direkt unterstützen und einem dann in die Augen schauen und sagen, wie sehr es ihnen leid tut, dass ein weiterer Mensch in Gaza durch einen tragischen Unfall ums Leben gekommen ist.

Blinken macht ständig soziopathische Sachen wie diese. Ende letzten Monats twitterte er: „Dies war ein außerordentlich gefährliches Jahr für die Presse auf der ganzen Welt. Viele wurden getötet, viele weitere verwundet, Hunderte inhaftiert, angegriffen, bedroht, verletzt – einfach nur, weil sie ihre Arbeit gemacht haben. Ich bin der Presse zutiefst dankbar dafür, dass sie die Menschen zeitnah mit genauen Informationen versorgt.“

Unglaublich, was für eine Frechheit dieser Freak da von sich gibt. Als ob seine eigene Regierung nicht für die meisten dieser Tötungen verantwortlich wäre. Als ob Israel nicht die letzten drei Monate damit verbracht hätte, mit unverhältnismäßiger Feuerkraft auf die Orte zu schießen, von denen es weiß, dass sich die Journalisten dort verstecken.

Er steht auf einem Leichenhaufen und schüttelt traurig den Kopf über ihren tragischen, unglücklichen Tod.

Der Job des US-Außenministers hat etwas an sich, das ein hohes Maß an Soziopathie zu erfordern scheint. Vom Kriegsverbrecher Henry Kissinger über Madeleine „Wir denken, der Preis war es wert“ Albright bis hin zu Mike „Wir haben gelogen, betrogen und gestohlen“ Pompeo ist der Leiter des Außenministeriums sehr oft die absolut schlimmste Person in einer bestimmten Präsidialverwaltung. Eine schwere Persönlichkeitsstörung steht praktisch in der Stellenbeschreibung.

Denn obwohl der Außenminister offiziell der Chef der US-Diplomatie ist, sieht „Diplomatie“ für das US-Imperium ganz anders aus als für normale Länder. In der Praxis sieht die „Diplomatie“ der USA in der Regel so aus, dass sie von Land zu Land zieht und hinter Kriegen, Hungersanktionen, Stellvertreterkonflikten und vom Westen unterstützten Aufständen über eine internationale Ausrichtung verhandelt. Theoretisch sollte das Außenministerium die Abteilung für Frieden sein, aber in der Praxis ist es nur eine subtilere, hinterhältigere Militärabteilung.

Nichts verkörpert die verdorbenen Manipulationen des US-Imperiums besser als Antony Blinken. Es gibt keine bessere Verkörperung dieses Imperiums als Tony, der blutüberströmt auf seinem Leichenberg steht und dir sagt, wie leid es ihm tut, vom bedauerlichen Unfalltod der Menschen zu erfahren, die er gerade ermordet hat, und dich mit seinen kalten, toten Augen anstarrt, während er unter dem Licht eines hellen, roten Mondes eine bemerkenswert seelenlose Bluesgitarre spielt.

_____________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel also gefallen hat, haben Sie hier die Möglichkeit, etwas Geld auf mein Spendenkonto zu überweisen, wenn Sie das möchten. Hier können Sie jeden Monat Taschenbuchausgaben meiner Texte kaufen. Alle meine Arbeiten dürfen frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie auf Merchandise-Artikeln; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste von Substack einzutragen, die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …