Israels Krieg gegen Gaza live: 30 Tote bei israelischen Angriffen auf Häuser und Moscheen

Ein verletztes palästinensisches Kind wird nach den israelischen Angriffen auf ein Gebäude in Deir Al-Balah zur Behandlung ins Al-Aqsa Martyrs Hospital gebracht

Von Umut Uras, Nils Adler und Linah Alsaafin

5. Februar 2024

Rettungsteams suchen nach Überlebenden, während nach Angaben der örtlichen Behörden 30 Menschen bei israelischen Luftangriffen auf „sichere Häuser“ und eine Moschee im Zentrum des Gazastreifens getötet wurden.

Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Patienten und vertriebene Palästinenser, die im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt eingeschlossen sind, sind „völlig verängstigt“, berichtet Tareq Abu Azzoum von Al Jazeera, während Videos zeigen, wie israelische Scharfschützen mindestens sieben Palästinenser in der Nähe töten.

Ein Sprecher der Houthi wies die Behauptung der USA zurück, es gebe einen Zusammenhang zwischen dem Gaza-Krieg und den Angriffen am Roten Meer, während die USA weitere Angriffe auf den Jemen starteten.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 27.478 Menschen getötet und 66.835 verwundet. Die revidierte Zahl der Todesopfer in Israel seit den Hamas-Angriffen vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139.

