Robinson, Pelosi and the sham of Western progressive politics When Western politicians talk Palestine, they expose who they truly are.

Die US-Abgeordnete Nancy Pelosi (D-CA) geht zu einer demokratischen Fraktionssitzung, um ihren eigenen Kandidaten für den nächsten Sprecher des Repräsentantenhauses zu nominieren, nachdem Kevin McCarthy als Sprecher abgesetzt wurde, im US-Kapitol in Washington, USA, 10. Oktober 2023. REUTERS/Leah Millis

Wenn westliche Politiker über Palästina sprechen, enthüllen sie, wer sie wirklich sind.

Robinson, Pelosi und die Täuschung der westlichen progressiven Politik

Andrew Mitrovica

5 Feb 2024

Politiker lieben es, zu reden.

Das ist ein wichtiger Teil ihres Jobs. Sie reden in der Legislative. Sie reden in Ausschüssen. Sie reden mit Wählern. Sie reden mit Reportern. Wenn Sie Glück haben, werden Sie gebeten, im Fernsehen, im Radio oder auf anderen populären Plattformen zu sprechen.

Politiker sehnen sich nach dieser Aufmerksamkeit. Es ist eine Bestätigung. Es bedeutet, dass man wichtig ist. Sie sind jemand, der wichtige Dinge zu sagen hat. Man wird wahrgenommen. Die Leute hören zu.

Politiker wissen, dass sie umso vorsichtiger sein müssen, je wichtiger ihr Job ist, wenn sie zu einem Publikum sprechen – egal wie klein oder groß es ist. Das gilt vor allem, wenn Sie ein Minister oder ein „Führer“ sind. Zu viel ungeschriebenes Reden kann gefährlich sein.

Deshalb ist das, was Politiker sagen, während sie sprechen, meistens vergesslich oder, schlimmer noch, bedeutungslos. Sie müssen sich an ihre Argumente halten. Sie lieben Klischees.

Dennoch gibt es Momente, in denen es sich Politiker zu bequem machen. Sie werden selbstgefällig. Sie machen einen Fehler und sagen etwas Offenes und Enthüllendes darüber, wer sie sind und was sie wirklich denken und glauben.

Glücklicherweise haben sich in der vergangenen Woche zwei Politiker für erfrischende Ausbrüche von Ehrlichkeit gegenüber dem rhetorischen Einheitsbrei entschieden. Der eine ist Kanadier. Der andere ist Amerikaner. Den ersten Politiker kennen Sie wahrscheinlich nicht. Der zweite ist ziemlich bekannt.

Beide sprachen – auf Umwegen – über die Geschehnisse in Gaza.

Der Name der ersten Politikerin ist Selina Robinson. Sie ist derzeit Ministerin für postsekundäre Bildung in der „sozialistischen“ Provinzregierung von British Columbia, Kanada.

Am 30. Januar sprach Robinson auf Zoom im Rahmen einer Diskussionsrunde jüdischer Politiker, die von einer pro-israelischen Interessengruppe organisiert wurde. Sie war unter „Freunden“ und sprach mit und zu „Freunden“.

Mit einem bemerkenswerten Schlag hat Robinson nicht nur die Geschichte umgeschrieben, sondern auch ein bekanntes rassistisches Klischee bedient. Vor der konstruierten Geburt Israels sei Palästina „ein beschissenes Stück Land mit nichts darauf“ gewesen, sagte sie.

„Es gab ein paar Hunderttausend Menschen, aber ansonsten hatte es keine Wirtschaft … es konnte nichts anbauen. Es hatte nichts zu bieten, und es waren die Menschen, die vertrieben wurden, die kamen, und die Menschen, die seit Generationen dort lebten, und gemeinsam arbeiteten sie hart“, sagte die Ministerin.

Übersetzung: 700.000 untätige muslimische und christliche Palästinenser hatten über Generationen hinweg die Chance vertan, die Wüste zum Blühen zu bringen. Glücklicherweise blühte sie nach der Ankunft der „vertriebenen“, hart arbeitenden Israelis, denen das „beschissene Stück Land“ angeboten wurde.

Seit sie das gesagt hat, hat Robinson aufgehört zu reden – zumindest in der Öffentlichkeit. Stattdessen musste die Ministerin zusehen und zuhören, wie viele andere Leute darüber sprachen, wie und warum sie zurücktreten müsse.

Sogar die pro-israelische Organisation, die Robinson zu einem Gespräch eingeladen hatte, hat sie mehr oder weniger im Stich gelassen und soll einem CBC-Reporter gesagt haben, dass: „Die Kommentare von Ministerin Robinson … spiegeln nicht die Meinung unserer Organisation wider.“

Sie wissen, dass Sie zu viel geredet haben, wenn Ihre einst engen „Freunde“ Ihnen den Laufpass geben.

Also tat Robinson das, was Politiker tun müssen, wenn sie überschwänglich äußern, was sie denken und glauben: Sie entschuldigte sich unterwürfig auf X.

Robinson schrieb, dass ihre „schnoddrigen“ und „respektlosen“ Kommentare „Schmerz verursacht“ hätten.

„Ich bedauere, was ich gesagt habe, und entschuldige mich vorbehaltlos“.

Nur wenige sind von Robinsons verspätetem, performativem Akt der Zerknirschung überzeugt, darunter zwei ihrer „sozialistischen“ Kollegen in Ottawa. Ein Abgeordneter fordert eine „Neubewertung“ ihres Platzes im Kabinett. Ein anderer Abgeordneter prangerte Robinson als „entsetzliche Missachtung der schrecklichen Gewalt, die den Palästinensern angetan wird“ an.

Auch Robinsons Chef, der Premierminister von British Columbia, meldet sich zu Wort. Er bezeichnete die Äußerungen der Ministerin als „falsch“. Anstatt sie zu entlassen, hat der Premierminister Robinson eine Standpauke gehalten. Er sagte ihr, sie solle weiterreden.

„Sie hat noch einiges zu tun, um den Schaden, den ihre Bemerkungen angerichtet haben, zu beseitigen“, sagte er.

Mit anderen Worten: Der Premierminister will, dass Robinson ihr und der Regierung aus der Patsche hilft.

Genau. Das sollte genügen.

Die zweite geschwätzige Politikerin ist die ehemalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses und Grande Dame der Kongressdemokraten, Nancy Pelosi. Sie hat am 29. Januar in den stets angenehmen Studios des CNN-Büros in Washington ihre mühsame Rede gehalten.

Die einflussreiche „Speaker Emerita“ wurde gebeten, sich zu den lästigen, meist jungen Demonstranten zu äußern, die Präsident Joe Biden bei Wahlkampfauftritten mit „Völkermord-Joe“-Sprechchören unterbrechen, und darauf einzugehen, ob sie „besorgt sei, dass sie bei den bald anstehenden Präsidentschaftswahlen einfach zu Hause bleiben könnten“.

Eine herablassende Pelosi spielte prompt die Opferkarte aus und sagte: „Ich war der Empfänger ihres, sagen wir mal, Überschwangs in dieser Hinsicht … sie stehen die ganze Zeit vor meinem Haus.“

Arme, verwöhnte Pelosi.

Die „Speaker Emerita“ fügte ihrer, sagen wir, Verachtung noch eine Vorlesung hinzu, in der sie behauptete, dass sie und andere seriöse Leute auf dem Capitol Hill im Gegensatz zu dem „überschwänglichen“ Pöbel darüber „nachdenken“ müssten, „wie man das Leiden in Gaza beenden kann“.

Arme, missverstandene Pelosi.

Offensichtlich „denkt“ sie, dass ein „Waffenstillstand“ nicht „das Leiden in Gaza beenden“ würde, denn das ist es, was der russische Präsident Wladimir Putin „gerne sehen würde“.

Pelosis McCarthyit-verleumdende Logik ist abscheulich und bizarr. Was, abgesehen von einem Waffenstillstand, soll „das Leiden in Gaza beenden“ – mit oder ohne Putins Segen?

Wie dumm von mir, aber ich kann mir nichts anderes als einen „Waffenstillstand“ vorstellen, das „das Leiden in Gaza beenden“ wird.

Pelosi hätte aufhören sollen zu reden. Zum Glück hat sie das nicht getan.

Dann bewies sie, dass sich hinter jedem Amerika-Flaggen-Nadel-tragenden Redner ein Alex-Jones-ähnlicher Verschwörungstheoretiker verbirgt, der davon überzeugt ist, dass das Heimatland von fünften Kolumnisten überschwemmt wird, die sich als Bürger tarnen, die ihr verfassungsmäßiges Recht wahrnehmen, einen amtierenden Präsidenten herauszufordern.

„Ich denke, einige dieser Demonstranten sind spontan, organisch und aufrichtig“, sagte Pelosi. „Einige, denke ich, haben Verbindungen zu Russland.

Auch hier hätte Pelosi aufhören sollen zu reden.

Zum Glück hat sie das nicht getan.

Sie war noch nicht fertig damit, Millionen ihrer arabisch, muslimisch und palästinensischstämmigen Mitbürger als nützliche Werkzeuge Putins zu beschimpfen, und bestätigte, dass sie genauso bereitwillig und eifrig wie ihr Erzfeind Donald Trump ist, das FBI auf vermeintliche Feinde zu hetzen.

„Eine gewisse Finanzierung sollte untersucht werden, und ich möchte das FBI bitten, das zu untersuchen“, sagte Pelosi.

Ich rufe J. Edgar Hoover an. Ich rufe J. Edgar Hoover.

Ich bin froh, dass Pelosi weiterredet.

Ich bin froh, weil sie die Demokratische Partei als den „progressiven“ und „integrativen“ Schwindel entlarvt hat, der sie ist.

Die Demokratische Partei war nie die „Heimat“ für arabische, muslimische und palästinensische Amerikaner und wird es auch nie sein. Sie werden immer mit Misstrauen und Verachtung von einem Parteiestablishment behandelt werden, das Dissens mit Illoyalität verwechselt und Palästinenser als Wegwerffutter betrachtet.

Sie sehen, wenn Politiker reden, ist das manchmal sehr aufschlussreich.

Andrew Mitrovica ist ein Al Jazeera-Kolumnist mit Sitz in Toronto.

Übersetzt mit Deepl.com

