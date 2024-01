Israelis kill 9 at UN shelter, sparking outrage amid Khan Younis onslaught Fears grow for hospitals, displaced people in the southern Gaza as Israeli military presses assault on Khan Younis city.

Israels Krieg gegen Gaza live: „Angriffe auf zivile Einrichtungen sind völlig inakzeptabel

Von Linah Alsaafin und Alma Milisic

25 Jan 2024

Die UNO berichtet, dass zwei Krankenhäuser in Khan Younis – Nasser und Al-Amal – von schweren Kämpfen „eingekreist“ wurden, so dass Tausende von „verängstigten Mitarbeitern, Patienten und Vertriebenen darin eingeschlossen sind“.

Das israelische Militär hat Hunderte von Gebäuden in der Nähe des Zauns zum Gazastreifen abgerissen, um eine „Pufferzone“ zu schaffen, was eine klare Missachtung der Forderungen der USA darstellt.

Der Internationale Gerichtshof wird am Freitag eine Entscheidung in der Klage Südafrikas gegen Israel wegen angeblichen Völkermords im Gazastreifen fällen.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 25 700 Menschen getötet und 63 740 verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139.

