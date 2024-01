https://english.almayadeen.net/news/politics/how-is-yemen-protecting-international-law-as-us—israel–vi

Wie schützt der Jemen das Völkerrecht, wenn die USA und Israel es verletzen?

Von Mohammad Al-Jaber

Quelle: Al Mayadeen Englisch

25. Januar 2024

Der Jemen wird für seine Aktionen im Roten Meer, die den andauernden israelischen Völkermord in Gaza beenden sollen, vielfach verurteilt, während diejenigen, die den Völkermord unter eklatanter Verletzung des Völkerrechts aufrechterhalten, Beifall erhalten.

Die Vereinigten Staaten werden inzwischen sehr verabscheut, und obwohl es eine Fülle von Gründen gibt, einen solchen Staat zu hassen, geht der Hass, den er bisher auf sich gezogen hat, zum Teil auf seinen eigennützigen militärischen Interventionismus zurück, der bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht und sich bis heute fortsetzt. Darüber hinaus könnte dies auch darauf zurückzuführen sein, dass die USA vorgeben, sich für das Völkerrecht einzusetzen und es zu respektieren, während sie dessen Bestimmungen völlig missachten.

Blickt man auf die Geschichte der USA zurück, so ist ihr Weg an die Spitze des Imperiums mit den Leichen vieler Ausländer gepflastert, deren Regierungen es wagten, sich gegen die Interessen Washingtons zu stellen; viele von ihnen wurden durch militärische Interventionen getötet, viele andere durch ihre Sanktionen und Embargos, neben anderen Mitteln des Hungers und der Unterdrückung.

Es ist leicht nachvollziehbar, dass das Führen von Kriegen und das Aushungern von Menschen, die Tausende von Kilometern entfernt sind, die Vereinigten Staaten zu einem Feind machen können, aber dieses Narrativ ist nicht neu; die USA werden seit langem für ihre abscheulichen Aktionen als Verbrecher dargestellt. Betrachtet man jedoch den casus belli der von ihnen geführten Kriege, so sind sie abscheulicher und verwerflicher als je zuvor.

Obwohl sich die Vereinigten Staaten gerne als ideale Nation und Beschützer der Menschenrechte darstellen, die nicht einmal so weit gehen würden, einen Stein auf jemanden zu werfen, wenn es keinen Grund dafür gibt, oder um ihre bevorzugten Minderheiten zu verteidigen, ist die Realität oft enttäuschend, und die Gründe für einen Krieg waren immer eigennützig.

Nun kann man nicht einfach argumentieren, dass eine Nation jede Vernunft aufgeben, ihre Interessen missachten, ihre Koffer packen und zum Wohle eines anderen Volkes oder Staates in den Krieg ziehen sollte, aber wenn die USA schon so tun, als läge ihnen etwas an den Menschenrechten, dann sollte wenigstens eine Intervention aus humanitären Gründen und mit tatsächlicher, nicht künstlich herbeigeführter Zustimmung der Völker des Landes oder der Region erfolgen, in die eingedrungen werden soll.

Verletzung des Völkerrechts für eigene Interessen

Die Absichten der Vereinigten Staaten in Bezug auf ausländische Interventionen lassen sich bis zur Monroe-Doktrin aus dem 19. Jahrhundert zurückverfolgen, die darauf abzielte, jegliche europäische kolonialistische Intervention in Nord- und Lateinamerika zu verbieten. Washington behauptete, dass seine Maßnahmen dazu dienten, sich selbst und andere regionale Staaten vor den Hegemonen zu schützen. In Wirklichkeit war das gesamte Dokument jedoch nur ein Versuch, seine expansionistischen imperialistischen Ambitionen in Lateinamerika zu verschleiern, wobei Kuba und Mexiko die wichtigsten Staaten waren, die es als Vasallen zu nutzen versuchte.

Einer der deutlichsten Beweise für die Eigeninteressen Washingtons ist die Tatsache, dass die Länder der Region, deren Regierungen sich in ihrer Unabhängigkeit und territorialen Integrität bedroht fühlten und Hilfe bei ihren vermeintlichen Verbündeten suchten, die später bestätigten, dass die Monroe-Doktrin einzig und allein im Dienste der USA und ihrer Interessen geschaffen worden war, sich nicht auf sie beriefen oder sie ablehnten.

Dies wurde noch deutlicher, als US-Präsident Theodore Roosevelt das Roosevelt-Korollarium aufstellte, das es seinem Land erlaubte, in die Angelegenheiten anderer Nationen einzugreifen, wenn diese gegen die von den Vereinigten Staaten festgelegten Richtlinien verstießen. Obwohl dies zu diesem Zeitpunkt nur Interventionen in Nord- und Südamerika erlaubte, stellte Washington später sicher, dass es die Souveränität unabhängiger Nationen weltweit eindeutig verletzen konnte.

Dies gilt für jeden Konflikt, in den die Vereinigten Staaten eintraten, und für jede Aggression, die sie initiierten, vom Ersten und Zweiten Weltkrieg bis zur Invasion in Libyen, der Beteiligung an Syrien usw., und sogar heute, als es Anfang Januar zur Aggression gegen den Jemen kam.

Im Ersten Weltkrieg traten die Vereinigten Staaten nur in den Konflikt ein, als ihre eigenen Handels- und Passagierschiffe von den Deutschen angegriffen wurden, ganz zu schweigen davon, dass sie erkannten, dass die Alliierten im Falle einer Kriegsniederlage wahrscheinlich nicht in der Lage sein würden, die Kredite zu erhalten, die sie ihnen zuvor gewährt hatten.

Als es zum Zweiten Weltkrieg kam, blieben die USA trotz der Berichte über die von den Achsenmächten begangenen Gräueltaten, insbesondere die von den Nazis verübten Völkermorde, gleichgültig – vielleicht weil sie für den Zusammenbruch Europas beteten, damit sie als unangefochtener Hegemon herrschen konnten – bis die Japaner amerikanischen Boden angriffen.

Bei jeder weiteren Invasion, militärischen Intervention und sogar bei ernsthaften diplomatischen Bemühungen nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Vereinigten Staaten bei jeder ihrer Entscheidungen nur sich selbst im Sinn, unter völliger Missachtung der Bestimmungen internationaler Dokumente und Konventionen.

Reden wir über den Jemen

Was den Jemen betrifft, so handelten und handeln seine Führung und seine Streitkräfte nicht in ihrem eigenen Interesse, sondern im Interesse der Bevölkerung des Gazastreifens, dem die Einreise von Hilfsgütern je nach Laune des israelischen Regimes entweder untersagt oder extrem eingeschränkt ist; die Bestimmungen von Sanaa waren unglaublich klar und konnten nicht missverstanden werden, selbst wenn man es versuchte: Erlaubt die Einreise von Hilfsgütern nach Palästina oder es werden keine Lieferungen die israelische Besatzung über das Rote Meer erreichen.

Die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich sowie mehrere Länder, die anscheinend einen ständigen Strom von Militärgütern an die Israelis, aber nicht an die Palästinenser liefern, haben es auf sich genommen, die internationale Handelsroute zu verteidigen, indem sie den Jemen bombardierten – ein Code für die Verteidigung der israelischen Besatzung -, und während sie versuchten, ihren Verbündeten zu unterstützen, tat der Jemen das, was die USA und Co. als „Piraterie“, „Terrorismus“ und „Geiselnahme des internationalen Handels“ bezeichnen. Das ist bemerkenswert dreist von einem Land, das dafür bekannt ist, Blockaden gegen jeden zu verhängen, den es ablehnt, was man wohl als Störung des internationalen Handels bezeichnen könnte.

Jenseits des Völkerrechts wollen die Vereinigten Staaten und Großbritannien eine Partei, die einen Völkermord begeht, weiterhin mit Nahrungsmitteln und anderen Gütern versorgen, während sie eine Partei bestrafen, die sich auf die Seite der Opfer des Völkermords stellt, und haben sich damit selbst ins Verderben gestürzt. Ihre eigene Aktion, ein fremdes Land zu bombardieren, hatte Folgen, und sie nutzten diese Ursache und Wirkung, um den Jemen weiter zu kriminalisieren.

Die Konsequenz in Aktion? Nach der Bombardierung erklärte Sanaa, dass keine Schiffe unter US- oder britischer Flagge mehr das Rote Meer durchqueren dürfen, nachdem das Verbot nur für Schiffe unter israelischer Flagge, die von Israel betrieben werden, galt.

Dies führte zu verschiedenen Angriffen auf US-Frachtschiffe und zu gemeinsamen westlichen Angriffen auf den Jemen als „Vergeltungsmaßnahme“, um die jemenitischen Streitkräfte zu „schwächen“ und es ihnen zu erschweren, Interessen der USA oder ihres treuesten Verbündeten anzugreifen.

Kein Bedarf für den Kongress

Wenn es um humanitäre Fragen geht, wie die Aufforderung an die israelische Besatzung, sich zu einem Waffenstillstand zu verpflichten oder Hilfslieferungen in den Gazastreifen zuzulassen, kann die Regierung Biden den Kongress nicht umgehen und muss sich an das Verfahren halten. Als der Präsident jedoch plötzlich den Jemen bombardieren wollte, umging er dreist und vollständig den Kongress, um ein souveränes, unabhängiges Land anzugreifen, was eine völlige Verletzung des Völkerrechts darstellt.

Die UNO definiert eindeutig, dass es für einen UN-Mitgliedstaat illegal ist, „die territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit eines anderen Staates anzudrohen oder Gewalt anzuwenden“, wogegen Joe Biden unbestreitbar verstoßen hat – was wiederum auf die Komplizenschaft seiner und vieler anderer Regierungen hinweist, die internationales Recht zu ihrem eigenen Vorteil untergraben und brechen. Auch wenn viele andere Staaten Handlungen begehen, die als Verstoß gegen das Völkerrecht gelten, so tut dies doch niemand so wie die USA in dem Sinne, dass sie in der internationalen Arena die Einhaltung des Völkerrechts überwachen wollen, während sie selbst dagegen verstoßen, wann immer sie die Gelegenheit dazu haben.

Dies unterstreicht auch, dass der Präsident den Kongress bei Bedarf umgehen kann, was ein klarer Hinweis darauf ist, dass Biden nicht zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen aufruft, nur weil er nicht will, sondern dies einem langwierigen bürokratischen Prozess überlässt, der Jahre dauern könnte, bevor er zu irgendeiner Aktion führt, was ihn zum Komplizen des anhaltenden Völkermords durch die israelische Besatzung macht.

Wer schützt eigentlich das Völkerrecht?

Artikel I der Pariser Konvention von 1948 über die Verhütung und Bestrafung von Verbrechen, besser bekannt als Völkermordkonvention, besagt eindeutig, dass die Vertragsparteien, zu denen auch der Jemen gehört, verpflichtet sind, Völkermord zu verhindern oder zu bestrafen, unabhängig davon, ob er in Friedens- oder in Kriegszeiten begangen wird, und genau das tut der Jemen zu einer Zeit, in der sowohl die israelische Besatzung als auch die Vereinigten Staaten das Völkerrecht verletzen, indem sie Völkermord bzw. Gewaltanwendung gegen einen souveränen Staat begehen.

Aber ist das, was die israelische Besatzung begeht, wirklich ein Akt des Völkermords? Um dies zu entscheiden, genügt es, die Bestimmungen von Artikel II der Völkermordkonvention zu lesen, die von der israelischen Besatzung unterzeichnet wurde und in der klar festgelegt ist, was einen Angriff als Völkermord einstuft. Aber gehen wir sie vorsichtshalber einmal durch.

– Schwere körperliche oder seelische Schäden bei Mitgliedern der Gruppe verursachen: check. Mehr als 63.000 Menschen wurden bisher bei der anhaltenden Aggression verwundet, wobei Tausende von Kindern unter schweren Traumata leiden, da man sehen kann, wie sie zittern und Panikattacken erleiden, neben anderen deutlichen Anzeichen eines Traumas.

– Der Gruppe werden vorsätzlich Lebensbedingungen auferlegt, die auf ihre vollständige oder teilweise physische Zerstörung abzielen: Kontrolle. Seit 2007 besteht eine erdrückende Blockade des Gazastreifens, wobei die israelische Besatzung sogar die Menge an Lebensmitteln und anderen Nahrungsmitteln, die in den Gazastreifen gelangen dürfen, begrenzt. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch veröffentlichte sogar einen ausführlichen Bericht über den Einsatz des Hungers als Kriegswaffe durch die israelische Besatzung.

– Auferlegung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten innerhalb der Gruppe: check. Während die israelische Besatzung alle zwei Stunden eine Mutter in Gaza tötet und 29 % der Getöteten in Gaza Frauen sind, war das noch nicht genug, denn als sie nach ihrer Bodeninvasion in Gaza in das al-Shifa-Krankenhaus eindrang, zeigten zahlreiche Berichte und Bilder, dass Babys außerhalb ihrer Brutkästen starben, nachdem die Besatzung einen Stromausfall verhängt hatte, der ihnen das nahm, was sie buchstäblich am Leben hielt.

– Zwangsweise Verlegung von Kindern aus der Gruppe in eine andere Gruppe: check. Euro-Med Human Rights Monitor hat berichtet, dass das israelische Militär palästinensische Kinder aus dem Gaza-Streifen entführt hat. Dem Bericht zufolge hat der israelische Offizier Harel Itach, ein Kommandeur der Givati-Brigade, ein palästinensisches Kleinkind aus dem Haus seiner Familie in Gaza entführt, nachdem seine Familienmitglieder getötet worden waren. Das genaue Datum des Vorfalls wurde nicht bekannt gegeben, aber die Organisation betonte, wie wichtig es sei, diese Informationen ernst zu nehmen.

Daraus lässt sich schließen, dass es sich um einen Völkermord handelt; man braucht nicht den Internationalen Gerichtshof, um auf das Offensichtliche hinzuweisen, da das Urteil über die Verbrechen der israelischen Besatzung noch aussteht, was wahrscheinlich noch Jahre dauern wird.

Darüber hinaus ist es klar, dass die israelische Besatzung nicht nur gegen die Völkermordkonvention verstößt, sondern auch gegen das humanitäre Völkerrecht und das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, und das nur, weil sie die Einfuhr von Hilfsgütern und Lebensmitteln in den Gazastreifen nicht zulässt, während die Menschen hungern und sich von Gras und Tierfutter ernähren.

Unter Berücksichtigung all dessen – der Tatsache, dass „Israel“ tatsächlich einen Völkermord begeht – hat der Jemen eine klare Haltung gegenüber der Aggression eingenommen und erklärt, dass er ausschließlich in der Absicht handelt, den anhaltenden Völkermord am palästinensischen Volk zu stoppen, was nach dem ersten Artikel der Völkermordkonvention eindeutig gültig und nach dem Völkerrecht sogar eine Verpflichtung ist. Die Sowjets werden ja auch nicht dafür verurteilt, dass sie beim Einmarsch in Deutschland Konzentrationslager befreit haben. Oder doch?

Heute, in dieser vom Westen aufgezwungenen Atmosphäre des Unilateralismus und der Verurteilung jedes Versuchs, einen von einer vom Westen unterstützten Partei begangenen Gewaltakt zu untergraben, erweist sich der Jemen als beispielhafte Ikone des Widerstands mit seiner unerschütterlichen Unterstützung für Palästina und der Aufrechterhaltung des Völkerrechts zu einer Zeit, in der diejenigen, die sich als seine Anstandsdamen ausgeben, es brechen, nur damit ihre Amazon-Pakete nicht verzögert werden, während sie ein Auge zudrücken angesichts des eklatanten Verbrechens, das von einem ihrer engsten Verbündeten verübt wird, den sie anscheinend bis ins Grab verteidigen werden.

Übersetzt mit Deepl.com



