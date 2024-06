Open Letter to Joe Biden on Behalf of Jewish Americans: Stop Sending Israel Offensive Weapons | Common Dreams The continuation of violence will continue to increase the heart-wrenching death toll, increase the number of calls for a ceasefire, and decrease your poll numbers – straight through the election.

US-Präsident Joe Biden kündigt einen vorgeschlagenen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen an, während er eine Rede im State Dining Room des Weißen Hauses am 31. Mai 2024 in Washington, DC hält. Biden sprach auch kurz über die Verurteilung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump vor einem New Yorker Gericht einen Tag zuvor.

(Foto: Chip Somodevilla/Getty Images)

Offener Brief an Joe Biden im Namen der jüdischen Amerikaner: Stoppen Sie die Lieferung von Offensivwaffen an Israel

Die Fortsetzung der Gewalt wird die Zahl der Todesopfer weiter in die Höhe treiben, die Zahl der Rufe nach einem Waffenstillstand erhöhen und Ihre Umfragewerte senken – bis zur Wahl.



Von Jamie Beran

Common Dreams

5. Juni 2024

Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende ist ein offener Brief, der am Dienstag, den 5. Juni 2024, von Jamie Beran, dem Geschäftsführer der progressiven jüdischen Organisation Bend the Arc: Jewish Action, an US-Präsident Joe Biden gerichtet wurde. Diese auf das Inland fokussierte Organisation erklärte, dass sie zwar „keinen Beitrag zur Politik gegenüber Israel-Palästina oder zu außenpolitischen Fragen leistet, sich aber aufgrund der Dringlichkeit der Gefahr, die der andauernde Krieg für die Sicherheit der amerikanischen Juden und für die Demokratie in den Vereinigten Staaten darstellt, dazu entschlossen hat, diesen Brief zu senden“.

Der ehrenwerte Joseph R. Biden

Das Weiße Haus

1600 Pennsylvania Avenue

Washington, D.C. 20500

Sehr geehrter Präsident Biden,

als amerikanische Juden, die sich zutiefst für Gerechtigkeit, Gleichheit und kollektive Sicherheit einsetzen, begrüßen wir Ihre Unterstützung für einen dauerhaften Waffenstillstandsplan. Seit dieser Ankündigung haben israelische Offizielle leider deutlich gemacht, dass sie einen solchen Plan nicht unterstützen.

Trotz Ihrer Aufforderungen, die Gewalt zu beenden, haben Sie immer wieder keine konkreten Maßnahmen ergriffen. Angesichts der Tatsache, dass mehr als eine Million palästinensische Flüchtlinge gezwungen sind, aus Rafah, ihrem letzten sicheren Zufluchtsort, zu fliehen, dass Tausende von Menschen ihr Leben verloren haben und dass Familien von Gefangenen in Israel zu Geldstrafen verurteilt werden, weil sie einen Waffenstillstand fordern, ist es längst an der Zeit, die Unterstützung der USA für diese Angriffe zu beenden. Jetzt ist es an der Zeit, Ihr Versprechen einzulösen, keine Angriffswaffen mehr an das israelische Militär zu liefern.

Wir als Juden – und insbesondere als Juden, die jahrzehntelang starke Partnerschaften mit allen Gemeinschaften aufgebaut und gepflegt haben, die von der sich rasch ausbreitenden weißen nationalistischen Bewegung angegriffen werden – wissen, dass wir historisch gesehen am meisten in Gefahr sind, wenn die Demokratie geschwächt wird, und am sichersten, wenn sie gestärkt wird.

Wir können gar nicht hoch genug einschätzen, wie schwierig es in dieser Zeit war, sich bei Bend the Arc auf unsere rein innenpolitischen Prioritäten zu konzentrieren. Eines der Gründungsprinzipien von Bend the Arc ist es, die amerikanischen Juden so zu mobilisieren, wie wir sind: eine Gemeinschaft mit vielen Themen. Es ist uns ein großes Anliegen, für Gerechtigkeit in den Vereinigten Staaten zu sorgen, für Juden und Nicht-Juden gleichermaßen. Aber seit den Schrecken des 7. Oktober hat die Gewalt in Israel-Palästina unsere Grenzen so weit durchdrungen, dass sie unsere kollektive Sicherheit gefährdet. Sie beeinträchtigt das jüdische Leben in den USA und die Sicherheit der jüdischen und arabischen Amerikaner. Und unter der Bedrohung einer ermutigenden autoritären Bewegung vor unserer Haustür bedroht sie unsere gemeinsame Fähigkeit, das zu verteidigen und aufzubauen, was uns alle schützen wird – eine lebendige, multireligiöse und multirassische Demokratie.

Als Sie die tödliche Kundgebung in Charlottesville als Motivation für Ihre Kandidatur für das Amt des Präsidenten im Jahr 2020 nannten, wussten wir, dass Sie unsere Vision teilen. Wir wussten, dass Sie diesen Tag als Vorbote einer alternativen, wahrscheinlich unumkehrbaren und sehr beunruhigenden Zeitlinie für diese Nation sahen – eine Zeitlinie, die durch den Aufstand vom 6. Januar weiter zementiert wurde und sich jedes Mal verhärtet, wenn Trump seinen öffentlichen Plan zur Demontage der Demokratie ausspricht.

Von unseren gemeinsamen Kämpfen für die Ernennung der Richterin am Obersten Gerichtshof Ketanji Brown Jackson, für die Stärkung unserer historischen Bewegung für die Gewerkschaften und für den Inflation Reduction Act wissen wir, dass wir weiterhin zusammenarbeiten wollen, um diese Demokratie zu verbessern. Und aus unseren gemeinsamen Kämpfen gegen Antisemitismus und zum Schutz des öffentlichen Bildungswesens – und aus Ihrer Einladung zur Zusammenarbeit mit dem Weißen Haus, dem Justizministerium und dem Bildungsministerium – wissen wir, dass wir auch weiterhin gemeinsam an der Verteidigung dieser Demokratie arbeiten wollen.

Heute, da die israelische Regierung weiterhin Ihre roten Linien ignoriert, öffentlich gelobt hat, sie weiterhin zu überschreiten, und nun mindestens sieben weitere Monate mit Angriffen angekündigt hat, schlagen wir als amerikanische Juden Alarm:

Die Unterstützung der USA für die anhaltende Gewalt in Gaza gefährdet die Sicherheit der Amerikaner und die Demokratie in den USA. Um des Lebens aller Menschen in der Region und der Sicherheit und Zukunft von uns allen in den Vereinigten Staaten willen fordern wir Sie auf, Ihr eigenes Versprechen einzulösen und die Lieferung von Angriffsmunition an Israel einzustellen. Wir fordern Sie auf, die anhaltende Gewalt zu beenden und eine Lösung zu finden, die alle gefangenen Angehörigen zu ihren Familien zurückbringt, die Massengräueltaten beendet, einen Weltkrieg verhindert und die Selbstbestimmung für alle Israelis und Palästinenser ermöglicht.

Der Status quo ist nicht geeignet, unsere unmittelbare Sicherheit zu gewährleisten. Wir haben aus der Geschichte und den letzten acht Monaten gelernt, dass Explosionen globaler Gewalt die Gewalt im eigenen Land dramatisch verstärken. Antisemitismus, antimuslimischer und antiarabischer Fanatismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit nehmen weiter zu. In diesen Momenten suchen die Verantwortlichen nach falschen Lösungen, um schnell eine Illusion von Sicherheit zu vermitteln, wobei sie letztlich die Kriminalisierung verstärken und die für eine gesunde Demokratie erforderlichen Freiheiten einschränken.

Der Status quo trägt nicht zu unserer zukünftigen Sicherheit bei. Ihr Sieg in diesem November ist das mächtigste Instrument, das wir haben, um eine unumkehrbare Entwicklung hin zum Ende der US-Demokratie zu verhindern und unseren Beitrag zum Aufbau einer Gesellschaft zu leisten, die allen Menschen dient – vom Schutz des Wahlrechts über die Verankerung des Rechts auf Abtreibung bis hin zur Schaffung gerechter Wege für die Einwanderung. Ihr Erfolg als Kandidat ist untrennbar mit dem Vertrauen der Menschen in Ihre Fähigkeit verbunden, für unsere Sicherheit zu sorgen. Da sich die Gewalt in Übersee auch auf unsere Beiträge im Inland auswirkt, ist sie jetzt auch mit Ihrem Erfolg und unserer Sicherheit verbunden.

Seit Oktober haben die Mehrheit Ihrer Wähler unter den amerikanisch-jüdischen Demokraten und die große Mehrheit der amerikanischen Demokraten ein Ende dieser Entwicklung gefordert. Die Fortsetzung der Gewalt wird die Zahl der Todesopfer weiter in die Höhe treiben, die Zahl der Rufe nach einem Waffenstillstand erhöhen und Ihre Umfragewerte senken – bis zur Wahl. Wir haben gesehen, dass die nicht engagierten Bewegungen Ihren bisherigen Vorsprung in Schlüsselregionen fast überholt und in einigen Städten sogar gewonnen haben. Wir sehen, dass Ihre Basis von Jungwählern und Progressiven zunehmend das Vertrauen verliert. In unserer Gemeinschaft erleben wir, dass zu viele nicht zugehörige Juden – die zweitgrößte Gruppe der amerikanischen Juden – ungehört bleiben. Und in unseren Partnerschaften mit nicht-jüdischen Gemeinden hören wir Geschichten von Entfremdung und Isolation. Wenn Sie sich nicht an Ihre eigenen roten Linien halten und die israelische Regierung verspricht, sie weiterhin zu verletzen, wird das Ihre Überlebensfähigkeit als Kandidat in einem Rennen, in dem jede Stimme zählt, weiter untergraben.

Bei Bend the Arc kämpfen wir für die freudige Zukunft, die wir verdienen: eine amerikanische Gesellschaft frei von weißer Vorherrschaft, Antisemitismus und Rassismus. Eine Gesellschaft, in der die Befreiung der Schwarzen verwirklicht wird und in der wir alle sicher sind und gedeihen, unabhängig davon, wie wir aussehen oder woher wir kommen. Unsere Vision leuchtet am hellsten vor dem ominösen Hintergrund der Bedrohung durch den weißen Nationalismus.

Auch Ihre Kandidatur kann diesen Kontrast wiederherstellen und einen Status quo beenden, der die Opposition zu spiegeln droht. Wir beten dafür, dass Sie das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen können und dass wir gemeinsam daran arbeiten können, die helle Zukunftsvision wiederherzustellen, die die Amerikaner im November inspirieren wird.

Mit freundlichen Grüßen,

Jamie Beran

CEO, Bend the Arc: Jüdische Aktion

Übersetzt mit deepl.com



