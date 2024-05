Gaza under heavy bombardment as battles rage between Hamas and Israel Palestinian armed groups have been exchanging fire with Israeli troops stationed at a main junction in central Gaza.



Ein Bild zeigt einen Blick auf ein zerstörtes Viertel in Khan Younis

Israels Krieg gegen Gaza live: Hamas prüft Gaza-Vorschlag in „positivem Geist„



Von Mersiha Gadzo

2. Mai 2024

Eine Delegation der Hamas wird demnächst zu weiteren Gesprächen nach Ägypten reisen. Hamas-Chef Ismail Haniyeh bekräftigt die „positive Einstellung der Gruppe zur Prüfung des Waffenstillstandsvorschlags“.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bei israelischen Angriffen in den letzten 24 Stunden 28 Menschen getötet und 51 verletzt.

Bewaffnete palästinensische Gruppen haben israelische Truppen angegriffen, die an einer Hauptkreuzung im Zentrum des Gazastreifens stationiert sind, wo es nach Zeugenaussagen zu umfangreichen Schusswechseln kam.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 34.596 Palästinenser getötet und 77.816 verwundet. Die Zahl der Todesopfer der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober in Israel beläuft sich auf 1.139, Dutzende von Menschen werden noch immer gefangen gehalten.

