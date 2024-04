Infant dies of extreme heat in Gaza as warnings of sanitation crisis grow UNOCHA warns of a ’sanitation crisis‘ amid rising temperatures in the enclave.



Der Onkel von Sabreen al-Rouh, einem palästinensischen Mädchen, das wenige Tage nach der Rettung aus dem Leib ihrer sterbenden Mutter Sabreen al-Sheikh (al-Sakani), die zusammen mit ihrem Mann Shokri und ihrer Tochter Malak bei einem israelischen Angriff inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der Hamas getötet wurde, neben ihrem Grab in Rafah im südlichen Gazastreifen kauert, 26. April 2024. REUTERS/Mohammed Salem TPX IMAGES OF THE DAY

Dieses Video kann Lichtmuster oder Bilder enthalten, die bei Menschen mit visuellen Empfindlichkeiten Anfälle auslösen oder Unbehagen hervorrufen können.

Israels Krieg gegen Gaza live: Israel bombardiert Gaza, während die Studentenproteste wachsen

Von Virginia Pietromarchi und Stephen Quillen

27 Apr 2024

Fünfzehn Menschen, darunter Frauen und Kinder, sind bei den jüngsten israelischen Bombardierungen des Flüchtlingslagers Nuseirat, von Khan Younis und Rafah getötet worden, berichten der Korrespondent von Al Jazeera und die Nachrichtenagentur Wafa.

Der Zivilschutz des Gazastreifens hat nach eigenen Angaben die Exhumierung von Hunderten von Leichen aus einem Massengrab im Nasser Medical Complex abgeschlossen und fordert eine internationale Untersuchung möglicher israelischer Kriegsverbrechen in diesem Krankenhaus.

Die israelische Armee erklärt, dass die Pläne für eine Bodeninvasion in Rafah trotz der weit verbreiteten Warnungen vor einer Verschärfung der humanitären Krise in der überfüllten Stadt, in der mehr als eine Million Vertriebene Zuflucht gesucht haben, „voranschreiten“.

Die New Yorker Columbia University teilt ihren Studenten mit, dass sie einen Rückzug aus Israel in Erwägung ziehen wird, da Antikriegsproteste auf dem Campus weltweit ein Ende der Finanzierung und politischen Unterstützung des israelischen Krieges gegen Gaza fordern.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 34 356 Palästinenser getötet und 77 368 verwundet. Die Zahl der Todesopfer der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober in Israel beläuft sich auf 1.139, Dutzende werden noch immer in Gaza gefangen gehalten.

Übersetzt mit deepl.com



