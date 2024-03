Netanyahu plans Rafah attack as UN court orders Israel to open Gaza to aid Israeli PM says Rafah invasion next as ICJ demands Israel allows the free-flow of aid and end attacks on Gaza civilians.

JABALIA, GAZA – 27. MÄRZ: Eine Menge hungernder Palästinenser, darunter auch Kinder, warten auf Lebensmittel, die von Wohltätigkeitsorganisationen inmitten der israelischen Blockade verteilt werden, während sich die Situation im Flüchtlingslager Jabalia in Gaza am 27. März 2024 dramatisch verschlechtert. ( Mahmoud Issa – Anadolu Agency )

Israels Krieg gegen Gaza live: Israel soll aufhören, Kinder zu verhungern

Von Federica Marsi, Umut Uras und Stephen Quillen

29 März 2024

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden in den letzten 24 Stunden 71 Palästinenser getötet und 112 verwundet.

Die belgische Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit und Städtepolitik, Caroline Gennez, sagt, dass der internationale Druck auf Israel aufrechterhalten werden muss und dass es „aufhören muss, Zivilisten und Kinder auszuhungern“.

In einem rechtsverbindlichen Beschluss fordert der Internationale Gerichtshof (IGH) Israel auf, „unverzüglich“ Maßnahmen zu ergreifen, um die „ungehinderte Bereitstellung“ von Grundversorgungsleistungen und humanitärer Hilfe, einschließlich Nahrungsmitteln, Wasser, Treibstoff und medizinischer Versorgung, zu gewährleisten.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu teilt den Angehörigen der im Gazastreifen festgehaltenen Soldaten mit, dass nur militärischer Druck ihre Freilassung bewirken kann, und die Armee bereitet sich darauf vor, in Rafah einzumarschieren“.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 32.623 Palästinenser getötet und 75.092 verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139, Dutzende werden noch immer gefangen gehalten.

Vor 13m (10:05 GMT)

Waffen müssen aufhören, nach Israel zu fließen“: Jordanischer FM

Der jordanische Außenminister Ayman Safadi hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, die Waffenlieferungen an Israel einzustellen.

Er sagte auf X: „UN-Agenturen erzählen Horrorgeschichten über das Leiden in Gaza. Über 30.000 Tote. Über zwei Millionen Menschen sind verhungert. Diese Fakten beschämen die Welt“.

„Es müssen keine Waffen mehr nach Israel fließen. Israel muss gezwungen werden, diese Katastrophe zu beenden. Das ist es, was das internationale Recht, was die menschlichen Werte verlangen“, fügte er hinzu.

Vor 23 Minuten (09:55 GMT)

Anhaltende Kämpfe in der Nähe des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis

In der Nähe des Nasser-Krankenhauses in der südlichen Stadt Khan Younis im Gazastreifen sind Kämpfe zwischen israelischen Streitkräften und palästinensischen Kämpfern im Gange.

Die Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, gaben an, israelische Soldaten in der Nähe des Krankenhauses mit Artilleriegranaten beschossen zu haben, wobei mehrere von ihnen getötet und verwundet wurden.

Vor 32m (09:45 GMT)

Israel verstärkt seine Angriffe trotz des Drucks der internationalen Gemeinschaft

Hani Mahmoud

Es ist noch keine Woche her, dass der UN-Sicherheitsrat mit einer Resolution einen Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert hat. Heute hat der IGH entschieden, dass humanitäre Hilfe in den nördlichen Gazastreifen fließen muss, da sich die Hungersnot dort ausbreitet.

Vor Ort ist nichts von alledem geschehen. Es gibt keinen Waffenstillstand, und die israelischen Angriffe nehmen zu.

Es gab einen neuen Angriff auf einen Sportverein im östlichen Teil des Gazastreifens. Uns wurde gesagt, dass die Menschen in dem Club aus verschiedenen Teilen des Gazastreifens stammten und dort Schutz suchten.

Berichten zufolge wurden sieben Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Das Tragische an diesem Angriff ist, dass es in dem Gebiet keine medizinischen Einrichtungen gibt.

In Khan Younis im südlichen Gazastreifen setzte das israelische Militär seinen Artilleriebeschuss in verschiedenen Teilen der Stadt fort und ließ Drohnen und Kampfjets über der Stadt fliegen. Eine Gruppe von Menschen wurde durch Drohnenbeschuss verletzt und in das Gaza European Hospital gebracht.

In der Nacht wurde ein Wohnhaus in Rafah City beschossen, wobei 12 Menschen, zumeist vertriebene Frauen und Kinder, getötet wurden. Die Verletzten wurden in schwerem Zustand in das Hajar-Krankenhaus gebracht.

Vor 58m (09:20 GMT)

Israelische Streitkräfte töten 12 Palästinenser bei Angriff nördlich von Rafah

Ein Luftangriff auf ein Wohnhaus in Hayy al-Nasr, nördlich von Rafah, hat in den frühen Morgenstunden 12 Menschen getötet und mehrere verletzt, berichtet Al Jazeera Arabic.

Die Verletzten wurden in das Europäische Krankenhaus in Khan Younis gebracht. Korrespondenten von Al Jazeera sahen, wie mehrere verletzte Kinder in der medizinischen Einrichtung ankamen.

Vor 1 Stunde (09:05 GMT)

Die Hisbollah hat nach eigenen Angaben einen israelischen Posten in den besetzten Shebaa-Farmen angegriffen

Wir erhalten aktuelle Informationen zu den Spannungen zwischen der libanesischen Hisbollah-Gruppe und Israel.

Die Hisbollah erklärte, sie habe zwei getrennte Raketenangriffe auf die Zibdin-Kaserne in den besetzten Shebaa-Farmen im Norden der besetzten Golanhöhen durchgeführt.

Die Angriffe fanden um 8 Uhr (06:00 GMT) und 9:45 Uhr (07:45 GMT) am Morgen statt, so die Erklärung der Hisbollah auf X.

Die Hisbollah und die israelische Armee liefern sich seit Oktober regelmäßig Schusswechsel an ihrer gemeinsamen Grenze.

Nach libanesischen Angaben wurde bei einem Luftangriff auf ein Auto im Bezirk Tyrus im Südlibanon mindestens eine Person getötet.

Vor 1 Stunde (08:55 GMT)

Iran kritisiert israelischen Luftangriff auf Aleppo

Das iranische Außenministerium hat die nächtlichen israelischen Luftangriffe auf die nordsyrische Stadt Aleppo als klaren Verstoß gegen das Völkerrecht und die Souveränität Syriens bezeichnet.

In einer Erklärung auf Telegram sagte das Ministerium, dass solche Angriffe eine ernsthafte Bedrohung für den regionalen und internationalen Frieden und die Sicherheit seien und forderte die internationale Gemeinschaft auf, sie zu verurteilen.

„Die aggressiven Angriffe auf Syrien sind eklatante und verzweifelte Versuche, die Krise in der Region fortzusetzen und auszuweiten“, hieß es weiter.

Bei dem Angriff, der Berichten zufolge auf ein Waffendepot abzielte, wurden Dutzende von Menschen getötet, darunter Zivilisten und Militärangehörige.

Vor 1 Stunde (08:45 GMT)

Raketensirenen im Norden Israels zu hören

In den Siedlungen Kiryat Shmona, Tel Hai, Beit Hillel und Ma’ayan Baruch im Norden Israels sind nach Angaben lokaler Medien Luftschutzsirenen ertönt.

Zuvor hatten libanesische Medien berichtet, dass bei einem Luftangriff auf ein Auto im Bezirk Tyrus im Südlibanon mindestens eine Person getötet wurde.

Die libanesische Hisbollah-Gruppe und die israelische Armee liefern sich seit Beginn des Gaza-Krieges einen Schlagabtausch an der gemeinsamen Grenze.

Vor 1h (08:40 GMT)

Breaking

Zahl der Todesopfer in Gaza steigt auf 32.623

Die Zahl der seit dem 7. Oktober im israelischen Krieg gegen den Gazastreifen getöteten Menschen ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Enklave auf 32.623 gestiegen.

Bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen wurden außerdem mindestens 75.092 Menschen verwundet.

Das Ministerium fügte hinzu, dass in den letzten 24 Stunden 71 Menschen getötet und 112 verwundet wurden.

