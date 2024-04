Calls grow for investigation of mass graves in Gaza; US gives Israel $26bn EU joins calls for independent investigation into mass graves as Biden approves $26bn in US military support for Israel.

Israels Krieg gegen Gaza live: Massengräber zeigen Beweise für Folter, Hinrichtungen

Von Virginia Pietromarchi, Nils Adler und Farah Najjar

25 Apr 2024

Palästinenser trauern im Al Aqsa Krankenhaus in Deir al Balah um ihre Angehörigen, die bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens getötet wurden

Drei getrennte Massengräber mit 392 Leichen zeigen Anzeichen von Hinrichtungen und lebendig begrabenen Menschen, so die Zivilschutzbehörde von Gaza.

Forderungen nach „Antworten“ von israelischen Führern werden laut, während die grausamen Bemühungen, die in Khan Younis vergrabenen Leichen auszugraben, weitergehen.

Ein ranghoher israelischer Beamter erklärt, das Militär mache mit der geplanten Bodeninvasion in Rafah „weiter“ und ignoriere die zunehmenden internationalen Warnungen, diese abzubrechen.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 34.305 Palästinenser getötet und 77.293 verwundet. Die Zahl der Todesopfer der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober in Israel beläuft sich auf 1.139, Dutzende werden noch immer in Gaza gefangen gehalten.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …