Quashing University Protests And Banning TikTok To Make The Kids Love Israel It’s just a tough situation, with victims on both sides. On one side you’ve got people being slaughtered in droves by genocidal massacres and siege warfare, while on the other you’ve got people whose…

Unterdrückung von Universitätsprotesten und Verbot von TikTok, damit die Kinder Israel lieben

Caitlin Johnstone

25. April 2024

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

❖

Es ist einfach eine schwierige Situation, mit Opfern auf beiden Seiten. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die in Scharen durch völkermörderische Massaker und Belagerungskriege abgeschlachtet werden, und auf der anderen Seite gibt es Menschen, deren Gefühle verletzt werden, wenn man sich diesen Gräueltaten widersetzt. Schwer zu sagen, was schlimmer ist.

❖

Ich habe jeden Tag meines Lebens dem Projekt gewidmet, das Bewusstsein für die Verderbtheit und den Betrug des westlichen Imperiums zu verbreiten, aber ich werde nie etwas schreiben, das in dieser Hinsicht effektiver ist als das, was das Imperium selbst gerade auf den Universitätsgeländen tut.

Ich meine, man muss sich schon fragen, was sie sich dabei denken. „Ja, das ist es. Pro-Palästina-Proteste an den Universitäten gewaltsam niederschlagen, TikTok verbieten, um die Unterdrückung pro-palästinensischer Inhalte sicherzustellen, und die Boomer-Medien mit offensichtlicher Propaganda überschwemmen. Das wird die Kinder dazu bringen, Israel zu lieben.“

❖

In der Zwischenzeit spielt das US-Imperium immer noch mit jedem einzelnen von uns, indem es in seiner weltbedrohenden Brinkmanship mit einer nuklearen Supermacht ständig irrsinnige Risiken eingeht. Letzten Monat stellte sich heraus, dass die Biden-Regierung der Ukraine heimlich taktische Langstreckenraketen (ATACMS) geschickt hat, die die Ukraine Berichten zufolge bereits für einen Angriff auf einen russischen Stützpunkt auf der Krim eingesetzt hat.

Als die Ukraine im Jahr 2022 erstmals die Vereinigten Staaten aufforderte, ihr die ATACMS zu schicken – die fast die vierfache Reichweite der von den USA gelieferten HIMARS-Waffen haben – reagierte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sofort mit der Warnung, dass ihr Einsatz auf russischem Territorium die USA zu einem direkten Teilnehmer an dem Konflikt machen würde und Russland entsprechend reagieren würde. Die Krim wird von der Russischen Föderation als russisches Territorium betrachtet.

In einem im vergangenen Jahr in Antiwar veröffentlichten Artikel mit dem Titel „ATACMS: Be Very Afraid of This Acronym“ schrieb der Vorsitzende der West Suburban Peace Coalition, Walt Zlotow, dass dieses Raketensystem „das Potenzial hat, die USA und die NATO in einen totalen Krieg mit Russland zu ziehen“:

ATACMS sind US-Langstreckenraketen, die bis zu 190 Meilen weit schlagen können. Hochrangige US-Beamte, darunter wahrscheinlich auch Präsident Biden, ziehen ernsthaft in Erwägung, der Ukraine ATACMS in ihrem Kampf um die Rückeroberung aller russischen Besitzungen in der Ukraine, einschließlich der Krim, zur Verfügung zu stellen. Sie können sowohl die Krim als auch das russische Festland erreichen.

Wenn sie von der Ukraine für einen Angriff auf Russland eingesetzt werden, könnte dies eine Rakete zu viel sein, die russische taktische Atomwaffen in der Ukraine zünden könnte. Eine weitere Eskalation zu einer nuklearen Konfrontation zwischen Russland und der US/NATO-Allianz, die Russlands Niederlage anstrebt, wird wahrscheinlicher.

❖

Biden verkündete, es sei „ein guter Tag für den Weltfrieden“, als er das Gesetz zum Dritten Weltkrieg unterzeichnete, mit dem Todes- und Vernichtungswaffen nach Israel, in die Ukraine und nach Taiwan geliefert werden sollen. Dies ist die umgekehrte Realität, auf der das zentralisierte US-Imperium seine Erzählungen über sich selbst aufbaut. Sie haben die Öffentlichkeit dazu gebracht, eine völlig verkehrte und auf den Kopf gestellte Weltsicht zu vertreten, weshalb wir in einer völlig verkehrten und auf den Kopf gestellten Zivilisation leben.

Der Teil des Gesetzentwurfs, der die Finanzierung des Ukraine-Kriegs betrifft, wurde Berichten zufolge in Zusammenarbeit zwischen Trump und republikanischen Gesetzgebern hinter den Kulissen durchgesetzt. Jeder, der Trumps „Beendigung der Kriege, Bekämpfung des tiefen Staates“-Geschwätz immer noch glaubt, ist ein verdammter Idiot.

❖

Als die Finanzierung des Völkermords an Israel durch das Repräsentantenhaus kam, twitterte Benjamin Netanjahu: „Der US-Kongress hat gerade mit überwältigender Mehrheit ein sehr geschätztes Hilfsgesetz verabschiedet, das eine starke parteiübergreifende Unterstützung für Israel demonstriert und die westliche Zivilisation verteidigt. Danke Freunde, danke Amerika!“

Und er hat nicht Unrecht. Der US-Kongress unterstützt Israel massiv, und die Kriegsmaschinerie, die in diesen völkermörderischen Apartheidstaat fließt, unterstützt in der Tat die blutgetriebene Maschinerie des ununterbrochenen Mordens und der Tyrannei, die die „westliche Zivilisation“ ist.

❖

Das menschliche Gedeihen entspringt der Neugierde. Die Neugier auf die Funktionsweise unseres materiellen Universums führt zu Fortschritten in der Wissenschaft und allen damit verbundenen Vorteilen. Die Neugier auf die Funktionsweise der Machtstrukturen unserer Zivilisation führt zu einem Verständnis dafür, wie die Welt wirklich funktioniert, was zur Entstehung einer auf Wahrheit basierenden Gesellschaft führen wird, wenn sie auf kollektiver Ebene realisiert wird. Die Neugier auf unser eigenes Bewusstsein und unsere inneren Prozesse führt zur Selbstverwirklichung und zu der daraus resultierenden harmonischen Art, sich in der Welt zu bewegen.

Wenn es in Zukunft eine gesunde Menschheit geben wird, dann wird sie vor allem eine zutiefst neugierige Spezies sein. Die Werte des Wettbewerbs, der Gier und der Herrschaft, die gegenwärtig die Art und Weise bestimmen, wie unsere Zivilisation funktioniert, werden der Neugier, der Demut und der Entdeckung gewichen sein. Wir werden eine bescheidene, aber intensive Neugier auf uns selbst, auf einander, auf unsere kollektive gesellschaftliche Dynamik und auf unsere natürliche Welt kultiviert haben.

__________________

