PEN America cancels 2024 awards amid writers‘ protest over Gaza stance Nine out of ten nominees for the prestigious $75,000 PEN/Jean Stein Book Award opted to withdraw their works from contention.

PEN America sagt Preisverleihung 2024 nach Schriftstellerprotest wegen Gaza-Haltung ab

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

23. April 2024

x

Neun von zehn Nominierten für den mit 75.000 Dollar dotierten PEN/Jean Stein Book Award haben sich entschieden, ihre Werke aus dem Wettbewerb zu nehmen.

Der PEN America hat die Absage seiner renommierten Preisverleihung 2024 bekannt gegeben, nachdem eine beträchtliche Anzahl von Schriftstellern ihre Werke aus Protest gegen die voreingenommene Haltung der Organisation zum Gaza-Krieg zurückgezogen hat, berichtet das Time Magazine.

Die Preisverleihung, die am 29. April in New York City stattfinden sollte, wurde abgesagt. Die Absage der Veranstaltung wurde am Montag bekannt gegeben. Von den 61 nominierten Autoren und Übersetzern zogen 28 ihre Bücher von der diesjährigen Preisverleihung zurück und begründeten dies mit der offensichtlichen Voreingenommenheit des PEN America gegenüber palästinensischen Schriftstellern.

Von besonderer Bedeutung ist, dass sich neun der zehn Nominierten für den mit 75 000 Dollar dotierten PEN/Jean Stein Book Award dafür entschieden, ihre Werke aus dem Wettbewerb zurückzuziehen.

Clarisse Rosaz Shariyf, Leiterin der literarischen Programmplanung von PEN America, äußerte am Montag in einer Pressemitteilung Respekt für die Entscheidung der Autoren und würdigte ihr Engagement für ihre Prinzipien. Sie bedauerte aber auch, dass die Situation die bemerkenswerte Arbeit überschattet, die von den geschätzten Juroren in den verschiedenen Kategorien anerkannt wurde.

Lesen Sie mehr: Prominente Schriftsteller boykottieren PEN World Voices Festival wegen Gaza

Verwandte Nachrichten

Fast 400 verwesende Leichen im Nasser-Krankenhaus von Khan Younis entdeckt

Südafrika fordert Untersuchung der Massengräber in den Krankenhäusern von Gaza

Seit ihrer Gründung im Jahr 1963 werden bei der jährlichen Preisverleihung außergewöhnliche literarische Leistungen in den Bereichen Belletristik, Lyrik, Kinderliteratur und Theater ausgezeichnet.

Dem Bericht zufolge unterstreicht dieser besondere Protest die wachsende Unzufriedenheit innerhalb der literarischen Gemeinschaft über die Reaktion von PEN America auf den andauernden Völkermord in Gaza, der sich nun dem 200sten Tag nähert. Mehr als 1 300 Schriftsteller und Dichter haben den PEN America aufgefordert, sich für die Palästinenser mit demselben Eifer einzusetzen, mit dem sie in den USA für verbotene Bücher eintreten.

Am 17. April forderten 30 nominierte Schriftsteller und Übersetzer in einem offenen Brief den Rücktritt der Geschäftsführerin von PEN America, Suzanne Nossel, der Präsidentin Jennifer Finney Boylan und des gesamten Vorstandes.

Bedenken wurden auch hinsichtlich des bevorstehenden World Voices Festival des PEN America geäußert, das vom 8. bis 11. Mai in New York City und vom 8. bis 18. Mai in Los Angeles stattfinden soll. Im vergangenen Monat zogen sich mehrere prominente Schriftsteller aus Solidarität von dem Festival zurück.

Als Reaktion auf den Boykott veröffentlichte PEN America die Namen der Finalisten und Gewinner des Jahres 2024 im Internet. Die Organisation berät derzeit darüber, wie die Mittel für die einzelnen Preise von Fall zu Fall vergeben werden sollen.

In dem Bericht heißt es weiter, dass der Nachlass von Jean Stein PEN America angewiesen hat, das Preisgeld in Höhe von 75.000 Dollar an den Palestine Children’s Relief Fund zu spenden. Die Romanautorin Maya Binyam bedankte sich für die Solidarität unter den Autoren, die Unterstützung durch die PEN-Mitarbeiter und die Führung von Jean Stein, die eine hoffnungsvolle Vision für Gaza widerspiegelt.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …