Krieg im Gazastreifen: Hamas verschärft Kämpfe, während die Hilfsgüter unter der israelischen Blockade versiegen

UN-Organisationen " kämpfen am Rande des Erträglichen „, während humanitäre Einsätze wegen Treibstoffmangels kurz vor der Schließung stehen



10. Mai 2024

Der bewaffnete Flügel der palästinensischen Gruppierung Hamas hat am Freitag die Kämpfe mit den einmarschierenden israelischen Truppen in Rafah verschärft. Berichten zufolge transportierten Militärhubschrauber Verletzte aus dem gesamten Gazastreifen.

In einer Reihe von Gefechtsberichten erklärten die Izz ad-Din al-Qassam-Brigaden, sie hätten die israelischen Truppen in einen Hinterhalt gelockt und sie mit Panzerabwehrraketen und mehreren Kurzstreckenraketen angegriffen.

Die schweren Kämpfe finden inmitten eines verstärkten israelischen Artilleriebeschusses und Luftangriffen im gesamten Gazastreifen statt.

Palästinensischen Berichten zufolge wurden Beit Lahia im Norden, Gaza-Stadt, das Flüchtlingslager Maghazi und die Stadt al-Mughraqa im zentralen Bezirk, Abasan in Khan Younis und Rafah beschossen.

Es wurden viele Tote und Verletzte gemeldet, doch das Gesundheitsministerium in Gaza hat noch keine aktuelle Zahl der Todesopfer bekannt gegeben.

Die Qassam-Brigaden erklärten, sie hätten bei einer „komplexen und gleichzeitigen“ Operation im Osten Rafahs mehrere israelische Soldaten getötet und verwundet.

Nach Angaben der bewaffneten Gruppe wurde ein Gebäude, in dem sich israelische Soldaten befanden, mit einer von der Schulter abgefeuerten Rakete getroffen, bevor in der Nähe auch Infanterie und ein gepanzerter Mannschaftstransportwagen getroffen wurden.

Zu den weiteren Angriffen in Rafah gehörten nach Angaben der Qassam-Brigaden die Sprengung eines Minenfeldes, der Beschuss von drei Panzern und die Bombardierung der Militärstandorte Kerem Shalom und Sufa mit Raketen und Mörsergranaten.

Ähnlich heftige Kämpfe wurden aus dem Stadtteil Zeitoun südlich von Gaza-Stadt gemeldet, wo das israelische Militär Anfang der Woche seinen dritten Bodenangriff ankündigte.

Auch andere bewaffnete Gruppen im Gazastreifen gaben an, dass sie im Osten Rafahs und in Zeitoun mit israelischen Truppen zusammenstießen.

Hebräische Medien berichteten, dass am Freitag inmitten schwerer Kämpfe und eines „komplizierten Zwischenfalls“ Militärhubschrauber gesichtet wurden, die Verletzte aus dem Gazastreifen in israelische Krankenhäuser transportierten, ohne dies näher zu erläutern.

Das israelische Militär erklärte am frühen Morgen, dass die Truppen in Rafah in „Nahkämpfe“ verwickelt waren und „mehrere Bewaffnete“ getötet hätten.

Palästinensische Gruppen und das israelische Militär äußerten sich nicht unmittelbar zu Berichten über Opfer.

Middle East Eye konnte die Meldungen der beiden Seiten nicht unabhängig überprüfen.

Unabhängig davon teilte das israelische Militär mit, 12 israelische Soldaten seien zur Behandlung evakuiert worden, nachdem sie im südlichen Gazastreifen von Wespen gestochen worden waren.

Grenzübergänge geschlossen

Unterdessen wies die palästinensische Grenz- und Grenzübergangsbehörde im Gazastreifen Behauptungen der USA zurück, wonach der Grenzübergang Kerem Schalom, der zwischen der Enklave und Israel liegt, für Hilfsgüter geöffnet gewesen sei.

In einer Erklärung vom Donnerstag hieß es, dass sowohl der Kerem-Shalom- als auch der Rafah-Übergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, der Anfang der Woche von israelischen Streitkräften auf palästinensischer Seite eingenommen wurde, geschlossen bleiben.

Sie fügte hinzu, dass seit Dienstag keine Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangt seien, einschließlich lebenswichtiger Treibstofflieferungen und Medikamente.

Die anhaltende Schließung der Grenzübergänge hat unter den Helfern Besorgnis über die humanitären Auswirkungen ausgelöst.

Wie die Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen am Freitag mitteilten, könnten die Hilfsmaßnahmen innerhalb weniger Tage eingestellt werden, da die Vorräte an Nahrungsmitteln und Treibstoff schwinden.

Die Situation habe ein „noch nie dagewesenes Ausmaß an Notlage“ erreicht, sagte Georgios Petropoulos, der Leiter des Gaza-Unterbüros des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten.

Seit fünf Tagen ist kein Treibstoff und praktisch keine humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangt, und wir kratzen am Boden des Fasses“.

– Hamish Young, UN-Notfallkoordinator für den Gazastreifen

Hamish Young, leitender Nothilfekoordinator des UN-Kinderhilfswerks im Gazastreifen, sagte bei einem virtuellen Briefing: „Seit fünf Tagen ist kein Treibstoff und praktisch keine humanitäre Hilfe mehr in den Gazastreifen gelangt, und wir kratzen am Boden des Fasses.

„Dies ist bereits ein großes Problem für die Bevölkerung und alle humanitären Akteure, aber in wenigen Tagen könnte der Mangel an Treibstoff die humanitären Maßnahmen zum Erliegen bringen, wenn er nicht behoben wird“, fügte er hinzu.

Die Verwaltung des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses erklärte, sie werde den Betrieb innerhalb von 48 Stunden einstellen, wenn sie nicht mehr Treibstoff erhalte.

Das Krankenhaus in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens ist die letzte verbliebene große medizinische Einrichtung im Gazastreifen, nachdem die Krankenhäuser al-Shifa und Nasser von Israel zerstört wurden.

„Wir fordern die UN-Gremien und die internationalen Institutionen auf, das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus so schnell wie möglich mit Treibstoff zu versorgen, bevor es zu spät ist“, erklärte das Krankenhaus in einer Erklärung.

„Wir fordern ein sofortiges und dringendes Eingreifen, um alle Krankenhäuser mit Treibstoff zu versorgen und sie zu rehabilitieren und wiederherzustellen, bevor es zu einer humanitären Katastrophe kommt, die das Leben von Tausenden von Menschen kostet.“

Der Leiter der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen, Martin Griffiths, sagte am Donnerstag, dass die Zivilbevölkerung in Gaza „ausgehungert und getötet“ werde, während die Hilfsorganisationen „daran gehindert werden, ihnen zu helfen“.

„Unsere Lieferungen stecken fest. Unsere Teams sitzen fest“, schrieb er auf X.

„Das ist Gaza heute, selbst nach 7 Monaten des Schreckens.“

