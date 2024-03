Smoke bombs, Israeli military bulldozers target Gaza’s al-Amal Hospital Palestinian Red Crescent says smoke bombs launched at the hospital to force staff, wounded and displaced individuals to

Menschen tragen eine Leiche in einem schwarzen Sack

Palästinenser tragen die Leiche eines Verwandten, der bei einem israelischen Bombardement getötet wurde, am Samstag in die Leichenhalle des Europäischen Krankenhauses in Khan Younis im südlichen Gazastreifen [Said Khatib/AFP]

Israels Krieg gegen Gaza live: Rauchbomben, Bulldozer am al-Amal-Krankenhaus

Von Umut Uras

24. März 2024

Laut Palästinensischem Roten Halbmond wurden Rauchbomben auf das Krankenhaus geworfen, um das Personal, die Verwundeten und die Vertriebenen zur Evakuierung zu zwingen.

Die israelischen Streitkräfte haben „heftige“ Boden- und Luftangriffe auf Khan Younis gestartet und Häuser in Rafah und Deir el-Balah bombardiert, wobei laut Medienberichten mindestens 14 Palästinenser getötet wurden.

vor 6m (14:00 GMT)

WATCH: Bewohner des Gazastreifens versuchen, den Ramadan trotz aller Widrigkeiten zu begehen

Die Palästinenser im Gazastreifen erleben einen sehr schwierigen Ramadan inmitten der unerbittlichen israelischen Angriffe.

Doch einige finden Wege, den Geist und die Traditionen des heiligen islamischen Monats am Leben zu erhalten.

Sehen Sie sich unseren Bericht unten an:

Video Dauer 02 Minuten 14 Sekunden 02:14

Ramadan in Gaza: Familien kochen trotz Einschränkungen traditionelle Mahlzeiten

Vor 21m (13:45 GMT)

Ein Vertriebener wurde im al-Amal Krankenhaus getötet: PRCS

Nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds wurde ein Vertriebener getötet, nachdem ihm die israelischen Streitkräfte im al-Amal-Krankenhaus in Khan Younis in den Kopf geschossen hatten.

Der PRCS teilte zuvor mit, dass der medizinische Komplex im südlichen Gazastreifen unter schwerem israelischen Beschuss stand.

Die israelischen Truppen hätten die Tore des Krankenhauses mit Absperrungen verschlossen und alle Anwesenden aufgefordert, das Krankenhaus nackt zu verlassen.

Vor 36m (13:30 GMT)

Israels Krieg gegen Gaza: Liste der wichtigsten Ereignisse, Tag 170

Israelische Kampfflugzeuge haben den südlichen Gazastreifen bombardiert und dabei mehrere Angehörige einer Familie in einem Wohnhaus getötet.

Unterdessen scheinen die Vermittlungsbemühungen zur Beendigung des israelischen Krieges gegen die palästinensische Enklave ins Stocken geraten zu sein.

Lesen Sie hier mehr über die jüngsten Entwicklungen im Krieg gegen Gaza.

