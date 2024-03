Chris Hedges: PEN America Self-Destructs In May 2013 I resigned from PEN America over the appointment of former State Department official Suzanne Nossel. A decade later, PEN America has become a propaganda arm of the state.

PEN Amerika zerstört sich selbst

Von Chris Hedges / Original bei ScheerPost

24. März 2024

PEN America, einst ein wichtiger Verfechter der Rechte von Schriftstellern, Redakteuren und Künstlern, hat unter der Leitung der ehemaligen Außenministerin Suzanne Nossel seine Mission aufgegeben, seine Glaubwürdigkeit zerstört und eine Revolte unter seinen Mitgliedern ausgelöst.

Die Weigerung, den Völkermord in Gaza und die gezielten Tötungen von Schriftstellern, Akademikern und Journalisten durch Israel zu verurteilen, hat dazu geführt, dass zahlreiche Schriftsteller ihre Teilnahme am jährlichen PEN World Voices Festival in New York und Los Angeles, das für April und Mai geplant ist, abgesagt haben. PEN America hat es nicht nur versäumt, den Völkermord anzuprangern, sondern bietet Israelis, die Palästinenser rassistisch und entmenschlichend bezeichnen, eine Plattform. Er setzt diejenigen auf die schwarze Liste, die die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung unterstützen. Der PEN America fungiert als Propaganda-Arm für die Biden-Administration und die ukrainische Regierung – einschließlich des Ausschlusses russischer Schriftsteller von einer PEN-Veranstaltung im vergangenen Mai. Er hat wiederholt falsche Anschuldigungen gegen Julian Assange erhoben und sich geweigert, ihn als Journalisten einzustufen.

PEN America geht mit Agitprop hausieren. Er ist unsere Version des sowjetischen Schriftstellerverbandes. Die Menschenrechtsverletzungen unserer Feinde sind abscheuliche Verbrechen, und unsere eigenen und die unserer Verbündeten werden ignoriert oder beschönigt. Schriftsteller und Redakteure wie Assange, die die Lügen und Verbrechen des Staates aufdecken, werden diskreditiert, während Propagandisten für den US-Imperialismus und den Apartheidstaat Israel – selbst wenn dieser Völkermord begeht – gefeiert werden.

Angela Flournoy und Kathleen Alcott sagten ihre Teilnahme an der PEN-Veranstaltung „Neues Jahr, neue Bücher“ im Januar ab, weil der PEN Mayim Bialik eingeladen hatte, die laut Flournoy „entmenschlichende antipalästinensische Propaganda betreibt und ihre fünf Millionen Anhänger für die Sache des israelischen Militärs mobilisiert“. Bei der Bialik-Veranstaltung in Los Angeles im Februar wurde die palästinensisch-amerikanische Schriftstellerin Randa Jarrar gewaltsam aus dem Saal entfernt, weil sie protestiert hatte.

Alcott schrieb in einer E-Mail an PEN America: „…wenn ich die Augen zusammenkneife, kann ich vielleicht zwei Erwähnungen des Wortes Palästina [im Twitter-Feed von PEN America] finden, eine davon in Bezug auf einen Meinungsartikel in Newsweek, der eine wirklich ohnmächtige und ahistorische Neutralität fördert (sowie wohl auch eine verinnerlichte Islamophobie).“

Über 600 Schriftsteller, darunter Roxane Gay und Nana Kwame Adjei-Brenyah, unterzeichneten letzten Monat einen offenen Brief, in dem sie forderten, dass „PEN … tatsächlich gegen einen tatsächlichen Völkermord Stellung bezieht“.

PEN America ist eine Marionette der USA und Israels. Nossel akzeptierte Finanzmittel von der israelischen Regierung – die routinemäßig palästinensische Journalisten und Schriftsteller in Israel und im besetzten Westjordanland zensiert und inhaftiert und sie und ihre Familien in Gaza ermordet – für das jährliche World Voices Festival der Literaturgruppe in New York. Diese Finanzierung wurde erst 2017 eingestellt, als mehr als 250 Schriftsteller, Dichter und Verleger ein Ende der Partnerschaft der Organisation mit der israelischen Regierung forderten. Zu den Unterzeichnern gehörten Wallace Shawn, Alice Walker, Eileen Myles, Louise Erdrich, Russell Banks, Cornel West, Junot Díaz und Viet Thanh Nguyen.

Wie andere Menschenrechtsorganisationen wurde auch PEN America von Apparatschiks wie Nossel und ihren Unterstützern aus der Wirtschaft vereinnahmt und hat damit seine Unabhängigkeit und Integrität aufgegeben.

Die lauwarmen Versuche der Organisation, auf den Aufstand einzugehen – sie gab eine Antwort heraus, die mit Banalitäten wie dem Ausdruck unserer Trauer und unseres Schmerzes über das Leiden so vieler palästinensischer Zivilisten in Gaza“ gefüllt war – ist ein weiterer Beweis für ihre moralische Leere.

Nossel wiederholt verleumderische Sprüche, die verwendet werden, um Assange zu diskreditieren, den WikiLeaks-Herausgeber, dem die Auslieferung an die Vereinigten Staaten droht, um möglicherweise eine 175-jährige Haftstrafe nach dem Spionagegesetz zu verbüßen.

„Ob Assange ein Journalist ist oder WikiLeaks als Presseorgan gilt, ist für die hier dargelegten Anklagepunkte unerheblich“, sagte Nossel.

Die Anwältin Nossel war Mitglied der Arbeitsgruppe des Außenministeriums, die sich mit den WikiLeaks-Veröffentlichungen befassen sollte. Sie weiß sehr wohl, dass die Frage, ob Assange ein Journalist ist, nicht unerheblich ist. Sie ist entscheidend. Die Bemühungen der USA, Assange auszuliefern, zielen darauf ab, ihm den Status eines Verlegers oder Journalisten zu verweigern und WikiLeaks den Status einer Presseveröffentlichung abzusprechen. Wenn er ausgeliefert und für schuldig befunden wird, wird der Präzedenzfall jeden Journalisten kriminalisieren, der geheimes Material besitzt oder veröffentlicht.

Nossel plappert die Anschuldigungen der US-Regierung gegen Assange nach, darunter, dass er Leben gefährdet habe, indem er Dokumente nicht redigiert habe, sich in einen Regierungscomputer gehackt und sich in die Wahlen 2016 eingemischt habe – Anschuldigungen, die falsch sind. PEN America verschickte unter ihrer Leitung Kurznachrichten mit Schlagzeilen wie: „Security Reports Reveal How Assange Turned an Embassy into a Command Post for Election Meddling.“

Nach starkem Druck erklärte PEN America schließlich, dass Assange nicht ausgeliefert werden sollte. Die Befürwortung seiner Auslieferung war schwierig, nachdem die New York Times, die Washington Post, der Guardian, Le Monde, Der Spiegel und El País eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht hatten, in der sie forderten, die Anklage gegen Assange fallen zu lassen. Auch PEN-Zentren in aller Welt haben das Auslieferungsverfahren angeprangert. Nossel hingegen war lange Zeit Teil des Lynchmobs gegen Assange.

Nossel sagte in der Brian Lehrer Show auf WNYC im Mai 2019, dass Assange „über das hinausgeht, was ein Mainstream-Nachrichtenorgan tun würde“. Sie bezeichnete die Veröffentlichungen von WikiLeaks als „massiv und wahllos“ und warf Assange vor, Namen nicht zu schwärzen.

Assange kontaktierte in der Tat das Außenministerium, um es zu warnen, dass die vollständigen, unredigierten Kabel kurz vor der Veröffentlichung durch eine dritte Partei standen, forderte das Außenministerium auf, Maßnahmen zu ergreifen, und bot ihm seine Unterstützung dabei an. Die US-Regierung beschloss schließlich, nichts zu unternehmen.

Der PEN Amerika wurde einst von Schriftstellern geleitet, die sich für die Verfolgten in aller Welt einsetzten – unabhängig davon, welche Regierung die Verfolgung durchführte. Ich kannte einige dieser Schriftsteller, darunter Susan Sontag, Norman Mailer und Russell Banks. Sie waren scharfe Kritiker des US-Militarismus, Verfechter der Meinungsfreiheit und glühende Fürsprecher der Verfolgten und Unterdrückten.

Nossel steht für keines dieser Ideale. Sie ist eine ehemalige Unternehmensanwältin, die als „Mitwirkende“ bei der Federalist Society aufgeführt ist und für McKinsey & Company und als Vizepräsidentin der US-Geschäftsentwicklung bei Bertelsmann gearbeitet hat. In ihrer katastrophalen einjährigen Amtszeit als Geschäftsführerin von Amnesty International verwandelte sie die Menschenrechtsorganisation in eine Befürworterin der US-Kriege im Irak und in Afghanistan. Im Mai 2012, als die NATO ihr „Gipfeltreffen“ in Chicago abhielt, sponserte sie einen „Schattengipfel“ und versah die Stadt mit Plakaten an Bushaltestellen mit der Aufschrift „NATO, Keep the Progress Going“. Menschenrechte für Frauen und Mädchen in Afghanistan“. Das war offenbar selbst für Amnesty International zu viel, und sie wurde Berichten zufolge hinausgeworfen.

Bei PEN America hat Nossel die Organisation jedoch erfolgreich ausgehöhlt und sich selbst mit dem lächerlichen Titel des CEO von PEN America gekrönt, der sinnbildlich für den seelenlosen Korporatismus steht, den sie verkörpert.

Ein Artikel von Nossel in Foreign Affairs aus dem Jahr 2004 mit dem Titel „Smart Power: Reclaiming Liberal Internationalism“ (Die Wiedergewinnung des liberalen Internationalismus) fordert einen „liberalen Internationalismus“ und eine „durchsetzungsfähige Führungsrolle“ der USA, die „diplomatisch, wirtschaftlich und nicht zuletzt militärisch [meine Kursivschrift] ist – um eine breite Palette von Zielen voranzutreiben: Selbstbestimmung, Menschenrechte, Freihandel, Rechtsstaatlichkeit, wirtschaftliche Entwicklung und die Quarantäne und Beseitigung von Diktatoren und Massenvernichtungswaffen.“

Aus Protest gegen Nossels Ernennung zog ich eine geplante Rede beim World Voices Festival 2013 in New York zurück und trat aus dem PEN America aus, der mir im selben Jahr seinen First Amendment Award verliehen hatte. PEN Canada bot mir die Mitgliedschaft an, die ich annahm. Ich schrieb in meinem Austrittsschreiben:

Das Leiden der Palästinenser unter der israelischen Besatzung und die Notlage derer, die in Ländern wie dem Irak in unsere imperialen Kriege verwickelt sind, sind für mich keine Abstraktionen. Nossels unermüdliches Eintreten für einen Präventivkrieg – der nach internationalem Recht illegal ist – als Beamtin des Außenministeriums zusammen mit ihrer gefühllosen Missachtung der israelischen Misshandlung der Palästinenser und ihrer Weigerung, als Regierungsvertreterin die Anwendung von Folter und außergerichtlichen Tötungen anzuprangern, macht sie völlig ungeeignet für die Leitung einer Menschenrechtsorganisation.

In dem aktuellen Schreiben, das inzwischen von mehr als 1.300 Schriftstellern unterzeichnet wurde, heißt es: „Palästinensische Dichter, Wissenschaftler, Romanautoren, Journalisten und Essayisten haben alles riskiert, einschließlich ihres Lebens und des Lebens ihrer Familien, um ihre Worte mit der Welt zu teilen. Doch PEN America scheint nicht bereit zu sein, sich mit ihnen gegen die Mächte zu stellen, die sie in den letzten 75 Jahren unterdrückt und enteignet haben“.

Die Schriftsteller werfen dem PEN America vor, „das erklärte Engagement der Organisation für Frieden und Gleichheit für alle und für Freiheit und Sicherheit für Schriftsteller überall verraten zu haben.“

PEN America weigert sich, zu einem sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand aufzurufen.

„Dieses Versäumnis ist besonders auffällig, wenn man bedenkt, welchen außerordentlichen Tribut diese Katastrophe im kulturellen Bereich gefordert hat“, so die Autoren. „Israel hat Journalisten, Dichter, Romanciers und Schriftsteller aller Art getötet, manchmal sogar gezielt und ermordet. Durch die Bombardierung und Zerstörung von Universitäten, Kulturzentren, Museen, Bibliotheken und Druckereien hat Israel fast alle Formen der kulturellen Infrastruktur zerstört, die die Ausübung von Literatur, Kunst, intellektuellem Austausch und freier Meinungsäußerung unterstützen. Durch die Unterbrechung des Zugangs zur digitalen Kommunikation hat Israel die Palästinenser auch daran gehindert, ihre Erlebnisse und Erfahrungen mitzuteilen und die Wahrheit darüber zu sagen, was ihnen widerfährt. Jeder, der die Macht der Feder und der freien Rede nutzt, um an das Gewissen der Welt zu appellieren, ist in Gefahr“.

Israel hat fast hundert Journalisten und Medienmitarbeiter getötet, mehr als in dem zwei Jahrzehnte dauernden Krieg in Afghanistan und mehr als im tödlichsten Jahr des Irakkriegs“, heißt es in dem Schreiben. Israel hat auch fast einhundert Akademiker und Schriftsteller getötet“.

PEN America „brauchte viereinhalb Monate, um das Wort ‚Waffenstillstand‘ in den Mund zu nehmen, und dann nur mit einer vagen ‚Hoffnung‘ auf einen ‚einvernehmlichen‘ Waffenstillstand, anstatt eines klaren Aufrufs.“

„Ebenso besorgniserregend ist die Geschichte von PEN America, Autoren zu verurteilen, die dem palästinensischen Aufruf zum kulturellen und akademischen Boykott israelischer Institutionen folgen, die an der Unterdrückung der Palästinenser beteiligt sind, und sie zu beschuldigen, den ‚freien Fluss von Ideen‘ zu behindern“, heißt es in dem Brief weiter. „Wir sind der Meinung, dass dies gegen mehrere Grundsätze verstößt, die den Kern der Mission des PEN bilden. Zunächst einmal setzt die Vorstellung, dass BDS, das keine einzelnen Schriftsteller oder Wissenschaftler boykottiert, den ‚freien Fluss der Ideen‘ in Israel-Palästina behindern kann, voraus, dass es so etwas dort gibt. In der Tat ist dies eine grausame Vorstellung, solange die Palästinenser unter einer Herrschaft leben, die auf Rassentrennung, ethnischen Hierarchien, Belagerung und kollektiver Bestrafung beruht, also genau den Bedingungen, die BDS beenden will.

Das Verbot von Schriftstellern, die BDS unterstützen, „trägt zu einem neo-mcCarthyitischen Umfeld in Nordamerika und Europa bei, in dem die wachsende Unterstützung für BDS zunehmend kriminalisiert wird.“ Die Opposition gegen BDS, so der Brief, „übersieht die lange und stolze Geschichte des Boykotts als wirksames, gewaltfreies Instrument der kollektiven Befreiung. So wie der Boykott ein Hauptinstrument war, das zur erfolgreichen Beendigung der politischen Apartheid in Südafrika eingesetzt wurde, so sollte akzeptiert werden, dass es einigen freisteht, ihn als ein wesentliches Instrument in der gewaltfreien Widerstandsbewegung gegen die israelische Straflosigkeit heute einzusetzen.“

Die Autoren reagierten auf die kürzlich veröffentlichten Erklärungen von PEN America, in denen sie ihre Besorgnis über verschiedene Vorfälle in Gaza zum Ausdruck brachten, mit der Frage: „Wo sind die Aktionen, die sich aus diesen erklärten Sorgen ergeben?“

Sie stellen fest, dass „PEN America keine substantielle koordinierte Unterstützung initiiert oder Berichte herausgegeben hat, die das Ausmaß und den Umfang der Angriffe auf Schriftsteller in Gaza oder auf die palästinensische Sprache und Kultur im weiteren Sinne hervorheben. PEN America hat sehr wenig getan, um seine vielen Mitglieder zu mobilisieren oder zu inspirieren – ganz im Gegensatz zu den jüngsten Kampagnen von PEN America gegen den Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Kultur oder dem ‚Tag der Toten‘ von PEN International zu Ehren der in Lateinamerika getöteten Journalisten.“

Die Autoren sagen auch, dass sie „bestürzt sind, dass es keine Entschuldigung an die palästinensische Schriftstellerin Randa Jarrar für den schockierenden Akt gab, sie aus einer Veranstaltung mit einem anti-palästinensischen und kriegsbefürwortenden Hollywood-Schauspieler zu zerren, während Jarrar die Namen ermordeter palästinensischer Schriftsteller verlas“.

Palästinensische Schriftsteller, so heißt es in dem Brief, „haben sich in der beleidigenden Lage wiedergefunden, gegen PEN America kämpfen zu müssen, um lautstark zu fordern, dass die von den USA finanzierten Bomben nicht mehr fallen. Sie waren gezwungen, immer wieder darauf hinzuweisen, dass, wenn sich der gegenwärtige Angriff gegen irgendein anderes Volk gerichtet hätte, es klare Verurteilungen der Verbrechen sowie Unterstützung für alle Formen des gewaltlosen Widerstands gegen Unterdrückung gegeben hätte, neben Veranstaltungen, die sich auf die Künstler konzentrierten, die in der Welt am verletzlichsten sind.“

Der PEN America mag weiter existieren, und seine Unterwürfigkeit gegenüber der Regierungs- und Konzernmacht wird wahrscheinlich seine Finanzierung sichern, aber er ist eine hohle Marke, die benutzt wird, um die Verbrechen und Lügen der US-Regierung und Israels zu rechtfertigen.

Die besten Schriftsteller der Sowjetunion weigerten sich, dem Verband der sowjetischen Schriftsteller beizutreten, oder wurden ausgewiesen. Diejenigen, die übrig blieben, waren Propagandisten, drittklassige Schriftsteller und Karrieristen. Der PEN Amerika wird schnell zu seinem Doppelgänger.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Büro für den Balkan leitete. Zuvor arbeitete er in Übersee für die Dallas Morning News, den Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report.

Er war Mitglied des Teams, das 2002 den Pulitzer-Preis für erklärende Berichterstattung für die Berichterstattung der New York Times über den weltweiten Terrorismus erhielt, und er wurde 2002 mit dem Amnesty International Global Award für Menschenrechtsjournalismus ausgezeichnet. Hedges, der einen Master of Divinity der Harvard Divinity School besitzt, ist Autor der Bestseller American Fascists: Die christliche Rechte und der Krieg gegen Amerika, Empire of Illusion: The End of Literacy and the Triumph of Spectacle und war Finalist des National Book Critics Circle für sein Buch War Is a Force That Gives Us Meaning. Er schreibt eine Online-Kolumne für die Website ScheerPost. Er hat an der Columbia University, der New York University, der Princeton University und der University of Toronto gelehrt.

Übersetzt mit deepl.com

Chris Hedges

