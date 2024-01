Israeli strike kills children in Rafah ahead of ICJ genocide hearing International Court of Justice to hear a case brought by South Africa as Israel continues to hammer the Gaza Strip.



Israels Krieg gegen Gaza live: „Tödlichster Konflikt des 21. Jahrhunderts“, sagt Oxfam

Palästinenser bringen Menschen um, nachdem ein israelischer Angriff ein Gebäude neben dem Al-Aqsa-Krankenhaus in Deir al Balah getroffen hat

Von Linah Alsaafin, Brian Osgood und Ali Harb

11 Jan 2024

Laut UN-Sprecher Stephane Dujarric steht nur ein Fünftel der 5.000 Betten zur Verfügung, die für die Behandlung von Traumata und Notfällen in Gaza benötigt werden.

Der Internationale Gerichtshof verhandelt die Klage Südafrikas gegen Israel wegen angeblichen Völkermordes in Gaza.

Innerhalb von 24 Stunden verübten die israelischen Streitkräfte zehn Massentötungen in dem Gebiet, die nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen 112 Tote und 194 Verletzte forderten.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 23.469 Menschen getötet und mehr als 59.604 verwundet, die meisten davon Kinder und Frauen. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139.

