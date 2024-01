Live blog: Israel ‚failed to disprove‘ genocide case before ICJ – S Africa Israel’s war on Gaza – now in its 98th day – has so far killed at least 23,708 Palestinians and wounded 60,005, officials say, as Tel Aviv’s aerial bombardment and land invasion fuels a humanitarian catastrophe in the tiny coastal enclave.



„Was Israel heute vorgebracht hat, sind viele der bereits entlarvten Lügen, die schon vorher gesagt wurden“, sagte der stellvertretende Minister für multilaterale Angelegenheiten des Staates Palästina. / Bild: AFP

Live-Blog: Israel konnte Völkermord-Klage vor dem IGH nicht widerlegen – S Afrika

Israels Krieg gegen den Gazastreifen – der nun schon 98 Tage andauert – hat nach offiziellen Angaben bisher mindestens 23.708 Palästinenser getötet und 60.005 verwundet, während Tel Avivs Luftangriffe und Landinvasion eine humanitäre Katastrophe in der winzigen Küstenenklave anheizen.

Freitag, 12. Januar 2024

1339 GMT – Israel hat es nicht geschafft, Südafrikas Völkermordklage vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) zu widerlegen“, sagte Südafrikas Justizminister.

Nach Israels Verteidigung vor dem Weltgerichtshof sagte Ronald Lamola, der die südafrikanische Delegation leitete, vor Reportern in Den Haag: „Der Staat Israel hat es heute nicht geschafft, die überzeugenden Argumente Südafrikas zu widerlegen, die vor dem Gerichtshof vorgetragen wurden“.

„Wir glauben und bleiben sehr zuversichtlich, dass diese Tatsachen immer noch gegen die Völkermordkonvention verstoßen“, sagte Lamola.

Der Minister wiederholte: „Unabhängig davon, was ein Einzelner innerhalb der Gruppe Palästina und Gaza getan haben mag, und unabhängig davon, wie groß die Bedrohung für die israelischen Bürger sein mag, können völkermörderische Angriffe auf den gesamten Gazastreifen … mit der Absicht, ihn zu zerstören, in keiner Weise gerechtfertigt werden.“

Lamola reagierte auch auf Israels Anschuldigung und nannte die Argumente Südafrikas „verwirrend und unvollständig“. Er sagte, die meisten Argumente, einschließlich der humanitären Hilfe und der Vertreibung, stammten auch von der UNO.

Ammar Hijazi, der stellvertretende Minister für multilaterale Angelegenheiten des Staates Palästina, sagte, dass Israel während der mündlichen Verhandlung „nicht in der Lage war, solide Argumente auf der Grundlage von Fakten und Recht vorzubringen“.

„Was Israel heute vorgebracht hat, sind viele der bereits entlarvten Lügen, die schon vorher gesagt wurden“, sagte Hijazi.

Weitere Aktualisierungen

1327 GMT – Iran verurteilt „willkürliche“ Angriffe der USA und Großbritanniens auf die Houthis

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, sagte in einer Erklärung, dass Teheran „die militärischen Angriffe der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs heute Morgen auf mehrere jemenitische Städte scharf verurteilt“.

Die Angriffe seien „eine willkürliche Aktion, eine klare Verletzung der Souveränität und der territorialen Integrität des Jemen und ein Verstoß gegen internationale Gesetze und Vorschriften“.

Kanani warnte, dass die Angriffe auf den Jemen „nichts anderes zur Folge haben werden, als die Unsicherheit und Instabilität in der Region zu schüren“ und „die Aufmerksamkeit der Welt von den Verbrechen“ im Gazastreifen abzulenken.

Der Sprecher forderte die internationale Gemeinschaft auf, Maßnahmen zu ergreifen, „um die Ausbreitung des Krieges zu verhindern“.

1304 GMT – Iran hat „besondere Verantwortung“ bei der Beendigung der Houthi-Angriffe: NATO

Die NATO betonte, dass der Iran eine „besondere Verantwortung“ für die Beendigung der Houthi-Angriffe trage und bezeichnete die von den USA und Großbritannien durchgeführten Angriffe als „defensiv“.

„In den vergangenen Monaten haben die Houthi-Truppen Dutzende von Angriffen auf die Handelsschifffahrt im Roten Meer verübt. Diese Angriffe sind eine direkte Bedrohung für die Sicherheit des Seeverkehrs und den internationalen Handel“, sagte Sprecher Dylan White in einer Erklärung gegenüber Anadolu.

„Diese Angriffe waren defensiv und dienten dazu, die Freiheit der Schifffahrt auf einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt zu bewahren“, sagte er mit Blick auf die Angriffe, die die USA und Großbritannien am späten Donnerstag mit Unterstützung Kanadas, der Niederlande, Australiens und Bahrains gegen eine Reihe von Houthi-Zielen im Jemen durchgeführt haben.

„Die Angriffe der Houthi müssen aufhören. Die Houthi-Kräfte werden vom Iran unterstützt, beliefert und ausgerüstet“, sagte er und betonte: „Daher hat Teheran eine besondere Verantwortung, seine Stellvertreter zu zügeln.“

1302 GMT – Russland verurteilt die Angriffe Großbritanniens und der USA auf den Jemen scharf

Russland hat die nächtlichen Luftangriffe der USA und Großbritanniens auf die jemenitischen Houthis scharf verurteilt.

Russlands Befürchtungen, die während einer Diskussion Anfang der Woche über eine von den USA unterstützte Resolution des UN-Sicherheitsrates gegen Angriffe der Houthis auf Schiffe geäußert wurden, dass das Dokument „falsch interpretiert“ und zur Rechtfertigung „illegaler Aktionen“ verwendet werden könnte, haben sich bewahrheitet, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Zakharova, bei einer Pressekonferenz in Moskau.

„Unsere Befürchtungen haben sich bestätigt, dass die US-Position im UN-Sicherheitsrat zum Roten Meer nur ein Vorwand für die weitere Eskalation der Spannungen in der Region ist. Wir verurteilen das Vorgehen der USA und ihrer Verbündeten aufs Schärfste“, betonte sie.

Eine militärische Eskalation in der Region des Roten Meeres könnte die positiven Trends, die sich in letzter Zeit in Richtung einer Lösung des Jemen-Konflikts abgezeichnet haben, zunichte machen und eine Destabilisierung in der gesamten Region des Nahen Ostens provozieren, so Zakharova.

„Wie wir gewarnt haben, versuchen die Angelsachsen, ihre Aggression mit der Resolution 2722 des UN-Sicherheitsrates zu rechtfertigen, die am Vortag unter dem Vorwand verabschiedet wurde, die Sicherheit der Schifffahrt im Roten Meer zu gewährleisten“, betonte sie.

„Die Amerikaner bedienen sich seit langem solcher absolut skrupellosen und völkerrechtswidrigen Methoden.“

In gleicher Weise habe der Westen „pervertierte Interpretationen von Beschlüssen des UN-Sicherheitsrates“ benutzt, um „kriminelle Aktionen“ im Irak und in Libyen zu entfesseln.

Unabhängig davon bezeichnete Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die Angriffe Großbritanniens und der USA als „illegitim“: „Wir verurteilen sie (die Angriffe). Aus der Sicht des internationalen Rechts sind sie illegitim. Das ist unser Standpunkt“, betonte er.

1258 GMT – Israelischer Analyst präsentiert neuen Vorschlag für Geiselaustausch und Waffenstillstand in Gaza

Ein prominenter israelischer Kommentator hat einen neuen Vorschlag für einen Geiselaustausch zwischen Tel Aviv und palästinensischen Gruppierungen sowie einen Waffenstillstand im Gazastreifen vorgelegt.

Nahum Barnea, leitender Analyst der israelischen Tageszeitung Yedioth Ahronoth, schrieb: „Der Plan sieht ein dreimonatiges Waffenstillstandsabkommen vor, dessen Umsetzung schrittweise erfolgen soll.

Er fügte hinzu: „Das Abkommen sieht die stufenweise Freilassung aller Geiseln vor, sowohl der lebenden als auch der verstorbenen, wobei die erste Stufe humanitär ist und die Freilassung der kranken, verwundeten und älteren Geiseln oberste Priorität hat.“

Barnea weiter: „Neben der Freilassung tausender palästinensischer Gefangener, sowohl Erwachsener als auch Minderjähriger, aus israelischen Gefängnissen, sollen auch andere Forderungen erfüllt werden.“

Zu diesen Forderungen gehören laut Barnea „eine deutliche Aufstockung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen, die Rückkehr der Bewohner in den nördlichen Teil der Enklave, der Abzug der israelischen Streitkräfte und die Einrichtung einer international finanzierten Verwaltung für den Wiederaufbau des Gazastreifens aus seinen Trümmern“.

Er fuhr fort: „Das Schlimmste von allem ist die Partnerschaft der Hamas bei der künftigen Kontrolle des Gazastreifens.“

Der israelische Analyst gab jedoch nicht an, welche Partei hinter diesem Vorschlag steht.

1252 GMT – Das Pentagon sagt nach den Angriffen auf den Jemen, dass es keine Pläne für zusätzliche US-Truppen in der Region gibt

Nach den Angriffen des US-amerikanischen und des britischen Militärs auf die vom Iran unterstützten Houthi-Truppen im Jemen haben die Vereinigten Staaten keine Pläne, zusätzliche Truppen in die Region zu entsenden, sagte Pentagon-Sprecher Patrick Ryder.

Ryder sagte, Verteidigungsminister Lloyd Austin, der am 1. Januar zur Behandlung einer Infektion ins Krankenhaus eingeliefert wurde, befinde sich in gutem Zustand, habe in den letzten zwei Tagen zweimal mit Präsident Joe Biden gesprochen und sei „aktiv an der Überwachung und Leitung dieser Angriffe beteiligt“ gewesen.

1214 GMT – Israelischer Luftangriff tötet 11 Menschen im Gazastreifen; UN sagt, Israel blockiert Hilfsgüter für den Norden

Israels jüngste Angriffe auf den Gazastreifen haben nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbehörden mindestens 151 Menschen getötet, darunter 11 in einem einzigen Haus, während das UN-Büro für humanitäre Hilfe Israel beschuldigte, seine Bemühungen um Hilfslieferungen in den Norden zu blockieren.

Einwohner berichteten von anhaltendem israelischem Beschuss aus der Luft und vom Boden aus über dem Gebiet.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Gaza wurden die 11 Menschen bei einem einzigen Luftangriff gegen Morgengrauen in einem Haus in Deir Al Balah getötet, das der in der Stadt bekannten Familie Fayad gehört.

1209 GMT – Israel bittet Richter des Weltgerichtshofs, die Klage wegen Völkermordes abzuweisen

Israel hat die Richter des Weltgerichtshofs gebeten, die von Südafrika eingereichte Völkermordklage abzuweisen. Südafrika hatte das oberste UN-Gericht gebeten, ein sofortiges Ende des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen anzuordnen.

1147 GMT – Mehr als 23.700 palästinensische Todesopfer bei Völkermord-Anhörung vor dem IGH

Mindestens 23.708 Palästinenser wurden seit dem 7. Oktober bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getötet und 60.005 verwundet, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in einer Erklärung mit.

In den letzten 24 Stunden seien 151 Palästinenser getötet und 248 verletzt worden, so das Ministerium weiter.

1145 GMT – Erdogan sagt, die Angriffe der USA und Großbritanniens im Jemen seien „unverhältnismäßig

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnete die Angriffe der USA und Großbritanniens auf die Houthis als „unverhältnismäßig“ und behauptete, die USA und Großbritannien wollten das Rote Meer in ein „Blutbad“ verwandeln.

„Zunächst einmal sind sie nicht verhältnismäßig. All dies ist eine unverhältnismäßige Anwendung von Gewalt“, sagte Erdogan vor Journalisten nach dem Freitagsgebet in Istanbul.

„Es ist, als ob sie das Rote Meer in ein Blutbad verwandeln wollen“.

Die Angriffe der USA und Großbritanniens erfolgten als Reaktion auf Angriffe der Huthi auf Schiffe, die ihrer Meinung nach mit Israel in Verbindung stehen und im Roten Meer unterwegs sind.

Erdogan sagte, seine Regierung habe von verschiedenen Kanälen Nachrichten erhalten, dass die Houthis eine „erfolgreiche Verteidigung durchführten und sowohl den USA als auch Großbritannien erfolgreiche Antworten gaben“.

1018 GMT – Israel bestreitet Völkermord und behauptet, sein Volk zu schützen

Die Verwendung des Begriffs „Völkermord“ gegen Israel „konterkariert“ die Ziele der UN-Völkermordkonvention, behauptete Israel während seiner mündlichen Verhandlung vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag, es wolle nur sein eigenes Volk schützen.

„Das Schlüsselelement des Völkermordes, die Absicht, Menschen ganz oder teilweise zu vernichten, fehlt völlig“, argumentierte die israelische Delegation vor dem Gerichtshof.

Sie behauptete auch, dass die Völkermordkonvention von 1948 „nicht für die brutalen Auswirkungen intensiver Feindseligkeiten auf die Zivilbevölkerung konzipiert wurde“ und fügte hinzu: „Selbst wenn die Anwendung von Gewalt „sehr ernste Fragen des Völkerrechts aufwirft und ein enormes Leid und einen anhaltenden Verlust an Menschenleben mit sich bringt“.

1016 GMT – Weltgerichtshof hat keine Zuständigkeit für Gaza-Krieg – Israel

Israel erklärte, der Internationale Gerichtshof (IGH) sei gemäß der Völkermordkonvention nicht befugt, den Krieg gegen Gaza zu beenden.

Israel habe nicht die nötige „besondere Absicht“, um Verbrechen im Sinne der Völkermordkonvention zu begehen, sagte sein Anwalt am zweiten Tag der Anhörung in einem Fall, in dem Südafrika ein sofortiges Ende der israelischen Offensive gegen die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas gefordert hat.

„Dies ist kein Völkermord. Südafrika erzählt uns nur die Hälfte der Geschichte“, sagte der Anwalt Malcolm Shaw.

0948 GMT – Das zerstörte Al Shifa Krankenhaus in Gaza nimmt einige Dienste wieder auf: WHO

Das größte Krankenhaus des Gazastreifens, das von Israels Krieg gegen den Gazastreifen schwer getroffen wurde, hat seine Dienste teilweise wieder aufgenommen, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit, nachdem sie die Einrichtung zum ersten Mal seit über zwei Wochen erreicht hatte.

Die UN-Gesundheitsorganisation teilte mit, dass sie und ihre Partner am Donnerstag das Al Shifa-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens erreicht und dringend benötigte Treibstoffe und medizinische Hilfsgüter geliefert hätten.

„Das Team berichtete, dass das Al Shifa, das früher das wichtigste Krankenhaus des Gazastreifens war, seine Dienste (teilweise) wieder aufgenommen hat“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf X.

Das Krankenhaus, das von der WHO als „Todeszone“ bezeichnet wurde, nachdem es nach den Razzien und der Besetzung durch israelische Truppen im November seinen Betrieb weitgehend eingestellt hatte, verfüge nun über 60 medizinische Mitarbeiter, so Tedros.

Außerdem verfügt es über „eine chirurgische und medizinische Station mit 40 Betten, eine Notaufnahme, vier Operationssäle und eine grundlegende Notfallversorgung in der Geburtshilfe und Gynäkologie“.

0939 GMT – Israel hat bei der Einhaltung des Völkerrechts wiederholt versagt – UN

Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hat erklärt, dass Israel seit Beginn seiner Offensive im Gazastreifen als Reaktion auf einen grenzüberschreitenden Amoklauf der Hamas am 7. Oktober wiederholt gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen hat.

„Wir haben wiederholt darauf hingewiesen, dass Israel die grundlegenden Prinzipien des humanitären Völkerrechts nicht einhält: Unterscheidung, Verhältnismäßigkeit und Vorsichtsmaßnahmen bei der Durchführung von Angriffen“, sagte Elizabeth Throssell , Sprecherin des Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR).

„Der Hohe Kommissar hat betont, dass Verstöße gegen diese Verpflichtungen die Gefahr bergen, für Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht zu werden, und hat auch vor den Risiken anderer Gräueltaten gewarnt.“

0900 GMT – IGH hört Israels Antwort auf die Vorwürfe des Völkermords im Gazastreifen

Israel hat damit begonnen, sich vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag gegen den Vorwurf Südafrikas zu verteidigen, es habe Völkermord begangen.

Am ersten Verhandlungstag präsentierte Südafrika stichhaltige Beweise für die am 29. Dezember eingereichte Klage, in der es Israel des Völkermords und der Verletzung der UN-Völkermordkonvention durch sein Vorgehen im Gazastreifen seit dem 7. Oktober beschuldigt.

Die südafrikanische Seite beantragt eine einstweilige Verfügung des obersten UN-Gerichts, um Israels militärischen Angriff auf den Gazastreifen zu stoppen, der sich seit mehr als drei Monaten hinzieht und bei dem mehr als 23.000 Menschen getötet und fast 60.000 verletzt wurden.

In der 84-seitigen Klageschrift Südafrikas werden Israel Handlungen und Unterlassungen vorgeworfen, die „völkermörderischen Charakter haben, da sie mit der erforderlichen spezifischen Absicht begangen werden … die Palästinenser in Gaza als Teil der breiteren palästinensischen nationalen, rassischen und ethnischen Gruppe zu vernichten“.

0621 GMT – Katar schickt 18 Tonnen humanitäre Hilfe nach Gaza

Katar hat ein Flugzeug mit 18 Tonnen humanitärer Hilfe in den Gazastreifen entsandt, der nach wie vor unter israelischer Blockade steht und weiterhin angegriffen wird.

Nach Angaben der katarischen Nachrichtenagentur wurde ein Flugzeug der katarischen Streitkräfte mit humanitärer Hilfe für die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen in die ägyptische Stadt El Arish in der Nähe des Gazastreifens entsandt.

Das Flugzeug mit 18 Tonnen Hilfsgütern, darunter Lebensmittel und Unterkünfte, wird von Ägypten nach Gaza transportiert.

0325 GMT – Türkiye bringt 85 weitere Bewohner des Gazastreifens zur Behandlung ins Flugzeug

Die Türkei hat am Donnerstag 85 weitere Patienten und Verwundete aus dem belagerten Gazastreifen von Ägypten auf türkischen Boden gebracht, sagte Gesundheitsminister Fahrettin Koca.

Zwei Flugzeuge mit Patienten und ihren Begleitern landeten am Donnerstagabend in der Hauptstadt Ankara.

Insgesamt „85 Patienten und Verletzte aus dem Gazastreifen werden heute Abend aus Ägypten in die Türkei gebracht. In Begleitung einer Gruppe von 106 Begleitern werden die Patienten in unserem Land medizinisch behandelt“, teilte Koca auf X mit.

0314 GMT – Israel hat in diesem Monat nur sehr wenig Hilfe für den Gazastreifen zugelassen: UN

Nach Angaben des UN-Büros für humanitäre Hilfe hat Israel zwischen dem 1. und 10. Januar nur drei von 21 Lieferungen von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen lebenswichtigen Gütern in den nördlichen Gazastreifen zugelassen.

UN-Sprecher Stephane Dujarric sagte, zu den Lieferungen gehörten auch medizinische Hilfsgüter und Treibstoff für Wasser- und Sanitäranlagen in Gaza-Stadt.

„Die Fähigkeit der UNO, auf die umfangreichen Bedürfnisse im nördlichen Teil des Gazastreifens zu reagieren, wird durch die wiederholte Verweigerung des Zugangs für Hilfslieferungen und das Fehlen eines koordinierten sicheren Zugangs durch die israelischen Behörden eingeschränkt“, sagte er am Donnerstag gegenüber Reportern. „Diese Verweigerungen und schwerwiegenden Zugangsbeschränkungen lähmen die Fähigkeit der humanitären Partner, sinnvoll, konsequent und in großem Umfang zu reagieren.“

0200 GMT – Israel wehrt sich gegen Völkermordvorwürfe vor dem Weltgerichtshof

Israel wird vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinten Nationen auf die schweren Anschuldigungen Südafrikas reagieren, wonach sein brutaler Krieg im belagerten Gazastreifen eine staatlich geführte Völkermordkampagne ist, die auf die Auslöschung der palästinensischen Bevölkerung abzielt.

Israel hat die Vorwürfe des Völkermords als unbegründet zurückgewiesen und behauptet, Südafrika agiere als Sprachrohr der Widerstandsgruppe Hamas.

Die Völkermordkonvention von 1948, die nach dem Massenmord an den Juden im Holocaust der Nazis verabschiedet wurde, definiert Völkermord als „Handlungen, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten“.

2350 GMT – USA und Großbritannien beginnen mit Angriffen auf die Houthis im Jemen

Die USA und Großbritannien haben mit Angriffen auf die jemenitischen Houthis begonnen.

Es ist das erste Mal, dass die vom Iran unterstützte Gruppe angegriffen wird, seit sie Ende letzten Jahres aus Solidarität mit Palästina begonnen hat, die internationale Schifffahrt im Roten Meer anzugreifen.

2225 GMT – Südafrikanischer Präsident ist stolz auf Justizteam des Landes

Der südafrikanische Präsident hat sich erfreut über die Art und Weise geäußert, wie das Anwaltsteam seines Landes vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) gegen Israel wegen Völkermordes im belagerten Gazastreifen argumentiert hat.

„Ich habe mich noch nie so stolz gefühlt wie heute, als unser Anwaltsteam unseren Fall in Den Haag vertrat“, sagte Cyril Ramaphosa in einer Rede vor der Frauenliga seiner Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress.

Ramaphosa sagte, sein Land habe ein starkes Team von Anwälten zusammengestellt, um Südafrikas Fall vor dem obersten UN-Gerichtshof in Den Haag (Niederlande) zu vertreten.

2204 GMT – Völkermord-Anhörungen vor dem IGH bieten Hoffnung für Palästinenser: Amnesty International

Amnesty International hat erklärt, dass die laufenden Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) im Zusammenhang mit Südafrikas Völkermordklage gegen Israel das Potenzial haben, die palästinensische Zivilbevölkerung zu schützen, der von Menschen verursachten humanitären Katastrophe“ im belagerten Gazastreifen ein Ende zu setzen und einen Hoffnungsschimmer auf internationale Gerechtigkeit zu geben.

„Da die USA weiterhin ihr Vetorecht nutzen, um den UN-Sicherheitsrat daran zu hindern, einen Waffenstillstand zu fordern, sind Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit weit verbreitet, und die Gefahr eines Völkermordes ist real. Die Staaten sind verpflichtet, Völkermord und andere grausame Verbrechen zu verhindern und zu bestrafen“, sagte Agnes Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International, in einer Erklärung.

„Die Untersuchung des israelischen Verhaltens durch den IGH ist ein wichtiger Schritt, um das Leben der Palästinenser zu schützen, das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit in die universelle Anwendung des Völkerrechts wiederherzustellen und den Weg für Gerechtigkeit und Wiedergutmachung für die Opfer zu ebnen“, fügte sie hinzu.

2200 GMT – Israel tötet neun Palästinenser bei jüngsten Angriffen auf Gaza

Israel hat bei einem Luftangriff auf ein Wohnhaus im Stadtteil Shawka östlich der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen mindestens neun Zivilisten getötet und mehrere weitere verwundet, berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Der Palästinensische Rote Halbmond meldete, seine Teams hätten nach dem israelischen Angriff auf das Haus der Familie Abu Seneima in dem Viertel neun Verletzte transportiert.

Bei dem israelischen Angriff wurde das Haus über den Köpfen seiner zivilen Bewohner in Schutt und Asche gelegt.

