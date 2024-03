Video shows unarmed men shot dead by Israeli troops, buried by bulldozer Exclusive footage shows the Palestinians being shot by Israeli troops, buried by a bulldozer as Gaza carnage continues.

Palästinenser, die bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens verwundet wurden, werden in das Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al Balah gebracht

Dieses Video kann Lichtmuster oder Bilder enthalten, die Krampfanfälle auslösen oder für Menschen mit visuellen Empfindlichkeiten unangenehm sein könnten.

Israels Krieg gegen Gaza live: Unbewaffnete Palästinenser getötet und von Bulldozer begraben

Von Stephen Quillen

28. März 2024

Von Al Jazeera beschafftes Filmmaterial zeigt unbewaffnete palästinensische Männer – einer von ihnen schwenkt wiederholt ein weißes Tuch als Zeichen der Kapitulation – bevor israelische Truppen sie erschießen und ihre Leichen anschließend mit einem Bulldozer in der Nähe von Gaza-Stadt vergraben.

Die Hamas verurteilt die Morde als „weiteren Beweis für das Ausmaß des Faschismus und der Kriminalität, die das Verhalten der Zionisten bestimmen“.

Bei zwei getrennten israelischen Angriffen im Süden des Libanon werden mindestens neun Menschen getötet, während die Kämpfe mit der Hisbollah weiter eskalieren.

Seit dem 7. Oktober sind bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 32.490 Palästinenser getötet und 74.889 verwundet worden. Die Zahl der Todesopfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober in Israel beläuft sich auf 1.139, Dutzende werden noch immer gefangen gehalten.

Vor 3m (08:30 GMT)

Zustrom von Neugeborenen mit akuter Unterernährung“ in Gaza-Krankenhäusern

Mehr als 14.000 Kinder sind seit dem 7. Oktober durch israelische Angriffe auf den Gazastreifen getötet worden. Darüber hinaus leiden Tausende von ihnen an schwerer Unterernährung und Dehydrierung.

Die Ärzte des Kamal Adwan Krankenhauses im Norden des Gazastreifens berichten, dass sie täglich viele Kleinkinder sehen, deren Gewicht nicht ihrem Alter entspricht. Sie rufen zu dringend benötigten Hilfsgütern auf, da seit Oktober mindestens 27 Kinder an Unterernährung und Dehydrierung gestorben sind.

„Als Mitarbeiter der Intensivstation des Kamal Adwan Krankenhauses stellen wir fest, dass immer mehr Neugeborene an akuter Unterernährung und fortgeschrittener schwerer Dehydrierung leiden“, so ein Arzt des medizinischen Zentrums.

„Dies ist hauptsächlich auf das Fehlen von Muttermilch zurückzuführen. Infolgedessen erreichen die Säuglinge einen kritischen und schweren Grad an Dehydrierung und Azidämie und sterben schließlich. Täglich erhalten wir zwei bis drei Fälle von untergewichtigen Säuglingen.

Vor 18m (08:15 GMT)

Zerstörung in der Nähe des al-Shifa-Krankenhauses macht das Viertel unkenntlich

Hani Mahmoud

Bericht aus Rafah, Gaza

Es wird sehr schwierig, mit den anhaltenden Gräueltaten in Gaza Schritt zu halten. Die letzten 24 Stunden waren hier in Rafah sehr schwierig, mit weiteren Massentötungen und der Zerstörung von Wohnhäusern und landwirtschaftlichen Flächen.

Die israelischen Streitkräfte haben ihre Angriffe im und um das al-Shifa-Krankenhaus fortgesetzt. Sie fügen nicht nur dem medizinischen Komplex großen Schaden zu, sondern zerstören auch systematisch Häuser in der Umgebung.

Ein ganzes Wohnviertel in der Nähe des Krankenhauses ist bis zur Unkenntlichkeit zerstört worden. Es scheint sich um einen systematischen Versuch zu handeln, das Gebiet zu räumen.

Vor 34m (08:00 GMT)

Israel beschuldigt, in einer Woche 13 Kinder in der Nähe von al-Shifa „hingerichtet“ zu haben

Die Menschenrechtsorganisation Euro-Med Human Rights Monitor hat die israelischen Streitkräfte beschuldigt, in nur einer Woche 13 Kinder im und in der Nähe des al-Shifa-Krankenhauses direkt beschossen und hingerichtet zu haben.

Die Überwachungsgruppe zitiert ihre Teams vor Ort und berichtet, dass einige der tödlichen Schüsse fielen, als sich die Familien der Opfer in ihren Häusern aufhielten, während die israelischen Angriffe auf al-Shifa andauerten, und andere, als die Opfer versuchten, über als sicher eingestufte Wege zu entkommen.

In einer Zeugenaussage sagte Islam Ali Salouha gegenüber Euro-Med, dass die israelischen Streitkräfte am Sonntag auf einer mit Leichen übersäten Straße in der Nähe von al-Shifa, die die israelische Armee als Fluchtweg ausgewiesen hatte, auf seine Söhne – den neunjährigen Ali und den sechsjährigen Saeed Muhammad Sheikha – geschossen und sie getötet hätten. Die israelischen Streitkräfte hätten es vor allem auf die beiden Kinder abgesehen, sagte er.

Salouha sagte, er, seine Söhne und Nachbarn hätten das Gebäude nur verlassen, weil die israelischen Streitkräfte sie aufgefordert hätten, das Gebäude zu evakuieren, da sie sonst mit einer Bombardierung rechnen müssten.

Rauch steigt über dem Al-Shifa-Krankenhaus auf

Rauch steigt über dem Al-Shifa-Krankenhaus und seiner Umgebung nach einem israelischen Angriff auf das Gebiet in Gaza-Stadt am 27. März 2024 [Dawoud Abo Alkas/ Anadolu Agency].

vor 38m (07:55 GMT)

Fahndung nach Schulbus-Attentäter im besetzten Westjordanland im Gange

Wir bringen Ihnen jetzt mehr über die Schießerei auf der Autobahn bei al-Auja im besetzten Westjordanland.

Heute Morgen eröffnete ein maskierter Bewaffneter das Feuer auf Fahrzeuge, darunter einen Schulbus, auf der Route 90, die durch das Jordantal führt.

Die israelischen Streitkräfte haben nun die Fahrspuren der Autobahn in Richtung Süden abgeriegelt und eine Fahndung nach dem Angreifer angekündigt, der vermutlich zu Fuß in ein nahe gelegenes Dorf geflohen ist, berichtet die israelische Nachrichtenagentur Arutz Sheva.

Mindestens drei Menschen, darunter ein 13-Jähriger, wurden bei dem Anschlag verletzt.

vor 48m (07:45 GMT)

Israelisches Militär hofft, dass sich die Aufmerksamkeit der Medien nach den Morden auf etwas anderes richtet

Imran Khan

Bericht aus dem besetzten Ost-Jerusalem

Vor wenigen Stunden haben wir dem israelischen Militär das Video von der Erschießung zweier unbewaffneter Palästinenser im Gazastreifen geschickt und sie um eine Stellungnahme gebeten.

Sie sagten, das Video sei bearbeitet worden und zeige nicht den Kontext des Vorfalls, und es sei eine gründliche und professionelle Untersuchung erforderlich, um die Details zu beurteilen. Sie sagten auch, dass der Bericht über den Vorfall nach Erhalt an die zuständigen Berufsverbände zur Überprüfung weitergeleitet wurde.

Das ist eine ziemlich übliche Antwort der Armee, wenn Journalisten Fragen zu den Vorgängen im besetzten Westjordanland oder im Gazastreifen stellen. Sie sagen, wir werden das untersuchen, und dann lassen sie es bleiben, in der Hoffnung, dass etwas anderes passiert und die Aufmerksamkeit der Medien auf etwas anderes gelenkt wird.

Man sollte auch nicht vergessen, dass Israel keine Soldaten für mögliche Kriegsverbrechen belangt, egal ob im besetzten Westjordanland oder im Gazastreifen.

Vor 1 Stunde (07:30 GMT)

Israelische Streitkräfte töten palästinensischen Journalisten im al-Shifa-Krankenhaus

Lokale Medien berichten, dass israelische Streitkräfte den palästinensischen Journalisten Muhammad Abu Sakhil im al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt erschossen haben.

Abu Sakhil, ein Reporter des palästinensischen Senders Sawt al-Quds Radio, gehört zu den fast 100 palästinensischen Journalisten, die seit dem 7. Oktober durch israelische Angriffe getötet wurden.

Die israelischen Streitkräfte stürmten das al-Shifa-Krankenhaus am 18. März mit Panzern und schwerem Geschützfeuer und belagern es seither. Das Militär behauptet, es ziele auf „Terroristen“ ab, die sich in der medizinischen Einrichtung verschanzt hätten, und behauptet, es habe während der Belagerung etwa 175 palästinensische Kämpfer getötet und 500 weitere festgenommen.

Es wurden jedoch auch zahlreiche Zivilisten getötet, und Zeugen berichten, dass die israelischen Streitkräfte „Hinrichtungen“ durchgeführt haben.

Vor 1 Stunde (07:15 GMT)

Hamas nennt Israels Tötung unbewaffneter Palästinenser ein „abscheuliches Verbrechen

Die israelischen Streitkräfte haben zwei unbewaffnete Palästinenser im Gazastreifen erschossen und ihre Leichen anschließend mit einem Bulldozer zertrümmert, so die Hamas in einer Erklärung.

Wie wir bereits berichteten, versuchten die beiden palästinensischen Männer, die in der Nähe des Nabulsi-Kreisels südwestlich von Gaza-Stadt aus nächster Nähe erschossen wurden, in ihre Häuser im Norden zurückzukehren. Sie wurden erschossen, obwohl sie beim Gehen ein Stück weißes Tuch hochhielten – das internationale Zeichen für Kapitulation -, wie Al Jazeera aus den Aufnahmen entnehmen konnte.

„Dies ist ein weiterer Beweis für das Ausmaß des Faschismus und der Kriminalität, die das Verhalten der Zionisten im Zusammenhang mit dem brutalen Vernichtungskrieg gegen unser Volk im Gazastreifen bestimmt“, heißt es in der Erklärung weiter.

Die Hamas appellierte an die Vereinten Nationen und den Internationalen Strafgerichtshof, „dringend Maßnahmen zu ergreifen, um das systematische Töten unseres Volkes zu beenden“ und die „Kriegsverbrecher“, die für die Verbrechen gegen „wehrlose Zivilisten“ verantwortlich sind, zur Rechenschaft zu ziehen.

[Screengrab/Al Jazeera]

Israelische Truppen sind zu sehen, nachdem sie die Leichen von zwei getöteten palästinensischen Männern mit einem Bulldozer zertrümmert haben. [Screengrab/Al Jazeera]

Vor 1 Stunde (07:00 GMT)

Deutsche Bank friert Konto der antizionistischen jüdischen Gruppe ein

Die Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden im Nahen Osten, eine deutsche Kampagnengruppe, sagt, dass die Berliner Sparkasse ihre Konten ohne Erklärung eingefroren hat und sie aufgefordert hat, eine Liste ihrer Mitglieder mit ihren vollständigen Namen und Adressen vorzulegen.

„Warum sollten diese Informationen für die Berliner Sparkasse wichtig sein? Das klingt eher nach einer Frage, die von einem Geheimdienst oder der Polizei gestellt werden könnte, die uns als jüdische Organisation seit einiger Zeit politisch verfolgen“, so die Gruppe in einer Erklärung.

Die Jüdische Stimme – die Israels Krieg gegen den Gazastreifen als Völkermord bezeichnet – sagte, ihr früheres Konto bei der Bank für Sozialwirtschaft sei 2019 wegen ihrer Unterstützung der BDS-Bewegung geschlossen worden.

„Wir gehen rechtlich gegen das willkürliche, politisch motivierte Einfrieren unseres Kontos vor, was in einer Demokratie inakzeptabel ist“, fügte die Gruppe hinzu.

