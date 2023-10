How far will Europe’s leaders back Israel on its Gaza war? Concern for regional security and keeping the peace process on track are causes for concern, experts tell Al Jazeera.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs besuchen Israel einen nach dem anderen, um ihre Unterstützung zu zeigen. Aber auch die Sorge um die regionale Sicherheit prägt ihre Botschaft an Netanjahu.

Der französische Präsident Emmanuel Macron trifft israelisch-französische Staatsangehörige, die ihre Angehörigen verloren haben, sowie Familien von Geiseln in Tel Aviv

Wie weit wird Europa Israel in seinem Krieg gegen Gaza unterstützen?

Von John Psaropoulos

26. Oktober 2023

Seit den Hamas-Angriffen auf den Süden Israels am 7. Oktober, bei denen mehr als 1.400 Menschen getötet wurden, haben sich die europäischen Staats- und Regierungschefs in Tel Aviv eingefunden, was einen Wendepunkt in der Unterstützung Israels darzustellen scheint.

Die Regierungschefs Frankreichs, des Vereinigten Königreichs, Deutschlands, der Niederlande, Griechenlands und Italiens haben sich in den letzten Tagen abwechselnd an die Seite des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu gestellt.

„In solch schwierigen Zeiten gibt es nur einen Ort, an dem wir sein können: an der Seite Israels“, sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch 10 Tage nach dem Hamas-Angriff.

Die Besuche stellen jedoch ein komplexeres diplomatisches Kalkül dar, als die Fototermine vermuten lassen, sagen Analysten. Einerseits unterstreichen die Besuche einen Wandel in der Bereitschaft Europas, Israel öffentlich zu unterstützen. Andererseits spiegeln die Besuche das Unbehagen über die Auswirkungen auf die regionale Sicherheit und die Furcht vor einer weiteren Flüchtlingskrise wider, wenn der Krieg eskaliert, wie es bei einer bevorstehenden israelischen Bodeninvasion zu erwarten ist – eine Invasion, von der Europa möchte, dass Netanjahu sie nicht überstürzt.

Unterstützung im Wendepunkt

„Es ist das erste Mal, dass [Israel] eine solche EU-Unterstützung erhält. Das ist ein Wendepunkt“, sagte George Tzogopoulos, Experte für internationale Beziehungen bei der Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) in Athen.

Die europäischen Erklärungen zu Israel waren traditionell vorsichtig, sie drängten auf eine Zwei-Staaten-Lösung und sprachen sich gegen alles aus, was zu einer Eskalation der Angriffe auf beiden Seiten führen könnte.

Seit dem 7. Oktober hat sich der Ton in Europa geändert.

„Wir werden die Hamas zerstören“, sagte Premierminister Benjamin Netanjahu eine Woche nach dem Angriff, als die israelischen Streitkräfte Hamas-Kämpfer aus dem israelischen Gebiet vertrieben und mit ersten Angriffen auf den Gazastreifen in die Gegenoffensive gingen. „Dies ist erst der Anfang“, sagte er.

Die Europäische Union drohte zunächst damit, die Hilfe für die Palästinenser einzustellen. Die Chefin des Blocks, Ursula von der Leyen, hat sich jedoch eindeutig für Israel ausgesprochen, obwohl die Bombardierung des Gazastreifens mehr als 7.000 Menschen getötet hat und die israelische Belagerung des Streifens viele Krankenhäuser zur Schließung gezwungen hat. Von der Leyens Position wurde von Hunderten von EU-Mitarbeitern kritisiert.

„Ich denke, die westlichen Staats- und Regierungschefs drücken damit ihre absolute, aufrichtige und entschuldigungslose Unterstützung für Israels Krieg gegen die Hamas aus“, sagte Aristoteles Tziampiris, Professor für internationale Beziehungen an der Universität Piräus, gegenüber Al Jazeera.

Europas Bedenken

Tziampiris sagte, es bestehe „kein Zweifel“, dass es zu einem Bodenkrieg kommen werde. „Es ist nicht die Frage, ob, sondern wann und wie“, sagte er.

Hier will Europa versuchen, Israel zu beeinflussen.

Nach dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober fürchtet Europa, so Tziampiris, „künftige Anschläge in Israel, die möglicherweise auch auf andere Regionen übergreifen“.

Zu den Ausstrahlungseffekten könnten Anschläge in Europa, eine Flüchtlingskrise oder beides gehören. Das hat es schon einmal gegeben. Bei drei gleichzeitigen Selbstmordattentaten in den nördlichen Vororten von Paris wurden im November 2015 130 Menschen getötet. Später stellte sich heraus, dass zwei der Angreifer über die griechische Insel Lesbos als Asylbewerber nach Europa eingereist waren.

„Südeuropäische Länder wie Italien und Griechenland sind besorgt über die Auswirkungen eines umfassenderen regionalen Krieges, in den der Iran verwickelt ist und der eine massive Flüchtlingskrise auslösen könnte“, erklärte Emmanuel Karagiannis, Senior Associate Professor für internationale Sicherheit am King’s College London, gegenüber Al Jazeera.

Aber Europäer und Amerikaner wollen auch alte Fehden beenden, sagte er.

„Amerikanische und europäische Politiker sind entschiedene Befürworter des Abraham-Abkommens, das die Beziehungen zwischen Israel und einigen arabischen Ländern normalisiert“, so Karagiannis. „Der derzeitige Krieg in Gaza gefährdet den laufenden Friedensprozess im Nahen Osten zu einer Zeit, in der der Westen Russland in der Ukraine konfrontieren und China wegen Taiwan abschrecken muss“.

Das Gleichgewicht, das Europa anstrebt, scheint also in einer Zerstörung der Hamas zu bestehen, die verhindert, dass der Hass wieder aufkeimt und zu einem neuen Kreislauf der Gewalt führt. Daher haben die EU-Staats- und Regierungschefs ihre Solidarität mit dem Ratschlag verbunden, Zurückhaltung und Menschlichkeit walten zu lassen.

„Zivile Opfer und eine regionale Eskalation müssen verhindert werden“, schrieb der niederländische Premierminister Mark Rutte nach dem Treffen mit Netanjahu auf X, früher Twitter. „Dies erfordert Zurückhaltung von Israel, wenn es um die Anwendung von Gewalt geht.“

Die Niederlande und das Vereinigte Königreich haben zu „humanitären Pausen“ aufgerufen, damit Medikamente, Lebensmittel und Treibstoff in den Gazastreifen gelangen können, wo den Krankenhäusern Berichten zufolge die Vorräte ausgegangen sein sollen.

Der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, hat eine Kriegspause gefordert, um humanitäre Hilfe nach Gaza zu ermöglichen.

Ein Blick in die Zukunft

Israel hat zwar einige Hilfsgütertransporte über den Grenzübergang Rafah zu Ägypten zugelassen, doch das Gesundheitsministerium von Gaza und internationale Hilfsorganisationen berichten, dass die Versorgung mit Wasser und anderen grundlegenden Gütern nicht gewährleistet ist.

Die Vereinigten Staaten, traditionell Israels treuester Verbündeter, haben ebenfalls zur Zurückhaltung gemahnt.

US-Präsident Joe Biden sagte bei einem Besuch am 18. Oktober, er habe die israelische Regierung gewarnt, sich nicht von der Wut blenden zu lassen.

„Nach 9/11 waren wir in den Vereinigten Staaten wütend. Und obwohl wir Gerechtigkeit gesucht und bekommen haben, haben wir auch Fehler gemacht“, sagte Biden.

Optimisten sehen in dieser Krise eine Chance für die internationale Gemeinschaft, eine konstruktivere Rolle zu spielen.

Die Welt, so Tziamparis, könnte die Möglichkeit haben, den Gazastreifen mit „mehr Demokratie, mehr Rechten und mehr Wachstum“ wiederaufzubauen und gleichzeitig Sicherheitsgarantien für Israel zu gewährleisten.

Die Staats- und Regierungschefs der EU scheinen anzuerkennen, dass sich Israel und die palästinensische Führung nach Beendigung des Krieges, wie auch immer dieser ausgehen wird, zu Gesprächen zusammensetzen müssen, um eine Koexistenz zu erreichen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, der Kampf gegen die Hamas müsse „ohne Gnade, aber nicht ohne Regeln“ geführt werden und wiederholte die Notwendigkeit einer Zwei-Staaten-Lösung. Das tat auch Rutte. „Frieden und Sicherheit für Israelis und Palästinenser sind nur möglich, wenn die Aussicht auf einen palästinensischen Staat neben einem sicheren Israel erneuert wird“, schrieb er auf X.

Ob Netanjahu ihre Botschaften beherzigt, könnte sich bald zeigen.

Quelle: Al Jazeera

