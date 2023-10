https://www.counterpunch.org/2023/10/25/israels-kristallnacht/



Innenansicht der zerstörten Synagoge in der Fasanenstraße in Berlin, die in der Kristallnacht niedergebrannt wurde. Fotoquelle: Center for Jewish History, NYC – gemeinfrei.

Israels Kristallnacht

von Bruce Neuburger

25. Oktober 2023

Deutschland, November 1938

Am 7. November 1938 betrat ein 17-jähriger deutsch-jüdischer Schüler das deutsche Konsulat in Paris und bat darum, mit dem deutschen Konsularbeamten zu sprechen. Als man ihm sagte, er sei nicht verfügbar, willigte Herschel Grynspan ein, mit einem Beamten der unteren Ebene, Ernst Vom Rath, zu sprechen. Als der Beamte erschien, zog Grynspan eine Pistole und schoss ihm in den Unterleib. Vom Rath starb zwei Tage später an seinen Verletzungen.

Die Nachricht von Vom Raths Tod erreichte Deutschland zu einem Zeitpunkt, als die NS-Parteiführung in München den Jahrestag des Bierhallenputsches von 1923 feierte. Joseph Goebbels, der nationalsozialistische Propagandaminister, ergriff das Wort und hielt eine improvisierte Rede vor einer Gruppe von Nazifunktionären beim Abendessen. Er verurteilte die Ermordung als ungerechtfertigten Angriff und gab der jüdischen Gemeinschaft als Ganzes die Schuld an dem Mord. Die Rede wurde nicht aufgezeichnet, aber Goebbels notierte in seinem Tagebuch, dass seine Ausführungen mit stürmischem Beifall begrüßt wurden.

Nazifunktionäre, die an dem Abendessen teilnahmen, informierten sofort ihre Nazikollegen in der SS und anderen bewaffneten Einheiten im ganzen Land, um sich auf ein gewaltsames Vorgehen gegen die jüdische Gemeinde vorzubereiten. Innerhalb weniger Tage wurden Hunderte von Synagogen zerstört, Tausende von jüdischen Geschäften demoliert und jüdische Wohnungen gestürmt. Zahlreiche Juden wurden ermordet, und 30 000 jüdische Männer wurden zusammengetrieben und in die drei wichtigsten deutschen Konzentrationslager gebracht. Einige Juden, darunter auch Mitglieder meiner Familie, wurden aus ihren Häusern vertrieben. In der Zwischenzeit verurteilten die nationalsozialistische Regierung und die Presse die gesamte deutsche jüdische Gemeinschaft für die Ermordung des deutschen Konsularbeamten mit einem Paukenschlag. Und sie behaupteten, das gewalttätige Pogrom sei eine „spontane Reaktion“ einer empörten deutschen Öffentlichkeit und eine gerechte Belohnung für kriminelles jüdisches Verhalten. Dies war eine Lüge. Das Verbrennen, Plündern und Morden wurde von den Führern der Nazi-Partei und militanten Nazis in Uniform geplant und ausgeführt.

Weder die nationalsozialistische Regierung noch die von ihr kontrollierte Presse thematisierten die mehr als 400 antijüdischen Gesetze und Verordnungen, die zwischen 1933 und 1938 erlassen wurden und den deutschen Juden das Leben fast unerträglich zur Hölle machten. Dazu gehörte die Verabschiedung der Nürnberger Gesetze von 1935, die den Juden die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen und sexuelle Kontakte zwischen Juden und Nicht-Juden verboten. Die Nürnberger „Blutgesetze“ führten dazu, dass Hunderte von jüdischen Männern vor Gericht gestellt und viele von ihnen zu Zuchthausstrafen verurteilt wurden,1 weil sie angeblich solche Beziehungen hatten. Es verstärkte auch die unerbittlichen rassistischen Verleumdungen gegen deutsche Juden.

Die deutsche Öffentlichkeit wurde über das besondere Grauen, das Grynspans Mord an Vom Rath ausgelöst hatte, weitgehend im Unklaren gelassen. Ende Oktober 1938 wurden 12.000 polnische jüdische Einwanderer, die in Deutschland lebten, aus ihren Häusern vertrieben und mit kaum mehr als den Kleidern auf dem Rücken nach Polen deportiert. Von den 12.000 Deportierten wurde 8.000 die Einreise nach Polen verweigert, so dass sie an der polnischen Grenze bei eisiger Kälte ohne Geld, Lebensmittel oder eine angemessene Unterkunft gestrandet waren. Zu ihnen gehörten Herschel Grynspans Eltern Zindel und Rivka und seine Schwester Berta, die ihrem Bruder in Paris schrieb und um Hilfe bat: „Herschel, wir haben keinen Pfennig.“ Dies waren die unmittelbaren Umstände, die den jungen Herschel zur Verzweiflung brachten. Er kaufte eine Waffe und ging mit Mordgedanken zum deutschen Konsulat.

Die deutschen faschistischen Medien wiederholten die Nazi-Botschaft, die das Kristallnacht-Pogrom rechtfertigte: Die Juden hatten es verdient.

Israel/Palästina Oktober 2023

Am 7. Oktober verübten militante Hamas-Kämpfer eine grausame Mordserie an israelischen Militärangehörigen und Zivilisten. Die israelische Regierung und die israelischen Medien sowie die US-Regierung und die US-Medien – fast ausnahmslos – verurteilten diese wahrhaft schrecklichen Taten der Hamas schnell, ohne sich um eine Erklärung zu bemühen, was sie motiviert haben könnte. Sie ignorierten und unterdrückten bewusst jede Erwähnung der sieben Jahrzehnte währenden Geschichte von Landenteignung, Tod, Zerstörung, Mord und Beleidigung, der höllischen Bedingungen, die die Palästinenser aufgrund der Maßnahmen der israelischen Regierung und der Siedler gegen die Palästinenser zu ertragen gezwungen waren. Diese Handlungen haben die Morde vom 7. Oktober vielleicht nicht gerechtfertigt, aber sie erklären sie. Durch die Vertuschung dieser Geschichte versuchen die israelische und die US-amerikanische Regierung, das palästinensische Volk als Mörder darzustellen, um weitere mörderische Handlungen gegen sie zu rechtfertigen. Die Netanjahu-Regierung und die US-Unterstützer haben die Tatsache verschwiegen, dass 2023 das tödlichste Jahr für Palästinenser seit Jahrzehnten war. Darüber hinaus verurteilen die Netanjahu-Regierung und ihre US-Unterstützer die Hamas, sagen aber nichts über die Rolle Israels und der USA bei der Unterstützung der Hamas, die vor mehreren Jahrzehnten als Gegengewicht zur säkularen Fatah-Führung an die Macht kam.2 Netanjahu erklärte 2019 gegenüber seiner rechtsgerichteten Likud-Partei: „Diejenigen, die die Möglichkeit eines palästinensischen Staates vereiteln wollen, sollten die Stärkung der Hamas und den Transfer von Geld an die Hamas unterstützen. Das ist Teil unserer Strategie. „3

Es ist eine unausweichliche Tatsache, dass das palästinensische Volk jedes Mal dämonisiert und bestraft wurde, wenn es sich gegen die von den Israelis in den letzten 75 Jahren begangenen Übergriffe zur Wehr gesetzt hat. Heute wird das palästinensische Volk von der Netanjahu-Regierung auf die gleiche Weise dämonisiert, wie Goebbels, Hitler und andere Nazi-Größen die Juden entmenschlicht haben. Bei der Beschreibung der Palästinenser wird eine explizit rassistische Sprache verwendet, die an die Sprache der Nazis erinnert.

Den Rücken kehren und freie Hand lassen

Dies sind nicht die einzigen Parallelen zwischen der Kristallnacht im November 1938 und dem mörderischen Angriff auf Gaza im Jahr 2023. Im Juli 1938 fand im französischen Badeort Evian-les-Bains eine internationale Konferenz statt, um die Krise der deutschen Juden zu erörtern. Delegierte aus 32 Ländern nahmen daran teil, darunter die Vereinigten Staaten, England, Frankreich und andere europäische Staaten. US-Präsident Roosevelt schickte einen persönlichen Freund, aber keinen offiziellen Vertreter der USA zu dieser Konferenz. Trotz des öffentlichen Händeringens über die schreckliche Behandlung, die den deutschen Juden damals zuteil wurde, erklärte sich nur ein Land bereit, eine nennenswerte Anzahl jüdischer Flüchtlinge aufzunehmen – die Dominikanische Republik. Hitler verkündete nach der Konferenz in Evian schadenfroh, dass „niemand die Juden will“. Hitler konnte sich darauf verlassen, dass keine Maßnahmen gegen Deutschland ergriffen würden, sollte es seine Angriffe auf die Juden fortsetzen und verstärken. Der Weg für die Kristallnacht einige Monate später war frei.

In Israel haben die aggressiven und gewalttätigen Angriffe auf Palästinenser, der Bau israelischer Siedlungen, die ermutigenden und mörderischen Angriffe der israelischen Siedler (die an einigen Orten von Mitgliedern christlich-faschistischer Sekten aus den Vereinigten Staaten unterstützt werden) auf Palästinenser und sogar die Verletzung des muslimischen heiligen Raums der Al-Aqsa-Moschee den Regierungen der USA und Europas, wenn überhaupt, nur laue Worte entlockt. Offensichtlich hat die Netanjahu-Regierung daraus den Schluss gezogen, dass Israel freie Hand hat, mit den Palästinensern zu machen, was es will! Und welcher andere Zweck als die Provokation könnte die wiederholten öffentlichen Beleidigungen der israelischen Regierung gegenüber einem der heiligsten Schreine des Islam erklären?

Darauf hatten sie gewartet

Am 10. November 1938 wurden 30.000 jüdische Männer von der deutschen Polizei und der Gestapo abgeholt und in Konzentrationslager gebracht. Mein Großvater war unter ihnen. Einer derjenigen, die am 10. November abgeholt und nach Dachau gebracht wurden und den Holocaust überlebten, sagte Jahre später in einem Interview, dass ihm von Häftlingen, die vor der Kristallnacht in Dachau festgehalten wurden, gesagt wurde, dass das Lager in Erwartung eines großen Zustroms von Häftlingen erweitert worden war – ein Beweis dafür, dass die Nazi-Regierung ein Ereignis wie die Kristallnacht vorausgesehen hatte.4 In der Nacht des 9. November, als die Nachricht von Vom Raths Tod München erreichte, dauerte es nicht lange, bis Hitler und Goebbels beschlossen, das Pogrom auszurufen. Die Nazis konnten die Tat eines deutsch-jüdischen Studenten in Paris natürlich nicht vorhersehen, aber sie konnten sehr wohl mit einer Reaktion auf ihre unerbittliche Verfolgung rechnen, die einen nützlichen Vorwand für eine massenhafte, gewaltsame Unterdrückung darstellen könnte. Und sie waren offensichtlich bereit, zu handeln, um diese Gewalt in die Tat umzusetzen.

Auch wenn die Netanjahu-Regierung vielleicht nichts von den konkreten Plänen der Hamas wusste, konnte den israelischen Regierungsvertretern das wachsende Gefühl der Empörung und Verzweiflung unter den Palästinensern nicht entgehen, deren Dörfer im Westjordanland dezimiert werden, deren Menschen in wachsender Zahl von Siedlern ermordet werden und deren religiöses Zentrum geschändet wurde und wird. Wie konnte die heutige israelische Regierung nicht mit einer Reaktion rechnen, als Netanjahu und andere israelische Regierungsvertreter öffentlich und wiederholt ihre Absicht verkündeten, den Bau israelischer Siedlungen in einem zunehmenden Tempo der ethnischen Säuberung der Palästinenser von ihrem Land fortzusetzen? Und als die Hamas laut Ilan Pappe in seinem jüngsten Vortrag an der Berkeley Law School öffentlich erklärte, dass sie nicht tatenlos zusehen würde, während Tausende und Abertausende von palästinensischen politischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen schmachten? 5

Sie vertreiben

Reynard Heydrich, Leiter eines der nationalsozialistischen Sicherheitsorgane und nach 1941 der Hauptverantwortliche für den Holocaust, gab 1938 zu, dass es die Politik der Nazis war, die Juden zum Verlassen Deutschlands zu zwingen, und zwar dadurch, dass man ihnen das Leben so unerträglich machte, dass sie sich bereit erklärten zu gehen. Bis zum November 1938 entschieden sich viele Juden trotz des immensen Drucks, der auf sie ausgeübt wurde, dafür, in Deutschland zu bleiben. Schließlich war dies ihre Heimat, die Heimat ihrer Eltern und Großeltern, ein Land, mit dem sie sich identifizierten und zu dem sie in vielerlei Hinsicht beigetragen hatten. Sie waren schließlich Deutsche, und sie hatten ein Recht zu bleiben. Das war die Haltung vieler in meiner eigenen Familie.

Für viele Palästinenser war es ein Akt des Widerstands, in Palästina zu bleiben. So wie die Nazis es für nötig hielten, die Unterdrückung der deutschen Juden drastisch zu verschärfen, so haben auch die Likud-Faschisten, die heute Israel regieren, den Druck auf die palästinensische Gemeinschaft erhöht. Die Hitler-Regierung glaubte, dass die Kristallnacht ihr das Druckmittel in die Hand gab, die Juden zu enteignen und aus Deutschland zu vertreiben. Jüdische Männer, die in Konzentrationslagern inhaftiert waren, wurden unter Druck gesetzt, ihren Besitz an das Nazi-Reich zu überschreiben, um aus den Lagern entlassen zu werden. Jetzt glaubt die israelische Regierung, dass sie die Lizenz hat, völkermörderische Gewalt gegen Palästinenser zu entfesseln, ihre Häuser zu zerstören, ihr Eigentum zu beschlagnahmen und ihre Kinder zu töten, um die Palästinenser aus dem palästinensischen Land zu vertreiben. Dies erklärte der rechte Knessetabgeordnete Amir Weitmann in einem Papier, in dem er eine totale ethnische Säuberung des Gazastreifens vorschlug, da sich nach den Angriffen der Hamas vom 7. Oktober „derzeit eine einzigartige und seltene Gelegenheit“ biete.

Lassen Sie uns über die Quelle der Kriminalität sprechen

Nach der Reichskristallnacht im November 1938, nach den Massenmorden und Synagogenverbrennungen, den Massenverhaftungen, Prügeln und der Inhaftierung jüdischer Männer in Konzentrationslagern könnte man erwarten, dass die großen „Demokratien“, die wohlhabenden Kolonialnationen wie Großbritannien, Frankreich und die Vereinigten Staaten, sich nun beeilen würden, ihre Türen für Juden zu öffnen. Dies geschah jedoch nicht. Ganz im Gegenteil. Im Jahr 1938 standen 139.163 deutsche Juden auf den Wartelisten für US-Visa, während nur 19.552 Visa erteilt wurden. 7.818 US-Visa wurden sogar nicht ausgestellt. Und die Situation verschlechterte sich weiter. Als im September 1939 der Zweite Weltkrieg begann (und obwohl sich die USA und Deutschland noch nicht im Krieg befanden), eskalierte die Gefahr für Juden. Angesichts dieser noch verzweifelteren Situation errichteten die Verantwortlichen des US-Außenministeriums neue Hindernisse für die jüdische Einwanderung. 1940 gab Breckinridge Long, stellvertretender US-Außenminister, ein Memo an die US-Konsulatsbeamten in Deutschland heraus, in dem er ihnen riet: „Wir können die Zahl der Einwanderer in die Vereinigten Staaten verzögern und für eine unbestimmte Zeit effektiv stoppen. Wir könnten dies tun, indem wir unseren Konsuln einfach raten, jedes Hindernis in den Weg zu legen, zusätzliche Beweise zu verlangen und auf verschiedene administrative Mittel zurückzugreifen, die die Erteilung der Visa aufschieben und aufschieben und aufschieben würden.“ Im Mai 1939 wurde das Schiff St. Louis mit 900 Passagieren, die dem Faschismus in Europa entkommen wollten, an der Landung in Kuba und den Vereinigten Staaten gehindert und war gezwungen, nach Europa zurückzukehren, wo viele der Passagiere schließlich von den Nazis gefangen genommen und getötet wurden. Aufgrund der Verzögerungstaktik des US-Außenministeriums wurden 90 Prozent der für Flüchtlinge aus den faschistischen Regimen Europas reservierten Plätze nie besetzt. 190.000 Juden und andere, die hätten gerettet werden können, wurden dem Tod überlassen. Darüber hinaus wurden sehr glaubwürdige Berichte über Massenmorde in polnischen Todeslagern vom europäischen Chef des US-Geheimdienstes und späteren CIA-Direktor Allen Dulles als unbedeutend abgetan. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien weigerten sich beharrlich, die nach Auschwitz führenden Bahngleise zu bombardieren, obwohl sie über stichhaltige Beweise für die dort stattfindenden Massenmorde verfügten. 6

Nach dem Krieg, nachdem etwa 6 Millionen Juden ermordet worden waren, begann sich die Politik der USA und Großbritanniens gegenüber den Juden zu ändern. Innerhalb weniger Jahre hallte die Unterstützung für einen jüdischen Staat in den Hallen der Macht wider. Überall in der Welt kam es zu Revolutionen und antikolonialen Aufständen. Die Revolution in China war in vollem Gange, Befreiungskämpfe in Asien, einschließlich Südostasien, und der Aufstieg antikolonialer, nationalistischer Regierungen im Nahen Osten, im Iran und Irak, in Ägypten und Syrien, bedrohten die Kolonialreiche Großbritanniens und der Vereinigten Staaten. An diesem Punkt warfen die Imperialisten ihre Unterstützung für einen zionistischen Staat in Palästina hin. Dies hatte nichts mit der Rettung jüdischer Leben zu tun, sondern war vielmehr eine Strategie, um die Verzweiflung der jüdischen Massen und die Bereitschaft der jüdischen zionistischen Führer zu nutzen, einen Staat als Bastion der imperialistischen Macht in dieser strategisch wichtigen Region zu errichten.

Da sich die zwischenimperialistische Rivalität nun verschärft, vor allem zwischen den USA und Russland und China, wobei jeder versucht, sich Verbündete und Vorteile gegen den anderen zu sichern, werden die USA an Israel festhalten und Juden, Palästinenser und die anderen Völker der Region durch eine neue Runde höllischen Leids ziehen, um das amerikanische Imperium zu verteidigen. Während Millionen von Menschen zu Recht wütend und verzweifelt über die kaltblütige Barbarei der zionistischen Machthaber sind, sollte niemand aus den Augen verlieren, wer hier der Hund und wer der Schwanz ist. Ohne die Waffen der USA und die politische und wirtschaftliche Unterstützung könnte die israelische Regierung ihre Apartheid- und Völkermordpolitik nicht durchführen. Seit Beginn des zionistischen Projekts haben die Imperialisten ihre Unterstützung für Israel von der Bereitschaft der zionistischen Kollaborateure abhängig gemacht, die Unterdrückung der arabischen Völker durchzuführen. Und die Zionisten waren bereit, andere Aktionen zur Unterstützung ihrer US-Hintermänner durchzuführen, unter anderem in Mittelamerika.7 Jahre zuvor hatte Theodore Herzl, einer der Gründer des Zionismus, in seinem Appell an die britischen Imperialisten für deren Unterstützung ganz offen seine Unterstützung des Kolonialismus bekundet: „Und so muss ich glauben, dass hier in England die Idee des Zionismus, die eine koloniale Idee ist, leicht und schnell in ihrer wahren und modernsten Form verstanden werden sollte.“

Kristallnacht und Völkermord

Als ich diesen Vergleich zwischen der Kristallnacht von 1938 und den israelischen Angriffen auf die Palästinenser heute vorschlug, sagten mir einige, dass die Palästinenser in den letzten 75 Jahren viele Kristallnacht-ähnliche Aktionen ertragen mussten. Und das ist wahr. Aber was diesen Moment anders macht, ist das, was die Kristallnacht von 1938 so historisch bedeutsam und beunruhigend macht: Die Kristallnacht war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum späteren Holocaust. Durch die Verrohung und Enteignung der deutschen Juden, durch die Gewöhnung des deutschen Volkes an diese schreckliche Brutalität und durch die Intensivierung der rassistischen Propaganda gegen Juden ebneten die Nazis den Weg für die Vernichtungslager, die einige Jahre später eröffnet werden sollten. Der heutige israelische Angriff auf die Palästinenser wird von einem bösartigen politischen Angriff auf die Palästinenser begleitet, der möglicherweise den Weg zum Völkermord ebnet. Deshalb ist ein entschlossenes Vorgehen gegen die verstärkten Angriffe auf die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland sofort und dringend erforderlich.

Wir sollten niemals vergessen

Wir sollten niemals die beschämende Rolle vergessen, die die USA und andere europäische Verbündete Israels in den 1930er und 1940er Jahren gespielt haben, als das Schicksal des jüdischen Volkes auf dem Spiel stand und als alle imperialistischen Mächte jegliche Rücksicht auf das Schicksal der Juden beiseite schoben, um ihre eigenen nationalen und imperialen Interessen zu verfolgen. Diese Geschichte sagt uns viel über das Wesen dieses kolonialen/imperialistischen Systems und seines Hauptpaten, der Vereinigten Staaten, aus. Sie sollte uns darüber informieren, dass ihre wahren Motive weder in der Demokratie noch in den Menschenrechten liegen. Dieses kapitalistisch-imperialistische System ist der Feind der gesamten Menschheit – der Feind der Juden und der Palästinenser und der Menschen auf der ganzen Welt im weiteren Sinne. Die gesamte Menschheit hat ein Interesse daran, sich gegen dieses System zu vereinen und eine andere Welt ohne die mörderische Geißel des Imperialismus zu errichten.

Zusammengefasst:

1) Keine akzeptable Lösung dieser Krise, kein Weg zum Frieden kann erreicht werden und sollte akzeptiert werden, wenn er nicht auf der Erlangung der vollen Rechte von Juden und Palästinensern beruht.

2) Was ich sage, darf keinesfalls so interpretiert werden, dass die Juden lediglich die „Marionetten“ des Imperialismus waren. Aber der vorherrschende Reichtum und die militärische Stärke des US-Imperialismus haben ihm ein Druckmittel in die Hand gegeben, und der US-Imperialismus hat bewiesen, dass er zu den groteskesten Brutalitäten und zynischsten Manövern fähig ist, um seine politischen Ziele zu erreichen. Die zionistische Unterdrückung der arabischen Völker seit dem Zweiten Weltkrieg ist nicht das Ergebnis des Willens der Juden, sondern der Bereitschaft eines Teils der Juden, die sich einer rassistischen Ideologie verschrieben haben, den israelischen Staat nach den Bedürfnissen des Imperialismus zu formen. Viele Juden haben sich dem widersetzt und tun dies immer noch. Die Zahl dieser antizionistischen Juden wächst, aber die überwältigende Macht liegt bei den imperialistischen Nationen. Sie müssen für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden! Sie und ihre Netanjahu-istischen Partner in Israel müssen daran gehindert werden, weitere Verbrechen gegen das palästinensische Volk zu begehen.

3. Der Kampf für eine neue, gerechte Gesellschaftsordnung, die auf menschlicher Gemeinsamkeit und Zusammenarbeit basiert – nicht auf dem engen, hässlichen, brutalen sektiererischen Wahnsinn des Zionismus oder einer Hamas – ist die dringende Aufgabe für Juden, Palästinenser und die gesamte Menschheit.

NIE WIEDER FÜR IRGENDJEMANDEN!

Anmerkungen.

1 Im März 1938 ordnete der nationalsozialistische Justizminister an, dass alle Juden, die wegen Sexualverbrechen verurteilt wurden, nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis in ein Konzentrationslager geschickt werden sollten. Der Cousin meines Vaters, Max Holzer, wurde 1938 wegen eines solchen Sexualverbrechens zu fünf Jahren Haft in einem deutschen Zuchthaus verurteilt. Nach seiner Entlassung im Jahr 1943 wurde er nach Auschwitz geschickt, wo er an Typhus starb.

2 Siehe America’s Hidden Role in Hamas‘ Rise to Power von Stephen Zunes

3 Peace, a Forgotten Word, Renews its Claim in the Holy Land, NY Times, 22. Oktober 2023

4Interview mit Harry Hankin, Holocaust Oral history project; 17. Oktober 1991, San Francisco, Ca.

5Vortrag von Ilan Pappe an der juristischen Fakultät der UC Berkeley, 19. Oktober 2023. Laut Pappe wurden seit 1967 eine Million Palästinenser in israelischen Gefängnissen festgehalten, eine wahrhaft schwindelerregende Zahl!

6 Talbott, David The Devil’s Chessboard : Allen Dulles, the CIA, and the Rise of America’s Secret Government (Kindle Locations 1056-1058). HarperCollins. Kindle Edition.

7 Siehe Israel’s Role in the Guatemalan Genocide, Middle East Monitor, 5. Oktober 2015.

Bruce Neuberger ist ein pensionierter Lehrer und Autor von Postcards to Hitler: A German Jew’s Defiance in a Time of Terror.

