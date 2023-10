BREAKING: Israeli Security Cabinet Orders Murders of Senior Hamas Leaders and Families – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

Islamial Haniyeh und Yahya Sinwar, hochrangige Hamas-Führer: Israel hat einen Preis auf ihre Köpfe und die ihrer Familien ausgesetzt

Familienminister beauftragten IDF und Shin Bet mit Massenmorden und beriefen sich dabei auf einen biblischen Vers, der die Ausrottung der Amalekiter befiehlt

BREAKING: Israelisches Sicherheitskabinett ordnet Morde an hochrangigen Hamas-Führern und

Richard Silverstein

25. Oktober 2023

Eine gut informierte israelische Sicherheitsquelle berichtet Tikun Olam, dass das Sicherheitskabinett die IDF und den Shin Bet angewiesen hat, die gesamte Hamas-Führung, die Kommandanten, die den Angriff auf Südisrael geplant haben, und ihre Familien zu ermorden.

Die Anweisung wurde mit dem biblischen Vers תִּמְחֶה אֶת-זֵכֶר עֲמָלֵק („Du sollst jede Spur von Amalek ausrotten“) überschrieben, in dem Samuel König Saul befiehlt, den gesamten Stamm Amalek auszurotten, ohne auch nur die Kinder oder das Vieh des Stammes zu verschonen. Alle sollten ohne Gnade geschlachtet werden. Als Saul den König und die Tiere verschonte, prangerte Samuel ihn an und verwarf ihn als König von Israel. Die Botschaft ist klar: Israel soll einen biblischen Vernichtungskrieg gegen die Hamas führen. Jeder, der sich vor seiner Pflicht drückt, wird das Schicksal Sauls erfahren.

Der Befehl lautet, so die Quelle, „so viele Verwandte wie möglich von Hamas-Mitgliedern zu finden und zu töten, die die Massaker vom 7. Oktober begangen haben, sowie diese hochrangigen Funktionäre: Mohammed Deif, Yahya Sinwar, Saleh al-Arouri, Khaled Mashal, Marwan Issa und Ismail Haniyeh“.

Als ob der Völkermord nicht schon schlimm genug wäre, ist Israel jetzt auch noch zu einem psychotischen Serienmörder geworden. Es ist nur noch wenige Schritte von einer Wiederholung des Holocausts entfernt. So wird eine Nation zu einer Nation, die eine andere ausrottet – so wie Samuel Saul und den Israeliten befahl, die Amalekiter auszurotten. Auf diese Weise rutschte Deutschland Sprosse für Sprosse in die Hitlerhölle ab.

Israel ist zu einer Nation geworden, die von Blut und Massenmord durchdrungen ist. Dies ist eindeutig das, was ein Richter des Obersten Gerichtshofs einen „Befehl mit schwarzer Flagge“ nannte. Ein Befehl an einen Armeeoffizier, der in flagranter Weise illegal ist und nicht befolgt werden darf. Aber Feinheiten wie das Urteil über die schwarze Flagge gehören der Vergangenheit an. Kein Befehl ist zu unsinnig. Alles ist erlaubt. Mord. Brandstiftung. Folter. Es gibt keine Grenzen mehr. Keine Beschränkungen mehr.

Trotz der eindeutigen Feindseligkeit der IDF-Führungsspitze gegenüber Netanjahu (und umgekehrt) wird sie also höchstwahrscheinlich die Aufgabe erfüllen. Ich wünschte, ich könnte etwas anderes sagen. Dass einer von ihnen sagen wird: Nein, das ist eine rote Linie, die ich nicht überschreiten kann. Aber ich fürchte, ich kann das nicht sagen.

Es besteht die geringe Möglichkeit, dass diese undichte Stelle dazu dient, die Hamas einzuschüchtern, sie darauf aufmerksam zu machen, dass Israel sich an allen Familien der Führung rächen kann. Die Hamas ist verängstigt, dass sie dies tun wird, verängstigt darüber, wann und wie sie dies tun wird. Aber sie fragen sich auch, ob sie es tun werden. Ist es ein Bluff? Ein Spiel der psychologischen Kriegsführung, bei dem viele Menschenleben auf dem Spiel stehen? Oder wird Israel München angreifen, aber in großem Stil.

Diese Entscheidung zeugt von Verzweiflung, von einem verwundeten Tier, das sich auf seine Angreifer stürzt. Wie dieses Tier wird Israel nun an vielen Fronten von Feinden bedrängt, die darauf warten, dass es seinen Bodenangriff auf Gaza startet. Der Iran hat mit einer Intervention gedroht, sollte Israel in die Enklave einmarschieren. Sein mächtigster Verbündeter in der Region, die Hisbollah, führt seit Tagen Probeangriffe auf IDF-Stellungen im Norden durch. Israel hat Zehntausende von Einwohnern aus einer Reihe von Städten nahe der libanesischen Grenze evakuiert. Der Iran hat auch seine Stellvertreter-Milizen im Irak und in Syrien aktiviert, die seit über einer Woche mehrere Drohnenangriffe auf US-Truppen in beiden Ländern durchgeführt haben, bei denen 24 Soldaten verletzt wurden.

Irans Houthi-Verbündete im Jemen feuerten drei Marschflugkörper und acht Drohnen auf Israel ab (über 1.000 Meilen entfernt!). Die meisten wurden von der USS Carney im Persischen Golf abgeschossen. Auch Saudi-Arabien schoss einen von ihnen ab.

Auch China hat sechs seiner Kriegsschiffe in den Golf entsandt. Dies könnte der Grund dafür sein, dass Präsident Biden eine der beiden Trägerkampfgruppen, die ursprünglich für das Mittelmeer vorgesehen waren, stattdessen in den Golf umleitete. Diese Entwicklung bringt die Rivalität zwischen den USA und China in den Nahen Osten.

Im Kalten Krieg standen sich die USA und Russland in einem Wettstreit um globalen Einfluss gegenüber. Dazu gehörten sogar Stellvertreterkriege wie in Vietnam. Kann die Welt angesichts der massiven Waffen, über die beide Supermächte verfügen, eine weitere derartige Rivalität verkraften? Könnte ein Mehrparteienkonflikt wie dieser einen Krieg auslösen? Wollen wir warten, um das herauszufinden?

Das israelische Sicherheitskabinett ist der Ansicht, dass die Antwort auf die Hamas darin besteht, alles und jeden, der mit ihr in Verbindung steht, zu eliminieren. Es glaubt, dass die Welt von den 1.400 ermordeten Israelis so angewidert ist, dass sie bei Massenmord ein Auge zudrückt. Nicht nur bei den 5.000 Zivilisten im Gazastreifen, die bereits getötet wurden (fast die Hälfte davon sind Kinder), sondern auch bei Dutzenden von Familienmitgliedern der Führung der Gruppe. Möglicherweise hat die israelische Propaganda gewirkt, und die Welt wird ihre Stimme nicht erheben oder sie stoppen. Meine Regel lautet: Unterschätze niemals die Fähigkeit der Welt, angesichts eines Völkermordes den Kopf in den Sand zu stecken. Übersetzt mit Deepl.com



