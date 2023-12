Ich danke meinem Freund Joseph Massad für seinen neuen Artikel, den er noch druckfrisch übersandte, um ihn auch in Deutsch auf der Hochblauen Seite zu veröffentlichen.

Verletzte Angehörige von Palästinensern, die bei israelischen Angriffen getötet wurden, trauern im EU-Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen am 21. Dezember 2023 (Said Khatib/AFP)

Israels Massenmord an Palästinensern in Gaza begann vor sieben Jahrzehnten

Von Joseph Massad

26. Dezember 2023

Israels anhaltender völkermörderischer Angriff auf die palästinensische Zivilbevölkerung in Gaza ist Teil einer langen und brutalen Geschichte, die bis ins Jahr 1951 zurückreicht

Die USA, die EU und Großbritannien werden nicht müde, Israels völkermörderischen Krieg gegen das palästinensische Volk mit der klischeehaften Beschwörung zu verteidigen, dass „Israel das Recht hat, sich zu verteidigen“.

Im August 2022 bombardierte Israel drei Tage lang die Palästinenser im Gazastreifen und tötete 49 Menschen, darunter 17 Kinder. Die Reaktion der USA und der EU auf das Massaker bestand darin, mit Nachdruck zu erklären, dass sie „Israels Recht auf Selbstverteidigung“ unterstützen, und den Tod palästinensischer Zivilisten leise zu bedauern.

Das war das letzte große Massaker, das Israel in Gaza vor seinem derzeitigen völkermörderischen Krieg verübt hat, aber es war sicher nicht das erste. Dafür müssen wir bis ins Jahr 1951 zurückgehen, als Israel begann, den Gaza-Streifen zu überfallen.

Israel hatte bereits zwischen Ende 1947 und Sommer 1950 Hunderttausende von Palästinensern nach Gaza vertrieben, als die israelische Armee die verbliebenen 2.500 Palästinenser aus der Mittelmeerstadt Majdal ‚Asqalan (der heutigen Siedlerkolonie Aschkelon) auf Lastwagen verlud. Außerdem vertrieb Israel in dieser Zeit bis 1955 7.000 palästinensische Beduinen nach Ägypten.

Eine Geschichte von Kriegsverbrechen

Im Oktober 1951 überfielen die Israelis den Gazastreifen, töteten Dutzende von Palästinensern und Ägyptern, zerstörten Dutzende von Häusern und sprengten Brunnen, um die Versuche der vertriebenen Palästinenser zu unterbinden, über die von der jüdischen Siedlerkolonie errichteten neuen Grenzen nach Hause zurückzukehren.

Ausländische Beobachter sprachen damals nicht von Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ und nannten das Massaker „einen entsetzlichen Fall von vorsätzlichem Massenmord“.

Zuvor, im August 1949, hatten israelische Soldaten zwei palästinensische Flüchtlinge gefangen genommen. Sie töteten den Mann und 22 Soldaten vergewaltigten abwechselnd die Frau, bevor sie sie töteten. Im März 1950 verschleppten israelische Soldaten zwei palästinensische Mädchen und einen Jungen aus Gaza über die neue Grenze.

Sie töteten den Jungen und vergewaltigten dann die beiden Mädchen, bevor sie sie töteten. Zu diesem Zeitpunkt war es durchaus üblich, dass israelische Soldaten und Polizisten weibliche palästinensische Flüchtlinge vergewaltigten, die versuchten, in ihre Heimat zurückzukehren – eine Praxis, die einige Jahre zuvor während der Nakba weit verbreitet war.

Im August 1950 vergewaltigten beispielsweise vier israelische Polizisten eine Palästinenserin, die auf der anderen Seite der Grenze zum Westjordanland Früchte aus dem Obstgarten ihrer Familie pflückte.

Die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen wurden in den Jahren 1952 und 1953 fortgesetzt und gipfelten im August desselben Jahres in dem Massaker im Flüchtlingslager Bureij. Die israelische Militäreinheit 101 tötete mindestens 20 palästinensische Flüchtlinge, darunter sieben Frauen und fünf Kinder, indem sie Bomben durch die Fenster ihrer Hütten warf, während sie schliefen, und auf diejenigen schoss, die flohen. Dutzende wurden verletzt. Andere Quellen gehen von 50 getöteten Palästinensern aus.

Ausländische Beobachter sprachen damals nicht von Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ und nannten das Massaker „einen entsetzlichen Fall von vorsätzlichem Massenmord“. Im selben Jahr schlachteten die Israelis 70 palästinensische Zivilisten in dem Dorf Qibya im Westjordanland ab, was selbst die in Indianapolis ansässige, israelfreundliche National Jewish Post mit dem Nazi-Massaker von Lidice verglich.

Im Februar 1955 überfielen die Israelis ein ägyptisches Militärlager im Gazastreifen und töteten mindestens 36 ägyptische Soldaten und zwei palästinensische Zivilisten, von denen einer ein Kind war.

Bis dahin hatten die ägyptischen Behörden die Israelis besänftigt, indem sie die Grenzen überwachten und die „Infiltration“ der Palästinenser verhinderten. Nach der Razzia erhoben sich die Palästinenser im Gazastreifen gegen die ägyptischen Behörden und forderten Waffen, um sich gegen die ständigen israelischen Angriffe zu verteidigen.

Verärgert über die israelische Brutalität und Kriegstreiberei und unter dem Druck der palästinensischen Flüchtlinge gab der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser der palästinensischen Forderung nach. Eine Gruppe palästinensischer Fedajin verübte im August 1955 einen Vergeltungsschlag gegen Israel, indem sie das Land überfiel und bis zu 27 Meilen innerhalb der israelischen Grenzen vordrang, Soldaten in einen Hinterhalt lockte, Minen legte und Fahrzeuge und Gebäude angriff.

Einwohner von Port Said suchen in den Ruinen ihrer Stadt nach dem Einmarsch Israels in Ägypten am 1. November 1956 (Staff/AFP)

Damit niemand denkt, dass die derzeitige jüdische Regierung Israels die erste ist, die sich auf den biblischen „Amalek“ beruft, um ihrem andauernden völkermörderischen Krieg gegen die Palästinenser eine religiöse Imprimatur zu verleihen, wie es Benjamin Netanjahu tat, war es in Wirklichkeit der säkulare Premierminister David Ben Gurion, der diese Analogie vor sieben Jahrzehnten zum ersten Mal verwendete.

Im Vorfeld der israelischen Invasion des Gazastreifens und Ägyptens im Oktober 1956 verkündete Ben Gurion, dass „die Heerscharen von Amalek“ wieder aufrüsteten, um „den Staat Israel und das Volk Israel zu vernichten“.

Am 2. November 1956 bombardierten die Israelis die Stadt Khan Younis im Gazastreifen aus der Luft und töteten zahlreiche Zivilisten, bevor israelische Panzer am 3. November in die Stadt einrückten.

Die Israelis nahmen Widerstandskämpfer fest und richteten sie an Ort und Stelle oder in ihren Häusern hin. Im benachbarten Flüchtlingslager trieben die Israelis alle Männer und Jungen über 15 Jahren auf dem Stadtplatz zusammen. Sie erschossen sie mit Maschinengewehren und töteten zwischen 300 und 500 Menschen, von denen die große Mehrheit Zivilisten und die Hälfte Flüchtlinge von 1948 waren. Sie besetzten Gaza und die Sinai-Halbinsel, bis sie im März 1957 von den USA und der UdSSR vertrieben wurden.

Völkermörderische Gräueltaten

In den letzten Wochen verübte Israel Massaker in Khan Younis, der zweitgrößten Stadt des Gazastreifens, die Israel als „gefährliche Kampfzone“ bezeichnete, nachdem sie als sichere Zone für eine Million Palästinenser gedient hatte, die aus dem nördlichen Gazastreifen geflohen waren. Dabei wurden 30 Zivilisten abgeschlachtet, die in einer Schule Schutz vor Israels brutalen Bombenangriffen gesucht hatten. Das unerbittliche Massenmorden an Palästinensern seit dem 7. Oktober lässt die grausamen israelischen Massaker von 1956 im Vergleich dazu human erscheinen.

Der einzige „Sieg“, den das israelische Militär seit dem 7. Oktober errungen hat, ist das Abschlachten und Verletzen von Zehntausenden von Zivilisten und die Vertreibung von mehr als zwei Millionen anderen

1967 marschierte Israel erneut ein und besetzte den Gazastreifen. Es vertrieb 75.000 Palästinenser aus dem Streifen und hinderte 50.000 weitere (die zum Zeitpunkt der israelischen Invasion außerhalb des Gazastreifens arbeiteten, studierten oder reisten) an der Rückkehr in ihre Heimat. Es konfiszierte 60 Prozent des Landes und das gesamte Wasser der Palästinenser, wovon ein Großteil für die ausschließliche Nutzung durch die jüdischen Kolonisten bestimmt war, die über die 18-fache Menge an Wasser verfügten, die den einheimischen Palästinensern zur Verfügung stand.

Die jüdischen Siedler verfügten pro Kopf über 85 Mal mehr (gestohlenes) Land als die palästinensischen Eigentümer des Landes. Israel unterwarf die gesamte palästinensische Bevölkerung einer rassifizierten militärischen Besatzung, während der es die wirtschaftliche Infrastruktur des Gazastreifens bis 2005 zerstörte.

Seit Israels Umzingelung des Gazastreifens im September 2005 und der Inhaftierung von 2,3 Millionen Palästinensern im Konzentrationslager Gaza haben die Israelis zahlreiche Bombenkampagnen gegen die zivilen Insassen des Lagers und den Widerstand gestartet, unter anderem 2006, 2008-2009, 2012, 2014 und 2021, wobei Tausende von Zivilisten getötet wurden.

Der einzige „Sieg“, den das israelische Militär seit dem 7. Oktober errungen hat, ist die Tötung von Zehntausenden von Zivilisten, mit Zehntausenden von Verletzten und mehr als zwei Millionen Vertriebenen. Darüber hinaus ist es ihm gelungen, Häuser und Wohngebäude, Krankenhäuser, Schulen, Bibliotheken, kommunale Gebäude, Kirchen und Moscheen zu zerstören. Trotz all des Gemetzels und der Zerstörung unter der Zivilbevölkerung ist der Ruf des Landes, militärisch gut gerüstet zu sein, auf absehbare Zeit verloren gegangen.

Da immer mehr Details über die Ermordung der eigenen Zivilbevölkerung und die Zerstörung ihrer Häuser am 7. Oktober an die Öffentlichkeit dringen, wird es lange dauern, bis Israel etwas von der fiktiven militärischen Anziehungskraft zurückgewinnen kann, die es früher im Westen und bei seinen arabischen Verbündeten genossen hat.

Eine der interessantesten Ironien des gegenwärtigen israelischen Krieges besteht darin, dass das US-Imperium und seine Tochtergesellschaften in der EU und im Vereinigten Königreich Israel seit dem 8. Oktober ununterbrochen aufrüsten, damit die Siedlerkolonie ihren völkermörderischen Krieg fortsetzen kann, während der palästinensische Widerstand seit diesem Datum keinen Waffennachschub mehr erhalten hat und dennoch weiterhin militärische Siege gegen die israelischen Invasoren erringt.

Aber nicht nur, dass die Amerikaner die Hauptbeteiligten an diesem Krieg gegen ein kolonisiertes und brutalisiertes Volk sind, Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater von Präsident Biden, ging noch weiter, indem er die USA so sehr mit Israel identifizierte, dass er den palästinensischen Widerstand als den „Feind“ der Vereinigten Staaten bezeichnete.

Sullivan sagte, er habe „die Bedingungen und den Zeitplan für die Beendigung der gegenwärtigen Phase der israelischen Operationen mit der israelischen Führung erörtert“, darunter auch mit Premierminister Benjamin Netanjahu. Er lehnte es jedoch ab, einen Zeitrahmen zu nennen, da er dem Feind nicht mitteilen wolle, wie der Plan aussieht“.

Wenn pro-israelische Amerikaner das Massaker von Qibya 1953 mit dem Nazi-Massaker von Lidice verglichen und der berühmte aschkenasische israelische Kolumnist Yehoshua Radler-Feldman, bekannt unter dem Pseudonym Rabbi Benyamin, über das Massaker von 1956 an 50 palästinensischen Bürgern Israels im Dorf Kafr Qasim schrieb, „dass wir bald wie Nazis und Pogromtäter sein werden“, so bezeichnen sich heute sowohl israelische Beamte als auch Sprecher des palästinensischen Widerstands wiederholt gegenseitig als „Nazis“.

Doch während die palästinensischen Sprecher die israelische Regierung und ihr Militär als Nazis und Faschisten bezeichnen, bezeichnen israelische Beamte das palästinensische Volk als Ganzes als „Nazis“.

Angesichts der schamlosen rassistischen Äußerungen israelischer Beamter über die Palästinenser als „Tiere“ und „Untermenschen“, der außerordentlichen Gewalt der wahllosen israelischen Tötungsmaschinerie und des Ausmaßes der völkermörderischen Gräueltaten Israels steht die Angemessenheit oder Unangemessenheit dieser Analogie zur Debatte.

Unstrittig ist jedoch, dass das industrielle Ausmaß der israelischen Gräueltaten in Gaza beispiellos ist und ihre grausame Natur seit 1948 fester Bestandteil des israelischen Krieges gegen das palästinensische Volk ist.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

Übersetzt mit Deepl.com

