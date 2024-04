„I’ve never seen anything like this momentum before“: a Columbia student organizer on the Gaza Solidarity Encampment An student organizer with Columbia’s Gaza Solidarity Encampment talks to Mondoweiss about the importance of centering Palestine, the campus movement exploding across the U.S., and what happens next.

Das Gaza-Solidaritätscamp an der Columbia University. (Foto: Nancy Kricorian)

„So eine Dynamik habe ich noch nie erlebt“: ein studentischer Organisator von Columbia über das Gaza Solidarity Encampment

Von Michael Arria

24. April 2024

Ein studentischer Organisator des Gaza Solidarity Encampment an der Columbia spricht mit Mondoweiss über die Wichtigkeit, Palästina in den Mittelpunkt zu stellen, über die Campus-Bewegung, die überall in den USA explodiert, und darüber, was als nächstes passiert.

Vor einer Woche errichteten Hunderte von Studenten der Columbia University ein Solidaritätslager, um gegen die Verbindung der Schule mit Israels Krieg gegen Gaza zu protestieren.

In den letzten Tagen wurden Studenten suspendiert und verhaftet, während Pro-Israel-Gruppen darauf drängten, dass die Nationalgarde oder die NYPD den Protest auflöst. Die Bewegung hat sich auch auf das ganze Land ausgebreitet. MIT, Tufts, Emerson College, NYU, The New School, die University of Michigan, Washington University in St. Louis, Vanderbilt University, Brown, USC und die University of North Carolina sind nur einige der Schulen, an denen Studenten ihre eigenen Lager in Solidarität mit Gaza errichtet haben.

Mondoweiss sprach mit Maryam Iqbal, einer Studentin im ersten Jahr am Barnard College und studentischen Organisatorin der Columbia-Studentengruppe „Students for Justice in Palestine“ (SJP) über die Stimmung auf dem Campus, die Proteste und wie es weitergeht.

Mondoweiss: Es wird viel über die Camps an der Columbia berichtet, aber die Leute kennen nicht die Vorgeschichte, die bis in den Herbst zurückreicht, als die Sektionen der Studenten für Gerechtigkeit in Palästina (SJP) und der Jüdischen Stimme für Frieden (JVP) an der Schule suspendiert wurden. Können Sie etwas über das Klima auf dem Campus sagen, das zu diesen jüngsten Protesten führte?

Maryam Iqbal: Ja, auf jeden Fall. Also, vor Oktober gab es keine SJP auf dem Campus. Es gab eine SJP auf Instagram, und ich schrieb ihnen gelegentlich eine DM und versuchte, ihnen beizutreten, aber es gab einfach keine Aktivität. Ich war im September auf der Clubmesse und SJP war nicht einmal da. Ich erinnere mich, dass die JVP Unterschriften für eine SJP sammelte, und dann im Oktober, als alles begann, wurde SJP zu einer Bewegung auf dem Campus.

Wir hatten unseren ersten Protest am 12. Oktober, und der Andrang war wahnsinnig. Damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Es kamen Hunderte von Leuten nach Palästina, und wir protestierten ständig, bis hin zur Suspendierung. Die meisten unserer Drohungen kamen von außen, von zionistischen Organisationen wie den Jungs hinter den Doxing Trucks. Unser Hauptanliegen war eigentlich das Doxing, aber ab November bekamen wir viel mehr disziplinarische Drohungen von der Verwaltung wegen „nicht genehmigter Proteste“.

Ich glaube, die Verwaltung erkannte, dass wir nicht aufhören würden zu protestieren, wie sie gehofft hatten, und das führte zur Suspendierung von SJP und JVP. Angeblich wurden sie suspendiert, weil sie sich nicht an die Regeln hielten, die besagen, dass ein Protest genügend Tage im Voraus angemeldet werden muss, was, wie wir der Verwaltung erklärt hatten, angesichts der Dringlichkeit eine unangemessene Forderung war. Es war ein Völkermord im Gange.

Als SJP und JVP suspendiert wurden, gab es einen großen Aufschrei in der Studentenschaft. Das hat die Studentenschaft wirklich aufgerüttelt und dazu geführt, dass sich eine Koalition gebildet hat. Eigentlich neu gebildet, denn Columbia University Apartheid Divest (CUAD) existierte bereits vor Oktober, aber das Thema wurde nicht angesprochen.

Jetzt haben wir eine Koalition von mehr als 120 Studentenorganisationen an der Columbia, die sich alle mit dem Kampf für die Befreiung der Palästinenser solidarisch zeigen. Seit diesen Suspendierungen haben wir Proteste, Teach-Ins und all diese verschiedenen Veranstaltungen durchgeführt, aber es war sehr schwierig, weil die Verwaltung gegen uns vorgegangen ist.

Was halten Sie von der Berichterstattung in den Mainstream-Medien über die jüngsten Proteste?

Ich finde es wirklich frustrierend zu sehen, vor allem die übertriebene Fixierung auf die Sicherheit auf dem Campus. Das war etwas, das in den letzten Monaten im Vordergrund all dieser Gespräche stand, und das ist der Grund, warum ich es bisher vermieden habe, mit den Medien zu sprechen. Ich möchte nicht über die Sicherheit auf dem Campus sprechen, wenn es in Gaza keine Universitäten mehr gibt.

Ich möchte weder mich selbst noch irgendeinen anderen Studenten in den Mittelpunkt stellen, denn das ist nichts im Vergleich zu dem, was in Palästina passiert, und ich denke, es ist eine große Ablenkung.

Wenn ich mir die Medien anschaue, dann wird das Lager zur Zeit sehr falsch dargestellt. Sie lassen es wie ein Schlachtfeld klingen, so wie sie es beschreiben. Aber wenn man dorthin geht, ist es sehr friedlich. Sie bezeichnen uns als sehr antisemitisch, aber wir feiern die jüdischen Feiertage im Lager mit unseren jüdischen Kameraden. Es ist also sehr irreführend, wie sie das Lager darstellen.

Eine weitere Sache, die mich wirklich frustriert, ist die Art und Weise, in der westliche Medien über das Lager selbst berichten, ohne über unsere Forderungen oder den Völkermord, gegen den wir protestieren, zu berichten. Offensichtlich protestieren wir aus einem bestimmten Grund. Wir stören nicht einfach nur so zum Spaß. Es ist wirklich erschütternd zu sehen, wie sehr sich die Eliteuniversitäten auf die tatsächlichen Gräueltaten in Palästina fixieren.

Ein Schild beim Gaza Solidarity Encampment an der Columbia University, 22. April 2024. (Foto: Nancy Kricorian)

Können Sie ein wenig mehr über die Koalition erzählen, die an diesem Lager beteiligt ist? Sie haben erwähnt, dass Sie jüdische Feiertage und Traditionen feiern, aber es gab immer wieder Vorwürfe des Antisemitismus, die zum zentralen Thema der antipalästinensischen Oppositionsgruppen wurden.

Ich würde sogar sagen, dass jüdische Studenten in unserem Lager überproportional vertreten sind. JVP und Juden für einen Waffenstillstand. Das sind zwei Organisationen antizionistischer jüdischer Studenten, die beide in großer Zahl zu unserem Lager gekommen sind. Ich denke, es ist eine tiefe Beleidigung für sie, ihre Teilnahme an diesem Lager zu streichen.

Sie ist so zentral für das Camp. Seit Oktober arbeiten SJP und JVP in einer vollständigen Koalition. Die SJP macht nichts ohne die JVP, wir arbeiten vollständig zusammen.

Als die Koalition gebildet wurde, haben wir all diese anderen Gruppen wie die schwarzen Studentenorganisationen, die muslimischen Studentenorganisationen und all diese anderen Gruppen eingeführt, aber von Anfang an waren es SJP und JVP.

Was sind die konkreten Forderungen, die dieser Lagerprotest an die Columbia-Verwaltung stellt?

Wir halten den Rasen so lange besetzt, bis die Desinvestition stattfindet, denn alle unsere Proteste hatten von Anfang an die Forderung nach Desinvestition. Desinvestition von zionistischen Institutionen, Beendigung des Doppelabschlussprogramms mit der Universität Tel Aviv und Absage der Eröffnung des Tel Aviv Global Center. Dies alles ist in unserer Forderung nach einem Divestment enthalten.

Was denken Sie über die Reaktion der Verwaltung auf all dies?

Ehrlich gesagt, war es schockierend.

Ich war in den letzten Monaten so vielen administrativen Repressionen ausgesetzt. Sowohl die Barnard- als auch die Columbia-Verwaltung haben es auf mich abgesehen. Ich denke, was mich schockiert hat, ist, dass sie nicht aus ihren Fehlern lernen. Wenn sie diese Dinge tun, um Studenten zu unterdrücken, dann spornt das die Studentenschaft nur noch mehr an.

Wenn ich zum Beispiel ein zionistischer Verwalter wäre, würde ich nicht die Polizei auf meine eigenen Studenten hetzen, weil ich weiß, dass das in der Studentenschaft große Empörung auslösen und eine neue Bewegung entfachen würde. Genau das ist passiert, als sie SJP und JVP suspendiert haben. Das hat die Studentenbewegung wiederbelebt.

Ich habe ein hartes Durchgreifen erwartet, aber ich bin überrascht, dass sie nicht aus ihren Fehlern lernen.

Wir haben auch diese Videos in den sozialen Medien gesehen, in denen pro-israelische Personen versuchen, Reaktionen von Demonstranten zu provozieren. Da gibt es diesen Assistenzprofessor Shai Davidai, der berüchtigt geworden ist. Ist Ihnen so etwas auch schon begegnet?

Es gab viele Leute, die versucht haben, zu provozieren und aufzuwiegeln, aber ich habe das Gefühl, dass die studentischen Organisatoren gute Arbeit geleistet haben, indem sie sich nicht auf diese Art von Dingen eingelassen haben.

Das Problem ist, dass uns alles in die Schuhe geschoben wird, unabhängig davon, ob wir daran beteiligt waren oder nicht, aber wir haben eine sehr strikte Politik, uns nicht mit AufwieglerInnen einzulassen.

Was halten Sie von der Ausbreitung dieser Lager auf anderen US-Campussen?

Ich finde es einfach wunderschön, das zu sehen. Ich glaube nicht, dass ich erwartet habe, dass so viel passiert.

Ich wurde verhaftet, weil ich protestiert hatte, und ich erinnere mich, dass ich in der Nacht, als ich aus dem Gefängnis kam, versuchte, alles zu verarbeiten, und jemand zu mir kam und sagte, sie hätten den anderen Rasen besetzt. Ich war schockiert, denn als die Verhaftungen erfolgten, waren alle studentischen Hauptorganisatoren ins Gefängnis gebracht worden, und in den letzten Monaten hatten wir das Gefühl, dass wir so viel Arbeit investieren mussten, um den Schwung für die Studenten aufrechtzuerhalten.

Wir haben zum Beispiel einen Protest schon Tage vorher mit einer hübschen Grafik angekündigt, damit die Leute kommen, aber als wir verhaftet wurden, konnten sie auf der Stelle ihr eigenes Ding organisieren.

So etwas habe ich noch nie erlebt, und ich glaube nicht, dass es aufhören wird, bis die Desinvestition an jeder Universität, die sich daran beteiligt, tatsächlich stattfindet.

Können Sie über Ihre Verhaftung sprechen?

Am Morgen vor der Verhaftung wurde ich zusammen mit zwei anderen Studenten suspendiert. Als wir verhaftet wurden, hat man uns gefesselt, in Transporter gesteckt und wir haben einige Zeit im Gefängnis verbracht. Ich kann mich nicht mehr wirklich an viel erinnern, aber nachdem wir rauskamen, bekamen die Leute eine Menge Suspendierungsbescheide von Barnard und Columbia-Studenten, wenn sie ihre Sachen abholen wollten, die von der öffentlichen Sicherheit beschlagnahmt worden waren.

Ich glaube, sie haben unsere Sachen benutzt, um Studenten zu identifizieren, damit sie auftauchen und sie sofort suspendieren konnten. Es gab eine Menge hinterhältiger, heimtückischer Taktiken wie diese, die sie anwandten, um Leute zu erwischen.

Ich wusste, dass ich in einem unverhältnismäßigen Ausmaß ins Visier genommen werden würde, weil die Barnard-Verwaltung mich in den letzten Monaten ins Visier genommen hat. Speziell mich als Mitglied der SJP.

So haben zum Beispiel Barnard-Studenten Verhaltensbescheide erhalten und den meisten von uns wird Amnestie gewährt. Sie können einfach eine disziplinarische Bewährung akzeptieren, anstatt einfach suspendiert zu werden. Ich war eine von vier Personen, die diese Möglichkeit nicht bekommen haben, und das habe ich auch erwartet, weil ich denke, dass sie mich immer wieder ins Visier genommen haben.

Sie haben ein „No Entry“-Poster gemacht, auf dem mein Gesicht als Fahndungsfoto abgebildet ist. Als ich nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis zur Schule zurückkehrte und versuchte, wieder hineinzukommen, behandelten sie mich wie einen Kriminellen. Eine ganze Stunde lang stand ich draußen. Es war Mitternacht. Dann ließen sie mich endlich rein und stoppten meine Zeit am Telefon für 15 Minuten. Sobald der Timer ablief, musste ich gehen und mir eine eigene Unterkunft suchen.

Bist du jetzt an einem sicheren Ort?

Ja, ich musste die Stadt verlassen, weil leider viel über mich berichtet wurde, vor allem in den Nachrichten. Es war also schwierig, weil mir physische Gewalt angedroht wurde.

Ich habe versucht, so lange wie möglich in Columbia zu bleiben, aber ich wurde von Zionisten von außerhalb verfolgt und aufgezeichnet, von denen ich annehme, dass sie durch die Tweets von Shai Davidai auf mich aufmerksam geworden waren.

Sind Sie immer noch an der Organisation beteiligt?

Ich bin immer noch sehr in die Organisation involviert, und ich mache im Moment eine Menge Pressearbeit und kümmere mich um die Kommunikation für SJP. Ich habe natürlich vor, zurück zu gehen, weil ich am Freitag eine Anhörung zu diesem Thema habe, und zwar persönlich, und ich bin verpflichtet, daran teilzunehmen.

Wie geht es mit dem Columbia-Lager weiter?

Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es weitergeht, denn ich habe nicht erwartet, dass es so lange dauern würde. Ich dachte wirklich, wir würden am ersten Tag weggefegt werden. Ich habe nicht erwartet, dass dieser Schwung anhält. Ich glaube fest daran, dass wir unsere Forderungen durchsetzen werden.

Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber ich glaube nicht, dass die Studenten so schnell aufgeben werden.

Michael Arria

Michael Arria ist der US-Korrespondent von Mondoweiss. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @michaelarria.

Übersetzt mit deepl.com

--

