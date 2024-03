https://www.unz.com/mwhitney/israels-psych-war-is-relentless-vicious-and-deliberate/

Israels Psychokrieg ist unerbittlich, bösartig und vorsätzlich

von Mike Whitney

3. März 2024

Ein Teil der israelischen Militäroperation in Gaza, der von den Mainstream-Medien weitgehend ignoriert wurde, ist der äußerst raffinierte psychologische Krieg, der gegen das palästinensische Volk geführt wird. Wenn wir uns einige der ungewöhnlicheren Elemente in Israels Strategie genau ansehen, erkennen wir die Umrisse eines Plans, der eindeutig darauf abzielt, seinen Opfern maximalen psychologischen Schaden zuzufügen.

Nehmen wir zum Beispiel die wiederholte Aufforderung Israels an die Zivilbevölkerung, eine bestimmte Stadt zu einer bestimmten Zeit zu verlassen. Jedes Mal, wenn diese Forderung gestellt wurde, folgten kurz darauf Luftangriffe auf die fliehenden Zivilisten. Man könnte diese unglückliche Aktion leicht als ein operatives Versehen abtun, das auf menschliches Versagen zurückzuführen ist, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Schließlich sind diese Luftangriffe nicht nur ein- oder zweimal erfolgt, sondern immer wieder. Dies deutet darauf hin, dass es sich um eine offizielle Politik handelt.

Das Gleiche gilt für die scheinbar wahllose Tötung von Zivilisten durch israelische Scharfschützen (von denen einige weiße Fahnen schwenkten) oder die so genannte „wahllose Bombardierung“ von Häusern, Krankenhäusern und Flüchtlingslagern oder die übertrieben aggressiven Äußerungen politischer Führer oder das massive Abschlachten von Zivilisten, die friedlich an humanitären Hilfstransportern Lebensmittel sammelten.

Was wir damit sagen wollen, ist, dass all diese Dinge keinen offensichtlichen taktischen Wert haben, sondern ihre Wirksamkeit nur daran gemessen werden kann, wie sie Israel helfen, sein übergeordnetes strategisches Ziel zu erreichen, nämlich die Vertreibung der gesamten arabischen Bevölkerung. In dieser Hinsicht scheint die Strategie recht gut zu funktionieren, denn die Mehrheit der Bevölkerung ist nun davon überzeugt, dass „nirgendwo mehr Sicherheit herrscht“. Dies ist in der Tat der Grundstein, auf dem Israel seinen psychologischen Schlachtplan entwickelt hat, um jegliches Gefühl der persönlichen Sicherheit auszulöschen und Gefühle von Angst, Verwirrung und Hoffnungslosigkeit zu erzeugen. Bedenken Sie, dass diese Denkweise nicht aus der Luft gegriffen ist. Sie ist das Ergebnis eines minutiös ausgeklügelten Plans, der darauf abzielt, 2 Millionen Menschen psychologisch maximal zu schädigen, damit sie leichter aus ihrer historischen Heimat vertrieben werden können. Das ist das eigentliche Ziel von Israels Operation, die ethnische Säuberung. Und der psychologische Aspekt der Kampagne könnte für ihren Erfolg entscheidender sein als die unerbittlichen Luftangriffe oder der sich anbahnende Bodenkrieg. Dies geht aus einem Artikel bei Save The Children hervor:

„In Zeiten des Krieges suchen die Menschen normalerweise Zuflucht an sicheren Orten. Im Gazastreifen gibt es derzeit keine sicheren Orte, und es gibt keine Möglichkeit, sich außerhalb in Sicherheit zu bringen. Mit einem Gefühl der Sicherheit, der ständigen beruhigenden Anwesenheit der Familie, einer Art Routine und einer angemessenen Behandlung können sich Kinder erholen. Aber so viele Kinder haben bereits Familienangehörige verloren, einige haben alles verloren, und die Gewalt und die Vertreibung sind unerbittlich“, so Jason Lee, Save the Children’s Country Director für die besetzten palästinensischen Gebiete. Die psychische Gesundheit von Kindern wird über den Grenzwert hinaus belastet, Save the Children

Lee erkennt zwar die Bedeutung „sicherer Orte“ an, versäumt es aber, die Zusammenhänge zu erkennen. Er scheint zu glauben, dass die gegenwärtige Situation ein Kriegsunfall ist, aber das ist kein Kriegsunfall. Die israelische Führung hat zweifellos Hand in Hand mit Gruppen von Verhaltenspsychologen gearbeitet, um einen Plan auszuarbeiten, mit dem sie ihre politischen Ziele erreichen und gleichzeitig die Zahl der Opfer minimieren kann. (Massenverluste führen zu heftiger politischer Opposition, die Israel vermeiden wollte.) Die gegenwärtige Psyops erreicht beides, weshalb wir davon ausgehen sollten, dass sie nicht „zufällig“ ist. Kurz gesagt, Israels Bombenkampagne ist mehr darauf ausgerichtet, zu terrorisieren und zu traumatisieren als zu töten. Können Sie das erkennen?

Naher Osten: Brandstifter schreien „Feuer“

Sobald wir erkennen, dass es ein rationales Motiv für die scheinbar willkürliche Gewalt Israels gibt, sehen wir es überall. Jeden Tag gibt es neue Luftangriffe auf Zeltstädte und Flüchtlingslager, die keinerlei strategischen Wert haben. Haben die israelischen Führer ihren Verstand verloren?

Nein, sie haben nicht den Verstand verloren. Sie terrorisieren die Palästinenser absichtlich, damit sie eifrig nach Ägypten strömen, sobald die Mauer durchbrochen ist. Das ist das eigentliche Ziel von Israels psychologischem Krieg.

Was sind nun die Folgen von Israels psychologischem Krieg für die Palästinenser?

Nun, wenn wir uns die Daten aus der Vergangenheit anschauen, sehen wir, dass Israels häufige Einfälle nichts weniger als katastrophal waren. Sehen Sie sich diesen Auszug aus einem Bericht einer Gruppe von Wissenschaftlern der University of Washington aus dem Jahr 2009 an:

„Ein kürzlich veröffentlichter Bericht fand heraus, dass 91,4 Prozent der Kinder im Gazastreifen an mäßigen bis schweren Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden.“…

Jüngste Studien zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Kinder im Gazastreifen Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) aufweist. ….. Von einer repräsentativen Stichprobe von Kindern in Gaza erlebten mehr als 95 Prozent Artilleriebeschuss in ihrer Umgebung oder Schallwellen von tieffliegenden Jets. Darüber hinaus erinnerten sich 94 Prozent daran, verstümmelte Leichen im Fernsehen gesehen zu haben, und 93 Prozent wurden Zeuge der Auswirkungen von Luftangriffen auf den Boden. Die überwiegende Mehrheit der Kinder im Gazastreifen leidet unter PTBS-Symptomen, Electronic Intifada

Ich wiederhole: „91,4 Prozent der Kinder im Gazastreifen“ haben bereits „mäßige bis schwere Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung.“

Schon 2009 erlebten die Palästinenser also ein „schwindelerregendes Ausmaß an psychischem Trauma“. Stellen Sie sich vor, wie viele weitere Menschen von dem heutigen blutigen Amoklauf schwer betroffen sein werden. Es ist erwähnenswert, dass die psychologischen Schäden des aktuellen Konflikts nicht verschwinden werden, wenn die Feindseligkeiten beendet sind. Viele dieser Menschen werden den Rest ihres Lebens damit verbringen, mit ihren eigenen Dämonen zu ringen – in einer Hölle, die ganz und gar von Israel geschaffen wurde. Hier noch mehr aus einem 4 Monate alten Artikel im Guardian:

Einem palästinensischen Psychiater zufolge entwickeln Kinder im Gazastreifen neben dem Risiko von Tod und Verletzungen auch schwere Traumasymptome….

Die psychologischen Auswirkungen des Krieges auf Kinder zeigten sich, sagte Fadel Abu Heen, ein Psychiater in Gaza. Die Kinder hätten „begonnen, schwere Trauma-Symptome wie Krämpfe, Bettnässen, Angst, aggressives Verhalten und Nervosität zu entwickeln und nicht mehr von der Seite ihrer Eltern zu weichen.“

Das Fehlen eines sicheren Ortes hat in der gesamten Bevölkerung ein allgemeines Gefühl der Angst und des Schreckens ausgelöst, wovon die Kinder am stärksten betroffen sind“, sagte er….

Studien, die nach früheren Konflikten durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass die Mehrheit der Kinder in Gaza Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) aufweist.

Zu den weiteren Ergebnissen der Unicef-Studie gehören: 91 % der Kinder berichteten über Schlafstörungen während des Konflikts; 94 % sagten, dass sie bei ihren Eltern schliefen; 85 % berichteten über Appetitveränderungen; 82 % fühlten sich wütend; 97 % fühlten sich unsicher; 38 % fühlten sich schuldig; 47 % kauten auf ihren Nägeln; 76 % berichteten über Juckreiz oder Unwohlsein….

Ein Bericht von Save the Children aus dem vergangenen Jahr über die Auswirkungen von 15 Jahren Blockade und wiederholten Konflikten auf die psychische Gesundheit der Kinder im Gazastreifen kam zu dem Ergebnis, dass sich ihr psychosoziales Wohlbefinden „dramatisch und in alarmierendem Maße“ verschlechtert habe.

Die von der Hilfsorganisation befragten Kinder „sprachen von Angst, Nervosität, Unruhe, Stress und Wut und nannten Familienprobleme, Gewalt, Tod, Alpträume, Armut, Krieg und die Besatzung, einschließlich der Blockade, als die Dinge, die sie in ihrem Leben am wenigsten mögen“.

Der Bericht zitiert António Guterres, den Generalsekretär der Vereinten Nationen, der das Leben der Kinder in Gaza als „Hölle auf Erden“ bezeichnete. Kinder in Gaza entwickeln nach 16 Tagen Bombardierung ein schweres Trauma“, The Guardian

Wir neigen dazu, die Überlebenden (des Krieges) als die „Glücklichen“ zu betrachten, aber das ist nicht immer der Fall. Wenn man ein Kind jeglicher persönlichen Sicherheit beraubt und es in eine Welt der Ungewissheit, der Gewalt und des Todes wirft, ist seine Fähigkeit, Freude, Liebe oder Selbstverwirklichung zu empfinden, stark beeinträchtigt. Wir glauben, dass die israelischen Kriegsplaner absichtlich die Bedingungen geschaffen haben, um den Palästinensern im Gazastreifen den größtmöglichen psychologischen Schaden zuzufügen. Wir glauben nicht, dass das, was wir sehen, etwas ‚Zufälliges‘ ist. Wir glauben, dass dies die einzige rationale Erklärung für einen unberechenbaren Schlachtplan ist, der sich weniger darauf konzentriert, den Feind zu besiegen, als vielmehr darauf, die Bevölkerung zu terrorisieren. Für Israel ist es einfach nicht genug, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben. Sie wollen sicherstellen, dass ihre Opfer bis zu ihrem Tod jahrelange psychische Qualen erleiden müssen.

Auch wenn wir noch nicht über ausreichende Daten verfügen, um das Ausmaß des Schadens genau zu bestimmen, können wir mit Sicherheit sagen, dass das gegenwärtige Massaker alles bisher Dagewesene bei weitem übertrifft. Praktisch hat Israel das Leben jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes in Gaza zerstört. Aber wenn wir Videos von dem Ödland sehen, das Israel geschaffen hat – mit den Trümmern, die sich in alle Richtungen erstrecken -, sollten wir uns daran erinnern, dass der psychologische Schaden, den es angerichtet hat, weitaus größer ist. Dies sind die unsichtbaren Wunden, die niemals heilen werden und eine ganze Bevölkerung in eine Welt der chronischen Angst, Depression und Verzweiflung stürzen werden.

Israel allein ist für ihr Leiden verantwortlich.

