Israels Staatsarchiv enthüllt lange und schmutzige Geschichte mit antisemitischen Extremisten in Europa von Jessica Buxbaum

In ganz Europa ist der Rechtspopulismus auf dem Vormarsch. Rechtsextreme Parteien mit neofaschistischen Wurzeln sind Teil von Regierungskoalitionen oder erhöhen ihre Zahl der Parlamentssitze. Doch die Furcht vor einem Anstieg des Antisemitismus in Europa hat Israel nicht davon abgehalten, sich mit den europäischen Extremisten zusammenzutun – eine Politik, die der Staat schon vor seiner Gründung verfolgte.

Im August traf Israels Botschafter in Rumänien, Reuven Azar, mit dem Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Allianz für die Union der Rumänen (AUR), George Simion, zusammen und löste damit in Israel und in der jüdischen Diaspora Empörung aus. Die israelische Regierung boykottiert die Partei seit langem wegen ihres Antisemitismus und ihrer den Holocaust verleugnenden Rhetorik, doch das Treffen des Botschafters schien diese Politik zu ändern.

Der israelische Außenminister Eli Cohen wies Azar und den Siedlerführer Yossi Dagan an, sich mit dem Parteichef der AUR zu treffen. Das israelische Außenministerium reagierte nicht auf die Anfrage von MintPress News nach einem Kommentar zu dem Treffen. Zusätzlich zu diesem umstrittenen Treffen traf Cohen im Juli den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Außenminister Italiens, Antonio Tajani, und betonte die Stärkung der Beziehungen zwischen den beiden Staaten. Diese Entwicklung findet statt, obwohl Giorgia Meloni, die Vorsitzende der neofaschistischen Partei Brüder in Italien, 2022 als Ministerpräsidentin vereidigt wird. Die neue Koalition gilt als die rechtsextremste Italiens seit dem Zweiten Weltkrieg.

Während Medien und politische Experten das israelische Außenministerium für einen vermeintlichen Politikwechsel anprangern, hat Israel eine lange Geschichte der Unterstützung faschistischer Regime und rechtsgerichteter Politiker im Ausland.

Israels lange, schmutzige Geschichte mit Europas Rechtsextremen

Israels Beziehungen zur extremen Rechten reichen bis in die Zeit vor der Gründung des Staates zurück. Zionistische militante Gruppen wie Irgun, Betar und Lehi (die alle Einfluss auf die Likud-Partei des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu haben) waren in faschistische Bewegungen verwickelt. Lehi versuchte 1941, sich mit dem Dritten Reich zu verbünden, während Betar und Irgun vom italienischen Diktator Benito Mussolini unterstützt wurden.

Während eines privaten Gesprächs mit Nahum Goldman, dem Gründer des Jüdischen Weltkongresses, im November 1934 drückte Mussolini seine Bewunderung für Ze’ev Jabotinsky, den Gründer von Betar und Irgun, aus und sagte zu Goldman,

Damit der Zionismus Erfolg hat, braucht man einen jüdischen Staat mit einer jüdischen Flagge und einer jüdischen Sprache. Derjenige, der das versteht, ist euer Faschist Jabotinsky“.

Die Bewunderung beruhte auf Gegenseitigkeit, denn auch andere zionistische Führer wie Itamar Ben-Avi lobten Mussolinis Taten.

Darüber hinaus gründete Jabotinsky, der als Begründer des revisionistischen Zionismus gilt, während Mussolinis Herrschaft die Betar-Marineakademie in Italien, an der viele der künftigen Kommandeure der israelischen Marine ausgebildet wurden. Mehrere der Kadetten waren dafür bekannt, dass sie Mussolinis Politik unterstützten.

Gershon Handel in Beitar-Uniform (zweiter von rechts) in Begleitung von Ze’ev Jabotinsky, Aharon Zvi Props und Menachem Begin, in Warschau, Polen, 1939. Foto | Public Domain

„Israel hat seine Wurzeln im Faschismus“, erklärte der palästinensisch-amerikanische Journalist Ramzy Baroud gegenüber MintPress News. „Israel erweckt den Anschein, das jüdische Volk zu vertreten, während in Wirklichkeit der Zionismus das Handeln Israels bestimmt.“

Was als gegenseitige Wertschätzung begann, entwickelte sich bald zu einer offiziellen Regierungszusammenarbeit. Wie aus zahlreichen freigegebenen Dokumenten aus dem israelischen Staatsarchiv hervorgeht, haben israelische Ministerien jahrzehntelang mit Diktatoren zusammengearbeitet.

So traf der israelische Außenminister Yigal Allon 1975 mit seinem Amtskollegen und rumänischen Diktator Nicolae Ceausescu zusammen, um bilaterale Abkommen zu besprechen. Der rumänische Tourismusminister besuchte Israel 1984, um künftige Partnerschaften zwischen den beiden Ländern zu erörtern.

Mehrere israelische Premierminister statteten Rumänien in den 1970er und 1980er Jahren während Ceausescus Herrschaft offizielle Besuche ab, darunter Golda Meir und Menachem Begin. Diese Treffen wurden fortgesetzt, obwohl Israel von Ceausescus repressiver Herrschaft und seinen antisemitischen Überzeugungen wusste.

AP7010230196_edited.jpeg

Die israelische Premierministerin Golda Meir schüttelt dem offen antisemitischen rumänischen Präsidenten Nicolae Ceausescu die Hand, 23. Oktober 1970. J. Spencer Jones | AP

Neben der Pflege freundschaftlicher Beziehungen zu europäischen Tyrannen haben israelische Regierungen durch Waffenexporte die ethnischen Säuberungen während des Bosnienkriegs und die anhaltenden aserbaidschanischen Verbrechen gegen ethnische Armenier in der Region Berg-Karabach unterstützt. Obwohl die Regierung des israelischen Premierministers Yitzhak Rabin von den serbisch geführten Konzentrationslagern für bosnische Muslime wusste, exportierte sie in den 1990er Jahren weiterhin Waffen nach Serbien.

Heute ist Israel mit dem ukrainischen Asow-Bataillon, einer neonazistischen Miliz, verbunden. Die Gruppe wurde nach der russischen Besetzung der Krim im Jahr 2014 gegründet und schließlich in die ukrainischen Streitkräfte eingegliedert. Die Gruppe wird von den Vereinten Nationen wegen Kriegsverbrechen angeklagt, und ihr paramilitärischer Arm, das Nationale Korps, wird mit Angriffen auf lokale Roma und die LGBTQ-Gemeinschaft in Verbindung gebracht. Trotz gegenteiliger Behauptungen verwendet das Asow-Bataillon als Teil seiner Uniform immer noch das Wollfsangel-Symbol, ein in Nazi-Deutschland weit verbreitetes Logo, das auch heute noch bei Neonazis beliebt ist. Mehrfachen Berichten zufolge hat das Asow-Bataillon Waffen verwendet, die von großen israelischen Rüstungsunternehmen wie Rafael und Israel Weapon Industries hergestellt wurden.

In einem Versuch, das Image der Brigade zu beschönigen, besuchte ein Offizier des Asow-Bataillons, Illia Samoilenko, im Dezember Israel im Rahmen einer von der örtlichen Aktivistengruppe Israel Friends of Ukraine organisierten Werbetour. Während seiner Reise traf sich Samoilenko mit Naama Lazimi, einer Politikerin der Arbeitspartei im israelischen Parlament.

Außerhalb Europas hat Israel autoritäre Regime in Afrika, Asien sowie Mittel- und Südamerika unterstützt. Diese Beziehungen umfassen häufig Waffengeschäfte, wie z. B. den Verkauf von Waffen und die Bereitstellung von militärischer Ausbildung an Chile während der Herrschaft des Diktators Augusto Pinochet von 1973 bis 1991. Auch an die Militärregime in Bolivien und Guatemala hat Israel in den 1970er und 80er Jahren Waffen verkauft. In dieser Zeit beging Guatemala einen Völkermord an rund 200.000 mehrheitlich indigenen Menschen. Israelische Waffen wurden auch beim Völkermord in Ruanda eingesetzt und werden auch weiterhin beim Völkermord an den Rohingya in Myanmar verwendet.

Verbindungen zu Extremisten knüpfen

Die rumänische AUR ist nicht die erste europäische rechtsextreme Partei, die Kontakte zu israelischen Regierungsvertretern pflegt. Gianfranco Fini, der ehemalige Vorsitzende der inzwischen aufgelösten neofaschistischen Italienischen Sozialen Bewegung, die später in die Partei Nationale Allianz umbenannt wurde, besuchte Israel im Jahr 2003. Seine Partei ging aus der antisemitischen Faschistischen Partei Mussolinis hervor. Während seiner Reise traf Fini mit dem damaligen israelischen Präsidenten Moshe Katsav, dem damaligen Premierminister Ariel Sharon, dem damaligen Außenminister Silvan Shalom und dem ehemaligen Premierminister Shimon Peres zusammen.

Mit dem jüngsten politischen Aufschwung der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland (AfD) in Deutschland haben die Parteiführer versucht, Beziehungen zu Israel aufzubauen, um ihre Legitimität zu stärken. Im Jahr 2003 besuchten AfD-Abgeordnete Yad Vashem, Israels Holocaust-Gedenkmuseum, und das Holocaust-Archiv in Jerusalem. Und 2019 besuchte eine AfD-Delegation israelische Siedlungen im besetzten Westjordanland und traf sich mit der Siedleraktivistin Daniella Weiss.

Rafi Eitan, ein ehemaliges israelisches Kabinettsmitglied und ehemaliger Mossad-Agent, lobte 2018 die AfD und erklärte in einer Videobotschaft an die Gruppe auf Facebook: „Wir alle in Israel schätzen eure Einstellung zum Judentum. Ich bin mir sicher, dass ihr mit harter Arbeit und vor allem mit Realismus nicht ‚eine Alternative für Deutschland‘, sondern eine Alternative für ganz Europa darstellen könnt.“ Später drückte er sein Bedauern über seine Äußerungen aus.

Obwohl diese Parteien antisemitisch sind, sehen sie Israel, den selbsternannten „jüdischen Staat“, als strategischen Partner bei der Förderung ihrer rassistischen Politik. Wie der israelische Menschenrechtsanwalt Eitay Mack gegenüber MintPress News erklärte,

Auf der einen Seite haben sie antisemitische Überzeugungen, aber auf der anderen Seite sehen sie den israelischen Staat als einen strategischen Partner im Kampf gegen den radikalen Islam und Einwanderer aus Afrika und anderen Ländern.

Israelische und AFD-Symbole umrahmen einen Slogan gegen den Quds-Tag bei einer Kundgebung in Berlin am 25. Juli 2014. Hannibal Hanschke | DPA via AP

Und dieser Denkprozess geht in beide Richtungen. Während die Einzelheiten des Treffens zwischen Botschafter Reuven, Dagan und Simion nicht bekannt gegeben wurden, vermuten Analysten, dass das Ziel darin besteht, Rumänien zu ermutigen, seine Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen und Unterstützung für israelische Siedlungsaktivitäten im besetzten Westjordanland zu gewinnen. Dies steht im Einklang mit früheren israelischen Interessen, wenn es um die Zusammenarbeit mit autoritären Regimen geht. So finden sich in den israelischen Staatsarchiven aus den 1980er Jahren detaillierte Angaben zu den Lobbying-Bemühungen des Außenministeriums in El Salvador, um das Land dazu zu bewegen, seine Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. In Telegrammen israelischer Botschafter in El Salvador aus dem Jahr 1982 schrieben die Beamten, wie sie sich mit Roberto D’Aubuisson trafen, dem Gründer und Führer der rechtsextremen Partei ARENA, die mit der weit verbreiteten Gewalt der Todesschwadronen im Land in Verbindung gebracht wurde. Nach diesen Treffen verlegte El Salvador 1983 seine Botschaft nach Jerusalem.

Der israelisch-amerikanische Aktivist Miko Peled erklärte gegenüber MintPress News, dass das Treffen mit der antisemitischen AUR zwar dem internationalen Image Israels vorübergehend schade, der Staat aber seine langfristige Agenda über alles stellen werde,

Wenn Israel glaubt, dass dies seinen Interessen dient, und wenn Israel glaubt, dass dieser bestimmte Politiker eines Tages an die Macht kommen wird, und dass es in Israels Interesse ist, gute Beziehungen zu ihm zu haben, dann werden sie den Antisemitismus ignorieren“.

Die Verbindungen zwischen Europas extremistischen Regimen und Israel sind oft unter dem Radar durchgeschlüpft, aber Mack erklärt, dass diese Beziehungen jetzt immer mehr ins Rampenlicht rücken, da Europas Rechtsextreme sich auf der Weltbühne normalisieren, indem sie Regierungskoalitionen beitreten oder mehr Sitze im Parlament erlangen.

Der rumänische Rechtspolitiker George Simion von der AUR posiert mit dem israelischen Extremisten Yossi Dagan, der eine jüdische Menora hält. Foto | Samaria Regional Council

„In der Vergangenheit fanden diese Beziehungen hinter verschlossenen Vorhängen statt, aber in der letzten Regierung Netanjahu sind diese Beziehungen öffentlicher und feierlicher geworden“, sagte Mack.

In den letzten Jahren hat Netanjahu Bündnisse mit den konservativen Führern Europas geschlossen, insbesondere innerhalb der Visegrad-Gruppe, zu der Ungarn, Polen, die Tschechische Republik und die Slowakei gehören. Zu seinen rechtsextremen Freunden gehören Janez Jansa, der ehemalige rechtspopulistische Ministerpräsident Sloweniens, und Matteo Salvini, der fremdenfeindliche ehemalige italienische Innenminister.

Experten sehen in diesen Verbindungen Netanjahus Mittel, um Druck auf die Europäische Union auszuüben, die israelische Menschenrechtsverletzungen gegenüber Palästinensern zunehmend kritisch sieht. Netanjahu hat diese Absicht sogar implizit erklärt, bevor er 2018 zu einem Gipfel nach Litauen flog,

Ich bin auch daran interessiert, die nicht immer freundliche Haltung der Europäischen Union gegenüber Israel auszugleichen, damit wir eine fairere und ehrlichere Behandlung erfahren. Ich tue dies durch Kontakte mit Länderblöcken innerhalb der Europäischen Union, mit osteuropäischen Ländern, [und] jetzt mit den baltischen Ländern, sowie natürlich auch mit anderen Ländern.“

Nicht nur die Rechtsextremen

Obwohl Israel seit Jahrzehnten auf heimtückische Weise mit rechtsextremen Einrichtungen in der ganzen Welt verbunden ist, behauptet Mack gegenüber MintPress News, dass dies nicht der Punkt ist, dem man Aufmerksamkeit schenken sollte,

Man konzentriert sich zu sehr auf die Beziehung zu den Rechtsextremen und nicht auf die Parteien der Mitte und der Linken und die konservativen Parteien in Europa, weil diese die Siedlungen zwar kritisieren, aber keine andere Politik als die Rechtsextremen in Bezug auf die Siedlungen verfolgen.

Mack wies darauf hin, dass sich der israelische Außenminister Cohen erst in diesem Monat mit seiner norwegischen Amtskollegin Anniken Heitfeldt getroffen hat, die Mitglied der norwegischen Arbeitspartei ist, die derzeit Teil der Regierungskoalition des Landes ist.

Nach den jüngsten Angaben der norwegischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) hält der staatliche norwegische Staatsfonds Anteile an 70 israelischen Unternehmen im Wert von mehreren Milliarden Euro. Die zehn größten Investitionen des Fonds in israelische Unternehmen haben einen Wert von 1,8 Milliarden Dollar. Mehrere dieser Unternehmen sind in israelischen Siedlungen tätig.

Trotz des norwegischen Gesetzes, das den Verkauf norwegischer Waffen an Länder, die sich im Krieg befinden oder in denen ein Krieg droht (wie Israel), verbietet, werden in Norwegen hergestellte Waffen von Israel verwendet. Dies liegt daran, dass das Gesetz nur für in Norwegen hergestellte Waffen gilt, während norwegische Waffenfirmen mit Sitz in anderen Ländern von dieser Regel ausgenommen sind.

Die norwegische Regierung hat in der Vergangenheit auch israelfreundliche Maßnahmen ergriffen, wie z. B. die Ignorierung der UN-Datenbank von Unternehmen, die an israelischen Siedlungsaktivitäten beteiligt sind, damit ein Tourismusunternehmen weiterhin im Land tätig sein kann, und die Kürzung der Hilfe für Palästina wegen angeblicher Aufwiegelung in Schulbüchern der Palästinensischen Behörde.

„Diese Gewerkschaften sind viel radikaler als die politischen Parteien selbst“, sagte Mack über die norwegisch-israelischen Beziehungen und erklärte gegenüber MintPress News, dass,

Die Rechtsextremen in Europa werden also die Siedlungen unterstützen und vielleicht die Verlegung der Botschaft nach Jerusalem befürworten. Aber die Mainstream- und Mitte-Links-Parteien sind diejenigen, die Sanktionen gegen Israel verhindern. Sie sind die Hauptverursacher der israelischen Apartheid.“ Übersetzt mit Deepl.com

Jessica Buxbaum ist Journalistin in Jerusalem und berichtet für MintPress News über Palästina, Israel und Syrien. Ihre Arbeit wurde bereits in Middle East Eye, The New Arab und Gulf News veröffentlicht.