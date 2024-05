Stilisierte Fakten zum Krieg in der Ukraine

Von Declan Hayes

4. Mai 2024

Russland hat die Kontrolle über das Schlachtfeld, aber nicht über den Medienkrieg, wo die von der NATO angeheuerten Schreiberlinge immer noch Geschichten über entführte Kinder und Massaker an der Zivilbevölkerung verbreiten.

Zunächst einmal Hut ab vor dem schönen Artikel von Russia Today über den Sudan, der den dortigen Konflikt in einer kurzen Einleitung und sechs leicht verdaulichen Unterabschnitten zusammenfasst, die wie folgt betitelt sind: Ursache der Kämpfe; was wollen die Kriegsparteien; humanitäre Katastrophe; gescheiterte Vermittlung; ausländische Einmischung; sind Friedenshoffnungen illusorisch? Das Schöne an diesem RT-Ansatz für den Sudan ist, dass er uns einen Überblick über die Situation verschafft und sie in Teilbereiche untergliedert, so dass wir Engpässe erkennen können, die einer Lösung im Wege stehen, und da das sudanesische Problem, ähnlich wie das in der Ukraine, schon seit einigen Jahren brodelt, haben wir eine Erfolgsbilanz, anhand derer wir die Wahrhaftigkeit der verschiedenen Akteure und Mitwirkenden an dem Konflikt beurteilen können. Beginnen wir also damit, dies auf die Ukraine anzuwenden.

Was hat die Kämpfe ausgelöst?

So wie der Palästinenserkonflikt nicht am 7. Oktober 2023 begann, gibt selbst Wikipedia zu, dass der Ukrainekonflikt nicht begann, als der russische Präsident Putin im Februar 2022 seine Truppen in die Ukraine beorderte. Obwohl Putin in seinem berühmten Tucker-Carson-Interview versuchte, die historischen Wurzeln des Konflikts zu erläutern, haben die Menschen im Westen auf Putin gehört, weil er sich von Emotionen leiten ließ und nicht von kühlem Realismus. Abgesehen davon hat die russische Regierung deutlich gemacht, dass sie nicht damit leben kann und will, dass ihr ein Nazi-Rumpfreich in der Ukraine das Messer an die Kehle gehalten wird. Sie hat beschlossen, diese Bedrohung heute zu bekämpfen, anstatt morgen eine noch größere Bedrohung zu bekämpfen. Das ist ihr Standpunkt, wenn Sie mich fragen.

Das Zelensky-Regime sieht die Dinge anders. Obwohl sie alle Merkmale der Demokratie beseitigt haben, argumentieren sie, dass sie für die Demokratie und damit für mich und dich kämpfen. Obwohl ich es mir wirklich wünsche, dass sie es nicht tun würden, werden sie in den Medien der NATO immer noch als Helden dargestellt, als Kriegerengel mit Tätowierungen aus der Nazizeit und fragwürdigen Buchführungspraktiken.

Was wollen die Kriegsparteien?

Die russische Regierung hat ihre Kriegsziele klar formuliert. Sie glauben, dass das Leben und die Freiheiten der russischsprachigen Bevölkerung in der Ostukraine unter der Herrschaft Kiews nicht gewährleistet werden können, und sind entschlossen, zu kämpfen und zu sterben, um die Tyrannei Kiews zu beseitigen, die ihrer Meinung nach über sie herrscht.

Die Zelenskij-Junta sieht das anders. Sie glaubt, dass all diese umstrittenen Gebiete seit Anbeginn der Zeit ukrainisch sind und dass Russland aus irgendeinem perversen Grund, der tief in der russischen Psyche verborgen ist, alles Ukrainische seit fast ebenso langer Zeit unterdrückt hat. Um diese russische Psyche zu unterdrücken, dürfen die etwa 20 % der Ukrainer, für die wie Zelensky selbst Russisch die Muttersprache ist, im ukrainischen Fernsehen, in der Öffentlichkeit und sogar in ihren Gottesdiensten kein Russisch mehr hören, da diese „zur Bekämpfung der russischen Desinformation“ verboten wurden.

Humanitäre Katastrophe

Obwohl alle Kriege humanitäre Katastrophen sind, sind sie für viele auch eine Geschäftsmöglichkeit. Westeuropa wird inzwischen von so genannten ukrainischen Flüchtlingen überschwemmt, die inzwischen über 2 % der irischen Bevölkerung ausmachen, wo sie und ihre ebenso verwöhnten Haustiere auf Kosten der Steuerzahler auf großem Fuß leben und wo, wie im Fall von Kate Karpento, die für die wütend russenfeindliche Labour-Partei kandidiert, dieser „Flüchtling“, der gerade einmal zwei Jahre in Irland gelebt hat, meint, sie sei nun voll und ganz qualifiziert, über die einheimischen irischen Ureinwohner zu herrschen, von deren Steuern sie und ihre Katzen, Hunde und Goldfische im Schoß des Luxus leben.

Auch wenn Irlands Hotels mit vielen anderen „ukrainischen Flüchtlingen“ wie Karpento vollgestopft sind, sollten wir, wenn es um humanitäre Katastrophen geht, die unschuldigen Kinder nicht vergessen und nicht vergessen, wie die NATO, während sie ihre Augen vor Gaza verschließt, versucht hat, Putin die Entführung von Kindern anzuhängen. Angesichts der Tatsache, dass Hunderte dieser angeblich entführten Kinder in Deutschland aufgetaucht sind, dass Hunderte von ihnen in Irland vergewaltigt werden und dass die russische und die ukrainische Regierung derzeit Tausende anderer vertriebener Kinder austauschen, müssen wir diese Anschuldigungen gegen Putin und alle ähnlichen Anschuldigungen als die zynische Propaganda von unten betrachten, die sie sind.

Damit soll nicht geleugnet werden, dass es in der Ukraine wie auch anderswo eine humanitäre Katastrophe gibt, sondern es soll gesagt werden, dass solche Katastrophen wie in Libyen, Palästina und Syrien einfach menschliche Katastrophen sind, die die NATO in ihrem Streben nach Dominanz im gesamten Spektrum zynisch als Waffe einsetzt.

Gescheiterte Mediation

Diejenigen unter uns, deren Gedächtnis länger ist als Karpentos Goldfisch, werden sich daran erinnern, dass der britische Schürzenjäger Boris Johnson nach Kiew flog, um Friedensgespräche zu vereiteln, und dass die Ukrainer Denys Kirejew hinrichteten, weil er den Verhandlungsansatz der Nazis nicht buchstabengetreu befolgte. Wenn man an diese NATO-Gangster denkt, muss man immer an Häuptling Rote Wolke denken, der verkündete, dass das einzige Versprechen, das die Amis einhielten, darin bestand, den Lakotas ihr Land zu stehlen und sie alle zu erschlagen. Die NATO setzt diese verlogene Tradition der Yankees fort.

Ausländische Einmischung

Selbst wenn man den Freibeuter Boris Johnson beiseite lässt, war die anglo-amerikanische Einmischung in diesem vermeidbaren Krieg übermächtig, nicht nur gegenüber dem Rumpfreich selbst, sondern auch gegenüber anderen Ländern wie Deutschland, Moldawien und den baltischen Bastardstaaten, die es besser hätten wissen müssen. Als Victoria Fuck the EU hat Nuland keinen Respekt vor Europa, Europa sollte keinen Respekt vor ihr, vor Biden oder vor Verbrechen wie Nordstream haben, die sie begehen. Aber das hieße natürlich, fälschlicherweise anzunehmen, dass Europa von Erwachsenen und nicht von Nulands Marionetten geführt wird.

Die Amerikaner, die sich damit brüsten, dass das Töten von Russen durch das Opfern von Ukrainern das beste Geld ist, das Amerika ausgeben kann, gehören an das Ende des Seils, nicht so sehr um Russlands willen, sondern um der Menschheit willen. Nach dem Waffenstillstand von 1918 war die britische Labour-Bewegung in Aufruhr über die Tories, die von dem Gemetzel der vorangegangenen vier Jahre profitiert hatten. Mit Graham und seinesgleichen scheint es, als ob diese Torys uns alle noch immer plagen, sowohl in Amerika als auch in England selbst.

Was die Republik Moldau betrifft, die dem Beispiel Estlands folgt und mit Geld- und Gefängnisstrafen für das Gedenken an den Tag des Sieges in Europa droht, so reichen Sie mir den Kotzeimer! Die Führer dieser Pickelstaaten, egal wie hoch die Bestechungsgelder sind, die ihnen gezahlt werden, damit sie den Mund aufmachen, sollten die Klappe halten und aufhören, Öl ins Feuer dieser endlosen NATO-Kriege zu gießen.

Sind die Hoffnungen auf Frieden wahnhaft?

Ja, das sind sie. Zum Gemetzel der Reformationskriege, den zerstörerischsten Kriegen, die Europa je erlebt hat, hat unter anderem beigetragen, dass sich die Kriegstechnologie sprunghaft weiterentwickelt hat und dass Europa von Söldnern überschwemmt wurde, die außer dem Krieg keine andere Möglichkeit hatten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Da die Ukraine und viele andere Länder in diese Zeit zurückversetzt sind, besteht vor Ort der Drang, für einen weiteren Gehaltsscheck weiterzukämpfen.

Für diejenigen, die diese Gehaltsschecks ausstellen, die Bidens, die Obamas, die Clintons, die Blairs, die BlackRocks und die Vanguards, ist dieses Gemetzel eine risikofreie Investition mit dem enormen Vorteil, das ukrainische Rumpfreich zu Cent pro Dollar zu kaufen und, sollte Russland jemals fallen, Reichtümer zu erlangen, die selbst ihre geizigsten Träume übersteigen.

Die einzige naheliegende Hoffnung für die Ukraine ist die einzige Hoffnung, die es für Böhmen gab, das während der Reformation 33 % seiner Bevölkerung verlor. Diese Hoffnung besteht darin, dass Palästina, die Muslimbruderschaft und China das Auge des Sturms von sich wegziehen, indem sie das Gemetzel der NATO an anderen Unglücklichen auslassen.

So wie die Dinge derzeit stehen, bringen die Amis und ihre kriminellen Partner die Ukrainer dazu, sich ein letztes Mal zu wehren, nicht so sehr wie Custer am Little Big Horn, sondern wie die deutsche Frühjahrsoffensive von 1918, die ihrer eigenen Armee das Rückgrat brach, so erfolgreich sie auch für ihre eigenen Sesselgeneräle gewesen zu sein schien.

Krieg ist nur eine weitere Marketingmöglichkeit

Der kürzliche Besuch von Nancy Pelosi in Irland fand in den internationalen Medien große Beachtung, als sie, wie die klatschende Robbe, die sie ist, die russische Desinformation für irgendetwas verantwortlich machte. In England machte der konservative Abgeordnete Ben Wallace indische und nigerianische Betrügerbanden für die „unkonventionelle Kriegsführung“ verantwortlich, die von Putin und seinen Kumpels betrieben wird. Dieser Spinner erklärte gegenüber Kay Burley von Sky News: „Viele der großen Cyberkriminellen haben ihren Sitz in Russland und werden seltsamerweise vom russischen Staat geschützt. Russland ist also eine direkte Herausforderung für uns auf allen Ebenen.

Und das ist vermutlich auch der Grund, warum der polnische Präsident Andrzej Duda möchte, dass die USA Atomraketen an der weißrussischen Grenze stationieren, um Minsk blitzschnell zu vernichten.

Und wenn wir von Polen zu diesen entlassenen IRA-Schlägern ohne eine einzige Gehirnzelle wechseln, die ein infantiles Kriegslied singen, fragen wir uns, wie der Erzähler in Thomas Manns Faustus in Bezug auf das Dritte Reich, wo all diese großen und kleinen NATO-Kreaturen ihr Gehirn gelassen haben.

Glücklicherweise oder auch nicht, hat uns der ehemalige amerikanische Kriegsfalke Zbigniew Brzezinski bereits die Antwort gegeben, als er sagte, die Menschen würden so vollständig indoktriniert werden, dass sie unfähig wären, eine einzige, eigenständige, souveräne Idee zu haben.

Gibt es also Hoffnung?

Wenn Sie jetzt denken, dass die Dinge nicht noch düsterer sein könnten, dann werfen Sie einen Blick auf diese aktuelle SCF-Infografik über Haiti, die aussieht, als sei sie von Dantes Inferno inspiriert. Aber da die Hoffnung genau das ist, was wir für die NATO und ihre Vorgänger immer aufgeben mussten, erklärt dieses Ziel ihre Brutalität in der Ukraine, in Syrien, Palästina, Afghanistan, Haiti und überall sonst, wo sie die Hölle auf Erden geschaffen haben.

Auch wenn alle Konfliktgebiete ihre eigenen Merkmale haben (Puskin ist beispielsweise nicht der Staatsfeind Nummer eins in Port-au-Prince), so haben sie doch Gemeinsamkeiten mit der NATO und ihren Gefolgsleuten, die Kriege und kollaterale humanitäre Katastrophen zu ihrem eigenen Vorteil anzetteln, manipulieren und vermarkten; das sind die Lehren aus unserem stilistischen Faktenansatz.

Aus meiner Sicht hat Russland jetzt die Kontrolle über das Schlachtfeld, nicht aber über den Krieg in den Medien, wo die von der NATO angeheuerten Schreiberlinge immer noch Geschichten von entführten Kindern und Massakern an der Zivilbevölkerung verbreiten, die laut Steven Karganovics jüngstem Artikel immer noch Merkmale des ukrainischen Militärs der NATO sind.

Obwohl Karganovic darauf besteht, dass „das Kiewer Regime nicht ungestraft davonkommen darf“, wird es das aller Wahrscheinlichkeit nach tun, da die NATO dank ihrer Handlanger bereits mit viel mehr als nur dem davongekommen ist. Dennoch gibt es auch in dieser höllischen Finsternis Hoffnung. Diese Hoffnung liegt in den russischen Streitkräften, die sich durchsetzen, in den russischen Diplomaten und allen anderen Diplomaten, die vielleicht noch da draußen im hohen Gras ihr Unwesen treiben, in Karganovic und Infographics vom SCF, die das tun, was sie am besten können, in den amerikanischen Studenten, die uns mit ihrer Ablehnung von Völkermord ein vorbildliches moralisches Beispiel geben, und in uns allen, die wir unseren Geist, unseren Körper und unsere Seele anstrengen, um die endlosen Kriege der NATO in der Ukraine, in Haiti und überall dort, wo die NATO versucht hat, sie zur Verzweiflung zu bringen, zu beenden.

