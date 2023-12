https://www.middleeastmonitor.com/20231214-israels-mounting-legal-nightmares-will-make-2024-the-hardest-year-for-the-occupation-state/

Ein pro-palästinensischer Demonstrant hält ein Schild mit der Aufschrift „Selective Justice is Injustice“ (Selektive Gerechtigkeit ist Ungerechtigkeit) während einer Pro-Palästina-Demonstration vor dem Internationalen Strafgerichtshof (ICC) am 18. Oktober 2023 in Den Haag, Niederlande [Roger Anis/Getty Images].

Israels wachsende juristische Albträume werden 2024 zum schwersten Jahr für den Besatzungsstaat machen

von Dr. Mustafa Fetouri

14. Dezember 2023

Zum ersten Mal in seiner blutigen 75-jährigen Geschichte könnte Israel im nächsten Jahr vor seinen schwersten rechtlichen Problemen stehen. Der jüdische Staat sieht sich mit zwei der wichtigsten Gerichtshöfe der Welt konfrontiert: Zum einen soll der Internationale Gerichtshof (IGH) im Februar 2024 sein Rechtsgutachten über die Art der israelischen Besetzung von palästinensischem Land im Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, abgeben. Irgendwann im nächsten Jahr muss sich der Besatzungsstaat dann vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) verantworten, der bereits eine strafrechtliche Untersuchung des israelischen Vorgehens im Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, und im Gazastreifen eingeleitet hat.

Der Antrag wurde gestellt, nachdem die Generalversammlung der Vereinten Nationen im vergangenen Dezember mit 90 Ja- und 8 Nein-Stimmen beschlossen hatte, Israel an den Gerichtshof als höchstes UN-Rechtsorgan zu verweisen. Der Gerichtshof wird gebeten, ein Rechtsgutachten zu mehreren Fragen abzugeben, darunter: Israels andauernde Besatzung, die Annexion der palästinensischen Gebiete, die Ausweitung der Siedlungen und die Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts der Palästinenser, um nur einige zu nennen. Der IGH fasst die Befassung als „rechtliche Folgen“ zusammen, die sich aus der Politik und den Praktiken Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Jerusalem, ergeben.

In der Praxis bedeutet dies, dass die gesamte Frage der israelischen Besatzung zum ersten Mal überhaupt vom Weltgerichtshof geprüft wird, dem alle UN-Mitglieder standardmäßig angehören. Die israelische Besatzung selbst wird bereits als illegal eingestuft, eine Tatsache, die von allen Ländern, auch den USA, akzeptiert wird. Hinzu kommt, dass Israel nie eine UN-Resolution im Zusammenhang mit seiner Besetzung arabischen und palästinensischen Landes wirklich eingehalten hat. Sogar sein Beschützer, die USA, erkennt die Tatsache an, dass die Besatzung illegal ist. Dennoch wurden die „Politiken und Praktiken“ der Besatzung noch nie vom IGH rechtlich in Frage gestellt, da er weltweit zuständig ist – der UN-Gerichtshof wird von allen UN-Mitgliedsstaaten akzeptiert, einschließlich des Staates Palästina und Israels – Palästina wurde 2012 in die UN aufgenommen.

Unabhängig davon, wie der IGH entscheiden wird, handelt es sich um einen wegweisenden Sieg und einen Wendepunkt für den palästinensischen Kampf um Unabhängigkeit. Zwar hat der IGH keine Befugnis, sein Urteil zu bekräftigen, geschweige denn seine Meinung zu vertreten, doch die Tatsache, dass Israel vor diesem Gericht angeklagt ist, ist mehr als ein einfacher juristischer Sieg für die Palästinenser – es ist ein Fall von Antikolonialismus im 21.

Es wird erwartet, dass der IGH dem Druck der USA, Israels selbst und anderer Unterstützer wie des Vereinigten Königreichs ausgesetzt sein wird. Seine Beratungen scheinen jedoch unproblematisch zu sein, da die UNO die israelische Besatzung bereits mehrfach als illegal bezeichnet hat.

Die Situation mit dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), mit dem sich Israel bereits im nächsten Jahr auseinandersetzen könnte, ist jedoch komplizierter.

Israel ist nicht Vertragspartei des IStGH, der Staat Palästina hingegen schon. Israel hat die Römischen Statuten zur Gründung des IStGH im Jahr 2000 unterzeichnet, sie aber nie ratifiziert. Palästina forderte den IStGH 2017 auf, israelische Verbrechen zu untersuchen, doch sobald der Gerichtshof im März 2021 erklärte, dass er für die palästinensischen Gebiete zuständig sei, bezeichnete Premierminister Netanjahu dies als „reinen Antisemitismus“, während die USA erklärten, sie seien „entschieden gegen“ jede Untersuchung von Kriegsverbrechen, deren Israel beschuldigt wird. Dies ist nur ein Beispiel für die Schwierigkeiten, auf die eine Untersuchung des IStGH, geschweige denn ein Urteil, wahrscheinlich stoßen wird.

Trotz alledem besuchte der Generalstaatsanwalt des IStGH, Karim Khan, am 6. Dezember Israel und das Westjordanland und gab eine Erklärung ab, in der er erklärte, dass er die Vorgänge im Gaza-Streifen untersuchen werde. Die Erklärung ist die bisher deutlichste des IStGH, wenn es um die Überlegenheit und Anwendbarkeit der einschlägigen internationalen Gesetze, einschließlich der UN-Resolutionen zur Palästina-Frage, geht. Es ist auch eine sehr umfassende Meinung von Herrn Khan, dass man sich nicht die Rosinen herauspicken darf, wenn es um das internationale Recht geht. Er sagte ausdrücklich: „Das Recht ist keine kosmetische Verzierung, die man außer Acht lassen kann. Es ist eine grundlegende Anforderung, die eingehalten werden muss.“

Während seines Aufenthalts in Israel traf Herr Khan mit Familienangehörigen der Opfer zusammen. Im Westjordanland traf er mit Präsident Abbas, dem Premierminister und dem Gesundheitsminister zusammen, bevor er sich mit den Familien der Opfer aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland traf. Israelische Beamte trafen sich nicht mit Herrn Khan, da sie die Zuständigkeit des IStGH nicht anerkennen. Sie waren jedoch der Meinung, dass ein Besuch von Herrn Khan ihnen helfen würde, den öffentlichen Druck abzubauen, dem sie ausgesetzt sind, weil es ihnen bisher nicht gelungen ist, einen der Gefangenen, die die Hamas bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober entführt hatte, durch Krieg zurückzubringen. Herr Khan besuchte den Gazastreifen nicht, sondern begab sich auf die ägyptische Seite des Grenzübergangs Rafah, wo er öffentlich sprach. Dass er den Gazastreifen nicht betreten hat, dürfte Sicherheitsgründe haben, da der Krieg dort immer noch wütet.

Israel ist auch mit einem anderen Fall konfrontiert, dem der ermordeten Al-Jazeera-Reporterin Shireen Abu Akleh, die am 11. Mai 2022 von einem israelischen Scharfschützen erschossen wurde. Der Gerichtshof hat bisher noch keine Ermittlungen eingeleitet, könnte aber auch erst 2024 tätig werden, was die rechtliche Belastung für den Besatzungsstaat weiter erhöht.

Das IStGH-Verfahren wird wahrscheinlich lange dauern, aber dennoch ist es für Israel wegen seiner unmittelbaren Auswirkungen am gravierendsten, sobald der IStGH beschließt, israelische Beamte anzuklagen. In einem solchen Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass Herr Khan seine Arbeit beenden kann, da jeder angeklagte Beamte zu einem vom Gerichtshof gesuchten Flüchtling wird. Anders als im Falle des IGH ist die Bedrohung durch den IStGH unmittelbar und real.

Einige Beobachter sind der Ansicht, dass die Verfahren vor dem IStGH zu lange dauern und, selbst wenn sie zu greifbaren Ergebnissen führen, wahrscheinlich irrelevant werden. Sie plädieren stattdessen für Sondergerichte, wie z. B. ein regionales Gericht, das von den Ländern der Region abseits der UN-Bürokratie eingerichtet wird. Noch besser wäre es, wenn die nationale Gerichtsbarkeit bei Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit länderübergreifend würde, so dass ein Land solche Verbrechen auch dann verfolgen könnte, wenn sie außerhalb seiner Grenzen begangen werden.

Ein solches Schnellverfahren scheint zumindest im Moment nicht praktikabel. Dazu wären ein breiterer internationaler Konsens, internationale Zusammenarbeit und ein gewisser gemeinsamer Beitrag der UNO erforderlich. Alle diese Voraussetzungen sind derzeit nicht gegeben. Außerdem besteht die Gefahr, dass politische Einflüsse den Prozess korrumpieren, bevor er überhaupt begonnen hat.

Ideal wäre ein regionales Gerichtsverfahren, in dem solche schweren Verbrechen geahndet werden könnten. Das von der Afrikanischen Union angebotene Modell scheint eine plausible Alternative zu sein. Im Jahr 2011 arbeitete sie mit dem Senegal zusammen und richtete ein Ad-hoc-Tribunal ein, das den ehemaligen tschadischen Präsidenten Hussein Habre strafrechtlich verfolgte, der für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Selbst in diesem einzigartigen Fall benötigte das senegalesische Tribunal die Hilfe internationaler Partner in den Bereichen Fachwissen und Finanzierung. Es war ohnehin kein Schnellschuss, da es im Senegal selbst und auf kontinentaler Ebene mit schwerwiegenden juristischen Auseinandersetzungen konfrontiert war.

Rechtlich gesehen ist Israel umzingelt und in die Enge getrieben. Ob es den Preis für seine zahlreichen Verbrechen zahlen wird, bleibt abzuwarten. Aber selbst wenn nicht alle Fälle zu greifbaren Ergebnissen führen, ist die Tatsache, dass Israel nach all den Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und seiner Missachtung des Völkerrechts auf der Anklagebank sitzt, ein Sieg für Palästina und darüber hinaus.

