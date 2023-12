Israelischer Angriff auf Dschenin geht in den dritten Tag und tötet zehn Menschen Von Tamara Nassar

Israeli assault on Jenin enters third day, kills ten Israel’s lethal raids in West Bank fail to quell resistance.

Mitglieder der Familie Baajawi inspizieren am 13. Dezember ihr Haus, das in der Nacht zuvor bei einer Razzia der israelischen Armee in Dschenin im besetzten Westjordanland beschädigt wurde. Mohammed Nasser APA-Bilder

Iraelischer Angriff auf Dschenin geht in den dritten Tag und tötet zehn Menschen

Von Tamara Nassar

14. Dezember 2023

Ein groß angelegter, tödlicher israelischer Angriff auf die Stadt Dschenin im nördlichen besetzten Westjordanland und ihr Flüchtlingslager ging am Donnerstag in den dritten Tag.

In einer Propagandaerklärung erklärte das israelische Militär, es habe die Razzia in den frühen Morgenstunden des Dienstags begonnen, zusammen mit dem Shin Bet und anderen Kräften, die unter dem Kommando der Menasha-Division arbeiten, einer Untergruppe der israelischen Armee, die während des ersten und zweiten Intifadas aktiv war und sich auf die nördlichen besetzten Städte des Westjordanlands, Dschenin und Tulkarm, konzentriert.

Die israelische Militäroperation ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht abgeschlossen.

Mindestens 10 Palästinenser wurden während des israelischen Angriffs getötet und eine Reihe weiterer verwundet, als die israelischen Streitkräfte ihre Luftangriffe auf das Flüchtlingslager Jenin fortsetzten, Infrastruktur zerstörten und auf Palästinenser schossen.

Die israelischen Streitkräfte führten Razzien in Häusern durch, die sie in einigen Fällen als Militärstützpunkte nutzten, und nahmen Palästinenser fest.

Die israelische Armee belagerte auch den Ostteil der Stadt und blockierte Eingänge und Straßen mit gepanzerten Fahrzeugen und Bulldozern.

Bei einem Drohnenangriff der israelischen Armee im Viertel al-Sibat in der Stadt Dschenin wurden am Dienstag vier Palästinenser getötet, darunter ein Kind.

Die israelische Armee veröffentlichte auf Twitter/X Videoaufnahmen des Drohnenangriffs und erklärte, sie habe „eine Gruppe“ identifiziert, die auf ihre Streitkräfte geschossen habe, woraufhin die Gruppe von einem israelischen Flugzeug aus angegriffen worden sei, wobei „eine Reihe von Terroristen“ getötet worden seien, ein Kind jedoch nicht.

Auf dem Video scheint jemand zu sehen zu sein, der etwas gegen die Besatzungstruppen schleudert, angeblich einen Sprengstoff, obwohl nicht klar ist, ob es sich dabei um eine der Zielpersonen des Angriffs handelt:

Die Rakete tötete den 17-jährigen Thaer Shadi Tabaji.

Er hatte mit drei bewaffneten Palästinensern zusammengestanden, als die israelische Besatzungsmacht die Rakete abfeuerte, die alle vier tötete, so eine Untersuchung von Defense for Children International-Palestine vor Ort.

Thaer hatte Schrapnellwunden und Verbrennungen am ganzen Körper, so DCIP.

Die israelischen Streitkräfte feuerten außerdem Energa-Panzerabwehrgranaten auf mehrere Häuser in Jenin und dem dortigen Flüchtlingslager ab und verursachten dabei massive Schäden und Zerstörungen. Die Nachrichtenagentur Wafa meldete die Schäden unter Berufung auf Sicherheits- und lokale Quellen.

Die Nachrichtenagentur berichtete, dass zivile Helfer keinen Zugang zu den Häusern im Lager hatten, die in Brand geraten waren.

Mindestens ein Haus wurde nach Angaben von DCIP bei der Bombardierung vollständig zerstört.

Bei israelischen Drohnenangriffen im besetzten Westjordanland wurden im Jahr 2023 zehn palästinensische Kinder getötet, während Israel einen Apache-Hubschrauber aus den USA zum Abschuss von Raketen einsetzte, die vier Kinder töteten. Bei einem Luftangriff eines israelischen Kampfflugzeugs wurde in dieser Zeit ein weiteres Kind im Westjordanland getötet.

Israelische Truppen belagerten die drei wichtigsten Krankenhäuser der Stadt und hinderten Krankenwagen daran, sie zu erreichen.

Die israelischen Streitkräfte behinderten auch die Bewegung von Sanitätern und durchsuchten während der Razzia am Mittwochmorgen alle Krankenwagen.

Der Palästinensische Rote Halbmond teilte mit, dass bei ihm Anrufe für medizinische Hilfe eingingen, die Krankenwagen jedoch aufgrund der anhaltenden Behinderung durch die israelische Armee trotz „vorheriger Koordinierung“ nicht zu den Zielorten gelangen konnten.

Die medizinische Gruppe berichtete von einem „ernsten Mangel an Babymilch und Brot“ für Dutzende von Palästinensern, deren Häuser immer noch von israelischem Militär besetzt sind, das sie am Verlassen der Häuser hindert.

Während einer israelischen Razzia in Jenin im nördlichen besetzten Westjordanland am 13. Dezember steigt Rauch aus einem Gebäude auf. Mohammed Nasser APA-Bilder

Zwei weitere Palästinenser starben, nachdem Israel während der Razzia den Zugang zu medizinischer Versorgung und Krankenhausaufenthalten behindert hatte, darunter ein palästinensischer Mann, der durch einen Schuss in den Oberschenkel verletzt worden war, sowie ein 13-jähriger Junge, der krank war.

Ahmad Muhammad Sammar war zu Hause krank gewesen. Sein Vater versuchte, ihn in das Regierungskrankenhaus von Jenin zu bringen, aber die israelische Militäraktion zwang ihn, mehrmals den Umweg zu nehmen.

„Als Ahmad und sein Vater etwa 500 Meter vom Krankenhaus entfernt waren, hielten die israelischen Streitkräfte das Auto an und zwangen beide zum Aussteigen. Ahmads Vater trug ihn zu Fuß zum Krankenhaus und erreichte es gegen 10:30 Uhr, als die Ärzte ihn für tot erklärten.“

Die Straffreiheit, mit der Israel Krankenhäuser im Gazastreifen angreift, scheint einen Präzedenzfall geschaffen zu haben, der sich auch auf das besetzte Westjordanland erstreckt. Die israelische Armee behindert inzwischen routinemäßig den Zugang der Palästinenser zu medizinischen Einrichtungen und greift bei ihren Razzien im Westjordanland sogar Krankenhäuser an.

Auf weiteren Aufnahmen ist zu sehen, wie sich ein gepanzertes israelisches Fahrzeug auf die Journalisten, die über die Razzia berichteten, zubewegt, selbst als diese versuchen, wegzulaufen:

Israelische Truppen überfielen während der Kampagne eine Moschee in Dschenin.

Die Besatzungstruppen stürmten auch das Freedom Theater und eröffneten das Feuer. Israelische Soldaten zerstörten Büros und rissen eine Wand zwischen einem Büro und dem Haus eines Nachbarn ein.

„Stundenlang saßen die Israelis in den Büros, während Hämmern und Schießen zu hören waren“, heißt es im Theater. Nachdem die Armee das Theater gestürmt und beschädigt hatte, verhaftete sie den künstlerischen Leiter und den Produzenten.

Heute griff die israelische Armee das Freedom Theatre an und eröffnete das Feuer von innen, um die Büros zu zerstören

Sie haben AD @ahmedtobasi & Produzent Mustafa Sheta#Mayday Created by @freedom_theatre & @artistfrontline #Jenin #JeninUnderAttack #Palestine #Theatre #جنين pic.twitter.com/03N0QYHYLk

– The Freedom Theatre (@freedom_theatre) December 13, 2023

„Israelische Militärbulldozer zerstörten die zivile Infrastruktur im Flüchtlingslager Jenin und in mehreren Vierteln der Stadt“, so DCIP.

#فيديو | قوات الاحتلال تدمر الدوار الرئيسي وسط جنين وتخرب بسطات وممتلكات المواطنين خلال عدوانها المستمر على المدينة ومخيمها pic.twitter.com/KtCcWwZbrb

– وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 12, 2023

Die israelische Armee behauptet außerdem, bei der Razzia Waffen gefunden zu haben, die unter Straßen vergraben waren.

Das Besatzungsmilitär behauptet außerdem, bei der Operation Hunderte von Palästinensern verhaftet, Hunderte von Gebäuden durchsucht und Waffen beschlagnahmt zu haben.

Lokale Medien verbreiteten Bilder von scheinbaren Massenverhaftungen von Palästinensern:

#شاهد

صور لحالات الاعتقال الجماعي من معسكر سالم الاحتلال غرب #جنين حيث أن الاحتلال اعتقل للان اكثر من ٢٠٠ شاب في العملية العسكرية المستمرة في #جنين pic.twitter.com/RaIux9Inra

– Newpress | نيو برس (@NewpressPs) December 13, 2023

Die israelische Armee räumte ein, dass mindestens vier ihrer Soldaten durch Granatsplitter, die angeblich von Sprengstoff stammten, sowie durch eigenes Feuer verletzt worden waren.

Lokale Medien verbreiteten Bildmaterial, auf dem zu sehen ist, wie ein israelischer Soldat ins Bein geschossen wird:

Kind in den Kopf geschossen

Israelische Streitkräfte töteten letzte Woche bei einer Militärrazzia im Flüchtlingslager Fara bei Tubas sechs Palästinenser.

Israelische Spezialeinheiten schlichen sich in Fahrzeugen mit palästinensischen Nummernschildern in das Flüchtlingslager Fara ein.

Israelische Scharfschützen bezogen dann Stellung auf dem Dach eines Gesundheitszentrums, das vom UNRWA, dem UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge, verwaltet wird, während israelische Truppen die Häuser der Bewohner durchsuchten und Palästinenser festnahmen.

Bewohner des Lagers bemerkten kurz darauf die Anwesenheit der verdeckten Besatzungstruppen, und bewaffnete Palästinenser leisteten Widerstand gegen die israelische Invasion, als es zu Konfrontationen kam.

Weitere israelische Streitkräfte – 15 gepanzerte Fahrzeuge und ein Bulldozer der Armee – trafen im Lager ein und riegelten es ab.

Maher Abdullah Jawabra, 14, stand mit seinem Cousin und einem Freund auf dem Dach seines Cousins, als ein israelischer Scharfschütze auf dem Gebäude der vom UNRWA verwalteten Gesundheitseinrichtung das Feuer auf sie eröffnete und den Teenager und seinen Cousin verletzte.

Laut einer Untersuchung von Defense for Children International-Palestine hielten die israelischen Streitkräfte palästinensische Krankenwagen „mit vorgehaltener Waffe fest und hinderten sie mehr als eine Stunde lang daran, Hilfe zu leisten“.

قوات الاحتلال تحاول منع مركبات الإسعاف من الدخول إلى مخيم الفارعة pic.twitter.com/DDFvirZ2rE

– وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 8, 2023

Maher und sein Cousin wurden schließlich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, als sich die israelischen Streitkräfte aus dem Lager zurückzogen, aber beide wurden bei ihrer Ankunft für tot erklärt.

Nach den von DCIP gesammelten Unterlagen wurden seit dem 7. Oktober siebzig palästinensische Kinder im besetzten Westjordanland getötet. Im Jahr 2023 haben israelische Streitkräfte und Siedler bisher mindestens 110 palästinensische Kinder im besetzten Westjordanland getötet.

Aufnahmen von der gleichen Razzia in Fara zeigen den Moment, in dem israelische Streitkräfte auf einen Palästinenser schießen und ihn dann erneut erschießen, während er bewegungsunfähig am Boden liegt.

تغطية صحفية: „فيديو يوثق لحظة إعدام قوات الاحـــتـلال للشاب رامي العبوشي في مخيم الفارعة، قبل أيام“. pic.twitter.com/9mMPfY7C6n

– شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 11, 2023

Dieses Video zeigt, wie Rami al-Aboushi wegrennt, als er offenbar von einer Kugel getroffen wird und bewegungsunfähig und verletzt am Boden liegt.

Ein gepanzertes israelisches Fahrzeug nähert sich al-Aboushi, während er am Boden liegt, und parkt in unmittelbarer Nähe zu ihm. Ein israelischer Soldat öffnet die Tür des Fahrzeugs, schießt auf al-Aboushi und tötet ihn.

Das tödlichste Jahr

Das Jahr 2023 ist das tödlichste Jahr für Palästinenser im besetzten Westjordanland, seit die UN-Beobachtungsstelle 2005 mit der Aufzeichnung solcher Daten begann.

Seit dem 7. Oktober, als Israel nach einer Militäroperation der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas gegen israelische Gefängniswärter entlang der Grenze und in den südlichen israelischen Siedlungen – Gebiete, aus denen die Palästinenser 1948 ethnisch gesäubert wurden – eine Kampagne von Tod und Zerstörung im Gazastreifen startete, hat das Besatzungsmilitär seine tödlichen Angriffe auf Palästinenser und ihren bewaffneten Widerstand im Westjordanland intensiviert.

Israel führt routinemäßig anhaltende militärische Razzien in Städten und Flüchtlingslagern im Westjordanland durch, insbesondere im Norden. Die israelischen Militärangriffe umfassen häufig äußerst zerstörerische Angriffe auf die Infrastruktur, wobei israelische Bulldozer Wasser-, Straßen- und Stromleitungen beschädigen, was zu weitreichenden Schäden an Straßen, Häusern und Geschäftsbereichen in diesen Orten führt.

Die israelische Armee führt auch Luftangriffe im besetzten Westjordanland durch, eine Praxis, die sie seit der zweiten Intifada vor zwei Jahrzehnten wieder aufgenommen hat.

Israelische Truppen haben seit dem 7. Oktober mehr als 260 Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet, weitere acht wurden von Siedlern getötet, wie die UN-Beobachtungsgruppe OCHA berichtet.

Dies entspricht mehr als der Hälfte aller israelischen Tötungen in dem Gebiet seit Jahresbeginn.

Die israelischen Streitkräfte haben seit dem 7. Oktober fast 3.500 Palästinenser im Westjordanland verletzt, darunter mehr als 540 Kinder.

Trotz der tödlichen Razzien und der verstärkten Angriffe der israelischen Streitkräfte im Westjordanland ist der bewaffnete Widerstand ungebrochen und ungebrochen, wobei sich in Tulkarm in weniger als einem Jahr zwei neue bewaffnete Widerstandsgruppen gebildet haben.

