Die UN-Generalversammlung steht kurz vor ihrem Abschluss. Der russische Außenminister, Sergei Lawrow, äußerte sich im Rahmen der politischen Diskussionen zum „westlichen Lügenimperium“. Überdies sprach der hochrangige Diplomat das Thema potenzieller Friedensverhandlungen mit der Ukraine an.

Von der Tribüne der UN-Generalversammlung aus bezeichnete der russische Außenminister Sergei Lawrow den Westen als „Lügenimperium“ und rief dazu auf, „einen großen Krieg zu verhindern“. Zuvor hatte das auch Wladimir Putin gesagt. Lawrow erläuterte, was er damit meint:

„Die Amerikaner und Europäer, die es gewohnt sind, auf den Rest der Welt herabzublicken, machen Versprechungen und Verpflichtungen, auch schriftliche und rechtsverbindliche, und halten sie dann einfach nicht ein.“

Der Minister führte mehrere Beispiele aus der Geschichte an, um die These von der Unehrlichkeit des westlichen Blocks zu belegen (von den Verschwörungen gegen die Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs bis zur heutigen Zeit und dem Aufbau einer antirussischen Koalition). Die Ukraine sei nun für westliche Länder ein „bequemes“ Feld geworden, so Lawrow. Der Diplomat erklärte: