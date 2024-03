Armed by Washington, Israel Trashes the Genocide Convention The American government has provided most of the armaments and targeting technologies being used to kill Gazans by the thousands while turning many of the rest of them into refugees by destroying their homes, offices, schools, and hospitals. Nor did the Biden administration threaten to withdraw that support when Israel blocked shipments of crucial food and fuel to the 25-mile-long Gaza Strip.

Von Washington bewaffnet, verwirft Israel die Völkermordkonvention

von Priti Gulati Cox – Stan Cox

21. März 2024

Es ist fast zwei Monate her, dass der Internationale Gerichtshof Israel aufgefordert hat, die Tötung von Menschen im Gazastreifen und die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen einzustellen. Lassen Sie uns also zurückblicken und fragen, (1) wie Israel auf die „Befehle“ reagiert hat und (2) wie sehr die Regierung Biden Israel dazu gedrängt hat, sich an diese Befehle zu halten. Spoiler-Alarm: Die kurzen Antworten sind (1) nicht gut und (2) nicht sehr.

Die amerikanische Regierung hat den größten Teil der Waffen und Zieltechnologien zur Verfügung gestellt, mit denen Tausende von Bewohnern des Gazastreifens getötet werden, während viele der übrigen Bewohner durch die Zerstörung ihrer Häuser, Büros, Schulen und Krankenhäuser zu Flüchtlingen gemacht werden. Die Regierung Biden hat auch nicht damit gedroht, diese Unterstützung zurückzuziehen, als Israel die Lieferung von wichtigen Lebensmitteln und Treibstoff in den 25 Meilen langen Gazastreifen blockierte. Sie legt auch weiterhin ihr Veto gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates ein, die Israel zur Verantwortung ziehen würden. Und Präsident Biden unterstützt trotz zunehmender rhetorischer Ausweichmanöver weiterhin Premierminister Benjamin Netanjahu und die israelischen Verteidigungskräfte (IDF), obwohl diese die Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs ignorieren und weiterhin Gräueltaten begehen.

Missachtung des Befehls, das Töten zu beenden

Am 26. Januar fällte der Internationale Gerichtshof ein Urteil in einem von der Republik Südafrika angestrengten Verfahren, in dem Israel des Völkermords beschuldigt wird. Er ordnete an, dass Israel „mit sofortiger Wirkung sicherstellen muss, dass sein Militär keine der in der Konvention der Vereinten Nationen über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes beschriebenen Handlungen begeht“.

Die erste Anordnung des Gerichts verbietet es, „Mitglieder“ der palästinensischen Bevölkerung zu töten oder ihnen „schweren körperlichen oder geistigen Schaden“ zuzufügen. Wie hat Israel darauf reagiert? Man bedenke, dass die IDF zwischen Ende Dezember 2023 und dem 21. Januar dieses Jahres etwa 5.000 Palästinenser getötet und damit die Zahl der Toten im Gazastreifen bereits auf über 25.000 erhöht hatte. Der Gerichtsbeschluss, der Tage später erlassen wurde, hätte im Grunde genommen keinerlei Auswirkungen. Bis Ende Februar würden weitere mehr als 5.000 Palästinenser getötet werden, was die Zahl der Toten auf über 30.000 erhöhen würde.

In dem Monat nach dem Urteil töteten oder verletzten israelische Truppen wiederholt Zivilisten, die in die von den IDF als „sichere Zonen“ ausgewiesenen Gebiete flohen oder dort Schutz suchten. Als am 12. Februar israelische Flugzeuge 14 Häuser und drei Moscheen in der südlichen Gaza-Stadt Rafah angriffen und dabei 67 Palästinenser töteten, gaben einige der Überlebenden gegenüber Reportern an, sie hätten sich in Zelten in einem Flüchtlingslager aufgehalten. Am 22. Februar griffen israelische Kampfflugzeuge ein Wohngebiet im Zentrum des Gazastreifens an und töteten 40 Zivilisten, hauptsächlich Frauen und Kinder, und verletzten mehr als 100.

Schlimmer noch, die Biden-Administration hat diese anhaltende Mordserie durch die Genehmigung von 100 separaten Militärverkäufen an Israel seit Beginn des Konflikts im Oktober ermöglicht. Ein ehemaliger Regierungsbeamter erklärte gegenüber der Washington Post: „Das ist eine außergewöhnliche Anzahl von Verkäufen innerhalb einer ziemlich kurzen Zeitspanne, was wirklich stark darauf hindeutet, dass die israelische Kampagne ohne dieses Maß an US-Unterstützung nicht durchzuhalten wäre.“

Mit anderen Worten: Das Rückgrat des Krieges gegen den Gazastreifen wird mit einem Etikett versehen: „Made in USA“. In dem Jahrzehnt vor dem 7. Oktober kamen zwei Drittel der israelischen Waffenimporte aus den Vereinigten Staaten, wie das Stockholm International Peace Research Institute berichtet hat. (Von 1950 bis 2020 lag der Anteil der USA bei satten 83 %!)

Allein in den ersten Kriegsmonaten schickte die Regierung Biden 230 Frachtflugzeuge und 20 Schiffe voller Militärgüter nach Israel, darunter 100 BLU-109-Bomben (2.000-Pfünder, die gehärtete Strukturen durchdringen können, bevor sie explodieren), 5.400 MK84- und 5.000 MK82-Bunkerbrecher, 1.000 GBU-39-Bomben, 3.000 JDAM-Bombenleitsätze und 200 „Kamikaze-Drohnen“.

Diese mächtigen Bomben, so berichtet Al Jazeera, „wurden bei einigen der tödlichsten israelischen Angriffe auf den Gazastreifen eingesetzt, unter anderem bei einem Angriff, der einen Wohnblock im Flüchtlingslager Jabalia dem Erdboden gleichmachte und mehr als 100 Menschen tötete.“ Und ja, solche Bunkerbrecher wurden in den US-Kriegen im Irak und in Afghanistan häufig eingesetzt, aber nicht an so dicht besiedelten Orten wie den Städten des Gazastreifens. Israelische Quellen versuchten, die Zahl der Todesopfer zu rechtfertigen, indem sie darauf bestanden, dass es notwendig war, einen der Hamas-Führer zu töten. Wenn dem so ist, sprechen wir von einem Verhältnis von 100:1 oder einer Art kollektiver Bestrafung, die von unseren Steuergeldern unterstützt wird.

Schlimmer noch, unser Militär scheint sich direkt an den Operationen der IDF beteiligt zu haben. Laut Ken Klippenstein und Matthew Petti von The Intercept hat das Verteidigungsministerium Satelliteninformationen und Software bereitgestellt, um den IDF zu helfen, Ziele in Gaza zu finden und zu treffen. Ein „Air Defense Liaison Team“, so berichten sie, reiste im November sogar nach Israel, um Hilfe beim Zielen anzubieten, und fügte hinzu, dass „zum ersten Mal in der Geschichte der USA die Biden-Administration Überwachungsdrohnen über Gaza fliegen ließ“.

Und selbst dann waren einige Mitglieder von Netanjahus Regierung der Meinung, dass dies nicht genug sei. Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich drückte es so aus, als es um Präsident Bidens Warnung ging, die IDF nicht in die südgazanische Stadt Rafah zu schicken, wo sich Hunderttausende von Flüchtlingen versammelt hatten: „Amerikanischer Druck oder die Angst, Zivilisten zu schaden, sollten uns nicht davon abhalten, Rafah zu besetzen und die Hamas zu vernichten.“

Die israelischen Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden, sind der Vorwand für so vieles, aber der Weg, sie zu befreien, wäre, zu verhandeln, wie Israel es im letzten Herbst erfolgreich getan hat, und nicht zu versuchen, „die Hamas vom Angesicht der Erde zu tilgen“. Die Israelis bombardieren in dieser Kampagne hauptsächlich zivile Einrichtungen, weil sie sich nicht durch das riesige befestigte Tunnelnetz kämpfen wollen, von dem aus der militärische Flügel der Hamas, die Qassam-Brigaden, einen gewaltigen Widerstand gegen die Invasion leisteten, und zwar größtenteils mit Waffen, die sie selbst hergestellt haben, sowie mit Munition, die aus nicht explodierten Sprengkörpern recycelt wurde, die bei früheren israelischen Angriffen abgeworfen wurden.

Bedingungen für Leben (und Tod)

In der zweiten seiner Anordnungen verbot der Internationale Gerichtshof „die absichtliche Zufügung von Lebensbedingungen, die darauf abzielen, die physische Zerstörung der Gruppe ganz oder teilweise herbeizuführen [oder] die Verhängung von Maßnahmen, die Geburten innerhalb der Gruppe verhindern sollen“.

Die Regierung Netanjahu und die IDF setzten sich auch über diese Richtlinie hinweg. In dem Monat, der auf das Urteil folgte, belagerten die israelischen Truppen weiterhin Krankenhäuser im gesamten Gazastreifen und legten das dortige Gesundheitssystem gründlich lahm, wenn es nicht sogar zerstört wurde, insbesondere zwei seiner wichtigsten Einrichtungen: das al-Shifa-Krankenhaus im Norden und das Nasser-Krankenhaus im Süden. Bevor es Mitte Februar außer Betrieb genommen wurde, war das Nasser-Krankenhaus eines der letzten Krankenhäuser, die dort überhaupt noch in Betrieb waren. Es überrascht nicht, dass die Weltgesundheitsorganisation seither einen auffälligen Anstieg von Atemwegsinfektionen, Durchfall, Windpocken, Gelbsucht, Hautausschlägen und Krätze und anderen Schrecken meldet.

Auch das israelische Militär hat die Bedingungen unerträglich gemacht, indem es die Nahrungsmittelhilfe in das Gebiet einschränkte und lokale Fischerboote, Gewächshäuser und Obstgärten zerstörte. Das ist eine Formel für Massenhunger. Michael Fakhri, der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, erklärte Ende Februar gegenüber dem Guardian: „Die Geschwindigkeit der Unterernährung von Kleinkindern ist ebenfalls erstaunlich. Die Bombardierung und die direkte Tötung von Menschen ist brutal, aber das Verhungern – und die Auszehrung und Verkümmerung von Kindern – ist quälend und abscheulich.“ Etwa zur gleichen Zeit gab UNICEF bekannt, dass 90 % der Kinder unter fünf Jahren im Gazastreifen „zwei oder weniger Nahrungsmittelgruppen pro Tag“ zu sich nehmen, was der funktionalen Definition von „schwerer Nahrungsmittelarmut“ entspricht. Ungefähr der gleiche Prozentsatz litt an Infektionskrankheiten, vor allem an Durchfall, was die Unterernährung noch verschlimmerte.

Die weltweit führende Gruppe, die sich mit Nahrungsmittelnotfällen befasst, berichtete am 17. März, dass im nördlichen Gazastreifen innerhalb von sechs Wochen eine Hungersnot „prognostiziert wird und unmittelbar bevorsteht“, und dass „die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens (1,11 Millionen Menschen) mit katastrophalen Bedingungen konfrontiert sein wird“, wobei Hunger und Tod weit verbreitet sein werden. Denken Sie daran, dass es nach den Genfer Konventionen ein Kriegsverbrechen ist, Zivilisten auszuhungern oder „Gegenstände, die für das Überleben von Zivilisten notwendig sind, anzugreifen, zu zerstören, zu entfernen oder unbrauchbar zu machen“. Auch der Angriff auf ein Krankenhaus kann ein Kriegsverbrechen sein. In diesem Zusammenhang hier ein Gedankenexperiment: Was würden Präsident Biden und seine Spitzenbeamten tun, wenn sie ein anderes Land verdächtigen würden, Handlungen zu begehen, von denen sie wüssten, dass sie zum massenhaften Tod von Zivilisten durch Hunger und Krankheiten führen könnten? Würden sie es mit noch mehr Waffen überhäufen?

Unter Missachtung der Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs – und unbeeindruckt vom milden Tadel aus Washington – fügt das israelische Militär mit seinem Vorgehen gegen die Wasserversorgung des Gazastreifens unerträgliche „Lebensbedingungen“ zu. Da die Israelis die Treibstofflieferungen blockieren, sind die Bewohner des Gazastreifens nicht in der Lage, die Entsalzungsanlagen zu betreiben, die einen großen Teil des Wassers im Gazastreifen produzieren. Infolgedessen war die Wasserversorgung Ende Februar auf 7 % des Vorkriegsniveaus gesunken. In ihrer Verzweiflung sind viele Bewohner des Gazastreifens, insbesondere Kinder, gezwungen, auf verschmutztes Wasser zurückzugreifen, was sie dem Risiko schwerer Magen-Darm-Erkrankungen aussetzt, da es keine funktionierenden Krankenhäuser gibt, die ihnen helfen könnten.

Israel verstößt auch gegen das Verbot des Internationalen Gerichtshofs, „Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten“ zu ergreifen, da schwangere Frauen als besonders anfällig für den Nahrungsentzug gelten, der nun das Leben in Gaza bestimmt. In der Klinik von Deir al Balah im Zentrum des Gazastreifens wurde im Februar jede fünfte schwangere Patientin wegen Unterernährung behandelt, was die Ärzte sehr beunruhigt, da jede unterernährte Mutter einen unterernährten Fötus zur Welt bringt (mit schlechten gesundheitlichen Aussichten für beide). Inzwischen berichtet der UN-Bevölkerungsfonds, dass die Zahl der Fehlgeburten höher ist als vor dem Krieg, und dass die Ärzte gezwungen sind, Notkaiserschnitte ohne Betäubung durchzuführen, was ein hohes Risiko für Mutter und Kind darstellt.

Rauch und Fallschirme

Die dritte Anordnung des Internationalen Gerichtshofs lautete, „die Bereitstellung dringend benötigter grundlegender Dienstleistungen und humanitärer Hilfe zu ermöglichen, um die widrigen Lebensbedingungen der Palästinenser im Gazastreifen zu verbessern“. Die israelische Führung ignoriert auch das – oder vielleicht hat sie „ermöglichen“ einfach in „vereiteln“ umgedeutet.

Im Januar, vor dem Gerichtsbeschluss, ließ die IDF täglich etwa 140 Hilfsgütertransporte durch ihre Kontrollpunkte in den Gazastreifen, statt der 500 in der Vorkriegszeit. Wenn die Bedürfnisse der Menschen im Gazastreifen vollständig befriedigt werden sollten, hätte dieser Strom von Hilfsgütern stark erhöht werden müssen. Stattdessen reduzierten die Israelis die Zahl der Lastwagen, die im Februar in den Gazastreifen einfahren durften, auf nur 96 pro Tag und schürten damit buchstäblich die Angst vor dem Verhungern.

Erschwerend kommt hinzu, dass Gruppen von israelischen Zivilisten die Hilfskonvois blockieren, indem sie sich teilweise vor den Lastwagen auf den Boden legen. An einem einzigen Tag im Februar wurden 130 Lastwagen blockiert, und die IDF unternahmen keine Anstrengungen, die Demonstranten abzuschrecken. Die Association of International Development Agencies berichtete, dass die meisten ihrer Lastwagen, selbst wenn sie die südlichen Grenzübergänge passieren konnten, nicht in die zentralen oder nördlichen Teile des Streifens, einschließlich Gaza-Stadt, gelangen konnten, weil sie „durch israelische Militäroperationen, einschließlich ständiger Bombardierung und Schließung von Kontrollpunkten, behindert wurden“.

Der berüchtigtste Vorfall im Zusammenhang mit der Verweigerung von Hilfslieferungen ereignete sich am 27. Februar, als mindestens 118 Palästinenser getötet wurden, nachdem die israelischen Streitkräfte das Feuer auf einen Menschenauflauf in Gaza-Stadt eröffnet hatten, der versuchte, Lebensmittel von einem Lastwagenkonvoi zu erhalten. Die meisten Opfer dieses „Mehlsack-Massakers“ scheinen entweder von IDF-Truppen getötet worden zu sein, die aus Panzern schossen, oder sie starben im Gedränge der Menschen, die verzweifelt versuchten, den Schüssen zu entkommen.

Die Regierung Biden hat auf solche Vorfälle nicht so reagiert, wie sie es hätte tun sollen – nämlich mit der Drohung, Israel die Kriegsfinanzierung und -versorgung zu entziehen, so wie sie zuvor die finanzielle Unterstützung für das Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA), den größten Lieferanten von Lebensmitteln, Wasser und Unterkünften für den Gazastreifen vor dem Krieg, ausgesetzt hatte. Der Grund dafür waren Vorwürfe, dass einige palästinensische UNRWA-Mitarbeiter in der Vergangenheit die Hamas unterstützt hätten. Reuters und die Times of Israel berichten nun, dass mehrere Mitarbeiter der Organisation, die aus israelischer Haft entlassen wurden, durch körperliche Schläge, Waterboarding und Drohungen gegenüber ihren Familienangehörigen gezwungen wurden, ihre Hamas-Zugehörigkeit fälschlicherweise zu „gestehen“. (Die US-Hilfe wird der UNWRA immer noch vorenthalten.)

Anstatt die Netanjahu-Regierung zu drängen, mehr Hilfe zu gewähren, beschloss die Biden-Regierung, eine Flugshow zu veranstalten, indem sie palettenweise verpackte Lebensmittel aus Militärflugzeugen nach Gaza abwarf. Hilfsorganisationen kritisierten die Abwürfe als leere Gesten“ oder als ein Theater der Grausamkeit“. Selbst ein riesiges C-130-Frachtflugzeug kann nur das Äquivalent von ein oder zwei Hilfstransportern transportieren. Und trotz ähnlicher Ausgaben können solche Luftabwürfe nur ein Achtel bis ein Zehntel der Nahrungsmittelmenge liefern, die ein LKW-Konvoi transportiert. Schlimmer noch: Tonnen von Fracht, die aus der Luft abgeworfen werden, können sich selbst als tödlich erweisen. Bei einem Luftabwurf über einem Flüchtlingslager an der Nordküste des Gazastreifens am 8. März öffnete sich ein Fallschirm nicht, und die schwer beladene Palette, die daran befestigt war, stürzte in eine Gruppe von Erwachsenen und Kindern, die den Abwurf von einem Dach aus beobachtet hatten. Fünf von ihnen wurden getötet und 10 verletzt.

Für Netanjahu und Co. haben die Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs ungefähr so viel Wirkung wie ein Mückenstich. Und die Vereinigten Staaten, die mehr Druck auf Israel ausüben könnten als jede andere Nation, scheuen sich vor substanziellen Maßnahmen jeglicher Art. Präsident Biden und andere Beamte tun weiterhin so, als ob sie nur Zuschauer wären und das Gemetzel in Gaza durch eine zufällige Naturkatastrophe verursacht würde.

Wir sind keine Politikexperten, aber wir haben den Eindruck, dass ein Staatsoberhaupt mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, für Recht und Unrecht, alles Notwendige tun würde, um einen Völkermord wie den in Gaza zu verhindern. Er oder sie würde zumindest damit drohen, jegliche militärische Unterstützung Israels einzustellen und andere Lieferländer dazu drängen, dasselbe zu tun. Er oder sie würde echte Anstrengungen unternehmen, um Israel zu zwingen, die Hilfslieferungen anrollen zu lassen und den Palästinensern zu erlauben, über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden.

Traurigerweise sind das nicht unsere Politiker. Im Moment bleiben die Palästinenser in einem Alptraum gefangen, der durch ein kürzlich veröffentlichtes Foto verdeutlicht wird, auf dem zu sehen ist, wie Paletten mit Lebensmitteln per Fallschirm in den Gazastreifen fallen, während Rauchschwaden von israelischen Luftangriffen aufsteigen.

Dieser Artikel wird von TomDispatch verbreitet.

Stan Cox (@CoxStan) ist der Autor von The Green New Deal and Beyond: Ending the Climate Emergency While We Still Can (City Lights, Mai, 2020). Priti Gulati Cox (@PritiGCox) ist Künstlerin und Schöpferin des Sidewalk Museum of Congress vor dem Büro des Kongressabgeordneten @rogermarshallmd aus dem ersten Bezirk von Kansas in Salina, Kansas, wo Stan und Priti leben.

