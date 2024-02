Red lines: Will Iran enter the regional war? Despite Tehran’s central role in the Axis of Resistance, which has launched regionwide operations against Israel and its US ally, the Islamic Republic refuses to rise to the enemy’s bait and make itself a central target.

Bildquelle: The Cradle

Trotz der zentralen Rolle Teherans in der Achse des Widerstands, die in der gesamten Region Operationen gegen Israel und seinen Verbündeten USA eingeleitet hat, weigert sich die Islamische Republik, auf den Köder des Feindes anzuspringen und sich selbst zum zentralen Ziel zu machen.

Rote Linien: Wird der Iran in den regionalen Krieg eintreten?

Farzad Ramezani Bonesh

21. FEBRUAR 2024

Am 14. Oktober 2023 stellte der Iran ein strenges öffentliches Ultimatum an Israel, in dem er warnte, dass, wenn es seinen völkermörderischen Angriff auf den Gazastreifen nicht einstelle, dies erhebliche Auswirkungen haben werde, die er mit einem „großen Erdbeben“ verglich.

Der Gesandte Teherans bei der UNO stellte später klar, dass die Islamische Republik nur dann in den Gaza-Krieg eingreifen würde, wenn der Besatzungsstaat iranische Interessen oder Bürger gefährden würde.

Angesichts der Ereignisse der letzten vier Monate stellt sich die Frage: Wo liegen die roten Linien des Irans, und ab wann würde sich Teheran für eine direkte Konfrontation entscheiden?

Die roten Linien

Um die Beweggründe und Reaktionen des Irans zu verstehen, ist es wichtig, seine roten Linien zu kennen, d. h. die nicht verhandelbaren Grenzen, die das Land beharrlich verteidigt. Im Mittelpunkt steht dabei das Überleben der Islamischen Republik selbst, die vor kurzem ihr 44-jähriges Bestehen feierte. Jeder Eingriff in die territoriale Integrität oder die vitalen Interessen des Irans löst eine Abwehrreaktion aus, um potenzielle Bedrohungen abzuschrecken.

Zu diesen roten Linien gehören vor allem umfassende Angriffe auf die maritimen Anlagen, die Energieinfrastruktur und die strategischen Interessen des Irans. Angriffe auf lebenswichtige wirtschaftliche Knotenpunkte wie Ölraffinerien oder Schifffahrtswege werden wahrscheinlich eine schnelle und entschlossene Reaktion der iranischen Führung nach sich ziehen und die Bereitschaft signalisieren, die nationalen Vermögenswerte um jeden Preis zu schützen.

Bisher hat die iranische Regierung eine Beteiligung an der von der Hamas geführten Widerstandsoperation Al-Aqsa-Flut abgestritten. Obwohl Teheran ideologisch mit den palästinensischen Widerstandsgruppen verbunden ist, besteht es auf deren Autonomie, da es sich vor einer direkten Beteiligung hütet, die seine innenpolitische Front destabilisieren könnte. Dennoch bleibt die Unterstützung für andere Verbündete in der Achse des Widerstands wie die Hisbollah unerschütterlich und dient als Abschreckung gegen Aggressionen von außen, die auf Irans strategische Tiefe abzielen.

Entamerikanisierung

Bisher hat Teheran versucht, den Krieg Israels im Gazastreifen auf diplomatischer Ebene zu beeinflussen, indem es die sofortige Einstellung des Mordens, die Aufhebung der Blockade für humanitäre Hilfe und den Rückzug des israelischen Militärs aus dem Gazastreifen forderte. Das Hauptziel der Iraner ist es, einen schweren Schlag gegen den palästinensischen Widerstand und seine militärischen Fähigkeiten zu verhindern und eine weitere Massenvertreibung von Palästinensern aus ihrem Land zu verhindern.

Aus iranischer Sicht ist der Widerstand gegen Israel und die USA ein Eckpfeiler der strategischen Vision der Islamischen Republik – Teil ihres umfassenderen antiimperialistischen Kampfes in Westasien und ihres Bestrebens, die USA aus der Region zu vertreiben.

Viele in Teheran sind der Meinung, dass der Gaza-Krieg in Washington inszeniert wird und die USA als Israels wichtigster Fürsprecher in globalen Gremien wie dem UN-Sicherheitsrat fungieren. Der Iran zielt also darauf ab, den Einfluss der USA zu untergraben, indem er die Spaltung zwischen Washington und Tel Aviv verschärft.

Trotz Israels Entschlossenheit, seine Kampagne der ethnischen Säuberung fortzusetzen, beruht die iranische Strategie darauf, diese Uneinigkeit auszunutzen und die US-Politik über diplomatische Kanäle zu beeinflussen, ohne auf direkte Konfrontation zu setzen. Im Wesentlichen geht es Teheran darum, mit nicht-aggressiven Methoden Druck auf Washington auszuüben – ohne in den Krieg einzutreten.

Israels verdeckte Angriffe gehen weiter

In der vergangenen Woche wurde ein Großangriff auf die nationalen Gaspipelines des Iran verübt. Der iranische Ölminister Javad Oji bezeichnete die Pipelineexplosionen in drei Regionen als „Sabotage und terroristische Anschläge“ und sagte, der Plan des Feindes sei es, die Gasversorgung mehrerer Städte und wichtiger Provinzen während des Winters zu unterbrechen, um soziale und politische Unruhen im ganzen Land zu schüren.

Zwar hat sich kein Land zu den Anschlägen bekannt, doch wird in einem Bericht der New York Times unter Berufung auf mehrere westliche offizielle Quellen Israel als Schuldiger genannt. Trotz der Schwere der Anschläge wurde die kritische Gasübertragungskapazität des Irans gesichert, so dass weitreichende Energiekrisen verhindert werden konnten.

Doch selbst diese Angriffe haben die roten Linien des Irans nicht überschritten, da dieser Akt des Vandalismus – der darauf abzielte, etwa 40 Prozent der Gasübertragungskapazität des Landes zu zerstören und eine Energiekrise auszulösen – sofort vereitelt wurde.

Diese Vorfälle markieren ein weiteres Kapitel in dem verdeckten Konflikt zwischen Iran und Israel, der sich über Luft, Land, See und den Cyberspace erstreckt. Zwar sind solche Angriffe mittlerweile zur Routine geworden, doch die Häufigkeit, die Intensität und das Ausmaß der Zerstörungen in dieser jüngsten Runde könnten eine wesentliche Eskalation signalisieren, die die von Teheran festgelegten roten Linien überschreitet.

Die strategische Antwort des Iran

Da die Unterstützung Palästinas eine der obersten Prioritäten der iranischen Außenpolitik ist, hat Präsident Ebrahim Raisi erklärt, dass die derzeitige Situation in Gaza die Möglichkeit einer Ausweitung des Konflikts auf andere regionale Fronten mit sich bringt.

Dies ist für die USA sehr besorgniserregend. Seit Beginn der israelischen Aggressionen haben die USA den Iran und seine Verbündeten wiederholt davor gewarnt, „neue Fronten“ in diesem Krieg zu eröffnen. Diese Warnungen haben nicht die gewünschte Wirkung gezeigt: Mehr als vier Monate später ist klar, dass die Widerstandsachse vom Libanon über Syrien und den Iran bis hin zum Jemen mit angemessenen Vergeltungsmaßnahmen reagiert hat, die darauf abzielen, Israels Möglichkeiten einzuschränken.

Wenn Israel die palästinensischen Verbündeten des Iran bis an die Grenze treibt, würde Teheran offenbar relativ restriktiv, kurz- und mittelfristig reagieren.

In der Zwischenzeit dienen die selbstbewussten militärischen Reaktionen der iranischen Verbündeten – einschließlich der Hisbollah im Libanon, des palästinensischen Islamischen Dschihad, der im Irak und in Syrien operierenden Gruppierungen und der mit den Ansarallah verbündeten Streitkräfte im Jemen – als Knüppel, um Israels aggressiver Haltung autonom entgegenzutreten, selbst wenn es keine direkten Anweisungen aus dem Iran gibt.

Washington und Tel Aviv behaupten zwar, sie wollten keine neuen Fronten eröffnen, aber in der Praxis bereiten sie sich auf eine militärische Konfrontation vor und haben bereits an verschiedenen Fronten eskaliert.

Als Antwort darauf weigert sich die Achse des Widerstands, passiv zu bleiben, und versucht, Tel Avivs entscheidende Lebensadern zu unterbrechen, ohne jedoch seine Streitkräfte vollständig in den Konflikt einzubeziehen. Ziel ist es, den Druck auf die USA aufrechtzuerhalten, damit sie Israel zur Zurückhaltung in Gaza drängen.

Die Logik ist ihre beste Waffe: Ein langwieriger Krieg im Gazastreifen scheint im Widerspruch zu europäischen und westlichen Interessen zu stehen, insbesondere in Bereichen wie Energiesicherheit, Geowirtschaft, allgemeine regionale Stabilität und öffentliche Diplomatie.

Daher könnte Teheran eine Gelegenheit sehen, diese Diskrepanz auszunutzen, um einen Keil zwischen die USA und ihre europäischen Verbündeten zu treiben, was zu verstärktem Druck und Sanktionen gegen Israel führen könnte.

Das Gesamtbild

Heute scheint sich die gegnerische Haltung des Iran eher auf die USA als auf Israel zu konzentrieren. Über regionale Vermittler hofft Teheran, Vereinbarungen mit Washington zu treffen, um einen Waffenstillstand zu erreichen und den Druck Israels auf den Gazastreifen zu verringern. Die Iraner sind allgemein der Ansicht, dass das Streben nach einer „legitimen Verteidigung“ einer Verwicklung in einen größeren regionalen Konflikt vorzuziehen ist, da langwierige interne Krisen innerhalb Israels letztlich zu Gunsten des Irans ausfallen könnten.

Ausgehend von früheren Konflikten, insbesondere den Kämpfen zwischen der Hisbollah und Israel im Südlibanon, sieht der Iran die Möglichkeit, sowohl Israels interne Macht als auch seine externe Unterstützung zu schwächen. Mit dieser Strategie soll der Besatzungsstaat allmählich gezwungen werden, sich von seiner aggressiven Haltung in der Region zurückzuziehen.

Außerdem will der Iran den Krieg in Gaza nutzen, um sein Ansehen und seinen Einfluss in den arabischen Staaten zu stärken. Teheran hofft, aus der Situation Kapital schlagen zu können, um bestehende Friedensabkommen wie das Camp-David-Abkommen zu untergraben und den im Jahr 2000 eingeleiteten Normalisierungsprozess zwischen Israel und den arabischen Staaten zu stoppen. Außerdem will der Iran über Plattformen wie die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC), die Arabische Liga, die BRICS und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) internationale Unterstützung gegen Israel gewinnen.

Obwohl für den Fall, dass Israel seine Angriffe auf den Gazastreifen fortsetzt, bereits ein „Präventivschlag“ vorgeschlagen wurde, haben Irans strategische Partner in Moskau und Peking nicht ihre volle Unterstützung für einen direkten Krieg erklärt. Daher wird Teheran im Falle größerer internationaler Krisen wahrscheinlich ein Zerwürfnis mit Russland und China vermeiden.

Gaza-Gambit

Wenn man die Möglichkeit eines direkten Eingreifens in den Gaza-Konflikt in Betracht zieht, muss man sich darüber im Klaren sein, dass der Iran mit enormen Herausforderungen konfrontiert wäre. Dazu gehören das Risiko von Opfern, wirtschaftliche Auswirkungen und ein Rückgang der Ölexporte.

Eine direkte militärische Beteiligung des Irans kommt nur in Frage, wenn Israel und die USA die roten Linien Teherans überschreiten, obwohl jede militärische Aktion gegen den Iran eine klare Verletzung des Völkerrechts wäre. Wie der Oberbefehlshaber des Korps der Islamischen Revolutionsgarden im Januar sagte, strebt der Iran zwar keinen Krieg an, wird aber keine Bedrohung unbeantwortet lassen.

Es ist festzustellen, dass der Iran den Krieg im Gazastreifen aus einer realistischen, langfristigen Perspektive und nicht aus einer ideologischen Sicht betrachtet. Dies verdeutlicht eine kritische Realität: Während sich der Iran bemüht, ein empfindliches Gleichgewicht der Bedrohungen aufrechtzuerhalten, ohne sich in einen direkten Krieg zu stürzen, bleibt das Potenzial für direkte Aktionen und Reaktionen, die außer Kontrolle geraten könnten, allgegenwärtig.

Der Iran hat bisher damit gerechnet, dass weder Washington noch Israel direkte Angriffe auf sein Territorium riskieren würden. Das gegenseitige Risiko einer Fehlkalkulation auf beiden Seiten könnte jedoch zu einer allmählichen Eskalation in einen direkten Krieg führen.

Farzad Ramezani Bonesh

Farzad Ramezani Bonesh ist Forscher und Analyst für internationale Angelegenheiten und hat ein Studium der Politikwissenschaften an der Universität Teheran abgeschlossen. Zuvor war er Chefredakteur mehrerer iranischer Forschungszentren und hat Hunderte von Forschungsarbeiten, Analysen und Medienartikeln zu Themen der WANA-Region, Südasiens und internationalen Angelegenheiten verfasst.

Übersetzt mit deepl.com

