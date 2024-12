https://www.palestinechronicle.com/baby-jesus-with-a-keffiyeh-a-historic-nativity-scene-at-the-vatican/



Jesuskind mit Keffiyeh – eine historische Krippe im Vatikan

8. Dezember 2024

Papst Franziskus enthüllte eine Krippe mit einem in eine palästinensische Keffiyeh gehüllten Jesuskind. (Entwurf: Palestina Chronicle)

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

„Diese Krippen erinnern uns an diejenigen, die in dem Land, in dem der Sohn Gottes geboren wurde, weiterhin unter der Tragödie des Krieges leiden“.

Papst Franziskus enthüllte am Samstag die jährliche Krippe im Vatikan, die in diesem Jahr das Jesuskind in einer palästinensischen Keffiyeh zeigte, wie Vatican News berichtet.

Diese symbolische Ergänzung soll die Verbindung der Heiligen Familie zu Bethlehem unterstreichen und eine deutliche Anspielung auf den palästinensischen Kampf sein.

Die Szene wurde von palästinensischen Künstlern aus Bethlehem angefertigt und enthielt einen Stern von Bethlehem, der in lateinischer und arabischer Sprache mit den Worten: „Ehre sei Gott in der Höhe, und auf Erden Friede und Wohlwollen für alle Menschen“.

Die Figuren der Heiligen Familie wurden aus Olivenholz geschnitzt, was eine weitere Verbindung zu ihrem Herkunftsort herstellt.

Die Krippe wurde in Zusammenarbeit mit dem palästinensischen Präsidialkomitee für kirchliche Angelegenheiten, der palästinensischen Botschaft im Vatikan, der Dar Al-Kalima Universität und dem Beitcharilo Zentrum geschaffen.

Neben Papst Franziskus war auch Ramzi Khouri, Mitglied des Exekutivkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation und Leiter des Palästinensischen Präsidialkomitees für kirchliche Angelegenheiten, bei der Enthüllung anwesend.

Während der Zeremonie überreichte Papst Franziskus Berichten zufolge zwei palästinensischen Kindern, die das Komitee repräsentierten, einen Stern von Bethlehem, der die Not der palästinensischen Kinder von heute symbolisiert.

Nach der Enthüllung fand in der Angeli-Kapelle eine Messe für Frieden und Waffenstillstand in Palästina statt, die von Ibrahim Faltas, dem stellvertretenden Kustos des Heiligen Landes, geleitet wurde.

Der Papst, der den andauernden Konflikt im Gazastreifen immer wieder thematisiert hat, nutzte die Veranstaltung, um seinen Aufruf zum Frieden zu wiederholen.

„Genug der Kriege, genug der Gewalt“, forderte er. „Wussten Sie, dass eine der profitabelsten Industrien hier die Waffenherstellung ist? Profit vom Töten. Genug der Kriege! Während sich unsere Augen mit Tränen füllen, erheben wir unsere Gebete für den Frieden, damit der Friede in der ganzen Welt und für alle Menschen, die Gott liebt, herrschen möge.“

In seiner Ansprache an die Delegationen, die an der Dekoration des Petersplatzes und der Halle Paul VI. mitgewirkt haben, soll der Papst auch über die breitere Symbolik der Weihnachtsdekoration im Vatikan nachgedacht haben.

Als er über die Krippen aus Bethlehem sprach, betonte er deren universelle Botschaft des Friedens und der Liebe, die in der Geschichte von Jesu Geburt verwurzelt ist.

„Diese Krippen erinnern uns an diejenigen, die in dem Land, in dem der Sohn Gottes geboren wurde, weiterhin unter der Tragödie des Krieges leiden“, sagte er und drückte seine Hoffnung auf ein Ende der Gewalt aus.

Papst Franziskus wurde wegen seiner offenen Äußerungen zum Gaza-Konflikt von israelfreundlichen Persönlichkeiten kritisiert.

Kürzlich forderte er eine Untersuchung darüber, ob Israels Vorgehen in Gaza einem Völkermord gleichkommt, und verurteilte gleichzeitig den Tod von Kindern und die Zerstörung einer Kirche in Gaza.

(The Palestina Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

