Völkermord belohnt

Tim Anderson

8 Dez 2024

Offensichtlich wurde eine Art von Vereinbarung getroffen, zum Teil, um Leben zu retten – aber Details sind unklar. Wir wissen jedoch, wer davon profitiert hat.

Nur wenige Stunden nach der Übernahme von Damaskus durch die HTS sind israelische Panzer in der Nähe von Quneitra in den Süden Syriens vorgedrungen, angeblich „um islamistische Rebellen abzuwehren“. (Al Mayadeen English; Illustriert von Batoul Chamas)

Die von den USA unterstützte Übernahme Syriens durch Al-Qaida folgt auf den israelischen Rückzug aus dem Libanon Nur wenige Stunden nach dem israelisch-libanesischen Waffenstillstand – im Grunde ein israelischer Rückzug, nachdem im Bodenkrieg im Südlibanon keine Fortschritte gegen die Hisbollah erzielt wurden – wandte sich der angeklagte Kriegsverbrecher Netanjahu Syrien zu und warnte den syrischen Präsidenten Bashar al Assad, dass er „mit dem Feuer spielt“.

Die Israelis hatten Syrien seit langem angegriffen und wollten den unabhängigen Staat als zentrales Bindeglied zwischen dem Iran und dem Libanon und als Kanal für die materielle Unterstützung des palästinensischen und libanesischen Widerstands ausschalten.

Auf einem NATO-Gipfel sagte US-Außenminister Anthony Blinken, Syriens wichtigste Verbündete – Russland, Iran und die Hisbollah – seien alle durch ihre eigenen Probleme abgelenkt gewesen, und „es sieht so aus, als hätte die HTS diese Tatsache ausgenutzt“. Mehr noch, Washington, „Israel“ und die Türkei haben diese Tatsache ausgenutzt.

Laut dem palästinensischen Journalisten in Washington Saeed Arikat wurde der HTS-Angriff von der Biden-Administration mit der Türkei und „Israel“ koordiniert und „war das Ergebnis eines amerikanisch-israelischen Notfallplans“ als Teil „einer amerikanischen Vision“ für den zweiten Tag des Waffenstillstandsabkommens im Libanon, „insbesondere angesichts des Scheiterns der Israelis, einen entscheidenden Sieg zu erringen“ gegen die Hisbollah und dass dies ‚ein Versuch ist, dem Iran und seinen Verbündeten in der Region eine Niederlage zuzufügen‘, wie der syrischen Armee, die vor acht Jahren die Kontrolle über Aleppo zurückgewonnen hat. Der Plan war ein enormer Erfolg.

Der rasche Zusammenbruch der syrischen Armee in einer Stadt nach der anderen – Aleppo, Hama, Homs und Damaskus – ließ die Machtübernahme wie einen fast unblutigen Staatsstreich erscheinen. Da es keinen wirklichen Widerstand gegen die von der Türkei unterstützte und ausgerüstete Invasion gab (Erdogans Partner der Muslimbruderschaft, die Kataris, haben auch die HTS finanziert), flohen Präsident Assad und seine Familie.

Präsident Assad und seine Familie flohen aus dem Land (offenbar nach Russland), und sein Premierminister Mohammed Gazi Jalali ergab sich dem HTS. Der „Rebellen“-Führer al-Jolani machte einige beschwichtigende Bemerkungen über die Vermeidung von Repressalien und die Unversehrtheit öffentlicher Gebäude, aber die Geschichte dieser Gruppe ist blutig und sektiererisch.

Offensichtlich wurde eine Art von Vereinbarung getroffen, zum Teil, um Leben zu retten – aber die Einzelheiten sind unklar. Wir wissen jedoch, wer davon profitiert hat. Die Israelis wurden belohnt, wahrscheinlich über ihre Erwartungen hinaus, indem die wichtigste Verbindung zwischen dem Iran und dem palästinensischen und libanesischen Widerstand beseitigt wurde. Netanjahu wurde für die israelische Niederlage im Südlibanon mehr als entschädigt und für seinen Völkermord im Gazastreifen effektiv belohnt.

Hayat Tahrir al-Sham ist der Nachfolger von Jahbat al-Nusra, der Al-Qaida-Franchise in Syrien, die von Washington und anderen NATO-Regimen, insbesondere von Erdogan in der Türkei, der seit mehreren Jahren türkische Truppen in Nordsyrien stationiert hat, halb verdeckt unterstützt wird. Im Gegensatz zu den Widerstandsgruppen Hamas, PIJ und Hisbollah, die nur in den anglo-amerikanischen Staaten und ihren Verbündeten als „terroristisch“ eingestuft werden, ist die HTS vom UN-Sicherheitsrat verboten worden.

Es bleibt abzuwarten, wie Washington und seine Gefolgsleute versuchen werden, eine „Regierung“ anzuerkennen, die von einer Gruppe geführt wird, die sowohl nach US-amerikanischem als auch nach internationalem Recht immer noch als „terroristisch“ eingestuft wird. Das HTS-Regime wurde auch von den drei ausländischen Staaten unterstützt, die Syrien immer noch militärisch besetzen: Türkei, „Israel“ und die USA.

Ein gewisses Rebranding ist im Gange, aber das ist eine Spezialität der USA.

Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den HTS-„Rebellen“ (von denen viele Nicht-Syrer sind) und „Israel“ sind allgemein bekannt. Einige Jahre zuvor hatten israelische Krankenhäuser Al-Qaida-Kämpfer zusammengeflickt und nach Syrien zurückgeschickt. „Israel“ hatte dann im Jahr 2018 geholfen, Kämpfer und ihre Krisenhelfer, die Weißhelme, auf israelisches Gebiet zu evakuieren. In jüngster Zeit schickte HTS beruhigende Botschaften an die Israelis und versicherte ihnen, dass ihr Kampf nur gegen die Assad-Regierung gerichtet sei. HTS-Anhänger dankten den Israelis sogar für die Tötung von Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah.

Dennoch waren nur wenige Stunden nach der Übernahme von Damaskus durch die HTS israelische Panzer in der Nähe von Quneitra in den Süden Syriens vorgedrungen, angeblich „um islamistische Rebellen abzuwehren“.

