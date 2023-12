Ein großer Verlust für uns ALLE und dem glaubwürdigen und mutigen Journalismus Evelyn Hecht-Galinski



John Pilger: Veteran journalist and Palestine supporter dies The award-winning filmmaker was known for his criticism of western foreign policy and Israel’s occupation of Palestine

John Pilger in der Rotunde der Low Library der Columbia University, 14. April 2006 (Marjorie Lipan/Flickr)

Der preisgekrönte Filmemacher war bekannt für seine Kritik an der westlichen Außenpolitik und der israelischen Besetzung Palästinas

John Pilger: Veteranen-Journalist und Palästina-Unterstützer stirbt

Von MEE-Mitarbeitern

31. Dezember 2023

Der altgediente australische Journalist John Pilger ist im Alter von 84 Jahren gestorben, wie seine Familie mitteilte.

In einer Erklärung auf der Social-Media-Plattform X erklärten seine Verwandten, dass er am Samstag in London gestorben sei.

„Sein Journalismus und seine Dokumentarfilme wurden auf der ganzen Welt gefeiert, aber für seine Familie war er einfach der erstaunlichste und beliebteste Vater, Großvater und Partner. Ruhe in Frieden“, hieß es in der Erklärung.

Pilger wurde 1939 im australischen Bondi, New South Wales, geboren und lebte seit den 1960er Jahren überwiegend in London.

Er arbeitete als Auslandskorrespondent und Filmemacher für verschiedene Nachrichtensender, darunter Reuters.

Im Laufe seiner Karriere gewann er viele Preise für seine Filme und wurde 1967 und 1979 zum Journalisten des Jahres gewählt.

Er berichtete über Konflikte in Vietnam, Kambodscha und Bangladesch und war bekannt dafür, dass er die israelische Besetzung Palästinas, die westliche Außenpolitik und Australiens Umgang mit der indigenen Bevölkerung kritisierte.

Im Jahr 1977 drehte er einen Dokumentarfilm mit dem Titel Palestine Is Still the Issue (Palästina ist immer noch ein Thema) und 2002 einen weiteren Film mit demselben Titel, der für einen Bafta-Preis nominiert wurde.

Er besuchte das besetzte Westjordanland und den Gaza-Streifen und sprach mit Palästinensern und Israelis über die Besatzung.

Wenn sich die Palästinenser wieder erheben, und das werden sie, werden sie vielleicht nicht gleich erfolgreich sein – aber sie werden es, wenn wir verstehen, dass sie wir sind und wir sie sind.

– John Pilger

In einem früheren Interview sagte er, der Film handele von einem „Volk, das traumatisiert, gedemütigt und doch widerstandsfähig ist“.

„Bei dem Versuch, weniger als ein Viertel des historischen Palästina zu befreien, hatten sie keine Armee, keine Luftwaffe und keine mächtigen Freunde – und haben sich mit Steinschleudern und jetzt mit dem Terrorismus der Selbstmordattentäter gewehrt.“

Zu Beginn des aktuellen israelischen Krieges gegen den Gazastreifen schien er es abzulehnen, den palästinensischen „Widerstand“ als „unprovoziert“ zu bezeichnen.

„Die Palästinenser kämpfen erneut um ihr Leben und weigern sich, in einem Gefängnis namens Gaza zu leben, das von Israel kontrolliert und überwacht wird und in dem Tag für Tag Palästinenser getötet und verstümmelt werden, ohne dass darüber berichtet wird“, sagte er in einem Beitrag auf X, der am 8. Oktober veröffentlicht wurde.

„Jetzt wird ihr Widerstand, auf den sie ein Recht haben, als ‚unprovoziert‘ bezeichnet“.

In einem weiteren Beitrag einen Monat nach Kriegsbeginn erinnerte Pilger an seine letzte Reise nach Gaza, bei der er Zeuge wurde, wie „die israelische Luftwaffe die Bevölkerung terrorisiert, indem sie nachts schnell, laut und tief fliegt“.

In einem Artikel aus dem Jahr 2017, ebenfalls mit dem Titel „Palästina ist immer noch das Thema“, schrieb er: „Wenn die Palästinenser sich wieder erheben, was sie tun werden, werden sie vielleicht nicht gleich erfolgreich sein – aber sie werden es schließlich sein, wenn wir verstehen, dass sie wir sind und wir sie sind.“

