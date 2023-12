‚Operation Al-Aqsa Flood‘ Day 86: Israel falls in ’serious strategic trap‘ in Gaza as Netanyahu vows to fight ‚for months‘ The Israeli war cabinet pressures Netanyahu to discuss „the day after“ in Gaza as Hamas broadcasts videos of targeting Israeli tanks, and the PFLP says a captive soldier died during an Israeli airstrike. Meanwhile, UNRWA warns of widespread hunger.

Aufnahmen eines Qassam-Kämpfers, der eine Bombe an einem israelischen Merkava-Panzer anbringt, bevor er flieht und sie in einem Tunnelschacht zur Explosion bringt. (Foto: Screenshot von Aljazeera Arabic Youtube Channel)

Das israelische Kriegskabinett drängt Netanjahu, über den „Tag danach“ im Gazastreifen zu sprechen, während die Hamas Videos von Angriffen auf israelische Panzer sendet und die PFLP erklärt, ein gefangener Soldat sei bei einem israelischen Luftangriff ums Leben gekommen. Unterdessen warnt das UNRWA vor einer weit verbreiteten Hungersnot.

Operation Al-Aqsa-Flut“ Tag 86: Israel tappt in eine „ernsthafte strategische Falle“ in Gaza und Netanjahu schwört, „monatelang“ zu kämpfen

Von Mustafa Abu Sneineh

31. Dezember 2023

Opferzahlen

21.822+ Tote* und mindestens 56.451 Verletzte im Gazastreifen.

316 getötete Palästinenser im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem

Israel korrigiert seine Schätzung der Todesopfer vom 7. Oktober von 1.400 auf 1.147 nach unten.

504 getötete israelische Soldaten seit dem 7. Oktober und mindestens 1.952 Verletzte.

*Diese Zahl wurde vom Gesundheitsministerium des Gazastreifens am 31. Dezember bestätigt. Aufgrund des Zusammenbruchs der Kommunikationsnetze im Gazastreifen ist das Gesundheitsministerium in Gaza seit Mitte November nicht mehr in der Lage, die Zahl der Toten regelmäßig und genau zu aktualisieren. Einige Menschenrechtsgruppen gehen davon aus, dass die Zahl der Todesopfer eher bei 28.000 liegt, wenn man die mutmaßlichen Toten berücksichtigt.

Wichtige Entwicklungen

Israelischer Luftangriff tötet Yousef Salama, ehemaliger Minister für Stiftungen und religiöse Angelegenheiten, in seinem Haus im Flüchtlingslager Al-Maghzai.

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) warnt vor einer weit verbreiteten Hungersnot im Gazastreifen, da die israelischen Streitkräfte die Zufuhr von Hilfsgütern, Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff abwürgen.

Da Grundnahrungsmittel wie Mehl knapp sind, suchen Dutzende palästinensischer Familien auf dem Meer nach Nahrung und werfen primitive Netze aus, um Fische für eine Mahlzeit zu fangen, berichtete Al-Jazeera Arabic.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagt, die Kämpfe im Gazastreifen würden „monatelang“ andauern, während die Regierung die Kommunalwahlen auf Februar verschiebt.

Die Zeitung Haaretz warnt, Israel befinde sich im Gazastreifen in einer „strategischen Falle“, während es gegen die Hisbollah im Libanon, Ansar Allah im Jemen und die Islamische Widerstandsbewegung im Irak kämpfe.

Netanjahu sagt: „Wenn die Hisbollah die Kämpfe ausweitet, wird sie Schläge einstecken müssen, von denen sie nie geträumt hätte. Und das Gleiche gilt für den Iran“.

Die Abu-Ali-Mustafa-Brigaden der PFLP verkünden den Tod eines israelischen Soldaten in Gefangenschaft. Laut Sprecher Abu Jamal haben PFLP-Kämpfer seit Ende Oktober 95 israelische Fahrzeuge zerstört.

Die Izz Al-Din Al-Qassam-Brigaden der Hamas senden eine Videozusammenstellung von Kämpfern, die israelische Panzer und Bulldozer mit 105-mm-Panzerabwehrgranaten aus palästinensischer Produktion angreifen.

Israelische Drohnen feuern Raketen auf das Flüchtlingslager Nour Shams in Tulkarem, wobei zwei Bewohner verletzt werden.

Israelischer Luftangriff tötet Yousef Salama, ehemaliger Minister für Stiftungen und religiöse Angelegenheiten

Das Gesundheitsministerium von Gaza gab am Sonntagmorgen bekannt, dass in den 86 Tagen der israelischen Aggression im Gazastreifen 21.822 palästinensische Märtyrer getötet und 56.451 verletzt wurden. Hunderte von ihnen werden noch immer unter den Trümmern vermisst und gelten als tot.

In den letzten 24 Stunden wurden bei israelischen Luftangriffen und Artilleriebeschuss mindestens 50 Märtyrer in 12 Massakern getötet; nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden 64 von ihnen bei israelischen Angriffen im Zentrum des Gazastreifens getötet.

Yousef Salama, der ehemalige Minister für Stiftungen und religiöse Angelegenheiten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), wurde am Sonntagmorgen bei einem israelischen Überfall auf sein Haus im Flüchtlingslager Al-Maghzai getötet.

Salama, der Imam und Prediger in der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Jerusalem war, wurde zusammen mit anderen Familienmitgliedern getötet.

UNWRA warnt vor weit verbreitetem Hunger in Gaza

Der Direktor des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA, Thomas White, warnte vor einer weit verbreiteten Hungersnot im Gazastreifen, da die israelischen Streitkräfte die Versorgung der Enklave mit Hilfsgütern, Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff abwürgen.

„Die Menschen sind hungrig und suchen verzweifelt nach Nahrung“, schrieb er auf X und teilte ein Video von Hunderten von Menschen, die einen der wenigen UNRWA-Hilfsgütertransporter, die letzte Woche in den Gazastreifen gelassen wurden, erklommen.

„40 % der Bevölkerung sind von einer Hungersnot bedroht. Es werden mehr regelmäßige Lieferungen benötigt – wir brauchen sicheren und nachhaltigen Zugang für humanitäre Hilfe überall, auch im Norden des Gazastreifens“, fügte er hinzu.

Die Fahrten der UNRWA-Transporte in den und aus dem nördlichen Gazastreifen waren mit Risiken behaftet. White sagte, letzte Woche hätten israelische Soldaten das Feuer auf einen UNRWA-Konvoi eröffnet, als dieser auf dem Rückweg aus dem nördlichen Gazastreifen war, wobei ein Fahrzeug beschädigt wurde.

Angesichts des Mangels an Grundnahrungsmitteln wie Mehl haben Dutzende von palästinensischen Familien ihre Netze auf dem Meer ausgeworfen, um Fisch oder Krabben für eine Mahlzeit zu fangen.

In den ersten Tagen der israelischen Belagerung des Gazastreifens wurden Dutzende von Bäckereien bombardiert, einige von ihnen, während die Menschen Schlange standen, um ihre Tagesration Brot zu erhalten.

Al-Jazeera Arabic berichtete, dass Palästinenser an die durch israelische Panzer und Bombardements beschädigte Küste zurückkehrten. Ein Fischer erzählte Al-Jazeera, dass die israelischen Streitkräfte alle motorisierten Boote im Hafen von Gaza zerstört hätten und nur einige wenige Hasakahs, kleine Fischerboote, die nicht tief ins Meer hinausfahren können, übrig geblieben seien.

Israelische Streitkräfte bombardieren weiterhin palästinensische Häuser in Gaza

Bis Samstagabend wurden 25 Palästinenser bei der israelischen Bombardierung von Häusern in den Flüchtlingslagern Al-Maghazi und Al-Nuseirat sowie im Viertel Al-Zawaida im Zentrum des Gazastreifens und in Rafah im Süden getötet.

Die Nachrichtenagentur Wafa meldete, dass bei dem Angriff der israelischen Streitkräfte auf das Haus der Familie Salem im Al-Nuseirat-Viertel Al-Sawarha drei Menschen getötet wurden, während Dutzende von Menschen der Familie Abu Hamda im Westen des Lagers verletzt wurden.

Bei einem israelischen Luftangriff auf das Haus der Familie Shehadeh in Al-Maghazi wurden fünf Mitglieder getötet, Dutzende wurden bei dem Angriff verletzt und in das nahe gelegene Krankenhaus der Märtyrer von Al-Aqsa gebracht.

Israel bombardierte auch das Haus der Familie Abu Jumaa in Al-Zawaida im Zentrum des Gazastreifens, wobei 12 Menschen getötet und weitere verletzt wurden, während israelische Kampfflugzeuge im Osten Rafahs das Haus von Eid Rafiq Salman Abu Rashid im Viertel Al-Salam bombardierten.

Im Viertel Tal Al-Sultan in Rafah wurde auch das Haus von Abu Jamous bombardiert.

Am Sonntagmorgen zerstörten die israelischen Streitkräfte drei Moscheen in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens. Die Moscheen Al-Muhajireen und Al-Sahaba im Lager Al-Maghazi und die Al-Furqan-Moschee in der Gegend von Al-Hakar in Deir Al-Balah wurden bombardiert.

Das Haus der Familie Qandil wurde am Sonntagmorgen von Israel angegriffen, ebenso wie die Büros der Al-Salah Association im Flüchtlingslager Al-Maghazi, berichtete Wafa.

Wafa berichtete, dass das Al-Awda-Krankenhaus am Sonntagmorgen Dutzende von verletzten und toten Palästinensern bei israelischen Luftangriffen im Lager Al-Nuseirat aufgenommen hat. Im Osten von Khan Younis feuerte ein israelischer Hubschrauber Maschinengewehrsalven auf Palästinenser ab, während Bodentruppen den östlichen Teil der Flüchtlingslager Al-Bureij und Al-Nuseirat beschossen.

Das Haus der Familie Al-Tahrawi, westlich von Rafah, wurde am Sonntag von einer israelischen Drohne beschossen. Berichten zufolge wurden Dutzende von Menschen getötet und verletzt.

Israels Netanjahu sagt, dass sich die Kämpfe noch über Monate hinziehen werden

Die bewaffneten Kämpfe zwischen palästinensischen Widerstandskämpfern und den israelischen Streitkräften konzentrieren sich derzeit auf die Stadtteile im Norden des Gazastreifens und auf die Städte um Khan Younis im Zentrum des Gazastreifens.

Die israelischen Streitkräfte veröffentlichten am Freitag ein Video, auf dem zu sehen ist, wie ein palästinensischer Kämpfer aus der Luft beschossen und getötet wird, während er rennt. Es handelte sich um Tayseer Abu Ta’imeh, einen Kämpfer der Izz Al-Din Al-Qassam-Brigaden.

Seine Geste, die er vor seinem letzten Atemzug in Khan Yunis machte, wurde in den sozialen Medien bekannt. Abu Ta’imeh hob den Zeigefinger seiner rechten Hand zum Zeichen der Schahada, einem Glaubensbekenntnis im Islam, bevor er sich auf dem Boden niederließ und starb.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu sagte am Samstag, dass die Kämpfe im Gazastreifen „monatelang“ andauern werden, da seine Regierung die Kommunalwahlen auf Februar verschoben hat.

Netanjahu steht unter dem zunehmenden Druck des Kriegskabinetts, über den „Tag danach“ im Gazastreifen zu diskutieren, sowie unter den weit verbreiteten und anhaltenden Protesten in Tel Aviv, die seinen Rücktritt fordern.

Seine beiden Koalitionsminister, Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich, drängen ihn ebenfalls, den Krieg in Gaza fortzusetzen. Ben-Gvir hatte zuvor mit seinem Rücktritt gedroht, falls der Krieg nicht fortgesetzt würde, während Smotrich gegen die Sitzung des Kriegskabinetts in der vergangenen Woche über den „Tag danach“ Einspruch erhoben hatte, was Netanjahu dazu veranlasste, sie ganz abzusagen.

Obwohl Ben-Gvir und Smotrich nicht dem Kriegskabinett angehören, haben sie großen Einfluss auf Netanjahus Regierung, da ihr Bündnis 14 Sitze in der Knesset gewonnen hat.

Haaretz meint, Israel sei in eine „ernsthafte strategische Falle“ getappt

Der israelische Politologe Amos Harel warnte in Haaretz, Israel befinde sich im Gazastreifen in einer „strategischen Falle“, da es gegen die Hisbollah-Bewegung im Libanon, die jemenitische Ansar-Allah-Gruppe (allgemein als „Houthis“ bekannt) und die islamische Widerstandsbewegung im Irak kämpfe.

Harel schrieb, dass „die Wahrheit gesagt werden muss: Israel befindet sich nach den Angriffen der Hamas über den Zaun am 7. Oktober in einer ernsten strategischen Falle“.

Er fügte hinzu, dass „Sicherheitsbedrohungen, die jahrelang in einer Weise unterdrückt wurden, die es den meisten israelischen Bürgern erlaubte, ihrem Alltag mit einem begrenzten Gefühl des Risikos nachzugehen, stark eskaliert sind und das israelische Alltagsleben grundlegend verändern“.

Harel sagte, es sei unklar, wie Israel aus der Falle herauskommen könne, und warnte, dass „eine nahezu dauerhafte Situation entstehen könnte, in der ein lang anhaltender Zermürbungskrieg an mindestens zwei Grenzen geführt wird“, wobei er sich auf Gaza und Libanon bezog.

Israel hatte diese beiden Konflikte ungelöst auf die lange Bank geschoben, doch nach dem 7. Oktober schrieb Harel, dass „der Palästinakonflikt und die Konfrontation mit der Hisbollah … wieder in den Mittelpunkt der regionalen Bühne gerückt sind“.

Am Samstag drohte Netanjahu: „Wenn die Hisbollah die Kämpfe ausweitet, wird sie Schläge einstecken, von denen sie nie geträumt hat. Und das Gleiche gilt für den Iran. Wir werden mit allen Mitteln kämpfen, bis wir die Sicherheit für die Bewohner des Nordens wiederhergestellt haben.“

Seit dem 27. Oktober wurden nach Angaben des israelischen Militärs 174 Soldaten bei Gefechten mit palästinensischen Kämpfern im Gazastreifen getötet. Maariv berichtete, dass seit Oktober im Barzilai-Krankenhaus in Tel Aviv 3.500 verletzte Israelis behandelt wurden.

Abu-Ali-Mustafa-Brigaden der PFLP geben Tod eines israelischen Soldaten in Gefangenschaft bekannt

Am Samstag gab der Militärsprecher der Abu-Ali-Mustafa-Brigaden, des bewaffneten Flügels der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), den Tod eines Soldaten bekannt, der während eines israelischen Luftangriffs in ihrer Gefangenschaft war.

Die PFLP ist nach der Fatah die zweitgrößte politische Gruppierung in der Palästinensischen Befreiungsorganisation, da die Hamas kein formelles Mitglied der PLO ist.

Abu Jamal, der militärische Sprecher der Abu-Ali-Mustafa-Brigaden, erklärte, der Luftangriff sei nach einer verpatzten Operation einer israelischen Spezialeinheit zur Befreiung des Soldaten erfolgt. Mehrere andere Gefangene wurden verletzt.

Abu Jamal erklärte, die PFLP halte die Leiche des israelischen Soldaten noch immer gefangen und habe einen Teil der Ausrüstung der Spezialeinheit beschlagnahmt, darunter Flash-Speichersticks und einen Laptop. Es wurde ein Video ausgestrahlt, auf dem die Leiche des israelischen Soldaten und elektrische Geräte zu sehen sind.

Abu Jamal sagte, die PFLP-Kämpfer hätten seit Ende Oktober 95 israelische Fahrzeuge zerstört.

Die Hamas-Organisation Izz Al-Din Al-Qassam strahlte ebenfalls eine Videozusammenstellung aus, die zeigt, wie ihre Widerstandskämpfer israelische Panzer und Bulldozer mit 105-mm-Panzerabwehrgranaten aus palästinensischer Produktion angreifen.

Ein Hamas-Kämpfer scheint einen Sprengsatz an der Karosserie des israelischen Merkava-Panzers anzubringen, nachdem er aus einem Tunnelschacht in Khan Younis gekommen ist. Der Kämpfer aktiviert die Bombe und rennt dann zurück in den Tunnel.

Al-Qassam veröffentlichte außerdem ein Video, auf dem zu sehen ist, wie seine Streitkräfte israelische Soldaten in den Stadtvierteln Al-Daraj und Al-Tuffah in Gaza-Stadt angreifen, sowie eine israelische Skylark-2-Aufklärungsdrohne, die im Gazastreifen abgeschossen wurde.

Israelische Streitkräfte stürmen die Flüchtlingslager Al-Fawwar und Nour Shams

Israelische Streitkräfte verhaften Dutzende von Palästinensern in den besetzten Städten Nablus, Tulkarem, Hebron und Jericho im Westjordanland.

Eine israelische Drohne feuerte Raketen auf das Flüchtlingslager Nour Shams in Tulkarem ab, wobei zwei Palästinenser verletzt wurden, während die Streitkräfte das Thabet Thabet Governmental Hospital in der Stadt umstellten, berichtete Wafa.

Die Drohnenangriffe wurden in den Stadtvierteln Al-Ghanem und Al-Madars in Nour Shams gestartet und dauerten 10 Stunden.

Israel befürchtet, dass Nour Shams zu einem Ausgangspunkt für Widerstandsangriffe auf Siedler und Militärkasernen im nördlichen Westjordanland werden könnte, und seine Armee hat in den letzten Monaten im Rahmen ihrer Strategie der Aufstandsbekämpfung („Rasenmähen“) fast täglich Razzien in Tulkarem durchgeführt.

Dutzende von israelischen Militärfahrzeugen stürmten am Samstagabend das Flüchtlingslager Al-Fawwar in Hebron, nachdem ein Auto einen militärischen Kontrollpunkt gerammt hatte.

Ammar Abu Hussein verletzte vier israelische Soldaten, bevor er am Samstagnachmittag erschossen wurde. Die israelischen Streitkräfte stürmten das Haus seiner Familie im Lager Al-Fawwar und informierten sie über einen Abrissbefehl. Bei der Razzia wurden auch mehrere Palästinenser aus Al-Fawwar verhaftet.

Seit dem 7. Oktober haben israelische Streitkräfte und Siedler mindestens 316 Palästinenser im besetzten Westjordanland und in Jerusalem getötet.

Übersetzt mit Deepl.com



