https://www.middleeastmonitor.com/20240118-john-pilger-was-a-friend-of-palestine-and-all-other-oppressed-people/

Der Journalist John Pilger hält eine Rede auf der PalExpo, der größten Palästina-Veranstaltung in Europa, im Queen Elizabeth II Centre in London, Vereinigtes Königreich, am 08. Juli 2017 [Isabel Infantes/Anadolu Agency/Getty Images]

Übersetzt mit Deepl.com

John Pilger war ein Freund Palästinas und aller anderen unterdrückten Völker

von Ramzy Baroud

RamzyBaroud

18. Januar 2024

Das einzige Mal, dass ich John Pilger persönlich getroffen habe, war im Jahr 2018. Ich war eingeladen, im Parlament von New South Wales in Sydney, Australien, eine Rede zu halten. Unter der großen Menschenmenge waren viele, die ich kannte und respektierte: ein ehemaliger Außenminister, sozial bewusste Abgeordnete, moralisch engagierte Intellektuelle und Aktivisten und so weiter.

Als ich auf dem Podium stand und in die Menge blickte, sah ich John Pilger. Er hatte ein breites Lächeln auf dem Gesicht, als ob er sich sehr darauf freute, mich sprechen zu hören. Um ehrlich zu sein, hätte ich lieber John zugehört, als vor ihm zu sprechen.

Da ich in einem Flüchtlingslager in Gaza aufgewachsen bin, haben wir westliche Medien, Intellektuelle oder Journalisten kaum mit der Wahrheit in Verbindung gebracht.

Bei meinen vielen Danksagungen habe ich betont, dass ich meinen Journalismus nach dem Vorbild von Pilger gestaltet habe. Die schmerzliche Realität ist, dass wir, die wir in einem Flüchtlingslager in Gaza aufgewachsen sind, in der Regel westliche Medien, Intellektuelle oder Journalisten kaum mit der Wahrheit in Verbindung gebracht haben. Obwohl mir mit der Zeit klar wurde, dass diese pauschale Annahme kaum fair war, hatte die Assoziation von Voreingenommenheit mit allem Westlichen ihre eigene Berechtigung, wenn nicht gar Logik.

Abgesehen von der typischen, von den Konzernen gefärbten Medienberichterstattung über Palästina, den Nahen Osten, die arabische und muslimische Welt – eigentlich den gesamten globalen Süden – gab es diejenigen, die als Teil der „Linken“ bezeichnet wurden. Uns wurde gesagt, dass diese vermeintlichen Linken die Ausnahmen von der Norm seien. Die Erfahrung hat mich jedoch gelehrt, dass, abgesehen von ideologischen Nuancen, selbst die so genannten Linken die nicht-westliche Welt immer noch auf der Grundlage einer Reihe von einzigartigen Vorurteilen sahen. Sie nahmen den Rest der Welt mit urteilenden Augen wahr, als ob sie, und nur sie, Zugang zu einem moralischen Kodex hätten, nach dem der Rest von uns gefiltert werden muss.

Solche „Linken“ sind zum Beispiel nur gegen bestimmte Arten von Kriegen, vor allem, wenn sie der Meinung sind, dass militärische Interventionen von imperialistischen Absichten geleitet werden. Für sie sind so genannte humanitäre Interventionen moralisch gerechtfertigt, obwohl es keinen Beweis dafür gibt, dass westliche Interventionen dieser Art jemals für ein Land gut waren.

Letztlich hat diese Argumentation kaum Auswirkungen auf den Ausgang internationaler Konflikte. Schlimmer noch, einige Linke ergreifen oft Partei für genau die imperialistischen Mächte, die sie angeblich verabscheuen, wenn es ihnen gerade in den Kram passt.

Und dann sind da noch die John Pilgers dieser Welt: Durch und durch prinzipientreu und in der Lage, die politische, kulturelle und historische Komplexität von Konflikten zu verstehen, zu sezieren und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu vermitteln.

„Wir werden aufgefordert, die Welt durch einen einseitigen Spiegel zu sehen, als ob wir bedroht und unschuldig sind und der Rest der Menschheit bedrohlich, erbärmlich oder entbehrlich ist“, sagte Pilger in seiner Rede zur Verleihung des Friedenspreises 2009 in Sydney.

Für den in Australien geborenen Journalisten, dessen Einfluss auf unser Verständnis der großen globalen Konflikte in der modernen Geschichte wohl beispiellos ist, waren dies keine bloßen Worte, sondern Grundsätze, an denen er sein Leben lang bis zu seinem Tod am 30. Dezember festhielt.

In seinem Buch und dem dazugehörigen Dokumentarfilm The New Rulers of the World (Die neuen Herrscher der Welt) verbindet Pilger auf brillante Weise die Punkte der großen globalen Probleme – soziale Ungerechtigkeit, Ungleichheit, der so genannte Krieg gegen den Terror und vieles mehr – und demonstriert damit die kraftvolle Maxime, dass „Ungerechtigkeit überall eine Bedrohung für die Gerechtigkeit überall ist“.

Pilgers Feinde waren nie eine bestimmte Rasse, Nation oder gar eine Ideologie.

Er diente einfach als scharfer Kritiker und zuweilen als Mobilisator gegen alle Arten von staatlich orchestriertem Unrecht, sei es innerhalb nationaler Grenzen oder international.

Er bekämpfte den Imperialismus in all seinen Formen, den Kolonialismus, wo immer er auftrat. Dies brachte ihn auf Kollisionskurs mit Washington, Canberra, London und anderen westlichen Hauptstädten.

Sein Engagement für die Belange der indigenen Völker, von Australien über Palästina bis Indonesien, fand seinen Niederschlag in großartigen Büchern und Dokumentarfilmen wie Utopia und Palestine is Still the Issue sowie The New Rulers of the World.

Pilgers kraftvolle Texte als Wissenschaftler, Autor und Journalist dürfen nicht von seinen ebenso kraftvollen und eindringlichen Dokumentarfilmen ablenken; er war ein beeindruckender Filmemacher. Wichtiger als die vielen Auszeichnungen, die er für seine Filme, angefangen mit The Quiet Mutiny, erhielt, war ihr Einfluss auf die Art und Weise, wie Millionen von Menschen auf der ganzen Welt Themen, Konflikte und Kriege wahrnahmen, die zuvor nur durch unkritische Augen vermittelt worden waren.

„Viele Journalisten sind nur noch Kanalisierer und Echogeber dessen, was George Orwell die ‚offizielle Wahrheit‘ nannte“, sagte Pilger 2007 in einem Interview mit David Barsamian. „Sie chiffrieren und verbreiten einfach Lügen.“

Auch wenn einige Intellektuelle vom Kaliber Pilgers zuweilen von ihrer Verpflichtung auf den kompromisslosen moralischen Kodex eines prinzipientreuen Journalismus und Intellekts abgewichen sein mögen, lässt sein Vermächtnis darauf schließen, dass er nicht zu ihnen gehörte. Er stand fest auf der Seite der Unterdrückten, sprach sich entschieden gegen die Ungerechtigkeiten der Mächtigen aus und verteidigte die Redefreiheit kompromisslos, wann immer sie bedroht war.

Pilger war einer der treuesten Unterstützer von Julian Assange in seinem Kampf gegen die Zensur in all ihren Formen. „Hier geht es nicht um das Überleben einer freien Presse. Es gibt keine freie Presse mehr… Es geht in erster Linie um Gerechtigkeit und unser wertvollstes Menschenrecht: frei zu sein“, schrieb er im Juli 2023.

Bevor ich John tatsächlich traf, tauschte ich viele Nachrichten mit ihm aus. Als er das erste Mal auf meine Bitte um eine Buchempfehlung antwortete, war ich wirklich begeistert. Ich war auch gerührt von seiner freundlichen Antwort an einen jungen Schriftsteller, der sich auf die Suche nach einer gerechten Welt machte. Viele Nachrichten und Jahre später trafen wir uns schließlich persönlich. Ich bahnte mir schnell einen Weg durch die Menschenmenge in Sydney zu ihm, um ihm für all das zu danken, was er für Palästina und all die anderen unterdrückten Menschen auf dieser Welt getan hat.

Sein Tod, besonders in diesen schwierigen Zeiten, ist ein großer Verlust für die Menschheit. Ich glaube jedoch, dass John Pilger tief im Inneren gewusst haben muss, dass die Dinge irgendwann besser werden würden. Er hat seinen Beitrag dazu geleistet, und noch viel mehr.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …