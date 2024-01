Journalists Rebel Over Gaza Coverage The contested concept of „impartiality“ lies at the heart of running battles between unionised staff and news organisations in Australia, writes Mick Hall. By Mick Hall Special to Consortium News A rash of Australian Broadcasting Corporation (ABC) staff departures and the suppression

Ultimo Centre, der nationale Hauptsitz der ABC in Sydney. (J Bar, Wikimedia Commons, CC BY 3.0)

Übersetzt mit Deepl.com

Das umstrittene Konzept der „Unparteilichkeit“ steht im Mittelpunkt der laufenden Kämpfe zwischen gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitern und Nachrichtenorganisationen in Australien, schreibt Mick Hall.

Journalisten rebellieren wegen der Gaza-Berichterstattung

Von Mick Hall

Speziell für Consortium News

17. Januar 2024

Eine Reihe von Abgängen von Mitarbeitern der Australian Broadcasting Corporation (ABC) und die Unterdrückung von Journalisten, die die Berichterstattung ihrer Organisation über den Gazastreifen kritisieren, wurde als Verrat an der Rolle des Journalismus in der Demokratie bezeichnet.

Die ehemalige Moderatorin des Special Broadcasting Service (SBS), Mary Kostakidis, sagt, der staatlich finanzierte Sender und andere Nachrichtengruppen in Australien hätten sich geweigert, die Macht zur Rechenschaft zu ziehen, indem sie die offiziellen Darstellungen Israels und westlicher Staaten, die den Angriff auf Gaza seit dem 7. Oktober unterstützen, in Frage stellten.

Stattdessen wird die berufliche Integrität von Nachrichtenmitarbeitern, die um die Wahrheit kämpfen, von ihren Arbeitgebern in Frage gestellt.

Der Konflikt um die Berichterstattung über das, was von der südafrikanischen Justiz in Den Haag als Völkermord Israels bezeichnet wurde, ist offen und eskaliert, und ein hochrangiger ABC-Mitarbeiter wurde Ende Dezember entlassen.

Ein Streik bei der ABC wegen der Entlassung ist nun möglich.

Die Moderatorin Antionette Lattouf wurde am 20. Dezember entlassen, nachdem die Geschäftsleitung ihr vorgeworfen hatte, gegen den Verhaltenskodex zur Wahrung der Unparteilichkeit als Mitarbeiterin verstoßen zu haben, was ihre Position unhaltbar machte.

Die libanesisch-australische Journalistin hatte auf Instagram einen Link der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch gepostet, der besagte, dass Israel „das Aushungern von Zivilisten als Kriegswaffe in Gaza einsetzt“.

Am Vortag war Lattouf von der Geschäftsleitung gewarnt worden, sich von „kontroversen Themen“ fernzuhalten, da Beschwerden über einen von ihr mitverfassten Artikel eingegangen waren, in dem darauf hingewiesen wurde, dass virale Aufnahmen, die palästinensische Solidaritätsdemonstranten in Sydney zu zeigen schienen, die „Vergaset die Juden“ skandierten, nicht wirklich verifiziert werden konnten.

Das umstrittene Konzept der „Unparteilichkeit“ steht im Mittelpunkt der laufenden Kämpfe zwischen gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitern und Nachrichtenorganisationen.

Kostakidis sagte, Unparteilichkeit sei „der größte Witz im Journalismus“ und werde benutzt, um eine passive redaktionelle Haltung gegenüber mächtigen Interessen zu rechtfertigen.

„Das Wort wird als das größte Ehrenabzeichen für einen Journalisten angepriesen, dabei ist es eine Narrenkappe“, sagte sie in einem Interview. „Wenn die Rolle der Vierten Gewalt darin besteht, die Bürger in die Lage zu versetzen, eine informierte Entscheidung zu treffen, lässt sie sie im Stich, indem sie sich vor harten Wahrheiten drückt, um Unparteilichkeit vorzuspielen.“

Kundgebung gegen Israels Angriff auf Gaza im Hyde Park, Sydney am 16. Oktober 2023. (Joe Lauria)

In dieser Woche wurde bekannt, dass Lattouf einer koordinierten Kampagne ausgesetzt war, bei der zionistische Anwälte E-Mails an die ABC-Vorsitzende Ita Buttrose und den Geschäftsführer David Anderson schickten, in denen sie andeuteten, dass rechtliche Schritte und Lobbyarbeit bei Politikern wegen Lattoufs Rolle bei der nationalen Rundfunkanstalt bevorstünden.

Gewerkschaft reagiert

Die australische Journalistengewerkschaft MEAA hat ein dringendes Treffen mit der Belegschaft gefordert, um „die wachsende Besorgnis über die Einmischung von außen und kulturell unsichere Managementpraktiken anzusprechen und für einen Journalismus ohne Furcht und Bevorzugung einzutreten“.

Der Vertreter der Gewerkschaft MEAA, Mark Philips, sagte gegenüber Consortium News, dass die Mitglieder der ABC diese Woche ein Treffen abhielten, weil sie besorgt darüber seien, wie das Management mit externem Druck von Lobbygruppen, Politikern und großen Unternehmen bezüglich der Berichterstattung der Journalisten umgehe.

„Das Management sollte die Mitarbeiter unterstützen, wenn sie von außen angegriffen oder kritisiert werden, um sicherzustellen, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in die ABC, ohne Furcht oder Bevorzugung zu berichten, aufrechterhalten werden kann“, sagte er.

Lattouf fechtet die Entscheidung der ABC vor einem Arbeitsgericht an.

Kostakidis sagte, der politische Druck, der zu Lattoufs Entlassung geführt habe, sei auch eine Botschaft an andere Mitarbeiter der ABC, sich der redaktionellen Linie des Unternehmens anzuschließen.

Andere Mitarbeiter haben das Unternehmen aus eigenem Antrieb verlassen. Die leitende politische Reporterin Nour Haydar trat Anfang Januar zurück und begründete dies mit der Gaza-Berichterstattung des Senders und der Behandlung der Mitarbeiter. Die Nachrichtenmoderatorin Helen Tzarimas trat ebenfalls zurück und erklärte am 16. Januar auf Twitter, sie habe „das Richtige getan“.

Die Unruhe bei ABC begann Anfang November, als etwa 200 ABC-Mitarbeiter eine Sitzung abhielten, um die Berichterstattung des Senders über Israel und den Gazastreifen zu erörtern, was dazu führte, dass ein Beratungsgremium eingesetzt wurde, das sich mit der Kritik befassen sollte.

Die Journalisten waren der Ansicht, dass der Sender die israelische Gewalt fälschlicherweise als „Krieg mit der Hamas“ darstellte, während er den historischen Kontext der ethnischen Säuberung ausließ und die Dynamik der Gewalt im Gazastreifen nicht korrekt wiedergab.

Anderson wies die Kritik zurück. Er behauptete, die Organisation handele professionell im Rahmen ihrer Charta, indem sie „nicht Partei ergreift“, und warf den Journalisten vor, die Unparteilichkeit der Redaktion durch parteipolitischen Aktivismus gefährden zu wollen.

Offener Brief

Hunderte von Journalisten von ABC und anderen Medienunternehmen unterzeichneten einen offenen Brief, in dem sie forderten, dass Reporter die Macht zur Rechenschaft ziehen dürfen und dass die Redaktionen die Behauptungen Israels im Gazastreifen angesichts der Lügen und der Propaganda der israelischen Regierung kritisch betrachten.

In dem Brief wird davor gewarnt, dass die Öffentlichkeit den Konflikt bereits über die sozialen Medien verfolgt und dass die etablierten Medien Gefahr laufen, ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren, wenn sie ihre Arbeit nicht richtig machen.

Darin heißt es:

„Es ist unsere Pflicht als Journalisten, die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen, unserem Publikum die Wahrheit und den vollständigen Kontext zu vermitteln, und dies mutig und ohne Angst vor politischer Einschüchterung zu tun. … Wir riskieren, das Vertrauen unseres Publikums zu verlieren, wenn wir nicht die strengsten journalistischen Grundsätze anwenden und über diesen Konflikt umfassend berichten.“

Sie forderte ein Ende des „Zwei-Seiten-Denkens“ oder der falschen Ausgewogenheit, die eine wahrheitsgetreue Berichterstattung behindere. Sie drängte auch auf die Humanisierung der palästinensischen Opfer, auf eine angemessene Berichterstattung über glaubwürdige Anschuldigungen von Kriegsverbrechen, Völkermord, ethnischer Säuberung und Apartheid sowie auf die Einbeziehung des historischen Kontextes.

Anderson sagte, Begriffe wie „Apartheid“ und „Völkermord“ würden von der ABC nicht verwendet, sondern als Behauptungen über Verbrechen wie andere berichtet.

Die rund 300 Journalisten von Guardian Australia, ABC, The Sydney Morning Herald, The Conversation, Schwartz Media und The Age, die die Erklärung unterzeichneten, wurden von Akademikern auf Plattformen und in Leitartikeln von MSM heftig dafür kritisiert, dass sie durch ihre pro-palästinensischen Äußerungen den Berufsstand herabsetzen.

ABC-Direktor Justin Stephens gab ein internes Memo an alle Mitarbeiter heraus, in dem er sie aufforderte, den Brief nicht zu unterschreiben.

Journalisten von Nine, die beim Herald und bei The Age beschäftigt sind, untersagten denjenigen, die den Brief unterschrieben hatten, jegliche Rolle bei der Berichterstattung über den sich anbahnenden Völkermord, da sie daraus schlossen, dass man ihnen keine Unparteilichkeit zutrauen könne. Es bleibt unklar, welche Politik Unternehmen wie News Corp und Sky News in dieser Angelegenheit verfolgen.

„Dies ist nur die öffentliche Reaktion – ich weiß, dass einige private Drohungen viel direkter waren – Redakteure schätzen es nicht, wenn ihre Voreingenommenheit und Loyalität aufgedeckt wird“, sagte Peter Cronau, ein ehemaliger leitender Produzent der ABC-Sendung Four Corners, gegenüber Consortium News.

Cronau sagte, es gebe eine spürbare Angst unter den Mitarbeitern aller Medienplattformen, die düstere Bedrohung, der Parteilichkeit beschuldigt zu werden, könne eine Karriere in einem Augenblick beenden.

Es ist ein bemerkenswerter Moment im australischen Journalismus, wenn australische Journalisten sich gezwungen sehen, ihre Redakteure aufzufordern, „die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen, unserem Publikum die Wahrheit und den vollen Kontext zu liefern, und dies mutig zu tun, ohne Angst vor politischer Einschüchterung“, sagte er. Cronau fuhr fort:

„Und es ist ein bemerkenswerter Moment, dass die Öffentlichkeit während des Konflikts zwischen Israel und Hamas sieht, wie fehlerhaft ihre Medien sind. Mit ihrer Insider-Perspektive haben diese Journalisten mit ihren Forderungen nach ‚Integrität, Transparenz und Strenge‘ den Zustand der Pressefreiheit in Australien verdammt. Es sollte daher nicht überraschen, dass genau diese Redaktionen paranoid reagierten, indem sie diese Journalisten warnten, vor möglichen Auswirkungen auf ihre Karriere warnten und in einigen Fällen Journalisten von der Berichterstattung über den Konflikt abzogen.

Der Druck, der von den mächtigen Eliten auf die Medien ausgeübt wird, um den westlichen ‚Konsens‘ fraglos zu unterstützen, nicht aus der Reihe zu tanzen und einem verzerrten Verständnis von nationaler ‚Loyalität‘ zu folgen, ist genau der Druck, dem Journalisten und andere widerstehen und den sie aufdecken müssen, wenn unsere Medien als Stütze unserer Demokratie funktionieren sollen.“

In den letzten drei Monaten hat Israel die Erklärungen seiner Führer über die völkermörderischen Absichten wahr gemacht, den Gazastreifen vollständig belagert und Krankenhäuser, Bäckereien, Schulen und Flüchtlingslager bombardiert, wobei etwa 30.000 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, getötet wurden.

Unparteiisch‘ bedeutet Parteilichkeit für Israel

Ein israelischer Merkava Mk IV-Panzer auf einer Straße in Gaza am 4. Januar (Yairfridman2003, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

UN-Berichterstatter und Menschenrechtsgruppen hatten seit Oktober davor gewarnt, dass den Bewohnern des Gazastreifens ein Völkermord droht, da Israels Zerstörungsfeldzug nach und nach mehr als zwei Millionen Bewohner vertrieb, die Lebensgrundlagen im Küstenstreifen auslöschte und sie gleichzeitig nach Süden in Richtung der ägyptischen Grenze und der Wüste Sinai zwang, einem erklärtermaßen bevorzugten Ort für die Massenvertreibung.

Südafrikas Rechtsvertreterin Blinne Ní Ghrálaigh KC sagte am 11. Januar vor den Richtern des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in den Niederlanden, es handele sich um „den ersten Völkermord in der Geschichte, bei dem die Opfer ihre eigene Zerstörung in Echtzeit übertragen, in der verzweifelten und bisher vergeblichen Hoffnung, dass die Welt etwas unternehmen könnte“.

Während Israel in Den Haag des Völkermordes angeklagt ist, hielten es die staatlichen und konzerninternen Nachrichtenredaktionen für unangemessen, auch nur anzudeuten, dass Israel „Kriegsverbrechen“ im Sinne der Genfer Konvention begeht, seit Israel seine Gaza-Operation als Reaktion auf den Angriff der Hamas auf israelische Militäreinrichtungen und Siedlungen am 7. Oktober begonnen hat.

Kostakidis hat keinen Zweifel daran, dass die Rolle, die die Medien bei der Erleichterung des sich entfaltenden Völkermordes gespielt haben, der Rolle der westlichen Staats- und Regierungschefs entspricht, die sich der US-Vasallenrede „Israels Recht auf Selbstverteidigung“ bedienten, um dem Gaza-Grauen diplomatischen Deckmantel zu geben.

„Das ist ein Verrat an der Rolle des Journalismus in der Demokratie und seiner beruflichen Verpflichtung“, sagt sie. Kostakidis sagte:

„Die Medienmanager sind entweder unaufrichtig oder glauben wirklich, dass die Unparteilichkeit dort endet, wo unsere eigenen nationalen Interessen beginnen oder die Interessen des Imperiums, dem wir untergeordnet sind.

Israel ist strategisch sehr wichtig für die USA, und diese Beziehung ist für Israel lebenswichtig. Die israelische Lobby ist hier wie anderswo mächtig. Infolgedessen wird die Enteignung und Tötung von Palästinensern als normal dargestellt, und die Medien haben die Öffentlichkeit nicht mit dem ganzen Schrecken der Gewalt und des Staatsterrorismus konfrontiert, die ihr tägliches Leben bestimmen.

Israel ist jahrzehntelang ungestraft davongekommen und hat sich dadurch ermutigt gefühlt, eine endgültige Lösung für die Palästinenser anzustreben. Zahlreiche israelische Beamte haben ihre Ziele offen dargelegt, doch wird darüber kaum berichtet. Die Medien tragen eine große Verantwortung für das Unheil, das über das palästinensische Volk hereingebrochen ist“.

Kostakidis sagte, dass Geschichten in Australien aus einer eindeutig anglo-amerikanischen Weltsicht heraus geschrieben würden und dass ihre Erfahrungen bei SBS zeigten, wie die Nachrichtenchefs die israelische Position durch eine sympathische koloniale Linse betrachteten.

Als sie einen Chefproduzenten bat, einen palästinensischen Sprecher zu kontaktieren, um ausgewogene Kommentare zu erhalten, anstatt sich auf den australischen Sprecher Israels, Mark Regev, zu verlassen, antwortete dieser: „Warum? „Warum? Die sind doch alle verrückt.“

„Er war noch nicht lange von der obligatorischen israelischen Reise zur freiwilligen Gehirnwäsche zurückgekehrt“, sagte sie.

Treue zur Wahrheit

Journalisten, die an dem offenen Brief beteiligt waren, wehrten sich gegen den Vorwurf der Unparteilichkeit, indem sie darauf hinwiesen, dass Redaktionsreisen nach Israel in Australien wie auch in anderen Ländern weit verbreitet sind und dass es transparent sein sollte, wer an ihnen teilgenommen hat.

Kostakidis sagt, dass die oberflächliche, reduktionistische Behauptung, Unparteilichkeit bedeute „keine Partei zu ergreifen“, zwar Unsinn sei, dass aber Objektivität und Wahrheitstreue das Fundament authentischer journalistischer Arbeit sei und auch sein sollte.

Zu einem guten Journalismus gehöre auch die Fähigkeit und Offenheit, die eigene subjektive Meinung während der Produktion einer Geschichte zu ändern, sagt sie. Was dem entgegensteht, ist Karrierismus und die Tatsache, dass schlechter Journalismus institutionell belohnt wird.

„Wenn man sich einer Sache objektiv genähert hat – unter Berücksichtigung des Kontextes, der Geschichte und der Beweise – hat man die Pflicht, die Wahrheit zu enthüllen“, so Kostakidis. Sie fuhr fort:

„Das stellt manchmal die eigenen Vorurteile in Frage, wenn der Prozess zu einer Schlussfolgerung führt, die einen selbst überrascht. Es geht darum, einen offenen und forschenden Geist zu haben und die Integrität, sich unbequemen Wahrheiten zu stellen.

Aber wie viele Medien und einzelne Journalisten in den Mainstream-Medien berichten unparteiisch über den Krieg in der Ukraine? Wie unparteiisch war die Berichterstattung über vom Westen dämonisierte Führer wie Putin, Saddam Hussein, Gaddafi und unzählige andere? Es handelt sich um eine Form der Täuschung, die einen Karriereweg eröffnet, so dass es ein ureigenes Interesse daran gibt, die Täuschung als Unparteilichkeit darzustellen.“

Auch der erfahrene US-Kriegskorrespondent Chris Hedges bezeichnet die Art von Unparteilichkeit, auf die Anderson sich beruft, um zu rechtfertigen, dass keine Fakten geschaffen werden, um die Macht zur Rechenschaft zu ziehen, als „eine Fiktion“, eine raffinierte Erfindung, die dazu dient, implizite Voreingenommenheit und Agenden zu verschleiern.

„Die Medien sind nicht unparteiisch“, sagte er in einem Interview. (Hedges ist Mitglied des Vorstands von Consortium News.) Er sagte:

„Ich war jahrzehntelang Zeitungsreporter, und was wir tun, ist die Manipulation von Fakten. Darin bin ich geschult. Ich kann eine Reihe von Fakten nehmen und sie so verdrehen, wie man will. Das ist nicht falsch, aber ein guter Reporter hat eine Verpflichtung gegenüber dem Leser oder Zuschauer, und die besteht darin, die Wahrheit zu sagen. Es gibt jedoch Momente, in denen die Wahrheit zu sagen, wie im Fall von Israels Völkermord an Gaza, nicht gut für die eigene Karriere ist.

Die Lüge in den Medien ist meist die Lüge des Weglassens. So wird zum Beispiel das Wort „Apartheid“ nicht verwendet. Sie werden das Wort ‚Völkermord‘ nicht benutzen. Sie werden auch noch 100 Tage nach dem Ereignis am 7. Oktober Geschichten über das Leid ausgraben, das zu diesem Zeitpunkt nicht annähernd mit dem vergleichbar ist, was in Gaza passiert.“

Hedges bei einer Veranstaltung von Occupy D.C. im Jahr 2012. (Justin Norman, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Hedges sagt, das andere Problem sei, dass Israel ausländischen Reportern die Einreise nach Gaza verweigert. Er sagte:

„Sie haben viele von ihnen getötet, über 100. Der größte Teil der ausländischen Presse ist in Jerusalem und wird von den Israelis mit Informationen versorgt. Ich habe über den Konflikt berichtet und kann Ihnen sagen, dass ein großer Prozentsatz dieser Journalisten nicht einmal nach Gaza gehen will, weil es dort gefährlich ist.

Sie sind also recht zufrieden mit den Vorkehrungen, die für sie getroffen wurden. Ich habe zum Beispiel über den ersten Golfkrieg berichtet und mich nicht an das so genannte ‚Pool-System‘ gehalten. Ich bin auf eigene Faust losgezogen, was den Großteil der übrigen Presse, die in einem Hotel saß und mit Pool-Berichten gefüttert wurde, bloßstellte. Tatsache ist, dass überall, wo ich berichtet habe, die meisten, die Mehrheit der Medien nicht hinausgehen wollen. Sie sind Wichtigtuer.

Es ist eine Kombination von Faktoren. Wenn man ehrlich über die Geschehnisse in Gaza schreibt oder darüber berichtet, zieht man sich den Zorn nicht nur der Israel-Lobby zu, sondern auch der Unternehmen, die diese großen Einrichtungen betreiben, sowie der staatlichen Stellen. Alle werden sich auf dich stürzen, du wirst zur Zielscheibe und die meisten Journalisten sind gute Karrieristen, also wollen sie es nicht tun.

Aber die ganze Sache mit der Unparteilichkeit ist eine Fiktion. Man kann eine sachlich korrekte Geschichte schreiben, die einen völlig falschen Eindruck von den Geschehnissen vermittelt, aber sie ist sachlich korrekt.“

Hedges kennt die einsame Lage, in der sich Antoinette Lattouf jetzt befindet, sehr gut, da er während der Invasion der US-Koalition im Irak im Jahr 2003 eine ähnliche Erfahrung bei der New York Times gemacht hat.

„Ich war sieben Jahre lang im Nahen Osten“, sagte er. „Ich war Büroleiter der New York Times für den Nahen Osten und hatte über die UN-Inspektionsteams berichtet, die Saddam Husseins Chemiewaffenlager zerstört hatten. Er hatte sie tatsächlich. Mir war klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er Massenvernichtungswaffen besaß, gleich Null war, dass er nicht einmal Ersatzteile für sein Militär bekommen konnte, dass der Irak auseinanderfiel und dass er nichts mit 9/11 zu tun hatte.“

Hedges sagte: „Bei der Invasion des Irak war allen Arabisten klar, was für ein Debakel das war, aber das zu sagen, bedeutete, besonders nach dem 11. September, eine Zielscheibe zu sein. Ich erhielt einen schriftlichen Verweis, der nach den Regeln der Innung oder der Gewerkschaft der Weg zur Entlassung ist. Verstößt der Angestellte gegen diesen schriftlichen Verweis, ist dies wiederum ein Grund für eine Entlassung nach den Zunftregeln.

Er verweist auf die Doppelmoral, wenn er beschuldigt wird, parteiisch zu sein und das Vertrauen der Leserschaft in die Zeitung zu gefährden. Hedges sagte:

„Ich war nicht der Einzige, der über den Krieg gesprochen hat. John Burns [von der Times] und andere Reporter haben den Einmarsch in den Irak öffentlich unterstützt, aber Burns wurde nicht gerügt, weil er das vorherrschende Narrativ wiedergegeben hat. Es ist also nicht so, dass ich über den Krieg gesprochen hätte. Und ich hatte viel mehr Erfahrung mit dem Nahen Osten als John Burns. Es ging darum, dass ich das vorherrschende Narrativ nicht verstärken wollte.

Die meisten Reporter, mit denen ich im Nahen Osten zusammengearbeitet habe, waren der gleichen Meinung wie ich. Sie hielten den Einmarsch in den Irak für Wahnsinn, aber sie waren klug genug, den Mund zu halten.

Und die Reporter, die den Krieg bejubelt hatten – und das waren viele – wurden dann reumütig. Ein paar Jahre später – George Packer [The New Yorker] wäre ein gutes Beispiel, Michael Ignatieff und andere – werden sie sagen, wissen Sie, ich habe einen Fehler gemacht, aber sie haben keinen Fehler gemacht.

Sie wussten genau, was gut für ihre Karriere war. Dem haben sie immer gedient, dem haben sie gedient. Es war mir wirklich egal, denn ich wusste, dass Menschen, die mir wichtig waren, getötet werden würden, dass der Preis in Form von Leid nicht annähernd so hoch sein würde wie das, was ich erleiden würde, wenn meine Karriere zerstört würde. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich als Reporterin immer das Gefühl hatte, dass die Wahrheit an erster Stelle steht.“

ABC antwortet

In einer Erklärung an Consortium News bestritt die ABC, bei der Berichterstattung oder bei redaktionellen Entscheidungen auf politischen Druck von außen reagiert zu haben, und erklärte, sie erwarte von ihren Mitarbeitern, dass sie ihre Pflichten als Journalisten von öffentlichem Interesse ordnungsgemäß erfüllen“.

Die ABC habe „in diesem Konflikt keine Position zugunsten irgendeiner Gruppe“ eingenommen und habe „nicht die bevorzugte Sprache der einen oder anderen Seite in diesem Konflikt übernommen“.

„Wir entscheiden uns stets für neutrale, sachliche Beschreibungen. Wir werden immer unparteiisch sein und verstehen, dass Unparteilichkeit nicht mit falscher Ausgewogenheit gleichzusetzen ist. Wir veröffentlichen oder senden keine Informationen, von denen wir wissen, dass sie ungenau sind, um zu versuchen, eine andere Perspektive ‚auszugleichen‘.“

Die Erklärung fügte hinzu: „Das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit als ABC-Journalist aufrechtzuerhalten, bedeutet, dass Sie auf die Möglichkeit verzichten, Ihre Meinung zu Geschichten zu äußern, über die Sie berichten oder an denen Sie möglicherweise beteiligt sind.“

Mick Hall ist ein unabhängiger Journalist mit Sitz in Neuseeland. Er ist ein ehemaliger digitaler Journalist bei Radio New Zealand (RNZ) und ehemaliger Mitarbeiter der Australian Associated Press (AAP), der auch investigative Geschichten für verschiedene Zeitungen, darunter The New Zealand Herald, geschrieben hat.



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …