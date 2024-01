https://www.middleeastmonitor.com/20240118-why-israel-has-kept-peddling-the-false-narrative-of-iran-involvement-in-the-october-attack/



Eine Raketensalve wird von militanten Hamas-Kämpfern in Gaza-Stadt am 13. Oktober 2023 auf Israel abgefeuert [MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images].

Übersetzt mit Deepl.com

Warum Israel weiterhin mit der falschen Behauptung hausieren geht, der Iran sei in den Oktober-Anschlag verwickelt

von Dr. Mustafa Fetouri

MFetouri

18. Januar 2024

Das israelische Propagandanarrativ, das den Iran mit dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober in Verbindung bringt, ist fast verschwunden, nachdem es die Schlagzeilen nach dem Anschlag und mindestens den ganzen Oktober über beherrscht hatte. Sie ist jedoch nicht völlig in Vergessenheit geraten. Stattdessen wird er durch ein passenderes Narrativ ersetzt, das mit der Situation vor Ort in Einklang zu stehen scheint – die Tatsache, dass Teheran die Hamas unterstützt. Aber Teheran hat sich nie wirklich davor gedrückt, dies als gegebene Tatsache seiner Außenpolitik hinzustellen. Der Iran hat sich stets gerühmt, die Außenseiter zu unterstützen, insbesondere in Palästina.

Außerdem sieht Teheran die Hamas als regionalen Verbündeten, unabhängig davon, was andere, wie die Vereinigten Staaten, von der Hamas halten. Für Teheran ist die Hamas, wie viele andere Organisationen auch, eine Bewegung, mit der es bestimmte politische und ideologische Linien und politische Grundsätze teilt. Objektiv gesehen unterscheidet sich dies nicht von der Art und Weise, in der sich beispielsweise das Vereinigte Königreich – oder die USA – der gemeinsamen Werte mit der Ukraine rühmen.

Auch im regionalen Kontext ist nicht nur die Hamas ein Verbündeter Teherans, sondern auch die libanesische Hisbollah und andere Bewegungen im Irak und im Jemen. Einige dieser Bewegungen, vor allem im Irak und im Libanon, haben militärische Flügel, die mit ihnen verbunden sind, und sie neigen im Allgemeinen dazu, gegen die USA zu sein. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie definitiv Terroristen sind, wie die USA und einige ihrer Verbündeten sie bezeichnen. Im Fall des Jemen ist die Situation völlig anders, da die Ansar Allah, die Houthis, aus dem Bürgerkrieg hervorgegangen sind und nun eine Regierung bilden, auch wenn sie nicht vollständig als solche anerkannt sind.

In ihrem Bemühen, den Iran zu diskreditieren, bezeichnen die israelische und die amerikanische Regierung die Verbündeten Teherans als „Terroristen“, und in der Regel wird ihrer Erwähnung das Wort „vom Iran unterstützt“ vorangestellt. Im Rahmen der internationalen Beziehungen ist es nicht verwerflich, von Land A oder Land B unterstützt zu werden. Allerdings könnte das Ausmaß der „Unterstützung“ hier ein Problem darstellen, da politische Unterstützung etwas anderes ist als militärische Unterstützung. Erinnern wir uns daran, dass die USA, das Vereinigte Königreich und viele andere im Jahr 2011 „bewaffnete Gruppen“ in Libyen und Syrien unterstützten, obwohl sie wussten, dass einige dieser Gruppen offen terroristisch waren.

Auch im aktuellen Kontext des israelischen Völkermordes in Gaza unterstützen die USA Israel sowohl politisch als auch militärisch, zusätzlich zu den Milliarden Dollar, die sie jährlich an Tel Aviv zahlen. Die USA haben sich nie gescheut, diese Unterstützung in all ihren Erscheinungsformen anzuerkennen. Doch wenn die israelische Armee Tausende von palästinensischen Frauen und Kindern tötet, heißt es nie: „Die von den USA unterstützte israelische Armee“ hat den Gazastreifen bombardiert.

Wenn israelische Beamte heutzutage auf den Iran verweisen, bringen sie implizit den Wunsch zum Ausdruck, dass die Regierung Biden militärische Maßnahmen gegen den Iran ergreift, was erklärt, warum sie die Hamas, die Hisbollah und die Ansar Allah im Jemen immer mit Teheran in Verbindung bringen, selbst wenn dies aus dem Zusammenhang gerissen ist.

Die unmittelbare Auswirkung dieses Narrativs war Bidens unkluge Entscheidung, den Flugzeugträger „USS Gerald R. Ford“ gleich nach dem Hamas-Angriff in die Region zu schicken, während er alle warnte, die den Gaza-Krieg auszunutzen gedenken. Gleichzeitig warnten die USA immer wieder vor einer Ausbreitung des Krieges, während sie in Wirklichkeit dazu beitrugen, genau das zu erreichen.

Die meisten westlichen Regierungen, die Israel unterstützen, schlossen sich Bidens Warnung vor einer Ausweitung des Krieges zu einem regionalen Konflikt an, in den der Iran und seine Verbündeten wie die Hisbollah im Irak und im Libanon verwickelt sind. Aber weder der Iran noch seine regionalen Verbündeten waren tatsächlich an einem Konflikt interessiert, einfach weil keiner von ihnen etwas von der gewagten Al-Aqsa-Flutungsaktion der Hamas am 7. Oktober wusste. Kriege werden in der Regel von Verbündeten geführt, die ihr Vorgehen von Anfang an koordinieren, und damit sich ein Land – oder eine Organisation – dem palästinensischen Widerstand anschließen kann, hätte es konsultiert und über jedes einzelne Detail informiert werden müssen, auch während der Planungsphase. Dies war in der derzeitigen Situation in Gaza nicht der Fall. Aus praktischen Gründen hätte die Hamas weder den Iran noch einen ihrer anderen regionalen Verbündeten von ihren Plänen zur Demütigung Israels am 7. Oktober unterrichten können, da dies von vornherein ein sehr riskantes Unterfangen ist. Der Iran und die Hisbollah haben stets bestritten, von den Plänen der Hamas gewusst zu haben, was aber nicht bedeutet, dass ihnen deren Vorgehen nicht gefallen hat.

Andererseits bestätigten die meisten westlichen Geheimdienste, darunter auch die USA, bereits am 11. Oktober, dass der Iran nichts mit dem mutigen Einmarsch der Hamas in den Besatzungsstaat zu tun hat.

Biden brauchte einige Zeit, um zu erkennen, dass er das Opfer einer breit angelegten israelischen Propaganda und von Lügen war, wie er es vom ersten Tag an war, als er behauptete, Bilder von verbrannten Babys in ihren Krippen gesehen zu haben. Später wurde ihm klar, dass es Israel und nicht der Iran oder seine Verbündeten sind, die einen größeren regionalen Konflikt wollen.

Anfang November war das gesamte Weiße Haus davon überzeugt, dass Netanjahus Kriegsziele im Gazastreifen unhaltbar, imaginär und bestenfalls unpraktisch sind. Man ging von der Unterstützung der totalen Vernichtung der Hamas dazu über, ihre militärischen Fähigkeiten stark herabzustufen, ohne dies jedoch öffentlich zuzugeben. Hinter den Kulissen begannen die USA, Israel zu bitten, weniger Palästinenser zu töten, während sie gleichzeitig Netanjahu sanft dazu drängten, mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen und eine Art von von den USA abgesegnetem, ausgehandeltem Friedensabkommen mit der Hamas zu erwägen.

Auch im vierten Monat des israelischen Völkermordes im Gazastreifen sprechen die offiziellen israelischen Stellen und die sie unterstützenden Medien immer noch in vielfältiger Weise über die Rolle des Iran. Indem Israel immer wieder Teheran ins Visier nimmt, will es die USA dazu bringen, es zumindest einmal anzugreifen. Dieses Szenario würde Tel Aviv helfen, mehrere Ziele zu erreichen, von denen es einige seit Jahren nicht erreicht hat. Ein wichtiges Ziel, das jedoch nichts mit dem aktuellen Konflikt zu tun hat, ist das Ende jeglicher Hoffnung auf eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran. Netanjahu hat die USA bei vielen Gelegenheiten dazu gedrängt, das Abkommen niemals zu erneuern, und predigte stets die Anwendung von Gewalt gegen den Iran, solange dieser noch unter Sanktionen stand. Das Atomabkommen ist jetzt eingefroren, aber eine Wiederbelebung ist nicht auszuschließen. Ein US-Angriff auf den Iran würde auch die Aufmerksamkeit vom Gazastreifen ablenken und zwei wichtige israelische Ziele perfekt decken: Erstens würde er es Israel ermöglichen, weitere Völkermorde zu begehen, und zweitens würde er sein bisheriges Scheitern bei der Verwirklichung seiner Kriegsziele, einschließlich der Vernichtung der Hamas, vertuschen.

Die Beibehaltung des falschen Narrativs von der iranischen Beteiligung an dem Hamas-Angriff im vergangenen Oktober dient auch Netanjahus größerer Strategie, den Krieg zu verlängern und einen breiteren Konflikt zu entfachen. Ihm droht eine Gefängnisstrafe, und weitere Anklagen könnten folgen, wenn die Geschehnisse vom 7. Oktober vollständig untersucht sind. Er braucht dringend ein Ablenkungsmanöver, um die Aufmerksamkeit von sich abzulenken.

Im Moment sieht es jedoch so aus, dass weder die USA noch der Iran oder seine Verbündeten an einem größeren Krieg interessiert sind – Netanjahu ist darüber nicht wirklich glücklich.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …