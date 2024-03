What lies behind the Biden administration’s changing ‚ceasefire‘ language The US president is showing no sign of altering his actual policy of unconditional support for Israel.

Der US-Präsident zeigt keine Anzeichen dafür, dass er seine derzeitige Politik der bedingungslosen Unterstützung Israels beim Völkermord in Gaza ändern wird.

Was sich hinter der veränderten „Waffenstillstands“-Sprache der Regierung Biden verbirgt

Von Phyllis Bennis

4 März 2024

Vor einer Woche behauptete US-Präsident Joe Biden, dass ein Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen unmittelbar bevorstehe und bereits am 4. März in Kraft treten könne. „Mein nationaler Sicherheitsberater sagte mir, dass wir kurz davor stehen“, erklärte er Reportern beim Eisessen in New York City.

Aber Eis oder nicht, Bidens tatsächliche Position war nicht annähernd so süß. In einer späteren Erklärung eines hochrangigen Beamten der Biden-Regierung hieß es, Israel habe einen Vorschlag für eine vorübergehende Kampfpause „grundsätzlich akzeptiert“. Doch am 4. März weigerten sich der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und sein Mossad-Direktor immer noch, eine Delegation nach Kairo zu schicken, wo Gespräche mit der Hamas im Gange waren.

Der Eifer der Biden-Administration, einen Sieg bei der Suche nach einem vorübergehenden Waffenstillstand zu verkünden, zeigt, wie sehr sie den wachsenden globalen und nationalen Druck spürt, der einen sofortigen Waffenstillstand, ein Ende des israelischen Völkermords, ein Ende der drohenden neuen Eskalation gegen das von Flüchtlingen überfüllte Rafah, ein Ende der Belagerung des Gazastreifens und die sofortige ungehinderte Bereitstellung massiver humanitärer Hilfe fordert.

Trotz der vergeblichen Hoffnungen Washingtons auf den 4. März und des inoffiziellen Ziels eines Waffenstillstands bis zum Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan am 10. März ist eine Einigung nicht in Sicht. Medienberichten zufolge erklärte Biden den Führern Katars und Ägyptens, dass er Druck auf Israel ausübe, damit es einem Waffenstillstand und einem Gefangenenaustausch zustimme.

Seine Behauptung, Israel unter Druck zu setzen, wird jedoch durch die anhaltenden Vetos der USA gegen Waffenstillstandsresolutionen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, zuletzt am 20. Februar, sowie durch den anhaltenden Fluss von Waffen und Geld aus den Vereinigten Staaten an Israel zur Ermöglichung seines Angriffs untergraben.

Die von Algerien im Namen der Arabischen Gruppe eingebrachte Resolution, gegen die ein Veto eingelegt wurde, forderte einen sofortigen humanitären Waffenstillstand und bedauerte alle Angriffe auf Zivilisten. Sie lehnte insbesondere die „Zwangsvertreibung der palästinensischen Zivilbevölkerung, einschließlich Frauen und Kinder“ ab und forderte bedingungslos ungehinderten humanitären Zugang zum Gazastreifen und die „dringende, kontinuierliche und ausreichende Bereitstellung humanitärer Hilfe in großem Umfang“.

Bezeichnenderweise verwies der Text auf den Beschluss des Internationalen Gerichtshofs (IGH) vom Januar, der feststellte, dass Israel im Gazastreifen offensichtlich einen Völkermord begeht oder vorbereitet, und eine Reihe von vorläufigen Maßnahmen verhängte, die Israel zur Einstellung seiner Praktiken zwingen.

Linda Thomas-Greenfield, Bidens Botschafterin bei den Vereinten Nationen, legte das einzige Veto gegen die algerische Resolution ein und schlug stattdessen einen alternativen US-Text vor, der angeblich ebenfalls einen Waffenstillstand unterstützt.

Doch die von den USA vorgeschlagene Formulierung fordert weder einen sofortigen oder dauerhaften Waffenstillstand noch ein Ende des israelischen Völkermords; sie verhindert weder einen Angriff auf Rafah noch beendet sie die israelische Belagerung. Die vorgeschlagene US-Resolution zielt nicht darauf ab, den mörderischen israelischen Krieg gegen den Gazastreifen zu beenden – ebenso wenig wie das Abkommen, das derzeit in Kairo verhandelt wird.

Im Gegenteil, die Bestimmungen des US-Resolutionsentwurfs spiegeln die wahren Absichten der Biden-Administration im Hinblick auf ihre anhaltende Unterstützung Israels wider und zeigen die Grenzen des Waffenstillstands auf, den sie zu inszenieren versucht.

Der US-Resolutionsentwurf verwendet zwar das gefürchtete Wort „Waffenstillstand“ – das im Weißen Haus seit Monaten verboten war -, fordert aber keine sofortige Einstellung der Bombardierungen, sondern nur „so bald wie möglich“, wobei nicht angegeben wird, wann das sein könnte. Es wird auch kein dauerhafter Waffenstillstand gefordert, so dass Israel seine völkermörderischen Bombardierungen wieder aufnehmen kann – vermutlich mit anhaltender Unterstützung der USA.

Praktisch alles, was im US-Entwurf gefordert wird, wird durch das, was weggelassen wurde, untergraben. Die Forderung nach „Aufhebung aller Hindernisse für die Bereitstellung humanitärer Hilfe in großem Umfang“ im Gazastreifen klingt sicherlich angemessen robust. Aber nur so lange, bis man erkennt, dass das Versäumnis des Textes, das Haupthindernis für die Hilfeleistung – Israels Bombardierung – in Frage zu stellen oder auch nur zu benennen, bedeutet, dass es sich nicht um einen ernsthaften Plan zur Beendigung der tödlichen Belagerung durch Israel handelt.

Es sollte niemanden überraschen, dass „die Biden-Administration nicht plant, Israel zu bestrafen, wenn es eine militärische Kampagne in Rafah startet, ohne die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu gewährleisten“ – wie Politico berichtete – obwohl sie behauptet, einen glaubwürdigen Plan zur Gewährleistung der palästinensischen Sicherheit zu wollen. Niemand in der Biden-Administration hat auch nur angedeutet, dass es Konsequenzen für Israels ständige Ablehnung der fadenscheinigen Appelle zur Zurückhaltung geben könnte – wie etwa die Bindung der Hilfe an Menschenrechtsstandards (wie vom US-Gesetz vorgeschrieben) oder die Streichung der gesamten US-Militärhilfe. So sähe echter Druck aus.

Ein genaueres Bild von Washingtons Haltung gegenüber Israels Krieg gegen den Gazastreifen ergibt sich aus der anhaltenden Lieferung von Waffen durch die USA, die Israels mörderischen Angriff auf den Gazastreifen effektiver, effizienter und tödlicher machen.

Dem Wall Street Journal zufolge bereitet sich die Biden-Administration darauf vor, Bomben und andere Waffen an Israel zu schicken, die dessen militärisches Arsenal aufstocken würden, während die USA auf einen Waffenstillstand in Gaza drängen“. Zu den Waffen, die die USA der israelischen Armee zukommen lassen wollen, gehören MK-82-Bomben, KMU-572 Joint Direct Attack Munitions und FMU-139-Bombenzünder im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die Regierung den US-Kongress erneut umgehen wird, um die Waffen ohne Zustimmung des Kongresses zu liefern, wie sie es im vergangenen Dezember mindestens zweimal getan hat.

Unabhängig vom Wortlaut der von Washington vorgeschlagenen Resolution des UN-Sicherheitsrats und wahrscheinlich auch des möglichen vorübergehenden Waffenstillstandsabkommens spiegeln die Worte des Sprechers des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, die Politik der Regierung Biden besser wider: „Wir werden Israel weiterhin unterstützen… und wir werden weiterhin sicherstellen, dass sie die Werkzeuge und die Fähigkeiten haben, dies zu tun.“

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Mitarbeiterin des Instituts für politische Studien in Washington DC

Phyllis Bennis ist Fellow des Institute for Policy Studies und internationale Beraterin der Jewish Voice for Peace. Zu ihren Büchern gehören Understanding the Palestinian-Israeli Conflict: Eine Fibel

Übersetzt mit deepl.com

