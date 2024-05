Soviel zur Presse und Meinungsfreiheit in Deutschland!



Tag des Sieges: junge Welt am sowjetischen Ehrenmal verboten Weil das Titelbild von junge Welt gegen das für den 8.und 9. Mai erlassene Verbot sowjetischer Symbolik verstoße, nimmt die Polizei Besuchern des sowjetischen Ehrenmals in Treptow die Tageszeitung ab

Online Extra 09.05.2024, 12:05:42 / Inland Tag des Sieges

junge Welt am sowjetischen Ehrenmal verboten

Berlin: Schikanen verhindern würdiges Gedenken an Befreier vom Faschismus. Polizei nimmt Besuchern junge Welt wegen historischem Bild ab

Von Nick Brauns

jW

Ein würdiges Gedenken an die bei der Befreiung Europas vom Nazifaschismus gefallenen Soldaten der Roten Armee wird am 9. Mai als »Tag des Sieges« vom Berliner Senat und der Polizei verhindert. Per Allgemeinverfügung sind so etwa sowjetische und russische Fahnen, Symbole und sogar Lieder im Umfeld der drei sowjetischen Ehrenmale am Tiergarten, in Pankow und im Treptower Park verboten worden.

An den Eingängen zum Ehrenmal im Treptower Park haben sich aufgrund polizeilicher Maßnahmen lange Warteschlagen gebildet. Besucher, darunter viele Nachfahren gefallener sowjetischer Soldaten, werden entwürdigenden Taschenkontrollen unterzogen.Weiterlesen in jungewelt.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …