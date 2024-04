Kagan’s Latest Bugle for Ruinous Empire Robert Kagan is deaf to the timeless wisdom of Hamilton, Quincy Adams and Lincoln, envisioning the end of the free world if the U.S. neglects to stand with Ukraine whatever it takes, argues Bruce Fein. By Bruce Fein Special to Consortium News Whom the gods would destroy, they have first

Die Karikatur kontrastiert dies mit einer Karte, die die deutlich geringere Größe der Vereinigten Staaten im Jahr 1798, also genau 100 Jahre zuvor, zeigt. (Public Domain/Wikipedia)

Robert Kagan ist taub für die zeitlose Weisheit von Hamilton, Quincy Adams und Lincoln und sieht das Ende der freien Welt voraus, wenn die USA es versäumen, der Ukraine beizustehen, koste es, was es wolle, meint Bruce Fein.

Kagans neuestes Signalhorn für ein ruinöses Imperium

Von Bruce Fein

Speziell für Consortium News

8. April 2024

Wen die Götter vernichten wollen, dem müssen sie erst einmal zuhören, Robert Kagan.

In einer Fülle von Büchern und Artikeln postuliert Kagan, dass die Amerikaner Gottes auserwähltes Volk sind, dass die Vereinigten Staaten die unverzichtbare Nation sind und dass die vermeintlichen Heilmittel, die Amerika für die unendlichen Übel der Welt hat, den Krankheiten überlegen sind. Flöhe werden zu Elefanten vergrößert, um zu rechtfertigen, dass die militärische Stärke der Vereinigten Staaten überall unter dem Orwellschen Banner der vorausschauenden Selbstverteidigung zum Einsatz kommt, d. h. erst zerstören, dann fragen, ob man Unschuldige getötet hat.

Kagans neuester Schrei der Entrüstung flammte in einem Meinungsaufsatz in der Washington Post vom 31. März auf: „Trumps Anti-Ukraine-Sicht stammt aus den 1930er Jahren. Die Amerikaner haben sie damals abgelehnt. Werden wir es jetzt tun?“ (S. A20-21). Er geht absurderweise davon aus, dass die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten gefährdet ist, wenn wir der Ukraine nicht unbegrenzt Mittel und Waffen zur Verfügung stellen, um den russischen Angriff im Jahr 2022 abzuwehren.

Robert Kagan, neokonservativer Senior Fellow an der Brookings Institution, im Jahr 2008. (Mariusz Kubik/Wikimedia Commons)

Das Schicksal der Ukraine, deren Grenzen sich im Laufe ihrer Geschichte mehrfach geändert haben, ist für den Frieden und die Sicherheit der Vereinigten Staaten unerheblich. Tatsächlich würde eine russische Besetzung oder Eroberung Russland als Militärmacht schwächen.

Es wäre in chronische und kostspielige Bemühungen verwickelt, unvermeidliche ukrainische Aufstände zu unterdrücken, die an die Verwüstungen der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg in Mittel- und Osteuropa erinnern, die zu ihrer Auflösung führten, z. B. 1953 in Ostdeutschland, 1956 in Ungarn und 1968 in der Tschechoslowakei. Der Warschauer Pakt war ein kostspieliger Papiertiger.

Die unbesiegbare Selbstverteidigung gegen eine tatsächliche oder drohende Aggression ist die optimale nationale Sicherheitspolitik der Vereinigten Staaten. Diese Politik und ihre Rechtfertigung wurde am besten von Außenminister John Quincy Adams in seiner Rede vor dem Kongress am 4. Juli 1821 formuliert.

Der Außenminister warnte vor militärischer Gewalt, um das krumme Holz der Menschheit zu beseitigen. Ein ständiger Krieg würde die Freiheit im eigenen Land zerstören, sagte er in Anlehnung an Alexander Hamilton in den Federalist Papers. Diese Wahrheit wurde durch die Erfahrung mehr als deutlich bestätigt.

Hamilton bemerkte:

„Die gewaltsame Zerstörung von Leben und Eigentum, die mit dem Krieg einhergeht, die ständige Anstrengung und die Beunruhigung, die mit einem Zustand ständiger Gefahr einhergehen, zwingen die Nationen, die der Freiheit am meisten verbunden sind, um Ruhe und Sicherheit zu erlangen, zu Institutionen zu greifen, die eine Tendenz haben, ihre bürgerlichen und politischen Rechte zu zerstören. Um sicherer zu sein, werden sie schließlich bereit, das Risiko einzugehen, weniger frei zu sein.“

John Quincy Adams drückte denselben Punkt noch deutlicher aus:

„[Die Vereinigten Staaten] haben sich der Einmischung in die Angelegenheiten anderer enthalten, selbst wenn es sich um einen Konflikt um Prinzipien handelte, an denen sie festhalten, wie am letzten lebenswichtigen Tropfen, der das Herz besucht.

Sie haben gesehen, dass wahrscheinlich für die kommenden Jahrhunderte alle Kämpfe in diesem Aceldama der europäischen Welt Kämpfe der unverbesserlichen Macht und des aufkommenden Rechts sein werden.

Wo immer die Fahne der Freiheit und Unabhängigkeit entrollt wurde oder wird, dort wird ihr Herz, ihr Segen und ihre Gebete sein.

Kopie der Daguerreotypie von John Quincy Adams aus dem Jahr 1843 von Philip Haas. (Wikimedia Commons)

Aber sie geht nicht ins Ausland, um nach Ungeheuern zu suchen, die sie vernichten kann.

Sie ist die Wohltäterin der Freiheit und Unabhängigkeit aller.

Sie ist die Verfechterin und Verteidigerin nur ihrer eigenen Leute.

Sie wird die allgemeine Sache durch das Antlitz ihrer Stimme und die wohlwollende Sympathie ihres Beispiels loben.

Sie weiß sehr wohl, dass sie, wenn sie sich einmal unter anderen Bannern als den ihren, und seien es auch die Banner fremder Unabhängigkeit, einschreiben würde, sich unrettbar in alle Kriege des Interesses und der Intrige, des individuellen Geizes, des Neides und des Ehrgeizes verwickeln würde, die sich die Farben der Freiheit aneignen und ihre Fahne usurpieren.

Die grundlegenden Maximen ihrer Politik würden sich unmerklich von der Freiheit zur Gewalt ändern….

Sie könnte die Diktatorin der Welt werden. Sie wäre nicht mehr die Herrscherin ihres eigenen Geistes.“

Abraham Lincoln widersprach auch der Illusion, dass die Vereinigten Staaten ohne einen Garnisonsstaat, der die Welt wie ein Koloss beherrscht, von äußeren Feinden vernichtet werden würden:

„An welchem Punkt sollen wir das Herannahen der Gefahr erwarten? Sollen wir erwarten, dass irgendein transatlantischer militärischer Riese den Ozean überquert und uns mit einem Schlag zerquetscht? Niemals! Alle Armeen Europas, Asiens und Afrikas zusammen, mit allen Schätzen der Erde (unsere eigenen ausgenommen) in ihrer militärischen Truhe; mit einem Buonaparte als Befehlshaber, könnten nicht mit Gewalt einen Trunk aus dem Ohio nehmen oder eine Spur auf dem Blue Ridge legen, in einem Versuch von tausend Jahren.

… [Wenn die Gefahr] uns jemals erreicht, muss sie aus unserer Mitte kommen. Sie kann nicht von außen kommen. Wenn Zerstörung unser Los ist, müssen wir selbst ihr Urheber und Vollender sein. Als eine Nation von Freien müssen wir alle Zeiten überleben oder durch Selbstmord sterben.“

Kagan ist taub für die zeitlose Weisheit von Hamilton, Quincy Adams und Lincoln. Er scheut den Versuch, ihre (durch Bände der Geschichte untermauerten) Argumente zu widerlegen, so wie man von der Golden Gate Bridge springt, ohne Newtons Principia Mathematica zu lesen.

Der Ultra-Kriegsfanatiker sieht das Ende der freien Welt voraus, wenn die Vereinigten Staaten es versäumen, der Ukraine beizustehen, koste es, was es wolle. Russland wird die baltischen Staaten erobern und in die europäischen NATO-Mitglieder einmarschieren. China wird Taiwan angreifen. Die Welt wird vor den Feinden der Freiheit kapitulieren. Die westliche Zivilisation wird untergehen.

Der britische Premierminister Anthony Eden verkündete 1956 in ähnlicher Weise, dass die internationale Ordnung und der Frieden verschwinden würden, wenn nicht der ägyptische Präsident Gamal Abdul Nasser wegen der Verstaatlichung des Suezkanals vernichtet würde. Die Geschichte bewies den gewaltigen Irrtum und trieb den Premierminister aus dem Amt.

In jedem Fall ist Kagans Ruf als Hellseher verdächtig. Als er die Amerikaner zur Unterstützung des bevorstehenden US-Angriffskrieges gegen den Irak aufforderte, trompetete er 2002: „Kein Schritt würde mehr dazu beitragen, eine Weltordnung zu schaffen, in der unser Volk und unsere liberale Zivilisation überleben und gedeihen können.“

Der Krieg kam. Billionen wurden für einen Irrweg ausgegeben, der den Erzfeind Iran zu einem Hegemon im Nahen Osten machte, der den Irak beherrscht. Es wurde ein Präzedenzfall geschaffen, den Kagan befürwortete und dem Russland mit der Invasion der Ukraine folgte. Wurde er nicht in seine eigene Schlinge gehängt?

Der optimale Einfluss der Vereinigten Staaten im Ausland ist der Einfluss des Beispiels. Sicherlich wird diese Bescheidenheit viele Übel und Unzulänglichkeiten in der Welt unangetastet lassen. Aber sie ist besser als jede andere nationale Sicherheitspolitik, die je versucht oder erdacht wurde.

Opfern Sie das Gute nicht auf dem Altar des Perfekten.

Bruce Fein war stellvertretender Generalstaatsanwalt unter Präsident Reagan und Autor von American Empire Before The Fall.

Übersetzt mit deepl.com



