Why Iran supports Palestine Tehran’s foreign policy is rooted in its history and worldview, including anti-colonialism, expert tells The Electronic Intifada Podcast.

Warum der Iran Palästina unterstützt

Ali Abunimah

Die elektronische Intifada



Podcast 9. April 2024

Eine Schlagzeile auf der Titelseite der New York Times vom Dienstag behauptet, dass der Iran Waffen in das besetzte Westjordanland schmuggelt, um „das Westjordanland zu einem Brennpunkt in seinem Schattenkrieg mit Israel zu machen“.

Diese feindselige Darstellung einer Geschichte, die sich auf anonyme Quellen stützt und mindestens eine Quelle der Israel-Lobby zitiert, steht in einer langen Tradition, den Iran als rein ruchlosen Akteur darzustellen.

Die Palästinenser, die ihr Recht auf Widerstand ausüben, werden aus der Gleichung gestrichen und höchstens als Schachfiguren oder Stellvertreter betrachtet, anstatt als Akteure mit einer eigenen Sache. Es ist eine bequeme – und falsche – Darstellung, die die Vereinigten Staaten, Israel und die anderen Klientelregime Washingtons als die Guten darstellt, die sich lediglich gegen Unheil und Aggression verteidigen.

Dies geschieht etwas mehr als eine Woche, nachdem Israel inmitten seines Völkermords im Gazastreifen einen dreisten Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus verübt hat, einen Angriff auf internationales Recht und internationale Normen, den sogar die Europäische Union, einer der treuesten Unterstützer Israels, verurteilen musste.

Bei dem Bombenanschlag wurden mehrere Menschen getötet, darunter zwei hochrangige Generäle der iranischen Quds-Truppe, die Widerstandsgruppen in der Region berät und unterstützt.

Trotz der karikaturhaften Darstellung des Irans in Washington-freundlichen Organen wie der New York Times – eine Darstellung, die der Gelehrte Edward Said unmittelbar nach der islamischen Revolution vor vier Jahrzehnten seziert hat – ist der Iran ein komplexes Land mit einer Außenpolitik, die in seiner Geschichte verwurzelt ist, und mit Bündnissen, die auf einer spezifischen Weltanschauung beruhen, zu der auch der Antikolonialismus als Schlüsselelement gehört.

Es gibt nur wenige Menschen, die eine aufschlussreichere Analyse der iranischen Politik und Weltanschauung bieten können als Mohammad Marandi, Professor für englische Literatur und Orientalistik an der Universität Teheran.

Professor Marandi sprach mit Ali Abunimah im The Electronic Intifada Podcast über die jüngsten Entwicklungen in Palästina und die allgemeine strategische Lage in der Region, da die so genannte Achse des Widerstands – bestehend aus dem Iran und seinen Verbündeten in Palästina, Libanon, Jemen, Syrien und Irak – ihre Front gegen die von den USA unterstützte israelische Aggression verstärkt.

Sehen Sie sich das Video oben an oder hören Sie es über SoundCloud unten.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …