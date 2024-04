The Deir Yassin massacre reminds us – every Zionist accusation is a confession Israel is guilty of the same massacres and atrocities it has accused Palestinians of committing on October 7. My family survived one of those massacres in the village of Deir Yassin on this day 76 years ago.

Israel hat sich der gleichen Massaker und Gräueltaten schuldig gemacht, die es den Palästinensern am 7. Oktober vorgeworfen hat. Meine Familie überlebte eines dieser Massaker im Dorf Deir Yassin an diesem Tag vor 76 Jahren.

Das Massaker von Deir Yassin erinnert uns daran, dass jede zionistische Anschuldigung ein Geständnis ist

Von Dina Elmuti

9. April 2024

Foto der verstorbenen Großmutter des Autors, Fatima Asad, aufgenommen beim 50. Gedenken an das Massaker in Deir Yassin. Dieses Foto entstand bei dem ersten Besuch der Autorin in Deir Yassin im Jahr 1998. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Dina Elmuti)

Inhaltswarnung: Dieser Artikel enthält grafische Beschreibungen von Vergewaltigung, Blutvergießen und extremer Gewalt.

Wie ein bösartiges Tier mit unstillbarem Blutdurst schoss er ihr eine Kugel in den Hals und schlitzte ihr dann mit dem Schweißmesser den Unterleib auf, bis sie von der Wut der rasiermesserscharfen Wühlzähne zu einem blutigen Brei wurde.

Die zwanzigjährige Salhiyeh Eid war im neunten Monat schwanger. Als die 15-jährige Cousine meiner Großmutter, Aisha Radwan, herbeieilte, um das ungeborene Kind aus Salhiyehs ausgeweideter Gebärmutter zu befreien, tötete der Terrorist auch sie.

Was als malerischer Frühlingsmorgen begann, mit blühenden Mandelbäumen und reifenden Feigen- und Aprikosenbäumen, verwandelte sich schnell in ein gnadenloses Blutbad. Die Luft war dick mit dem süßlichen Gestank von Blut, das durch die gepflasterten Straßen floss, während die von Kugeln zerfetzten Körper in der Sonne verwesten. Der beißende Geruch der im Steinbruch des Dorfes verbrannten Leichen war unerträglich. Dies sind die Details, die mir die Mitglieder meiner Familie, die sie erlebt haben, erzählt haben. Sie sind Überlebende des Massakers von Deir Yassin im Jahr 1948.

An jenem Morgen drangen bewaffnete Mitglieder der zionistischen Terrormilizen Stern-Bande und Irgun Zvai Leumi in das Hirtendorf ein und schlachteten jeden ab, der einen Puls hatte. Sie enthaupteten Säuglinge, verbrannten ein Kind bei lebendigem Leib im Gemeinschaftsofen und verübten sexuelle Übergriffe und systematische Vergewaltigungen.

Die zionistischen Terroristen schlachteten fast 254 Dorfbewohner ab.

Wenn diese Gräueltaten auf beunruhigende Weise bekannt vorkommen, dann deshalb, weil es sich um dieselben Taten handelt, die der Hamas nach dem 7. Oktober fälschlicherweise vorgeworfen wurden und die den Gedanken verfestigten, dass „jede zionistische Anschuldigung ein Geständnis ist“.

Solche Gräueltaten fanden nicht am 7. Oktober 2023 statt. Aber sie geschahen am 9. April 1948 in dem Dorf Deir Yassin, westlich von Jerusalem.

Anschuldigung im Spiegel

Im Herzen des Zionismus steckt der tief sitzende Wunsch, das palästinensische Volk zu vernichten, und der 7. Oktober bot den passenden Vorwand, um genau dieses Ziel zu beschleunigen. Die Zionisten in aller Welt starteten rasch eine finstere Propagandakampagne der Gräueltaten.

Die bösartig narzisstische und grundsätzlich paranoide Abhängigkeit des Zionismus von Lügen, Manipulation und Propaganda funktioniert so, dass alles, was „schlecht“ ist, nach außen projiziert wird. Indem sie ihre Aggression und Grausamkeit als kollektive Selbstverteidigung darstellten, sprachen sie sich selbst von der Schuld frei und rechtfertigten diesen Völkermord durch Aufwiegelung, Dämonisierung und Entmenschlichung – wodurch der Völkermord nicht nur akzeptabel, sondern notwendig erschien.

Die Gräuelpropaganda rund um den 7. Oktober war Projektion in ihrer krassesten Form, denn die Zionisten unterstellten ihren Feinden genau die Verbrechen, die sie in der Vergangenheit begangen hatten und die sie in der Zukunft wiederholen wollten.

Während des Massakers von Deir Yassin bajonettierten zionistische Terroristen 25 schwangere Frauen in den Unterleib und entfernten gewaltsam ihre ungeborenen Föten, während diese Frauen noch am Leben waren und das unbeschreibliche Grauen miterlebten, als sie ihre letzten qualvollen Atemzüge taten. Sie ermordeten 60 Frauen und Mädchen, verstümmelten ihre Körper, schlachteten Säuglinge ab und verstümmelten 52 Kinder, bevor sie sie vor den Augen ihrer Mütter enthaupteten.1

Zionistische Terroristen nahmen die überlebenden Frauen und Mädchen des Dorfes mit, entkleideten sie und führten sie auf der King George Avenue im jüdischen Viertel Jerusalems vor, wo sie von den Zuschauern verspottet, beschimpft und mit Steinen beworfen wurden.2

Safiyeh Attiyeh, die zum Zeitpunkt des Massakers 41 Jahre alt war, erzählte, dass sie sah, wie ein Mann seine Hose öffnete und sich auf sie stürzte. „Ich schrie“, sagte sie, „aber um mich herum wurden auch andere Frauen vergewaltigt. Einige der Männer waren so versessen auf unsere Ohrringe, dass sie uns die Ohren abrissen, um sie schneller zu bekommen. „3

Am Tag nach dem Massaker führte Jacques de Reynier, der Schweizer Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes, die erste Gruppe zum Ort des Massakers und wurde Zeuge des Gemetzels.4 Am 14. April besuchte der britische stellvertretende Generalinspektor der Kriminalpolizei, Richard Catling, mehrere Häuser im Nachbardorf Silwan und sammelte die Aussagen von Frauen, die das Massaker von Deir Yassin überlebt hatten.

Physische Beweise, die bei den medizinischen Untersuchungen der Überlebenden durch einen Arzt und eine Krankenschwester des Regierungskrankenhauses in Jerusalem gesammelt wurden, bestätigten diese Berichte. Nachfolgend der Bericht von Catling:

„Die meisten dieser Frauen sind sehr schüchtern und zögern, über ihre Erfahrungen zu berichten, besonders wenn es um sexuelle Übergriffe geht… Es besteht jedoch kein Zweifel, dass die Angreifer [Zionisten] viele sexuelle Gräueltaten begangen haben. Viele junge Schulmädchen wurden vergewaltigt und später abgeschlachtet. Auch alte Frauen wurden belästigt. Es gibt eine Geschichte über einen Fall, in dem ein junges Mädchen buchstäblich in zwei Teile gerissen wurde. Viele Kleinkinder wurden ebenfalls abgeschlachtet und getötet.

Ein Geheimdienstoffizier des Mossad traf in Deir Yassin ein und sah, wie die Mitglieder der Irgun und der Stern-Bande Leichen verbrannten:

„Wir wurden Zeugen einer äußerst schrecklichen und furchtbaren Szene…. [Männer der Irgun warfen arabische Leichen vom Dach in ein Haus, während ein großes Feuer brannte. Es war wirklich wie in einem Krematorium. Neben diesem Horror sah ich viele Holzfeuer entlang des Weges, auf denen Leichen brannten. Der Gestank, der in der Luft lag, war unerträglich. „5

1982 beschrieb der damalige Kommandeur der Haganah, Zvi Ankoi, die Gräueltaten, die er am Schauplatz des Massakers von Deir Yassin erlebte:

„Ich sah abgeschnittene Genitalien und zerquetschte Mägen von Frauen. Es war direkter Mord. Die Soldaten erschossen jeden, den sie sahen, auch Frauen und Kinder. Die Eltern flehten die Kommandeure an, das Gemetzel zu beenden, bitte nicht mehr zu schießen. „6

Selektive Amnesie

Unterdrückung erzeugt Widerstand, doch die Welt ist davon überzeugt, dass Widerstand aus einem Vakuum an einem einzigen Tag entsteht, der zu einem historischen Wendepunkt von großem, unumkehrbarem Ausmaß wird. Das amnesische Narrativ, dass die Uhr am 7. Oktober 2023 zu ticken begann, erlaubt das anhaltende untermenschliche Abschlachten der Palästinenser.

Der 7. Oktober ist ein Blick auf die historische Saat des zulässigen Völkermords und der unerbittlichen Demütigungen, die seit über 75 Jahren an den Palästinensern begangen werden. Es gibt keine Möglichkeit, die Ereignisse eines einzigen Tages von den letzten 16 Jahren der erstickenden Belagerung des Gazastreifens zu trennen, oder von dem Jahrhundert der versuchten Auslöschung und des Generationentraumas, das dem vorausging.

Die Gespenster verschütteter Gräueltaten suchen die Geschichte Israels heim. Unter der Oberfläche des blutbefleckten Landes liegen die Gebeine und traumatischen Erinnerungen des palästinensischen Volkes begraben. Lange vor Deir Yassin koordinierten die Zionisten die Ausrottungsgewalt, die das Erbe der Grausamkeit, der Gier, der geheimen Absprachen und des industriellen Abschlachtens nach britischem und zionistischem imperialem Plan darstellt.

Die zionistischen Usurpatoren haben es immer auf die Schwächsten und Verletzlichsten abgesehen. Das ist weder neu noch überraschend. Die Verstümmelung und Enthauptung von 52 Kindern vor den Augen ihrer eigenen Mütter in Deir Yassin war eine Gräueltat, die inszeniert wurde, um der einheimischen palästinensischen Bevölkerung lähmenden Terror einzuflößen. Vom ersten Tag an wurden palästinensische Frauen und Kinder gezielt und brutal ermordet, wobei die Frauen als vorrangige Ziele betrachtet wurden, die vernichtet werden müssen, um den Aufstieg künftiger palästinensischer Generationen zu verhindern.

Israel wurde durch Völkermord geboren, und Deir Yassin hat seine Geburt beschleunigt.

Das Massaker von Deir Yassin war mehr wegen seiner psychologischen Auswirkungen auf die Vertreibung der Palästinenser als wegen seiner militärischen Folgen von entscheidender Bedeutung. Das ehemalige Mitglied der Terrorgruppe Irgun und der spätere israelische Premierminister Menachem Begin fasste die Hinrichtungsorgie von Deir Yassin wie folgt zusammen

„Ohne das, was in Deir Yassin geschehen ist, hätte es den Staat Israel nicht gegeben“, schrieb er in seinem Buch Der Aufstand. „Während die Haganah an den anderen Fronten erfolgreiche Angriffe durchführte, begannen die Araber in Panik zu fliehen und riefen ‚Deir Yassin‘.“

Und wieder

Jedes Mal, wenn ich mich an die Gräuelpropaganda von 40 enthaupteten israelischen Babys erinnere, die die eindringliche Verurteilung der Welt fordern und den Hass und die Entmenschlichung der Palästinenser von Gaza über Chicago bis Burlington schüren, durchdringt mich die Wut. In der Zwischenzeit wühlen sich Eltern in Gaza weiterhin durch Haufen blutverschmierter Trümmer und Skalps, um die zahllosen enthaupteten palästinensischen Kinder zu identifizieren, die diese Welt als notwendige „Kollateralschäden“ ansieht.

Der Grund, warum Israel so viele Menschen wahllos ins Visier nehmen und so viele Kinder töten kann, liegt darin, dass die Welt dies möglich macht, indem sie die Palästinenser auf ein entmenschlichtes Meer von amorphem Anderssein reduziert. Sie betrachtet ihre Vernichtung aus der wort-, gesichts- und gedankenlosen Sicht von undifferenzierten braunen Körpern – leicht austauschbar und leicht auszurotten, weil sie sich einfach ihrer eigenen Vernichtung widersetzen.

Das Versprechen, dass ein Völkermord „nie wieder“ toleriert werden würde, klingt so hohl, wenn Soldaten, die absichtlich in Barbarei geschult wurden, weiterhin von den USA gelieferte 2000-Pfund-Bunkerbomben auf unschuldige Männer, Frauen und Kinder abwerfen und sie bei lebendigem Leib verbrennen.

Die Realität ist, dass das feierliche Gelöbnis des „Nie wieder“ bequemerweise in ein „Noch einmal“ umschlägt, wenn es um Palästinenser geht.

Ein einsamer Funke

Das unwahrscheinliche Überleben meiner Großmutter bei einem Massaker wurde zum Grundstein für die Existenz meiner Familie. Ich habe das Gemetzel von Deir Yassin nicht miterlebt, aber ich habe es in jeder Falte, jedem Fältchen und jedem Zucken im Gesicht meiner Großmutter gesehen. Ihre Erzählung gibt der Unwahrscheinlichkeit und dem Schmerz des Überlebens einen Sinn.

Deir Yassin wurde auch zur eindringlichen und völkermörderischen Gründungsgeschichte der Auslöschung Israels und Palästinas. Jeder Mord und jede Gräueltat, die in Gaza begangen wird, erneuert unsere kollektive Trauer und schickt Schockwellen von unerschütterlichem Schmerz durch unsere Herzen. Die Trauer, die wir heute empfinden, hallt durch die Zeit zurück zu denjenigen, die die Demütigungen und Gräueltaten der Nakba von 1948 ertragen mussten.

Wir haben diese Traumata geerbt, wie wir die Farbe unserer Haare und Augen geerbt haben. Die Palästinenser hatten nie das Privileg oder die Zeit zu trauern, und das große P hat keinen Einfluss auf die PTBS der Palästinenser. Unser Trauma ist weder post- noch vergangenheitsbezogen. Es ist immerwährend. Aber das gilt auch für unsere Hoffnung. Und das bleibt unsere grundlegende Erzählung.

Im Jahr 1923 schrieb Jabotinsky:

„Jede einheimische Bevölkerung in der Welt widersetzt sich den Kolonisten, solange sie die geringste Hoffnung hat, sich von der Gefahr, kolonisiert zu werden, befreien zu können. Das ist es, was die Araber in Palästina tun, und was sie weiterhin tun werden, solange es einen einzigen Funken Hoffnung gibt, dass sie in der Lage sein werden, die Umwandlung von ‚Palästina‘ in das ‚Land Israel‘ zu verhindern.“

Ein Jahrhundert später erinnern wir uns an diese Worte. Und die Welt wird sich an Gaza als ein lebendiges Zeugnis des Widerstands und der Standhaftigkeit angesichts unvorstellbaren Leids und menschlicher Grausamkeit erinnern.

Unter den Schichten unserer kollektiven Trauer entzünden sich weiterhin Funken unerschütterlicher Hoffnung in der Welt und setzen die Herzen in Flammen. Und trotz eines Jahrhunderts des unfassbaren zionistischen Terrors und der Barbarei wird diese Flamme niemals erlöschen.

