Ittihads französischer Stürmer Karim Benzema (l.) applaudiert am Ende des Erstrundenspiels der FIFA Klub-Weltmeisterschaft zwischen Al-Ittihad und Auckland City im Stadion der King Abdullah Sports City in Dschidda am 12. Dezember. (AFP)

Der ehemalige Star von Real Madrid und der französischen Nationalmannschaft weist die Anschuldigungen von Gerald Darmanin, er stehe mit der Gruppe in Verbindung, vehement zurück

Karim Benzema verklagt französischen Innenminister wegen „Muslimbruderschaft“-Behauptung

Von MEE-Mitarbeitern

17. Januar 2024

Der französische Fußballstar und ehemalige Stürmer von Real Madrid, Karim Benzema, hat rechtliche Schritte gegen den französischen Innenminister Gerald Darmanin eingeleitet, der ihn beschuldigt hatte, „berüchtigte“ Verbindungen zur Muslimbruderschaft zu haben.

Der Anwalt von Karim Benzema, Hugues Vigier, wies die Anschuldigungen im Namen des Stars zurück und sagte, dass sie die „Ehre und den Ruf“ des Fußballers beschädigt hätten.

Vigier sagte, dass Benzema, der derzeit in Saudi-Arabien als Stürmer für Al-Ittihad spielt, seines Wissens nach nicht die geringste Verbindung“ zur Muslimbruderschaft oder zu einem ihrer Mitglieder hat.

Die Anschuldigungen des Ministers erfolgten, nachdem Benzema, der Ballon d’Or-Gewinner von 2022, eine Unterstützungsbotschaft für die Palästinenser in Gaza auf X, dem früheren Twitter, veröffentlicht hatte.

Der Beitrag lautet: „All unsere Gebete für die Bewohner des Gazastreifens, die wieder einmal Opfer dieser ungerechten Bombardierungen sind, die weder Frauen noch Kinder verschonen.“

Benzema teilte diese Botschaft eine Woche nach Beginn der verheerenden Angriffe Israels auf die Küstenenklave mit, bei denen mindestens 24.000 Palästinenser, darunter 10.500 Kinder, getötet wurden.

Vor der Klageerhebung erklärte Vigier, der Fußballer habe „natürliches Mitgefühl“ angesichts dessen zum Ausdruck gebracht, „was viele heute als Kriegsverbrechen in Gaza bezeichnen“.

Benzemas Kommentare lenken nicht vom Schrecken der Terroranschläge vom 7. Oktober ab“, fügte er hinzu.

Die jüngste Runde der Feindseligkeiten zwischen Israel und den Palästinensern im Gazastreifen begann, als die Hamas am 7. Oktober einen überraschenden Mehrfrontenangriff auf israelische Militärstützpunkte und zivile Gemeinden startete, tausende von Raketen abfeuerte und Kämpfer auf dem Land-, Luft- und Seeweg nach Israel schickte.

Mindestens 1.140 Israelis und Ausländer wurden bei dem Angriff getötet, darunter Zivilisten und Soldaten, und Hunderte von Israelis wurden gefangen genommen.

Darmanin bezeichnete es als „erstaunlich“, dass Benzema keine Unterstützung für die bei den Hamas-Angriffen am 7. Oktober getöteten Israelis gezeigt habe, und sagte dem französischen Fernsehsender CNews: „Wir bekämpfen die Hydra, die die Muslimbruderschaft ist, weil sie eine Atmosphäre des Dschihadismus schafft.“

Der französische Minister fügte hinzu, dass der 36-jährige Fußballstar auch Unterstützung für einen französischen Lehrer hätte zeigen sollen, der Anfang des Monats von einem Schüler getötet wurde.

„Ich habe ihn öffentlich aufgefordert, für diesen Lehrer zu twittern, der völlig grundlos wegen islamistischen Terrorismus tot ist, und er hat es nicht getan“, sagte er bei einem Besuch in Abu Dhabi.

Benzemas Anwalt reichte eine 92-seitige Klage gegen den französischen Minister bei der Cour de Justice ein, dem einzigen Gericht in Frankreich, bei dem Klagen gegen noch im Amt befindliche Regierungsbeamte eingereicht werden können.

Politische Ausbeutung

In einem Gespräch mit französischen Medien beschuldigte Vigier den französischen Minister der „politischen Ausbeutung“ und des „Säens von Spaltung“ in Frankreich.

„Wir werden wieder einmal Zeuge einer unerträglichen Ausbeutung von Karim Benzema und der ‚Symbolfigur‘, zu der wir ihn gerne machen“, sagte er.

Wir werden wieder einmal Zeuge einer unerträglichen Ausbeutung von Karim Benzema und der ‚Symbolfigur‘, zu der wir ihn gerne machen“.

– Hugues Vigier, Rechtsanwalt

Benzema, ein 36-jähriger französischer Fußballspieler mit algerischen Wurzeln, sagte in der Klage, er werde für „politische Spiele“ benutzt.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Darmanin mit Benzema aneinandergeraten ist.

Zuvor hatte er den Star, der zum fünften Mal in Folge Torschützenkönig der französischen Nationalmannschaft wurde, dafür kritisiert, dass er nicht die Nationalhymne singt, wenn er für Frankreich spielt, und für das, was er als „Bekehrung in sozialen Netzwerken“ bezeichnete.

Linke haben Darmanin dafür kritisiert, dass er im Vorfeld der Europawahlen im Juni 2024, bei denen die rechtsextreme Rallye Nationale in den Umfragen führt, mit Angriffen auf Persönlichkeiten wie Benzema versucht, rechte Wähler zu umwerben.

