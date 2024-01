Beckenbauer, Rest in Shame: South African Memories of German Corruption Who taught leading South Africa sports officials and politicians world-class corruption; specifically, how to buy hosting rights to the FIFA Soccer World

Fotoquelle: Bert Verhoeff / Anefo – Public Domain

Beckenbauer, Ruhe in Schande: Südafrikanische Erinnerungen an deutsche Korruption

von Patrick Bond

16. Januar 2024

Wer hat den führenden südafrikanischen Sportfunktionären und Politikern beigebracht, wie man Korruption auf Weltklasseniveau betreibt und wie man die Austragungsrechte für die FIFA-Fußballweltmeisterschaft kauft?

Ein Hauptverdächtiger ist der große Mittelfeldspieler Franz Beckenbauer, der am Sonntag, den 7. Januar in Salzburg, Österreich, nicht weit von seiner Heimatstadt München entfernt, verstorben ist. Ich habe ihn in den späten 1970er Jahren für die New York Cosmos spielen sehen, als er und andere Legenden wie Pelé, Chinaglia und Cruyff – verführt durch das Geld der Yankees (und sicherlich nicht durch die Qualität der US-Konkurrenten) – nach Washington, D.C. kamen, wo ich damals lebte, um regelmäßig die Diplomats zu besiegen. Das lokale Team ging bald in Konkurs, zweimal. Aber es war eine Freude, Beckenbauer zuzusehen, der oft das ganze Spielfeld beherrschte.

Sein Spielfeld weitete sich dann weiter aus, bis hin zu einer Führungsrolle bei der FIFA, dem Weltfußballverband mit Sitz in der Schweiz, der die alle vier Jahre stattfindende Weltmeisterschaft ausrichtet. Sepp Blatter wurde 1998 FIFA-Chef und trat erst 17 Jahre später (in Ungnade) zurück. Mitte 2000, als der Gastgeber der Weltmeisterschaft 2006 ausgewählt wurde, war Beckenbauers Einfluss auf Südafrika äußerst ätzend und veranlasste den damaligen Präsidenten Thabo Mbeki, zunächst den Begriff „globale Apartheid“ in den Mund zu nehmen – und dann, als die Südafrikaner die Weltklasse-Betrüger nicht schlagen konnten, schloss er sich ihnen vier Jahre später zusammen mit dem Leiter des lokalen FIFA-Organisationskomitees, Danny Jordaan, an.

Zur Bewerbungsstrategie des deutschen Teams gehörte die Bestechung von FIFA-Delegierten mit Hilfe eines 6,7 Millionen Euro schweren Schmiergelds, das vom Adidas-Chef eingerichtet wurde. (Zuvor hatte der Hauptaktionär desselben Unternehmens die französische Finanzministerin Christine Lagarde bestochen, um ein großes Rettungspaket für die Steuerzahler zu erhalten. Trotz ihrer Verurteilung 2016 wurde sie später Chefin des Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank).

Beckenbauer musste schnell handeln, denn „Anfang 2000 schien Südafrika im Kampf um die Stimmen im Exekutivrat der FIFA vor Deutschland zu liegen“, insbesondere nach einer Runde, in der Tony Blairs britische Bewerbung ausschied, so der prominenteste Kritiker der FIFA, der Journalist Andrew Jennings:

„Eine von Englands Stimmen wurde von Neuseelands Charlie Dempsey abgegeben. Er war von seinem Regionalverband in Ozeanien beauftragt worden, für England zu stimmen und, als dieses ausschied, Südafrika zu unterstützen. Selbst wenn Deutschland die andere ungültige Stimme erhalten hätte, wäre das Ergebnis immer noch unentschieden gewesen, und Blatter hätte die Afrikaner unterstützen müssen. Das Ergebnis war nun klar. Wir sehen uns 2006 in Kapstadt.“

Deutscher Stimmenkauf

Aber es sollte nicht sein, wie Jennings erzählt: „Sie stimmten ein letztes Mal ab: Deutschland 12 Stimmen, Südafrika 11 Stimmen! Wir sehen uns 2006 in München. Aber das waren nur 23 Stimmen. Jemand hatte nicht abgestimmt. Wer war es? Es war Charlie Dempsey. Er war zwischen den Wahlgängen rausgegangen. Er war auf dem Flughafen Zürich, um ein Flugzeug nach Hause zu nehmen. Charlie wich den Reportern aus, so gut er konnte, aber als er in die Enge getrieben wurde, plapperte er von ‚unerträglichem Druck‘ am Vorabend der Abstimmung.“

Dempsey wurde mit 250.000 Dollar bestochen, damit er sich der Stimme enthielt, gab der ehemalige Präsident des Deutschen Fußballbundes, Theo Zwanziger, zu – der zusammen mit Beckenbauer und zwei weiteren deutschen Fußballfunktionären von 2016 bis 21 von den Schweizer Behörden verfolgt wurde. Es ist bezeichnend, dass sowohl die strafrechtlichen Ermittlungen als auch eine interne FIFA-Untersuchung zur Korruption in Deutschland abgebrochen wurden, weil sie nach Angaben der Behörden zu lange dauerten, unter anderem weil Covid sich im Oktober 2020 als störend für die Staatsanwälte erwies.

Wenige Wochen vor der Abstimmung traf sich Dempsey mit Beckenbauer. Die anschließende Verletzung von Dempseys Mandat, Südafrika zu unterstützen, wurde vom neuseeländischen Sportminister Trevor Mallard als eine solche „nationale Schande“ bezeichnet – „Herr Dempsey hat dem internationalen Ruf unseres Landes geschadet“ -, dass sich Premierministerin Helen Clark gezwungen sah, Mbeki anzurufen und sich zu entschuldigen.

Während Beckenbauer und die Deutschen feierten und die Länder des britischen Commonwealth sich von Dempsey verraten fühlten, musste Blatter Afrika trösten“, so Jennings. Der südafrikanische Fußballverband war so wütend, dass er die offensichtlich krumme Entscheidung vor ein Schiedsgericht bringen wollte. Blatter redete ihnen das aus und versprach, dass die Weltmeisterschaft in Zukunft nach dem Rotationsprinzip zwischen den Kontinenten ausgetragen werden würde – und Afrika würde das Turnier 2010 ausrichten.

Wie war Dempsey überredet worden, und wie waren andere Stimmen der FIFA-Exekutive an Deutschland gegangen?

Laut Spiegel von 2015 „hat das deutsche Bewerbungskomitee einen Schmiergeldfonds eingerichtet, um die Rechte für die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2006 zu erhalten. Es wird vermutet, dass hochrangige Funktionäre, darunter auch Fußballheld Franz Beckenbauer, von diesem Fonds wussten. In der möglicherweise größten Krise des deutschen Fußballs seit dem Bestechungsskandal in der Bundesliga in den 70er Jahren hat der Spiegel erfahren, dass die Entscheidung über die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 an Deutschland wahrscheinlich durch Bestechungsgelder erkauft wurde.

Die Schmiergeldkasse wurde, so der Spiegel, „heimlich vom damaligen Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus gefüllt“ und „dazu benutzt, sich die vier Stimmen der asiatischen Vertreter im 24-köpfigen FIFA-Exekutivkomitee zu sichern.“ Die Quelle der konkreten Dempsey-Bestechung ist noch unbekannt.

Obwohl er eine explizite Bestechung bestritt, gab Beckenbauer zu, dass es einen Schmiergeldfonds gab: „Ich als damaliger Präsident des Organisationskomitees trage die Verantwortung für diesen Fehler.“

Südafrikaner lernen auf FIFA-Beckenbauer-Art zu spielen

Nach dieser ernüchternden Lektion über den Modus Operandi der FIFA initiierte Mbeki 2004 ein mit 10 Millionen Dollar dotiertes so genanntes „African Diaspora Legacy Programme“, das auf einen FIFA-Fonds zurückgreifen sollte, um den südafrikanischen Breitenfußball aufzubauen. Ein solches Programm zur Unterstützung des afrikanischen kontinentalen Fußballs gab es jedoch nicht, da zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt war, dass Südafrikas Konkurrent um die Ausrichtung der WM 2010, Marokko, zu viele Delegierte gekauft hatte, die dann bei der FIFA-Abstimmung über die Austragungsrechte für 2010 gegen Südafrika stimmten.

Das Geheimnis wurde 2015 gelüftet. Obwohl Sportminister Fikile Mbalula damals zusammenhanglos über die Aufmerksamkeit für die Bestechung seines Teams posierte, war es offensichtlich, dass der „Diaspora“-Fonds einzig und allein dazu gedacht war, den Vorsitzenden der Konföderation des nord-, mittelamerikanischen und karibischen Verbandsfußballs (Concacaf), Jack Warner, und seinen US-Verbündeten Chuck Blazer zu beeinflussen. Letzterer erhielt 750.000 Dollar, begann aber 2011 mit dem Federal Bureau of Investigation zu kooperieren, was 2015 zur strafrechtlichen Verfolgung von FIFA-Führungskräften, einschließlich Warner, führte.

Die Sunday Times berichtete 2015 unter Berufung auf einen FIFA-Beamten aus Botswana, der heimlich gefilmt wurde, dass Warner 2004 Marokko „verlassen“ habe, weil die Südafrikaner ihm ein höheres Bestechungsgeld angeboten hätten. (Dieselbe Quelle, ein botswanisches Führungsmitglied innerhalb der FIFA, behauptete, Marokko habe die Abstimmung eigentlich gewonnen, aber Blatter habe sie trotzdem an Südafrika vergeben.)

Nach Angaben von Reportern des führenden südafrikanischen Netzwerks für investigative Journalisten, amaBhungane, „war sich Südafrika der Notwendigkeit bewusst, die drei von Concacaf kontrollierten Stimmen in der Fifa-Exekutive zu erhalten, und setzte alle Hebel in Bewegung, um Warner zu beeinflussen. Wenn es eine geheime Verpflichtung der südafrikanischen Regierung gab, wie in der US-Anklage behauptet wird, dann könnte das erklären, warum Jordaan so wütend ist, weil er das 10-Millionen-Dollar-Baby in der Hand hält.“

Die tiefgreifende Unehrlichkeit und der Missbrauch öffentlicher Gelder, für die die FIFA so bekannt wurde, haben auch einen schmierigen Rufschaden hinterlassen. Doch auch zwanzig Jahre nach der Bestechung von Warner durch Südafrika sind die drei Schlüsselfiguren – Mbeki (seit seiner Entmachtung 2008 ein oft unwillkommener politischer Vermittler in seiner eigenen Partei), Jordaan (seit 2013 Chef des südafrikanischen Fußballverbands) und Mbalula (seit 2021 operativer Chef der Regierungspartei) – nach wie vor einflussreich und äußerst umstritten und leugnen noch immer die Folgen der 10 Millionen Dollar für Warner und Blazer.

Beckenbauer erkrankte nicht lange nach den Anschuldigungen des Spiegels von 2015 und zog sich dann zurück, zum Teil wegen des schmerzhaften Todes seines Sohnes, aber auch wegen des FIFA-Skandals. Sein Tod hat aufrichtigen und verdienten Dank für seine Führungsqualitäten auf dem Fußballplatz und Mitgefühl hervorgerufen – aber nicht genug Selbstreflexion der Deutschen über seinen Betrug abseits des Spielfeldes – und über ihre eigene Rolle in der Welt.

Kein weiterer Völkermord?

Besonders deutlich wurde dies am 12. Januar, als die sozialdemokratische/grüne/liberale Regierungskoalition ankündigte, dass sie Israel formell gegen die Völkermordanklage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof unterstützen wird. Damit ist sie das erste Land, das sich Tel Aviv in dem historischen Fall, der das Abschlachten weiterer Zehntausender Palästinenser stoppen soll, formell anschließt. Zu den Verbündeten Südafrikas gehören Brasilien, Malaysia, Pakistan, die Türkei, Bolivien, Kolumbien, Jordanien und die ehemalige deutsche Kolonie Namibia, die 1904-08 Opfer eines Völkermordes wurde. Diese offene Förderung einer Nakba2.0 findet nun im Gefolge von Deutschlands eigener Nazi-Vernichtung von 1933-45 von sechs Millionen Juden und, in Südafrikas nächstem Nachbarland, der Beinahe-Ausrottung der Namibier und Herero statt.

Bei einer Demonstration in Berlin, an der ich am 13. Januar teilnahm, wurden neben den palästinensischen Flaggen auch mehrere südafrikanische Flaggen geschwenkt. Ein Schild stellte die offensichtliche Frage: „Wirklich Deutschland. Einen weiteren Völkermord unterstützen? Wie originell.“

Auch der südafrikanische Arzt Tlaleng Mofokeng, UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Gesundheit, bemerkte: „Der Staat (Deutschland), der in seiner Geschichte mehr als einen Völkermord begangen hat, versucht, die Bemühungen eines Landes (Südafrika) zu untergraben, das Opfer von Kolonialismus und Apartheid ist, um einen weiteren Völkermord und eine nukleare Besatzungsmacht (Israel) zu schützen.“

Der namibische Präsident Hein Gage war wütend: „Deutschland kann sich nicht moralisch zur Konvention der Vereinten Nationen gegen Völkermord bekennen, einschließlich der Sühne für den Völkermord in Namibia, und gleichzeitig das Äquivalent eines Holocausts und Völkermords in Gaza unterstützen.“

Eine Kultur der Unternehmensgier und Korruption

All dies erinnert daran, wie im Apartheid-Südafrika vor 1994 üppige Gewinne westdeutscher Unternehmen – darunter die Rüstungskonzerne Daimler-Benz und Messerschmitt-Bölkow-Blohm, die Deutsche Bank, die CommerzBank, die Hermes Kredit-Versicherung und Siemens – an die Frankfurter Börse überwiesen wurden, während die konservative politische Führung des Landes – insbesondere Helmut Kohl und Franz-Joseph Strauß – die weißen Faschisten bis in die 1980er Jahre offen unterstützte. (Der ostdeutsche Staat war da ganz anders, ebenso wie die progressiven Kräfte in der deutschen Zivilgesellschaft).

In der Post-Apartheid-Ära war der entschiedenste Angriff der deutschen herrschenden Klasse auf die Südafrikaner – und den Rest der Welt -, als Angela Merkel den europäischen Widerstand gegen einen Versuch bei der Welthandelsorganisation anführte, Ausnahmeregelungen für geistiges Eigentum für Covid-19-Impfstoffe zu akzeptieren. Die von Pretoria angeführte und von mehr als 100 Ländern unterstützte Kampagne dauerte von Oktober 2020 bis Juni 2022, doch Mitte 2021 kam es in den USA zu einem Showdown. Merkel weigerte sich, nachzugeben, um die Macht der Konzerne im Allgemeinen zu schützen, aber im Besonderen, wie die Nichtregierungsorganisation Health Global Access Project 2021 beklagte, „lobt sie stolz und nationalistisch Deutschlands angeblich selbst hergestellte BioNTech- und Curvax-mRNA-Impfstoffe.“

Und auch heute noch, im Geiste der Apartheid-Profiteure und der Rolle von Franz Beckenbauer bei der FIFA, ist das Wirtschaftsleben in Deutschland von Korruption geprägt, die immer noch regelmäßig nach Südafrika durchsickert:

Letzte Woche wurde das führende deutsche Softwareunternehmen SAPS wegen Bestechung hauptsächlich afrikanischer Politiker und Beamter, darunter auch Südafrikaner, erfolgreich strafrechtlich verfolgt – und musste 220 Millionen Dollar Strafe zahlen.

Der schlimmste Fall von Bestechung bei Südafrikas halbstaatlichem Energieversorger Eskom geschah 2007 über eine Fundraising-Firma der Regierungspartei und wurde von einem deutschen Staatsangehörigen (Klaus-Dieter Rennert) koordiniert, der noch immer Hitachi Power Europe leitet, den inkompetenten Erbauer der beiden größten Kohlekraftwerke der Welt.

Die Autohersteller VW, BMW und Mercedes haben in den 2000er Jahren bei den Treibhausgasemissionen geschummelt. Als dies 2015 aufgedeckt wurde, stürzte der Platinpreis ab – Südafrika kontrolliert 85 % des Metalls, das in Katalysatoren verwendet wird – und führte zu einem drastischen Einbruch des Bergbausektors.

Südafrikas bisher größter Fall von Unternehmensbetrug, Steinhoff, spiegelt die deutschen Wurzeln des Unternehmens und die unzureichende Aufsicht des Gründers sowie die Misswirtschaft deutscher Unternehmen in den 2010er Jahren wider.

Der deutsche Rüstungslieferant Rheinmettal, der den israelischen Völkermord in Gaza unterstützt hat, arbeitet immer noch mit dem südafrikanischen Rüstungskonzern Denel zusammen, was zu anhaltenden ethischen Kontroversen und Produktionskatastrophen in Kapstadt führt.

All diese (und andere) deutsche Firmen haben in Südafrika schreckliches Unheil angerichtet und dazu beigetragen, dass die lokale Wirtschaftselite von Johannesburg, Durban und Kapstadt laut PwC in den 2010er Jahren als weltweit am anfälligsten für „Wirtschaftskriminalität und Betrug“ eingestuft wurde.

Zusammen mit Franz Beckenbauers Schmiergeldvermächtnis und Berlins Unterstützung für den israelischen Völkermord erinnern die deutschen Eliten die Welt immer wieder daran, warum eine so langlebige und ranzige Herrschaftskultur von uns allen eine unerbittliche Rote Karte verdient.

Patrick Bond ist Professor für Soziologie an der Universität von Johannesburg in Südafrika. Er ist zu erreichen unter: pbond@mail.ngo.za

