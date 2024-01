Judging Genocide U.S. allies‘ fear of backing the genocide charge against Israel reaches all the way to Australia, reports Kellie Tranter. By Kellie Tranter Declassified Australia Australia has finally made clear its official position on the genocide case brought by South Africa against Israel in the Intern



Vertreter Südafrikas oben links, Vertreter Israels rechts; 15 Richter im Vordergrund während der öffentlichen Anhörung der Völkermordanklage gegen Israel am 11. Januar vor dem Weltgerichtshof in Den Haag. (Internationaler Gerichtshof)

Die Angst der US-Verbündeten vor einer Unterstützung der Völkermordanklage gegen Israel reicht bis nach Australien, berichtet Kellie Tranter.

Von Kellie Tranter

Declassified Australia.

Völkermord verurteilen

16. Januar 2024

ustralien hat endlich seine offizielle Position zur Völkermordklage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag deutlich gemacht.

Premierminister Anthony Albanese schloss in einem Radiointerview am Montag eine Beteiligung Australiens am IGH-Prozess aus: „Wir brauchen einen Weg zu Sicherheit und Frieden … nicht irgendeinen Gerichtsprozess“.

Die Regierung mag zwar nominell einen Frieden im Gazastreifen unterstützen, aber bisher sind ihr keine konkreten Taten gefolgt. Und die Erklärungen der Führung geben wenig Vertrauen in ihre Haltung.

Im Oktober lehnte es Außenministerin Penny Wong ab, Israels Anordnung einer „totalen Belagerung“ und der Unterbrechung der Lebensmittel- und Wasserversorgung des Gazastreifens aus der Ferne zu verurteilen. Wong sagte: „Ich denke, es ist immer sehr schwierig, von hier aus zu beurteilen, welchen Sicherheitsansatz andere Länder verfolgen.“

Der 84-seitige Antrag der südafrikanischen Regierung an den Weltgerichtshof mit dem Titel „Anwendung der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes im Gazastreifen (Südafrika gegen Israel)“ enthält neun Seiten mit Beweisen für völkermörderische Absichten, darunter Aussagen von israelischen Entscheidungsträgern und Militärbeamten.

Das australische Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel (DFAT) hatte zuvor erklärt, dass es von dem Verfahren Kenntnis habe, es aber nicht angebracht sei, sich zu Angelegenheiten vor dem Gericht zu äußern.

Dies steht in krassem Gegensatz zu einer anderen, ähnlichen Haltung der australischen Regierung in jüngster Zeit. Im September 2023 schloss sich Australien 31 anderen Ländern an, die vor dem IGH intervenierten, um die Klage der Ukraine zu unterstützen, die Russland beschuldigte, gegen die Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes verstoßen zu haben.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat sich die australische Regierung jedoch nicht wie üblich den Erklärungen des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten über die Unzulänglichkeit des Verfahrens angeschlossen. Aber der Druck auf Australien war beträchtlich.

Israels dringendes Kabel

Ein kürzlich durchgesickertes „dringendes“ Telegramm des israelischen Außenministeriums hat bestätigt, dass es seine Botschaften weltweit, einschließlich der israelischen Botschaft in Canberra, angewiesen hat, Diplomaten und Politiker in ihren Gastländern zu drängen, Erklärungen gegen Südafrikas Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof abzugeben.

[Siehe: Israel besorgt vor den Völkermord-Anhörungen vor dem Internationalen Gerichtshof].

In dem Telegramm vom 4. Januar heißt es, Israels „strategisches Ziel“ sei es, dass der IGH den Antrag auf eine einstweilige Verfügung ablehnt, nicht feststellt, dass Israel in Gaza Völkermord begeht, und anerkennt, dass das israelische Militär im Gazastreifen im Einklang mit dem Völkerrecht operiert.

Israels Botschaft in Canberra – verbarrikadiert, ummauert, bewacht und beobachtet.(Kgbo, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Das Außenministerium wies die israelische Botschaft in Canberra und anderen Hauptstädten an, Diplomaten und Politiker auf höchster Ebene aufzufordern, „öffentlich anzuerkennen, dass Israel daran arbeitet, die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu verstärken und den Schaden für die Zivilbevölkerung zu minimieren, während es nach dem schrecklichen Angriff vom 7. Oktober durch eine völkermordende Terrororganisation in Selbstverteidigung handelt“.

Das Botschaftstelegramm gibt sogar die möglichen Worte für eine öffentliche Erklärung der Regierung in Canberra vor:

„Wir bitten um eine sofortige und unmissverständliche öffentliche Erklärung mit folgendem Wortlaut: Öffentlich und klar zu erklären, dass IHR LAND die ungeheuerlichen, absurden und unbegründeten Anschuldigungen gegen Israel zurückweist.“

Declassified Australia hat versucht, die australische Position zu klären, indem es das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten speziell nach dem Standpunkt der Regierung in Bezug auf die Verbindlichkeit von Urteilen des IGH gefragt hat.

Am Samstag antwortete ein Sprecher des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und Handel, dass,

„Als wichtigstes Rechtsorgan der Vereinten Nationen spielt der Internationale Gerichtshof (IGH) eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des Völkerrechts und der auf Regeln basierenden Ordnung. Australien respektiert die Unabhängigkeit des IGH und des Gerichtsverfahrens. Die Urteile des IGH sind für die an einem Fall beteiligten Parteien bindend.“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Wenn dies der Fall ist und der IGH, wie erwartet, vorläufige Anordnungen in dem Verfahren trifft, die Israel anweisen, seine militärischen Aktivitäten in Gaza zu unterlassen, dann muss eine notwendige Konsequenz der erklärten Position der australischen Regierung sein, dass sie sofort jede Aktivität einstellt, die materielle oder andere Unterstützung für die verbotene Aktivität bietet.

Alles andere würde im Widerspruch zu ihrer erklärten Haltung stehen, die Entscheidungen des IGH zu respektieren.

Die australische Regierung wurde vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in eine schwierige Lage gebracht. Er hat öffentlich erklärt, dass er alle vom IGH verhängten vorläufigen Maßnahmen, die Israels geplante Operationen beeinträchtigen, ignorieren wird.

In einer im Fernsehen übertragenen Rede sagte Netanjahu: „Niemand wird uns aufhalten, nicht Den Haag, nicht die Achse des Bösen und auch sonst niemand.“

End The Siege, Stop the War on Gaza Demonstration in Melbourne, Australien, am 15. Oktober 2023. (Matt Hrkac, Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Australien, das sich zu einer auf internationalen Regeln basierenden Ordnung bekennt, hat zumindest die Schwere der Zerstörung, Verstümmelung und des Massenmords in Gaza anerkannt.

Wie es nun seinen Respekt für die Entscheidungen des IGH zum Ausdruck bringen und gleichzeitig seine Unterstützung für Israel aufrechterhalten kann, ohne einen groben Widerspruch und Heuchelei zu begehen, ist nicht sicher.

Die Zeichen Australiens sind nicht nur positiv. Australien hat bereits gezeigt, dass es den israelischen Angriff und die Bombardierung der Palästinenser in Gaza militärisch unterstützt.

Unterstützung des israelischen Angriffs

Declassified Australia hat die Bereitstellung wesentlicher Komponenten des F-35-Kampfjets dokumentiert, der zur Bombardierung der Zivilbevölkerung in Gaza eingesetzt wird. Die Regierung hat mehr als 70 australische Unternehmen unterstützt, die im Rahmen des F-35-Programms bisher „weltweite Produktions- und Wartungsverträge im Wert von über 4,13 Milliarden Dollar erhalten haben.“

Im November, nur einen Monat nach Beginn des Konflikts, enthüllte Declassified Australia exklusiv die lebenswichtige nachrichtendienstliche und zielgerichtete Rolle, die die amerikanisch-australische Überwachungsbasis Pine Gap (JDFPG) spielt, indem sie eine enorme Bandbreite an Kommunikations- und elektronischen Informationen vom Schlachtfeld sammelt und den israelischen Verteidigungskräften zur Verfügung stellt.

Außenministerin besucht Gaza-Region

US-Außenminister Antony Blinken begrüßt Wong in Washington, D.C., im Dezember 2022. (Außenministerium, Ron Przysucha)

In den kommenden Tagen besucht Außenministerin Wong Jordanien, Israel, die besetzten palästinensischen Gebiete und die Vereinigten Arabischen Emirate (V.A.E.). Die Ministerin bestätigte in ihrer Pressemitteilung vom Montag, dass sie bei ihren Gesprächen mit israelischen Vertretern,

„[Ich werde] Australiens Unterstützung für Israels Sicherheit und sein Recht, sich im Angesicht des Terrorismus zu verteidigen, übermitteln und gleichzeitig betonen, dass es darauf ankommt, wie es dies tut.

„Ich werde Australiens Forderung nach der sofortigen und bedingungslosen Freilassung der Geiseln bekräftigen und mit den Familien der Geiseln und Überlebenden der Terroranschläge vom 7. Oktober zusammentreffen. Ich werde mit dem australischen Koordinator für humanitäre Hilfe zusammentreffen und praktische Möglichkeiten zur Unterstützung einer verstärkten und wirksameren humanitären Hilfe erörtern.

„Ich werde gegenüber Vertretern der besetzten palästinensischen Gebiete deutlich machen, dass Australien das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung unterstützt und sich für die Deckung des humanitären Bedarfs in Gaza und im Westjordanland einsetzt. Ich werde mich mit Vertretern von Gemeinden treffen, die von der Gewalt der Siedler betroffen sind, und unseren Standpunkt bekräftigen, dass die Siedlungen nach internationalem Recht illegal sind. Ich werde auch betonen, dass Australien gegen die gewaltsame Vertreibung von Palästinensern ist und dass wir der Meinung sind, dass der Gazastreifen nicht länger als Plattform für den Terrorismus genutzt werden darf.“

Da die Außenministerin für das ganze Land spricht, muss sie auch deutlich machen, dass die Unterstützung des israelischen Vorgehens in Gaza zu einer Spaltung der australischen Zivilgesellschaft und folglich zu einer Schwächung derselben führt.

Sie sollte Israel auch warnen, dass die australische Unterstützung politisch unhaltbar ist und zurückgezogen wird, wenn es keinen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen gibt oder die Feststellungen des IGH nicht befolgt werden.

Unterstützung für die Bombardierung des Jemen

Es ist bedauerlich, dass Minister Wong ohne jegliche moralische Autorität in den Nahen Osten kommt, insbesondere vor dem Hintergrund der unklugen Unterstützung Australiens für die Bombardierung des Jemen und der langjährigen Beteiligung Australiens an dem von den USA geführten Krieg der Saudi-U.A.E.-Koalition gegen den Jemen.

Das australische Militär ist eng mit dem Militär der Vereinigten Arabischen Emirate verbunden, das den Krieg im Jemen führt, in dem bereits mehr als 377.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Es wurde bereits bekannt, dass Australien Dutzende von australischen Ex-Soldaten für das Militär der Vereinigten Arabischen Emirate zugelassen hat und dass der Kommandeur der Spezialeinheiten die Eliteeinheit der Präsidentengarde der Vereinigten Arabischen Emirate leitet.

Zehntausende demonstrierten am 12. Januar in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa aus Solidarität mit Palästina und aus Protest gegen die Bombenkampagne der USA und Großbritanniens gegen die jemenitische Blockade der israelischen Schiffe und Fracht im Roten Meer. (Ansarallah Military Media)

Viele Mitgliedstaaten, darunter auch die Schweiz, haben bei der Sitzung des UN-Sicherheitsrats am vergangenen Freitag deutlich gemacht, dass die UN-Resolution 2722 die Anwendung von Gewalt gegen den Jemen nicht zulässt, den Friedensprozess im verarmten Jemen möglicherweise untergräbt, die Gefahr einer Destabilisierung der gesamten Region birgt und die eigentliche Ursache des Problems, nämlich die israelisch-palästinensische Krise, nicht anerkennt.

Australiens Unterstützung und Beteiligung an den Aktionen seiner AUKUS-Partner wurde der australischen Öffentlichkeit bis nach der ersten Runde von Bombenanschlägen am 12. Januar verschwiegen.

Es wurden keine Einzelheiten über die genaue Rolle der Australier bekannt gegeben, die in das US-Hauptquartier in Doha entsandt wurden.

Die Geheimniskrämerei und die fragwürdige Rechtmäßigkeit der von den Vereinten Nationen nicht genehmigten Bombardierungen werfen ernste Fragen darüber auf, was die Australier von ihrer AUKUS-Partnerschaft selbst erwarten können und in was sie als Ergebnis dieser Quasi-Allianz hineingezogen werden könnten.

Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention

Auch die australische Regierung ist als Unterzeichner der Völkermordkonvention verpflichtet, Maßnahmen zur Verhinderung von Völkermord zu ergreifen.

Sollte der IGH den Anschein erwecken, dass er für den Fall zuständig ist, müssen die Anwälte der Regierung die Rechtmäßigkeit der politischen Unterstützung und der – direkten und indirekten – Verteidigungsexporte an Israel prüfen.

Es ist erwähnenswert, dass das U.S. Center for Constitutional Rights im Namen palästinensischer Organisationen und der Zivilbevölkerung in den Vereinigten Staaten und Palästina eine Klage gegen den US-Präsidenten, den Außenminister und den Verteidigungsminister eingereicht hat, um die Beihilfe der US-Regierung zum Völkermord anzufechten und zu fordern, dass sie sich für die Verhinderung des Völkermords einsetzt.

Eine Anhörung zum Antrag auf einstweilige Verfügung ist für den 26. Januar angesetzt.

Gleichzeitig hat eine Gruppe von etwa 40 Anwälten aus Südafrika unter der Leitung der Anwaltskanzlei Wikus Van Rensburg Attorneys den Vereinigten Staaten am 2. Januar förmlich mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, ein Gerichtsverfahren gegen die Vereinigten Staaten einzuleiten, das sich auf erdrückende Beweise stützt, wonach die US-Regierung Beihilfe zum Völkermord geleistet hat und leistet und diesen unterstützt, fördert oder materielle Hilfe leistet.

Der Völkermord, auf den sie sich bezieht, ist die Ermöglichung und Fortführung internationaler Verbrechen gegen das palästinensische Volk durch den Staat Israel und die israelischen Verteidigungsstreitkräfte.

Australiens anderer AUKUS-Partner, das Vereinigte Königreich, erhielt eine ähnliche Mitteilung. Vielleicht, wenn auch weniger wahrscheinlich, wird auch Australien eine solche erhalten. Es ist bestenfalls naiv, wenn die australische Regierung nicht damit rechnet, dass erstens die Welt und zweitens die Australier im Allgemeinen und die Juristen im Besonderen die Entwicklung der Ereignisse genau beobachten werden.

Die Australier haben vielleicht keine andere Wahl, als das Schicksal ihrer gewählten Regierung zu ertragen, die sie auf die falsche Seite der Geschichte gestellt hat. Wenn die Regierung weiterhin eine Partei in einem bestehenden Krieg oder einer geplanten kriegerischen Aktivität unterstützt, sollte sie den Australiern mehr Offenheit bieten.

Zumindest schuldet die australische Regierung sowohl dem Parlament als auch den Bürgern eine ausführliche rechtliche und moralische Erklärung und Rechtfertigung der von ihr eingenommenen Position sowie eine klare Aussage über ihre unmittelbaren Ziele und ihre Absichten für die Zukunft.

Kellie Tranter ist Anwältin, Forscherin und Menschenrechtsverteidigerin.

Dieser Artikel ist von Declassified Australia.

