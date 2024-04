Warum die westliche Unterstützung für Israel keine Ausnahme ist Von Joseph Massad

Ich danke meinem Freund Joseph Massad für seinen neuen Artikel, gerade in dieser Zeit der ermutigenden Universitätsproteste für Palästina, gerade auch aktuell an der Columbia Universität in NY, an der er lehrt, so wichtig. Die Studenten können sich glücklich schätzen, einen Dozenten dieses Formats und Wissens zu haben. Nicht umsonst ist Joseph Massad so beliebt bei seinen Studenten.

Ich möchte besonders auf einen Satz seines Artikels eingehen. Nicht nur für Israel und Biden gibt es wohl keine „roten Linien“, sondern auch für die EU Kommissionspräsidentin, die während einer Wahlveranstaltung im EU-Parlament erklärte, für sie gäbe es „keine roten Linien“. Genau das macht die westliche Hegemonialpolitik so kriegerisch, kolonialistisch und gefährlich, in „westlicher Schamlosigkeit“. Evelyn Hecht-Galinski

30. April 2024

Die Geschichte der westlichen Unterstützung für Südafrika und Rhodesien zeigt uns deutlich, dass die westliche Unterstützung für Israel weder einzigartig noch beispiellos ist

Es wird oft behauptet, dass Israel eine Ausnahme von der Politik der USA und der westlichen Länder sei, die die jüdische Siedlerkolonie wirtschaftlich, militärisch und diplomatisch unterstützen.

In der Tat erklärte US-Präsident Joe Biden inmitten von Israels anhaltendem Völkermord am palästinensischen Volk, dem mehr als 34.000 Menschen zum Opfer fielen und Tausende weitere unter den Trümmern liegen, dass es für Israel „keine rote Linie“ gebe, während seine Regierung das Land weiterhin vor internationalen Sanktionen schützt. Und erst letzte Woche verabschiedete der US-Kongress ein Gesetz über Auslandshilfe, das Israel zusätzliche 26 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen wird.

Aber ist Israel wirklich eine Ausnahme? Ein Blick auf die Geschichte der westlichen Unterstützung für einige der bekannten europäischen Siedlerkolonien zeigt uns unmissverständlich, dass die westliche Unterstützung für Israel weder einzigartig noch beispiellos ist, auch wenn sie sich in bestimmten Details unterscheidet.

Es ist historisch wahr, dass viele Menschen, die den Antikolonialismus in Algerien unterstützten, sich weigerten, das palästinensische Volk zu unterstützen. Ebenso bestanden viele derjenigen, die die Befreiung Südafrikas von der Apartheid unterstützten, darauf, Israel zu unterstützen und die Palästinenser zu verurteilen.

Doch die überwiegende Mehrheit derjenigen, die im Westen Französisch-Algerien, Rhodesien und das Apartheid-Südafrika unterstützten, um nur drei bemerkenswerte Beispiele aus der kolonialen Welt zu nennen, befürworteten auch ein jüdisches, suprematistisches Israel.

Schutz der weißen Vorherrschaft

Auf dem Höhepunkt der französischen kolonialen Unterdrückung während des algerischen Unabhängigkeitskampfes unterstützten die USA und Europa Frankreich – und schützten es vor Sanktionen der Vereinten Nationen – und verurteilten die algerischen Revolutionäre.

Präsident Nixon beschloss unter Verletzung der UN-Resolutionen, rhodesische Mineralien für militärische Zwecke zu importieren, und setzte sich damit offen über die UNO hinweg.

In ähnlicher Weise unterstützten sie die Vorherrschaft der Weißen im Apartheidstaat Südafrika, den sie ebenfalls von den 1960er bis in die späten 1980er Jahre vor Sanktionen in internationalen Foren schützten – und die illegale Besetzung Namibias durch die Weißen bis 1990 fortsetzten.

Dies war auch in Rhodesien der Fall, wo die Briten ihre weiße, rassistische Siedlerkolonie vor internationaler Verurteilung schützten, bevor und nachdem die weißen Kolonisten unter der Führung von Ian Smith 1965 eine einseitige Unabhängigkeitserklärung abgaben, um die weiße Vorherrschaft zu sichern.

Ab 1962 drängten der UN-Sicherheitsrat, die Generalversammlung und der Sonderausschuss für Kolonialismus Großbritannien aktiv dazu, die weiße Vorherrschaft in Rhodesien zu beenden, unter anderem durch eine Resolution der Generalversammlung von 1962.

Die Briten weigerten sich jedoch, diese Forderungen zu befolgen. Im September 1963 legte Großbritannien sein Veto gegen eine Resolution des Sicherheitsrats ein, in der die Briten aufgefordert wurden, sich der Übergabe der Royal Rhodesian Air Force an die rhodesische Lokalregierung zu widersetzen.

Im April 1965, noch vor dem UDI, verabschiedete der Sicherheitsrat eine weitere Resolution, in der Großbritannien aufgefordert wurde, den UDI zu verhindern. Im Oktober verabschiedete die Generalversammlung eine Resolution, in der sie die Briten aufforderte, „alle möglichen Maßnahmen“ zu ergreifen, um eine UDI zu verhindern. Sechs Tage vor der UDI wurde eine weitere Resolution der Generalversammlung verabschiedet, in der Großbritannien aufgefordert wurde, „alle notwendigen Mittel, einschließlich des Einsatzes militärischer Gewalt“, einzusetzen, um die Siedler an der Ausrufung der Unabhängigkeit zu hindern.

Nach der Unabhängigkeitserklärung schloss Großbritannien unter internationalem Druck Rhodesien aus dem Pfund Sterling aus und strich es aus mehreren wirtschaftlichen Präferenz- Abkommen des Commonwealth. Außerdem verbot es Einfuhren und fror 9 Millionen Pfund (25,2 Millionen Dollar) rhodesischer Reserven in britischen Banken ein.

Die Generalversammlung und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verabschiedeten unmittelbar nach dem UDI Resolutionen, in denen sie das Regime verurteilten und die Staaten aufforderten, es nicht anzuerkennen und „jede Handlung zu unterlassen, die das illegale Regime unterstützen und ermutigen würde … und es nicht mit Waffen, Ausrüstung und Militärgütern zu versorgen und … alle wirtschaftlichen Beziehungen abzubrechen.“

In der Resolution des Sicherheitsrates wird auch ein Ölembargo gefordert. In der Zwischenzeit brachen neun afrikanische Länder die diplomatischen Beziehungen zu Großbritannien ab, weil sie UDI zugelassen hatten.

Großbritannien versuchte im Dezember 1966 und im Oktober 1968 erneut, mit dem UDI-Regime auf Schiffen vor der Küste zu verhandeln, jedoch ohne Erfolg. Erst 1968 ersuchte die britische Regierung schließlich die Vereinten Nationen, internationale Sanktionen gegen die widerspenstigen Kolonialherren zu verhängen, die seit 1965 ihr Finanzvermögen von britischen Banken nach Südafrika verlagert hatten, um es zu sichern.

Offene Missachtung

Als der Sicherheitsrat schließlich im März 1970 eine Resolution verabschiedete, in der Großbritannien für seine Weigerung, das illegale rhodesische Regime mit Gewalt zu stürzen, verurteilt wurde, legten die USA und Großbritannien ihr Veto ein. Im Februar 1972 legte Großbritannien ein weiteres Veto gegen eine solche Resolution ein.

In der Zwischenzeit waren einige der konservativen britischen Abgeordneten über die UN-Sanktionen von 1966 empört. Sie argumentierten, Rhodesien sei keine Anomalie, sondern ein ganz normaler Staat. Alle vernünftigen Menschen“, so ein Abgeordneter, hielten die UNO für voreingenommen gegenüber Rhodesien, da die UNO keine Sanktionen gegen Ungarn, Tibet, Sansibar oder andere „tyrannische Regime verschiedener Art“ verhängt habe.

In den USA schloss sich der ehemalige Außenminister Dean Acheson an und verurteilte die UN-Sanktionen.

Protest gegen Rhodesien

Menschen demonstrieren am 22. Dezember 1965 in Sansibar zur Unterstützung des tansanischen Präsidenten Julius Nyerere, nachdem dieser gegen das Regime von Ian Smith in Rhodesien Stellung bezogen hatte (AFP)

Die Hilfe, die das UDI-Regime von Südafrika und Portugal (der Kolonialmacht, die damals Angola und Mosambik besetzte) erhielt, war für das Überleben der weißen, rassistischen Siedlerkolonie von entscheidender Bedeutung. Die Tatsache, dass Westdeutschland, Frankreich, die USA und Japan den von der UNO angeordneten Boykott nicht gewissenhaft befolgten, indem sie wegschauten, trug zu diesem Überleben bei.

Als die neue konservative britische Regierung von Edward Heath 1970 an die Macht kam, nahm sie die Verhandlungen mit dem UDI-Regime wieder auf. Am 24. November 1971 schloss sie mit ihm ein Abkommen („The Anglo-Rhodesian Settlement Proposals“), in dem Großbritannien die Unabhängigkeit Rhodesiens akzeptierte und die Herrschaft der weißen Vorherrschaft bis frühestens 2035 garantierte.

Die USA, die den Boykott zunächst locker befolgt hatten, änderten 1972 aufgrund des britischen Abkommens ihre Meinung. Präsident Richard Nixon beschloss unter Verletzung der UN-Resolutionen, rhodesische Mineralien für militärische Zwecke zu importieren, und schloss sich damit Südafrika und Portugal an, die sich offen gegen die UNO stellten.

Unnachgiebige Unterstützung

Im Falle Südafrikas weigerten sich 1963 die USA, Großbritannien und Westdeutschland neben anderen europäischen Ländern, sich an ein nicht obligatorisches Verbot des UN-Sicherheitsrats für den Verkauf von Waffen an Südafrika zu halten.

1973 erklärte auch die UN-Generalversammlung die Apartheid zu einem „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. Dennoch ließen westliche Länder nicht nach, das Apartheidregime zu unterstützen, wirtschaftlich in es zu investieren und es mit Waffen zu versorgen.

Der Fall Angolas und Mosambiks durch afrikanische Revolutionäre und das Ende der portugiesischen Kolonialherrschaft der Weißen im Jahr 1975 bedeuteten für das Apartheidregime die erste große internationale Katastrophe.

Als Rhodesien 1980 von Simbabwe abgelöst wurde und sich der revolutionäre Befreiungskrieg in Namibia beschleunigte, war Südafrika allein mit der Hissung der Flagge der weißen Vorherrschaft in Afrika. Zu diesem Zeitpunkt waren die einzigen verbliebenen Verbündeten neben den USA und Westeuropa die Siedlerkolonie Israel und das von der Kuomintang regierte Taiwan.

Als die Vereinten Nationen schließlich im November 1977 ein internationales Waffenembargo gegen das Land verhängten, zwei Monate nachdem bekannt geworden war, dass die südafrikanische Polizei Steve Biko ermordet hatte, weigerten sich Israel und Taiwan, sich daran zu halten und lieferten weiterhin Waffen. Dies war das erste Mal, dass die UNO ein solches Embargo gegen einen Mitgliedsstaat verhängte.

Wirtschaftlich gesehen waren 1978 die Amerikaner der größte Handelspartner Südafrikas, gefolgt von den Briten, den Japanern, Westdeutschland und anderen europäischen Ländern.

Von den ausländischen Investitionen im Land, die in jenem Jahr 26 Milliarden Dollar überstiegen, entfielen 40 Prozent auf britisches, 20 Prozent auf amerikanisches und 10 Prozent auf westdeutsches Kapital – Investitionen, die in den 1960er und 1970er Jahren eine hohe Rendite abwarfen.

Das Desinteresse der USA am Leid der schwarzen Bevölkerung Südafrikas ging sogar so weit, dass John Hurd, der US-Botschafter und texanische Ölmann, 1972 mit dem damaligen Verkehrsminister Ben Schoeman auf Robben Island (wo Nelson Mandela und andere ANC- und afrikanische Führer als politische Gefangene inhaftiert waren) auf Fasanenjagd ging und politische Gefangene als Prügelknaben einsetzte. Das Außenministerium rügte ihn für seinen „Fehltritt“.

Westliche Schamlosigkeit

Mitte der 1980er Jahre führte die Weigerung des südafrikanischen Regimes, größere Zugeständnisse zu machen, zu einer zunehmenden internationalen Verurteilung. Die USA (unter dem Druck einer einheimischen Massenbewegung, die sich gegen die Apartheid wandte und ein Desinvestment forderte) und die meisten Länder des Commonwealth und der Europäischen Gemeinschaft verstärkten ihr Desinvestment und ihre Wirtschaftssanktionen.

ANC-Beerdigung

Männer erheben ihre Fäuste vor Trauernden, die während der Beerdigung von 17 Opfern, die bei blutigen Protesten gegen die Apartheid getötet wurden, am 5. März 1986 im Township Alexandra, Südafrika, neben den damals verbotenen ANC-Fahnen stehen, die die Särge bedecken (AFP)

Einzig Margaret Thatcher hielt sich noch zurück und unterstützte das Apartheidregime weiterhin mit Handels- und Wirtschaftsbeziehungen. Als jedoch im Mai 1986 eine Commonwealth-Delegation Südafrika besuchte, um die Lage zu beurteilen, weigerten sich die Südafrikaner, ihre Aggression herunterzuspielen.

Während die Delegation im Land war, führte Südafrika Razzien in angeblichen ANC-Stützpunkten in Simbabwe, Sambia und Botswana durch. Es folgten weitere Verurteilungen, dieses Mal auch von Thatcher. Nach Angaben eines britischen Commonwealth-Ausschusses haben Südafrikas Invasionen und die Unterstützung konterrevolutionärer Gruppen, die in den Nachbarländern Bürgerkriege auslösten, zwischen 1980 und 1989 zum Tod von einer Million Menschen geführt, drei Millionen Menschen obdachlos gemacht und der Wirtschaft der Nachbarstaaten einen Schaden von 35 Milliarden Dollar zugefügt.

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des sozialistischen Lagers begann das Apartheidregime, Zugeständnisse zu machen, indem es die Apartheidgesetze lockerte und sie schließlich aufhob. Damit war die kommunistische Bedrohung beseitigt, die Südafrika und die westlichen imperialistischen Länder als Vorwand für ihre langfristige Unterstützung des Apartheidregimes nutzten.

Zu diesem Zeitpunkt übten die imperialistischen Mächte genügend Druck auf die südafrikanische Regierung aus, um das Verbot des ANC aufzuheben und die politischen Gefangenen freizulassen. Da sich das neoliberale Zeitalter anschickte, die Welt zu erobern, wurde der Zeitpunkt für die Integration des ANC in das neue System als sehr günstig angesehen.

Mandela stellte sofort den bewaffneten Kampf ein und nahm Verhandlungen auf. Dies führte zu einer Lockerung der internationalen Wirtschaftssanktionen und des Sportboykotts.

Die Erinnerung an diese Geschichte ist wichtig für diejenigen, die heute die Palästinenser unterstützen und sich über die Schamlosigkeit derjenigen im Westen wundern, die Israel bei der Fortsetzung seines Völkermords an den Palästinensern weiterhin unterstützen.

Diese Unterstützer Israels waren genauso schamlos, als sie die Herrschaft der weißen Vorherrschaft in Französisch-Algerien, Rhodesien und Südafrika aktiv unterstützten. Israel ist kaum eine Ausnahme in dieser schändlichen Geschichte.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

